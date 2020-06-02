Арендаторы и собственники: как договориться?

Кризис, вызванный пандемией, обострил и без того не всегда простые взаимоотношения арендаторов и собственников недвижимости. У каждого – своя правда, свои обязательства, свои трудности. Как выстроить диалог? Почему важно объединять усилия в защите своих прав? Что делать, если вторая сторона не идет на уступки? Эксперты онлайн-площадки «Новая среда» поделились своим мнением.

Не все идут навстречу

Отношения многих арендаторов и собственников недвижимости сегодня накалены до предела. К конструктивному диалогу, по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Капитонова, оказались готовы далеко не все.

«Есть социально ответственные собственники торговых центров. Они понимают ситуацию, сами, добровольно пошли навстречу арендаторам, отменили платежи по аренде или снизили ставки. Но есть и арендодатели, которые подходят к вопросу формально: «Читайте договор, написано «обстоятельства непреодолимой силы...» Где вы здесь видите такие обстоятельства? Их нет. Это ваше желание – работать или не работать. Но будьте любезны, платите арендную плату».

С такими собственниками бизнес-омбудсмен работает индивидуально. «Пытаемся убедить арендодателей, что все мы делаем одно дело, это дорога с двухсторонним движением. Тем более, что правительство Иркутской области активно помогает собственникам – через снижение налога на имущество».

Нередко такая коммуникация приводит к позитивным итогам. В качестве примера Андрей Капитонов привел диалог с компанией, под управлением которой находятся три больших торговых центра – «ЯркоМОЛЛ», «Модный Квартал» в Иркутске и «Фестиваль» в Ангарске. Предприниматели пожаловались уполномоченному на отсутствие какой-либо обратной связи от арендодателя.

«Поговорили с управляющим, нашли понимание. Не знаю, почему собственники не доносили информацию до арендаторов, но они освободили их от аренды на период простоя. А на период выхода из режима самоизоляции предложили скидки: 70% в течение первого месяца, 50% – в течение второго. Но это при условии, что арендатор оплачивает коммунальные платежи и операционные расходы».

Объединяться и защищаться

По мнению Алексея Черкашина, руководителя ООО «ВС Консалт», арендаторам обязательно нужно отстаивать и защищать свои интересы. Причем действовать лучше сообща.

«Рекомендации бизнесу о том, что при отсутствии взаимопонимания с арендодателем можно обращаться в суд, – очевидны. Но далеко не всех устраивает такой вариант: слишком много времени и сил он отнимает. Я рекомендую объединяться – сегодня защищать свои права коллективно более эффективно. Обменивайтесь информацией, собирайте доказательную базу. Во-первых, это поможет показать общую позицию арендодателя. Во-вторых, в случае обращения в государственные органы вы сможете подтвердить злонамеренные действия или неготовность арендодателя идти на уступки».

Безусловно, собственники торговой недвижимости сегодня и сами находятся в непростой ситуации: кредитные обязательства, текущие расходы... «Арендодатели тоже вынуждены отстаивать свои интересы. И их позиция в ряде случаев оказывается более консолидированной. Со стороны арендаторов она должна быть аналогичной», – убежден Алексей Черкашин.