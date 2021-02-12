«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк

Строительство масштабного микрорайона Хрустальный Парк продолжается на Байкальском тракте. В этом году девелопер начнет возводить сразу три новых квартала и реализует несколько проектов по благоустройству. В чем польза проектного финансирования? Какие форматы недвижимости востребованы в пригороде? Кто и почему инвестирует в торговую недвижимость за городом? Коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко ответила на вопросы Газеты Дело.

По образцу «Французского»

Кристина, прошлый, 2020 год, несмотря на все объективные трудности, стал для компании временем развития. Вы получили опыт проектного финансирования – насколько я понимаю, успешный. Как планируете использовать его в дальнейшем, есть ли соглашения с банком по новым проектам?

– Опыт проектного финансирования нам понравился. В 2020 году мы полностью завершили объект по эскроу-счетам, получили разрешение на ввод в срок, обозначенный в проектной декларации. Постоянный денежный поток от банка позволяет строить гораздо быстрее.

Мы продолжаем работать в тесном партнерстве с группой компаний «ВостСибСтрой». На 2021 год запланировали три очереди – три квартала. Разрешение на строительство первого из них получаем уже сейчас, остальные – в течение пары месяцев. Кредитование на все эти проекты полностью утверждено – мы продолжаем работать со Сбербанком России. Общий объем проектного финансирования жилой застройки в микрорайоне составит порядка 5,5 млрд рублей.

В прошлом году вы запустили «Французский квартал» – совершенно непохожий на все, что вы строили ранее. Загородные квартиры законодательно приравняли к городским – и это потребовало существенно изменить продукт. Новые кварталы будут созданы по образцу «Французского»?

– «Французский квартал» – это действительно новая ступень развития, и он, конечно, станет прототипом для следующих очередей. Все три квартала, которые мы запускаем в этом году, по идеологии и архитектурному облику будут очень схожи с «Французским».

Но точной копией не станут?

– Это и невозможно: нормативы и требования слишком быстро меняются. Поэтому с технической точки зрения это будут немного другие дома. Иной будет и цветовая гамма: в новых кварталах фасады мы делаем разными, чтобы не было полной идентичности, но стиль и сами форматы недвижимости при этом, безусловно, остаются узнаваемыми.

Чем хороша такая преемственность в строительстве новых кварталов?

– Когда люди приобретали жилье во «Французском квартале», они смотрели только на бумагу, покупали «по картинке». Они доверились нам, нашему опыту и репутации, поверили, что новый квартал, новый формат недвижимости будет интересен. Покупателям последующих кварталов будет проще принять решение: они смогут увидеть, как выглядят планировки квартир, подъезды и лифтовые подъемники в квадрохаусах и так далее. Мы уже видим, что этот подход работает: продажи в следующем квартале начнутся весной, а люди уже встают в очередь за объектами, которые им нравятся.

Каждому свое

Хрустальный Парк – мультиформатный проект: квадрохаусы, дуплексы, таунхаусы... Какие форматы в вашей линейке сегодня наиболее востребованы и почему?

– Спросом пользуются все, на каждый находится своя целевая аудитория. Наши форматы родились не просто так – а потому, что в них была потребность. Многие живут в Хрустальном Парке поколениями, друзьями. Например, семья живет в таунхаусе, детям нужен дуплекс, а бабушке и дедушке покупают квартиру в квадрохаусе.

Каждому – свое?

– Да, сейчас каждый формат недвижимости обрел своих устоявшихся, «коренных» покупателей. Есть люди, которые предпочитают дуплексы на первом этаже: они хотят вечером выйти и, например, приготовить барбекю на свежем воздухе. Или дети могут играть на заднем дворе, а мама – присматривать за ними через панорамные окна и заниматься домашними делами.

Дуплексы с мансардами очень полюбили семьи, в которых много детей и кому требуется большое количество спален: в городской квартире такого не найти. У них приоритет – бОльшая площадь за адекватную стоимость.

Целевая аудитория таунхаусов складывалась годами: это люди, которые живут в очень активном ритме жизни, и им нужен, по сути, формат индивидуального дома, но не требующий никакого обслуживания.

Дуплекс в Хрустальном Парке

Соотношение форматов разнится от квартала к кварталу? Как вы планируете линейку?

– Грамотный подход к градостроению, к урбанизму сейчас для нас является приоритетным. Появление разных форматов недвижимости тесно связано с развитием инфраструктуры вокруг: важно, чтобы продукт был в своем месте и в свое время. Если, например, квартал строится рядом с детским садом, то понятно, что там больше будут проживать семьи с детьми. А есть кварталы более удаленные, тихие, приватные – там больше таунхаусов.

Я не исключаю, что, когда у нас в микрорайоне появится школа, второй детский сад, коммерческие объекты, мы предложим новые форматы квадрохаусов – трехэтажные и, возможно, даже четырехэтажные, с большими террасами и пентхаусами, мы двигаемся и в этом направлении.

Таунхаусы. Микрорайон Хрустальный Парк

Раньше казалось, что жить за городом можно только в своем доме с большим участком – следовательно, доступно это далеко не каждому. Но в линейке Хрустального Парка есть даже однокомнатные квартиры. Прежние стереотипы остаются в прошлом? Кто покупает малогабаритное жилье за городом?

– В наших квадрохаусах есть квартиры 45, 55, 36 кв м 36 «квадратов» – чистая «однушка», спальня и кухня-гостиная. Квартиру 45 кв. метров можно использовать как однокомнатную квартиру, выделив одну спальню и просторную кухню-гостиную, а можно сделать «двушку»: количество окон позволяет. Для молодых семей на определенный период жизни это очень комфортная квартира. Она построена по современным требованиям: тут и колясочные, и доступ через лифтовой подъемник на второй этаж, и детская площадка без машин, и безопасная парковая территория вокруг дома.

Вторая категория людей, приобретающих квартиры в квадрохаусах, – пожилые люди. Частая история, когда молодая семья с детьми покупает, например, дуплекс или таунхаус, а бабушка и дедушка живут в квадрохаусе, по соседству, гуляют на той же площадке. Мы с каждым годом отмечаем увеличение процента династий у нас в поселках: это удовольствие – быть всем рядом.

Квадрохаусы в микрорайоне Хрустальный Парк

Для жизни и работы

Жить за городом в квартире можно только при развитой инфраструктуре – иначе в чем смысл такого переезда? Расскажите о работе над благоустройством в микрорайоне. Какие планы на 2021 год?

– Сейчас наша задача – связать все кварталы Хрустального Парка между собой. У нас уже есть велосипедная дорожка, которая проходит вдоль кварталов. С другой стороны появилась пешеходная аллея. Нужно закольцевать, максимально удлинить пешеходные маршруты, ради которых люди и переезжают за город – чтобы можно было гулять, наслаждаться живописными видами, заниматься спортом и делать все это с комфортом.

Позаботимся мы и о комфорте автомобилистов: запланирована реконструкция дороги на улице Ягодной, чтобы второй подъездной путь к микрорайону – через Новолисиху – стал удобным и безопасным. В 2021 году будут решены все вопросы по выделению участка и прохождению экспертизы. А само финансирование запланировано на 2022-2023 годы.

В январе у нас в полном режиме заработал первый муниципальный детский сад, и парковая территория с коммерческими площадями, расположенная рядом с ним, сразу стала точкой притяжения для жителей. Мы сделали там каток с детской горкой и фигурами для фотосессий. Весной должны заработать первые кафе и магазины.

Детский сад в микрорайоне Хрустальный Парк. Фото из архива компании

А школа будет строиться в этом году?

– Школа тоже в приоритетных планах, но все зависит от того, когда администрация выделит финансирование на строительство. Пока продолжаем работать над другими объектами: проектируем школу искусств и второй детский сад.

Вы рассказывали, что в Хрустальном Парке высокий коэффициент парковочных мест – 1,75. Но ведь не у всех есть свой автомобиль. Как решен вопрос транспортной доступности?

– Сейчас до Хрустального Парка по графику ходит муниципальный общественный транспорт. Внутри микрорайона также будет маршрут. Первые большие, функциональные и красивые остановки в шаговой доступности для жителей (300 метров) появятся в рамках реконструкции дороги по улице Ягодной.

Часть коммерческих объектов в микрорайоне заработает уже весной. Что еще, помимо кафе и магазинов, планируется в Хрустальном Парке?

– Мы активно работаем с инвесторами, обсуждаем различные заявки: кто-то хочет открыть автомойку, кто-то – частную школу. Есть партнеры, которые проектируют два торговых центра при въезде в микрорайон: они привлекали московскую компанию, занимающуюся ритейлом, для разработки проектов, чтобы четко понимать, что потребуется жителям.

Мы сами тоже постоянно проводим опросы – узнаем, какие объекты коммерческой инфраструктуры будут востребованы. Декабрьский опрос, например, показал, что люди очень хотят пекарню с кафе – и тут же появился человек, который пожелал это организовать.

Много ли жителей Хрустального Парка среди собственников и арендаторов коммерческих площадей?

– Да. Практически всю первую коммерцию приобрели собственники близлежащих объектов недвижимости. Также есть наши постоянные инвесторы, которые нам доверяют. Одни говорили: «Я здесь купил себе жилье и поэтому куплю коммерцию». Другие: «Я купил коммерцию, а давайте еще и жилье приобрету!».

Здесь живу и здесь же работаю?

– Да, эта концепция пригородного микрорайона оказалась очень привлекательной для людей. Жить и работать в одном месте, не тратить время на разъезды, наслаждаться природой, прогулками – это действительно большое удовольствие.

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