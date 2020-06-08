«Оно того стоило». Ольга Шарпинская о выходе компании на экспорт

При выходе на зарубежные рынки компании, которая производит продукты питания, приходится нелегко – кроме оформления документов, предстоит пройти целый шквал проверок. Однако результат того стоит, уверена индивидуальный предприниматель из Ангарска Ольга Шарпинская, призер первого регионального конкурса «Экспортер года Иркутской области». О том, какими были первые шаги и как развивается экспортное направление компании в условиях эпидемии коронавируса, она рассказала порталу SIA.RU.

Индивидуальный предприниматель Ольга Шарпинская.

Фото: Андрей Фёдоров.

Захотелось движения вперед

Индивидуальный предприниматель Ольга Шарпинская занимается глубокой переработкой рыбы уже 18 лет. Ее продукцию – рыбу холодного и горячего копчения, соленую, пресервы и рыбные полуфабрикаты – знают в Иркутской области и в Забайкальском крае. А с 2019 года – и за границей.

– Мы давно для себя наметили попробовать выйти на международный рынок. Не то чтобы нам стало не хватать внутреннего рынка, просто захотелось чего-то нового, движения вперед. Конечно, мы верим в то, что это направление будет и дальше развиваться и главное – приносить прибыль.

На выставке мы поняли, что сможем

Ольга Шарпинская рассказала, что самым первым шагом в выходе на экспорт стало участие в выставках.

– Для начала мы поехали посмотреть, и приняли участие в выставке. Когда ты где-то бываешь, естественно, общаешься с людьми. После поездок на выставки в Китай, а потом и в Монголию, наш внутренний потенциал стал зашкаливать – мы поняли, что сможем.

Совсем другой эффект, когда тебя ведут профессионалы

Ольга уверена, что выйти за рубеж решилась бы и без институтов поддержки, но эффект был бы другим.

– Иркутская область богата институтами поддержки предпринимателей и, самое главное, людьми, которые там работают – они неравнодушны к своей работе, переживают порой больше, чем мы. Они живут предприятиями, держат руку на пульсе, интересуются, что у нас нового, как обстоят дела с упаковкой и оборудованием. Российский экспортный центр, Фонд поддержки предпринимателей и Центр поддержки экспорта – огромное спасибо хочу сказать их руководителям и командам – без них нам было бы тяжеловато. Конечно, мы бы решились выйти на экспорт рано или поздно, но когда тебя «ведут» специалисты, объясняют нюансы и тем более оказывают материальную помощь, все это сделать намного проще.

Сложно, но оно того стоит

Первое разрешение на поставку продукции в Китай ИП Шарпинская получила в 2019 году. По словам предпринимателя, подготовка к этой сделке заняла больше двух лет. Документы – это лишь часть работы, затем нужно пройти все комиссии и проверки на соответствие.

– Подготовка документов занимает достаточно много времени, особенно когда выходишь на Китай. Кроме того, мы вызвали на себя целый шквал проверок, добровольно написав заявления во все инстанции, что да, мы хотим поставлять продукцию за рубеж. Но хочу сказать, что оно того стоило: подготовка к проверкам – это серьезный стимул для развития компании. А после того, как мы начали поставки продукции в Китай, второе разрешение получили гораздо быстрее.

Индивидуальный предприниматель Ольга Шарпинская.

Фото: Андрей Фёдоров.

В планах – Узбекистан

На сегодняшний день предприниматель изучила вкусы не только китайских, но и монгольских потребителей, и уже изучает рынок в Узбекистане.

– Вкус в Китае отличается от нашего: если мы любим соленую рыбу, то китайцы предпочитают недосоленную, потому что они используют свои соусы и добавки. Сейчас нас интересует Узбекистан – в конце мая мы провели онлайн переговоры с покупателями из этой страны. Эти переговоры состоялись тоже благодаря Российскому экспортному центру.

Контрагенты начали активизироваться

Кризис всегда случается не вовремя, но для новых проектов он может стать фатальным. Экспорт же – это направление, которое, напротив, может поддержать бизнес. По словам Ольги Шарпинской, первый шок от пандемии коронавируса прошел, и ее контрагенты возобновили работу.

– Мы не относимся к той отрасли, которая сильно пострадала от пандемии, – работаем безостановочно. Конечно, коронавирус не прошел для нас даром: объемы поставки и выручка сократились и у нас, и за рубежом, но экспорт – одно из тех направлений, которое дает нам возможность продержаться «на плаву». Сначала, когда началась эпидемия, все были в шоке, но прошло немного времени, все более-менее успокоились, и наши контрагенты начали активизироваться. Машины с продуктами начали пропускать через границу, и там, пусть все не очень быстро, но уже работает.

Надо учиться жить в новых условиях

Финансовые итоги подводить рано. По итогам прошлого года, выручка от экспортного направления у ИП Шарпинская составила 15%. Несмотря на сложные условия, Ольга считает, что к концу года этот показатель вполне можно увеличить.

– Время, конечно, покажет. Но раз уж сложилась такая ситуация, и мы не можем ее изменить, не нужно закрываться в себе и горевать о проблемах, нужно перестроиться и научиться жить в новых условиях.

Врио губернатора Иркутской области и ИП Ольга Шарпинская.

Фото: Андрей Фёдоров.