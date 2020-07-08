«Check-in time» для сферы гостеприимства: как туристическая отрасль Приангарья выходит из самоизоляции?

Туроператоры дождались своего «сheck-in time»: базам отдыха и отелям в Иркутской области разрешили работать с 3 июля. Правда, пока далеко не всем, а только 163-м из 539-и. При этом Роспотребнадзор был против открытия даже этих объектов туризма, так как эпидситуация в регионе далека от той нормы, которая позволяет снять ограничения со сферы гостеприимства. Окончательную точку поставил врио губернатора Игорь Кобзев – он взял на себя ответственность за разрешение принимать гостей на Байкале: опять же не всех, а только тех, кто живёт в регионе.

Первый этап – он трудный самый?

Как сообщила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, с 3 июля стартовал первый из трёх этапов снятия ограничений с туристической отрасли.

– На первом этапе откроются классифицированные гостиницы – их в регионе около 100 – и гостиницы с загрузкой 50%, а также гостиницы и турбазы на побережье Байкала, у которых есть возможность размещать гостей изолированно – по одному человеку или семьёй, то есть в коттеджах с отдельным входом. Это в целом 163 объекта из 539-и официально зарегистрированных в регионе. Кроме этого, начнут работать санаторно-курортные организации, которые уже заключили госконтракты на оздоровление социально незащищённых слоёв населения, пенсионеров, инвалидов, - пояснила Екатерина Сливина.

Но самое главное – учреждения, предоставляющие места для временного проживания, должны строго выполнять методические рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции covid-19. Методичку вместе с ведомством разрабатывало всё туристическое сообщество региона.

- Последний месяц перед открытием у нас практически ежедневно проходили различные совещания, на которых обсуждалась тема, что должен делать отель для предотвращения распространения инфекции, когда он начнёт работать, – прокомментировал ситуацию председатель Байкальской ассоциации отельеров и рестораторов Павел Поляков в беседе с корреспондентом Газеты Дело.

В итоге родился документ, в основе которого лежат рекомендации федерального Роспотребнадзора из тридцати обязательных пунктов.

Естественно, что в нём много внимания уделено безопасности персонала сферы туризма и гостей. Кроме применения уже привычных масок, перчаток, санитайзеров, соблюдения социальной дистанции и измерения температуры, Роспотребнадзор, в частности, рекомендует всем тщательно мыть руки с мылом, тратя на это не меньше 20 секунд.

– Столько времени мыть руки, конечно, достаточно долго, но, чтобы было веселее, можно два раза спеть песню «С днём рождения тебя» – хоть на английском, хоть на русском языке это как раз занимает 20 секунд, – поделилась полезным лайфхаком начальник отдела организации деятельности регионального управления Роспотребнадзора Инга Жданова.

Кстати, кроме одиночно-семейного принципа заселения и 50-процентной нагрузки на номерной фонд, в рекомендациях говорится о том, что все номера должны быть оборудованы индивидуальной «санитарной группой», то есть туалетом и ванной, и особенно тщательно расписаны требования по уборке помещений и их дезинфекции. В том числе, чем и как обрабатывать поверхности стен, полы, ковровые покрытия и даже матрасы с наматрасниками, сколько раз в день и какими средствами – вплоть до списка разрешённой к использованию специальной «химии», которая должна убивать не только бактерии, но и вирусы. Со списком, кстати, можно ознакомиться на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Предприниматели, чей бизнес связан со сферой гостеприимства говорят, что все требования понятные и выполнимые, даже очистка систем вентиляции, обязательная перед запуском отеля после «самоизоляции» или работы в качестве обсерватора. Хотя, конечно, признают, что если неукоснительно соблюдать всё, что прописано в документе, то профилактические мероприятия против COVID-19 обойдутся достаточно дорого – минимум полмиллиона рублей на сезон для одной турбазы.

Рекомендации с местным колоритом

Кроме федеральных требований по профилактике коронавируса в гостиницах и на турбазах, есть ещё и чисто региональные. Например, в Иркутской области в местах размещения запрещена работа бассейнов, СПА, соляриев и саун. Также не допускается предоставление услуг общепита в помещениях ресторанов, баров, буфетов, закусочных. Кормить гостей можно только на летних верандах или продавать им еду на вынос.

Ещё одним плюсом к федеральным рекомендациям идёт требование регионального масштаба о том, что отели и турбазы, которые попали в первый этап снятия ограничений, должны уведомить об этом областное Агентство по туризму. Оно, в свою очередь, по словам Екатерины Сливиной, разместит у себя на сайте реестр этих предприятий, чтобы любой человек, который запланирует поездку на Байкал или в Иркутск в качестве туриста, был твердо уверен, что это место размещения соблюдает все необходимые правила и нормы безопасности.

При этом, как отмечает Павел Поляков, чтобы в реестр попасть, надо было собрать довольно «увесистый» пакет документов, вплоть до правоустанавливающих: на какой земле стоит отель, кто собственник участка, а также предоставить договоры между собственником земли и отелем и т.д.

– Мне кажется, это требования больше административные, чем направленные на обеспечение безопасности наших гостей. Жуткая бюрократия, – высказал своё мнение Поляков. – Я также считаю правильным, что убрали требование не заселять гостя в отель, пока его данные не сверят в Агентстве по туризму с базой больных COVID-19. Но тут уже вставал вопрос о защите персональных данных.

Есть и другие вопросы, которые представители сферы гостеприимства адресуют Роспотребнадзору после знакомства с его рекомендациями. Например, как измерять один раз в день температуру гостям турбаз? Ведь они живут в отдельных домиках, и персоналу неизвестно, когда постояльцы там бывают. Не бегать же за ними по территории с термометром? Непонятно также, как работать хостелам, размещение в которых не предполагает одноместного размещения, но им, тем не менее, разрешили принимать постояльцев. И какая ответственность грозит предпринимателю, если в его гостинице или на турбазе кто-то заболеет коронавирусной инфекцией?

К сожалению, четкого ответа на эти вопросы туроператоры так и не получили. При этом Инга Жданова подчеркнула, что, несмотря на рекомендательный характер профилактических мер, которые разработал Роспотребнадзор, лучше соблюдать их неукоснительно, чтобы не спровоцировать эпидрасследование, не разорится в этом случае на заключительной дезинфекции и окончательно не сорвать турсезон на Байкале.

Спрос есть, турпотока нет

Как все требования и ограничения в конечном итоге повлияют на туристический поток в Иркутскую область, не знают ни бизнесмены, ни чиновники. Особенно учитывая тот факт, что любителей путешествовать из других регионов России на Байкале ждут не раньше августа – если в регионе не продлят режим самоизоляции.

– Мы пошли по такому же пути, как наши коллеги из других регионов, где сначала разрешили поездки внутри региона для своих жителей, и только через месяц – для россиян из других субъектов, – пояснила Екатерина Сливина.

Павел Поляков считает, что делать прогнозы, когда восстановится турпоток, сейчас – равносильно гаданию на кофейной гуще.

– Этим летом туризма не будет, зимой у нас всегда – затишье. Да и никто не будет сейчас принимать решений о дальних путешествиях, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется во всём мире или не появится вакцина. Посмотрим, как будет развиваться обстановка после Нового года, но я думаю, что такая нестабильность продлится как минимум год.

При этом отдых на Байкале нынешним летом особенно востребован у жителей нашей страны. По данным двух опросов ВЦИОМ о туристических планах россиян в связи с наступлением неблагоприятной эпидемиологической ситуации, которые организация проводила весной 2020 года, в пределах России наши соотечественники мечтают съездить в Санкт-Петербург (19%), Крым (18%), на Байкал (16%), в Сочи (12%).

Наталия Горбань