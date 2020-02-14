«Медпроизводство в Иркутске? Безумие!» Как компании «МедТехСервис» удалось невозможное

В России официально зарегистрировано 5 миллионов диабетиков, ежегодно их число увеличивается на 10%. На самом деле, эта цифра больше в два раза: многие просто не знают о своем заболевании. Один из собственников компании «МедТехСервис» давно болен диабетом и знаком с проблемой не понаслышке. Идея построить в Иркутске завод по производству диабетических тест-полосок поначалу казалась безумием: мало кто верил, что это возможно здесь, в Сибири, вдали от столичных медицинских кластеров. Но все удалось. Сегодня продукция компании востребована уже и на внешних рынках. Недавно «МедТехСервис» при участии Центра поддержки экспорта заключил контракт с Белоруссией. От старта проекта до выхода на экспорт прошло всего несколько лет. Константин Воробей, директор по развитию компании «МедТехСервис», провел экскурсию по заводу и рассказал Газете Дело, как все это стало возможным.

Константин Воробей, директор по развитию компании «МедТехСервис».

Фото: Андрей Фёдоров

Единственные в России

Завод по производству диабетических тест-полосок открылся в Иркутске 21 ноября 2018 года. В год здесь производится 3 млн упаковок диабетических тест-полосок и 500 тыс. глюкометров, потенциально, запустив вторую смену, объем производимой продукции можно увеличить почти до 6 млн упаковок тест-полосок в год.

Здание производственно-складского комплекса площадью 4000 квадратных метров «выросло» на абсолютно пустом участке земли меньше чем за полтора года. Еще несколько месяцев потребовалось на запуск производства – таким образом, путь от идеи до старта занял всего пару лет.

Сроки действительно рекордные: организация подобного производства в любом другом месте и при других обстоятельствах, по мнению директора по развитию компании «МедТехСервис», могла бы занять не менее 4-5 лет. Но повторить подобное сложно: иностранные производители отказываются передавать технологии и компетенции в Российскую Федерацию, ранее попытки других производителей заканчивались провалом.

Сегодня на заводе организован полный цикл производства – это выгодно отличает компанию от конкурентов, ведь подобных примеров на территории России нет. Некоторые эксперты и вовсе признают, что иркутский завод – один из самых современных в мире. И дело не только в оборудовании. Штат укомплектован по-настоящему «золотыми» местными кадрами, специалисты – лучшие выпускники ИрНИТУ и других вузов Иркутской области, продвинутые и открытые новому молодые люди.

Безумная идея

Константин Воробей, директор по развитию компании «МедТехСервис».

Фото: Андрей Фёдоров

«Когда мы все начинали, многие пальцем у виска крутили. Какое медицинское производство в Иркутске?! Есть целые промышленно-медицинские кластеры в Подмосковье! Есть крупные иностранные игроки! Рынок сформирован, куда вы лезете? Вы ничего не сможете сделать!», – вспоминает Константин.

Но скепсис, который слышался буквально отовсюду, не остановил команду. Один из учредителей компании – сам диабетик первого типа. Именно он предложил идею строительства завода. К нему подключились еще два инвестора, а затем и Корпорация развития Иркутской области. Вовремя оказанная господдержка значительно ускорила реализацию проекта.

Корпорация вошла в уставной капитал «МедТехСервиса» и выдала предприятию денежный заем в размере 327 млн рублей. На эти средства были построены здания производственно-складского и административно-бытового комплексов, изготовлено производственное оборудование по индивидуальному заказу.

«Мы всегда используем все механизмы господдержки: они реально работают, – говорит Константин. – Сегодня, например, у нас статус регионального инвестпроекта – а это значит, что мы имеем налоговые послабления. В этом году мы получили субсидию от Минэкономразвития на модернизацию оборудования. Центр поддержки экспорта поддерживает нас по выставочно-ярмарочной деятельности и сертификации... Все муниципальные, региональные, федеральные механизмы поддержки вкупе дают отличный эффект и экономию бюджета самого предприятия».

Корейская технология по-иркутски

Секрет успеха компании во многом – в новой технологии, применяемой на производстве. Она появилась в Корее в 2015 году и привлекла внимание учредителей «МедТехСервиса». К этому моменту корейцы планировали совместный проект с москвичами, но до реализации дело не дошло. Иркутяне оказались «в нужное время в нужном месте».

«МедТехСервис» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров



Найти финансирование, убедить корейских партнеров передать уникальные разработки («МедТехСервис» является собственником торговой марки на территории РФ, СНГ, АЭС, части европейских стран – прим. ред.), собрать лучшие в Иркутске кадры, чтобы «подстроить» импортные ноу-хау под местные реалии, закупить и установить необходимое оборудование – все удалось. Причем – быстрее, чем ожидалось. Например, корейские партнеры предполагали, что пуско-наладочные работы на заводе продлятся шесть-семь месяцев, но иркутяне управились за три.

Корейская технология, в которой, в отличие от традиционного в этом производстве золотого напыления, используется карбоновый электрод, вдвое удешевляет продукцию. «Все, что не производится в России и ввозится в аптеки из-за рубежа, значительно дороже. Сегодня наши прямые конкуренты стоят в два раза больше – 1100-1200 рублей за 50 тест-полосок», – говорит Константин.

По его словам, большинство производителей продолжают работать «на золоте». Эта технология была разработана 15-20 лет назад, и до недавнего времени у компаний не было необходимости переходить на что-то другое: рынок был стабильным, предсказуемым, а смена технологии требует не только времени, но и крупных инвестиций.

Максимальная точность

Новая технология уникальна и тем, что позволяет давать очень точные результаты анализов. «Сегодня российское законодательство требует соблюдения ГОСТа ИСО 15197:2015. По нему допускается погрешность 15%. Иностранные производители дают 13-14%. А используемый нами фермент энзим позволяет работать с погрешностью 10% и менее. Этот новый стандарт появится через два года, а мы ему соответствуем уже сейчас».

«МедТехСервис» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров



Однако зарубежные тест-полоски – в два раза дороже тех, что производят в Иркутске. «Тут встает уже вопрос цены. Если ты используешь одну упаковку за 1200 рублей в неделю, то в месяц должен тратить 5 тысяч только на тест-полоски. Немалая сумма».

Предлагать более низкие цены иркутяне могут не только за счет возможностей самой технологии, но и благодаря контролю качества на производстве. На заводах в Китае нередко до 50% тест-полосок отправляются в брак, то есть половина вложенных средств – «на ветер». В «МедТехСервисе» такое попросту невозможно.

«У нас везде стоят камеры, прямо на производственной линии, – показывает Константин. – Это многоуровневый контроль качества. Благодаря этому, практически на 99% исключен человеческий фактор и попадание бракованной продукции в продажу.

«МедТехСервис» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров



«Ломать» рынок

Сегодня «МедТехСервис», по сути, «ломает» рынок – и по цене, и по «захвату» клиентов. Борьба разворачивается нешуточная.

Рынок сбыта – очень большой. Только в России сегодня зарегистрировано порядка 5 миллионов диабетиков, а реально болеющих – еще больше (по неофициальной статистике, 10 миллионов). И их количество продолжает расти – примерно на 10% ежегодно.

«МедТехСервис» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

«МедТехСервис» занимает 80% в сегменте льготного предоставления продукции диабетикам в Иркутской области. «В сентябре за 15 дней мы поставили 232 тыс. упаковок. Пока не было завода, этот объем был меньше. Но благодаря Правительству Иркутской области и Заксобранию, нам удалось увеличить финансирование на льготное предоставление диабетических тест-полосок для льготного предоставления».

Также компания выиграла конкурс по 44-ФЗ «О госзакупках» и передала диабетикам на безвозмездной основе больше 60 тыс. глюкометров на сумму 65 млн рублей.

Работает «МедТехСервис» и за пределами региона, поставляя продукцию в Бурятию, Забайкальский край, Якутию, Хабаровск…. «Мы настроены на более широкий охват. До конца 2020 года будем представлены в 20 субъектах России. В дальнейших планах у компании – занять до 60% российского рынка диабетических полосок», – делится Константин.

Идти за рубеж

«МедТехСервис» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров



Продукция иркутского завода интересна и за рубежом. Причем экспортный потенциал, возможно, даже выше российского. «Наши тест-полоски дешевле аналогов. На рынке как? У кого лояльная цена и нормальное качество – тот и победил. У нас – все шансы на победу», – уверен Константин.

Сейчас к продукции завода проявляют интерес Бразилия, страны Арабского мира, ближнее зарубежье. В организации экспортных контрактов «МедТехСервису» помогает Центр поддержки экспорта. Уже заключен первый контракт – с Белоруссией. «Как оказалось, экспортировать из Иркутска можно не только нефть, газ, уголь и лес, но и медицинские полоски», – улыбается Константин.

По его словам, работать с зарубежными клиентами зачастую проще: там не надо ничего объяснять и доказывать: «Им важно наличие международных общепризнанных сертификатов, они у компании есть. С российскими потребителями труднее: многие со скепсисом и недоверием относятся к тому, что производится в России».

ЦПЭ помогает

Выход на экспорт – задача непростая, но выполнимая. Благодаря помощи и софинансированию Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Иркутской области, завод получил международный стандарт ISO 13485:2016 нотифицированного органа TÜV AUSTRIA.

«Это оценка качества менеджмента всего предприятия, начиная с административного штата и заканчивая уборщицей. Все должны работать по регламенту, – поясняет Константин, – Получение ISO – дорогостоящий процесс, но это позволяет оптимизировать работу завода в целом».

Минимальный срок получения стандарта для российского предприятия обычно составляет от полутора до трех лет. «МедТехСервису» удалось пройти этот путь за полгода. «Помогла тщательная подготовка и активность наших молодых специалистов», – говорит Константин.

Антон Шин, руководитель Центра поддержки экспорта в Иркутске (слева).

Константин Воробей, директор по развитию компании «МедТехСервис» (справа).

Фото: Андрей Фёдоров

Стандарт ISO 13485:2016 позволяет «МедТехСервису» сделать еще один важный в завоевании международных рынков – получить маркировку CE, которая нужна для экспорта в Евросоюз. «Чтобы зарегистрировать нашу продукцию в каждой стране, требуется от полугода до года. Маркировка CE позволяет через месяц беспрепятственно выходить на весь рынок Европы, она признается в 140 странах мира».

Вместе с рынками сбыта вырастут и объемы производства. По словам Константина, сегодня в планах у завода – запуск второй смены: «Мы сможем производить 5,8 млн упаковок тест-полосок в год. Кроме того, есть предложение по организации работы в Тулуне, где появилась ТОСЭР, а значит – и льготы для производства. Возможно, там будет открыт второй завод».

Верьте в себя

Молодым предпринимателям Константин Воробей советует верить в себя. «Когда на старте есть определенное противостояние, как это было у нас, важно верить. Нам многие говорили: это невозможно, это нереально, это долго, это большая конкуренция. Мы не сломались – и сделали».

Вторая рекомендация – включаться в работу, которую проводит Фонд поддержки предпринимателей и другие структуры господдержки, не стесняться, обращаться за помощью: «Сегодня государство реально помогает развивать проекты, оказывает финансовую и нефинансовую поддержку, помогает правильно использовать их по целевому назначению. Нужно пользоваться этими возможностями».

МНЕНИЕ

«Даже если вы не мечтаете об экспорте – попробуйте»

Антон Шин, руководитель Центра поддержки экспорта в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Антон Шин, руководитель Центра поддержки экспорта Иркутской области:

– Направлений работы у Центра поддержки экспорта немало. Это и консультирование, и выставочно-ярмарочная деятельность (сейчас, например, готовимся к выставке в Берлине по туристическому направлению).

В ЦПЭ предприниматель может обратиться с любым вопросом, связанным с экспортом. Проконсультируем, в какую страну выйти, как оформить таможенную декларацию, какие могут быть риски, расскажем, как наладить коммуникации с зарубежными государствами, как поучаствовать в выставках. Также можем помочь создать сайт на иностранном языке, зарегистрировать товарный знак, обеспечить сертификацию. Большая часть услуг у нас бесплатная, но, некоторые, например, сертификация, создание сайтов, происходят на условиях частичного софинансирования. 20-30% – инвестиции компании, остальную сумму вносит ЦПЭ.

Чаще всего предприниматели приходят к нам с простым вопросом: «Может, мне попробовать выйти на экспорт?». Поиск зарубежного партнера – простая и востребованная услуга. Для начала мы рекомендуем обратить внимание на страны ближнего зарубежья, начать оттуда – у нас много общего.

Иногда местные компании, несмотря на хорошую продукцию, считают, что пока не готовы к экспорту: объема выпускаемого товара хватает только на местный рынок, а предложение при этом потенциально интересное. В этом случае мы можем помочь выставить компанию на международных торговых площадках. Это дает возможность увеличить клиентскую базу в разы: свыше 1 млн посещений в месяц, рост просмотров товаров и услуг. Представляете, какие возможности! А объемы производства помогут нарастить другие институты господдержки: вариантов очень много.

Даже если вы не мечтаете об экспорте – попробуйте, подумайте о глобализации рынка. Вы можете даже не догадываться, что будете востребованы за рубежом, пока не попробуете рассказать о своей продукции. Впрочем, не надо думать, что это обязательно должно быть что-то глобальное. Сувениры, товары ручной работы с успехом находят своего покупателя за границей.

Центр поддержки экспорта Иркутской области

Адрес: Иркутск, Рабочая, 2А/4, офис 421

Телефон: +7 (3952) 43-64-54