«Впервые за 10 лет не знаем, что будет через месяц» – Инна Коровина, Sayen

«Глубина бронирования отеля сейчас – не больше недели, и это – высокий сезон. Раньше июль-август у нас были проданы уже в феврале-марте», - отмечает Инна Коровина, управляющий отелем Sayen. Она рассказала порталу SIA.RU, как отель премиум-класса пережил период изоляции, связанный с пандемией коронавируса, и подготовился к работе в новых условиях.

О периоде изоляции: «Мы работали, но гостей не было»

– Городские отели всё это время работали: им можно было принимать тех, кто приезжал в Иркутск в командировки. Но основная проблема как раз в том и заключалась, что с закрытием всех границ остановилась и деловая активность. А поскольку наше направление не просто туристическое, и целевая аудитория отеля – бизнес-турист, мы сильно пострадали.

Многие наши коллеги потом открылись под обсерваторы. Но мы на это не пошли, в первую очередь, по экономическим причинам: деньги, которые предлагали компании-организаторы обсерваторов за содержание одного своего сотрудника – 1950 рублей в сутки с трёхразовым питанием – низкая цена (в минус) при нашей себестоимости. Поэтому мы решили переждать этот момент – нужно разумно подходить к принятию стратегических решений даже в кризис.

Наша основная политика была направлена на сокращение расходов. Мы оставили минимум сотрудников, которые были необходимы, чтобы отель работал. Кроме этого, урезали абсолютно все расходы, даже отключали вай-фай. Но даже если в отеле никто не живет, есть платежи, которые никто нам не прощает: за электроэнергию, отопление, которое ещё было в апреле и мае, программное обеспечение. Кроме этого, семь этажей здания нужно содержать в чистоте, и не важно, селишь ты гостей или нет.

О требованиях по безопасности: «Горничные убирают номер 1,5 часа»

– Последние два месяца мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению безопасности наших гостей. В отеле есть все необходимые защитные средства и средства дезинфекции и защиты от вирусов, которые мы можем бесплатно принести гостю в номер при его желании.

У нас дорогой интерьер в отеле, и даже до этой коронавирусной истории, чтобы убрать номер, нужно было девять профессиональных моющих средств импортного производства. А сейчас мы приобрели ещё и специальные средства обработки, для дезинфекции номеров, мебели и даже матрасов – именно те, которые соответствуют требованиям Роспотребнадзора, и которые убивают не просто бактерии, а именно вирусы,– хотя они и не дешёвые. И всё делаем в соответствии с требованиями по продолжительности санобработки: по мировому стандарту на уборку номера нужно 20 минут, на наши до пандемии уходило от 40 минут до часу. А сейчас горничные вообще тратят на уборку минимум 1,5 часа. Чем дороже отель, тем больше усилий требуется для сохранения всего, что в нём есть.

О ценовой политике: «Это легче всего – снизить цены»

– Для нашей компании ценовая конкуренция никогда не стояла на первом месте, тем не менее, нам пришлось понизить цену в апреле и мае, но мы опустили ее не ниже себестоимости. Вы же понимаете: как только вы снижаете цену – в два раза, например, то к вам идёт совсем другой клиент, вы теряете самое главное, что есть в отеле – репутацию и имидж.

Это одна из причин, почему мы отказались от работы в качестве обсерватора. Это ведь легче всего – снизить цены. Но Sayen всё-таки отель с эксклюзивной изюминкой, и для наших клиентов разница в цене не самое главное. Люди покупают сервис, и в любом случае, бизнес у людей не останавливается. И, может, даже наоборот, в этот период он требует большего внимания и управления.

О туристическом сезоне: «Пиковых летних месяцев уже не будет»

– В апреле загрузка нашего отеля была 8%, а в мае мы приближались уже к 20%. С июня почувствовали позитивные изменения: открыли аэропорты, люди поехали в командировки. Не скажу, что так массово, как до пандемии, но для нас это хороший показатель.

Однако до прошлогоднего объёма поток гостей не восстановится. Пиковых летних месяцев уже не будет. Если только кто-то не поедет на Байкал спонтанно – то есть передумает ехать в Сочи. Сейчас глубина бронирования – время, за сколько суток человек принимает решение о заказе гостиницы перед поездкой, – даже меньше недели. Если раньше у нас июль-август были проданы уже в феврале и марте, то сейчас я вижу глубину бронирования на три дня вперёд. Наверное, за десять последних лет впервые такой показатель, когда ты не знаешь, что будет через месяц, хотя это время высокого сезона.

Кроме того, у нас практически встал корпоративный сегмент. Бизнес бизнесом, но компании урезали расходы на командировки сотрудникам, многих вообще перевели на удалённый режим работы. Очень много было запланировано мероприятий на лето, под которые полгода назад компании бронировали места. Сейчас всё это аннулировано без штрафных санкций, то есть отель тоже в этом смысле потерял доходы.