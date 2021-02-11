Активная зима в «Патроны Парк». Как коронакризис и землетрясения повлияли на рынок загородной недвижимости

Бытует мнение, что загородный рынок жилья только выиграл от пандемии. Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк», говорит, что все не так просто: коронакризис принес не только дополнительный покупательский спрос, но и множество проблем: дефицит рабочей силы, рост цен… Что помогло справиться с ситуацией? Как изменились предпочтения покупателей загородной недвижимости? Почему растут цены и готовы ли люди платить больше? Об этом – в нашем интервью, которое мы записали на экскурсии по посёлку.

На экскурсии в поселке Патроны Парк. Фото из архива компании.

На 2021 год почти всё продано

Дмитрий, история с коронавирусом ещё не закончилась, но, наверное, уже можно сделать какие-то предварительные выводы. Как вы считаете, загородный рынок жилья выиграл от пандемии? Заметили ли вы рост спроса на свой продукт после апрельского карантина?

– Не могу сказать, что пандемия ощутимо повлияла на рост спроса. Тем не менее, у нас продажи не снизились. Но на самой отрасли ситуация, безусловно, сказалась, оставив застройщиков без рабочей силы. Так, в нашей компании работала только треть от необходимого количества людей, поэтому сроки строительства запланированных объектов несколько увеличились. Весь летний сезон мы старались компенсировать нехватку специалистов, и только к зиме количество рабочих на стройке увеличилось. Поэтому нынешняя зима у нас самая активная: работают около 130 человек, стройка идёт полным ходом. К весне мы сделаем всё, что планировали, и даже немножко больше. Сейчас в процессе строительства находится 27 домов, это много для зимнего сезона. В целом, нам удалось добиться стабильности.

27 домов строится, а сколько уже полностью готовых?

– Введены в эксплуатацию и оформлены 50 домов. В разных стадиях строительства и оформления документов ещё 80. Договоров на сегодняшний день заключено 136. У нас практически сформирован строительный план на весь 2021 год, и уже открыта продажа на 2022-й.

То есть свободных земельных участков осталось не так много?

– Да, совсем немного, даже несмотря на то, что посёлок станет шире ещё на одну улицу. На 2021 год у нас остались три участка от 10 соток и пять участков по 5 соток.

Также мы готовим к строительству и продаже в 2021 году второй коттеджный квартал: спрос на этот формат жилой недвижимости – высокий. Уже в феврале мы начнём возводить семь домов, а всего будет восемь. Купить их можно будет как на стадии строительства, так и в готовом виде. Все дома будут в едином стиле, двухэтажные, площадью 140-160 кв м. При желании можно будет построить гараж. Стоимость дома 140 кв м с участком 4-5 соток – 10 640 тыс. руб., 160 кв м – на 800 тыс. руб. больше.

Судя по темпам строительства, работаете вы быстро. Но людям, которые заключат в этом году договоры на 2022-й, так, наверное, не покажется. Как вы думаете, ваши клиенты будут готовы столько времени ждать новоселья?

– Я думаю, те, кто заключит договор на 2022 год, окажутся даже в выигрыше. За это время можно сделать хороший качественный проект всего дома – от и до, с планировкой, мебелью, дизайном. И тогда к началу строительства уже не будет никаких вопросов, переделок и компромиссов. А значит, и ключи от дома владелец получит быстрее.

Поселок Патроны Парк. Фото из архива компании

Экологичность нового уровня

Изменила ли нынешняя ситуация предпочтения покупателей загородной недвижимости? Возможно, у них появились какие-то новые требования к домам?

– По моим наблюдениям, глобальные тренды – экологичность, энергоэффективность, разумность, соразмерность. Такие тренды быстро не меняются, они сейчас продолжают набирать силу. Например, мы стали замечать, что к энергоэффективности и экологичности наши покупатели стали подходить, скажем так, на другом уровне – т.е. не только с позиции того, что они живут на природе и дышат свежим воздухом, но и с позиции бережного отношения к окружающей среде. Мы бы хотели сделать такое отношение к своему дому и природе настоящим модным трендом с точки зрения повышения комфорта и качества жизни, социальной позиции.

В конце прошлого года в Иркутске произошло два ощутимых землетрясения. Эти события как-то отразились на спросе, продажах?

– Они не то чтобы дали ощутимый толчок в продажах, но толчок в интересе – однозначно. Люди стали много рассуждать о том, что свой дом всё-таки надежнее и безопаснее. Кстати, жители «Патроны Парк» не жаловались, что землетрясения как-то отразились на их домах. Ни трещин, ни каких-либо других повреждений ни на одном из объектов не обнаружено. Проектировщики даже шутят, что наши дома – и одноэтажные, и двухэтажные – можно хоть перевернуть, и ничего с ними не случится, так как их сейсмостойкость рассчитана на 8 баллов.

А какие дома, кстати, предпочитают покупатели – одноэтажные или в два этажа?

– Одноэтажных домов становится больше, новые заказчики всё чаще выбирают именно их. Но я думаю, это вопрос вкуса, потому что два этажа – тоже прекрасно, сверху обычно открываются красивые виды. Поэтому поклонники также есть и у двухэтажных домов, тем более, их выгоднее строить – себестоимость квадратного метра выходит меньше.

Поселок Патроны Парк. Фото из архива компании

С перспективой на ипотеку

Что в целом происходит с ценами на загородные дома? Многоэтажные новостройки подорожали за год на 27%. В сегменте ИЖС такие же тенденции?

– Себестоимость строительства растёт, с учетом этого мы планируем изменение цен и на наши объекты. Предпосылок к понижению цен нет. Растёт стоимость материалов, к примеру, за последние несколько месяцев только арматура выросла на 30%. На окна ожидается повышение цен, а окна – важный и дорогой элемент в доме. Стоимость работ растёт в связи с дефицитом рабочих кадров. При этом все мы знаем, что если цена выросла, то потом она уже не снизится.

По информации банков, многие, даже очень обеспеченные, люди предпочитают покупать недвижимость в ипотеку. В последнее время активно обсуждается вопрос о развитии ипотечных продуктов для ИЖС, в том числе с господдержкой. Каковы перспективы проекта «Патроны Парк» попасть в такую программу?

– Собственником земельного участка, на котором реализуется проект «Патроны Парк», является АО «ДОМ.РФ», которое совместно с собственным банком «ДОМ.РФ» как раз и разрабатывает ипотечные программы, в том числе, для ИЖС, и они смогут кредитовать нашу площадку. Мы, как подрядчик, планируем пройти в банке аккредитацию, и, вероятно, весной уже можно будет приобретать дома в «Патроны Парк» по ипотеке под небольшой процент.

Ещё одна тенденция, ярко проявившаяся в прошлом году – из-за низких ставок по вкладам люди стали искать альтернативы для вложения денег. Можно ли дома в «Патроны Парк» рассматривать именно с точки зрения инвестиций? Насколько объекты здесь ликвидны?

– Готовые дома продаются легко, есть люди, которые специально мониторят рынок и ждут таких предложений. Но нам бы не хотелось, чтобы поселок стал инструментом инвестирования. Мы всё-таки строим дома для того, чтобы люди здесь жили, и это очень важно с точки зрения социума, потому что, когда человек строит для себя, он строит иначе и иначе относится к посёлку, как к месту для жизни. Но мы, безусловно, понимаем, что дома должны быть ликвидными и что это важно.

Благоустройство – в деталях

Кроме строительства индивидуальных домов и коттеджного квартала, какие ещё планы на 2021 год?

– Будем заниматься также инфраструктурными объектами. Мы провели опрос среди наших жителей, что им необходимо в первую очередь. Так, на территории перед центральным въездом планируем сделать большой, как мы его называем, комьюнити- или многофункциональный центр. Здесь будет магазин продуктов и товаров первой необходимости. Планируем также сделать небольшой семейный ресторанчик.

Ближе к заливу будет парк площадью 1,3 га. Его мы в 2021 году запроектируем, а в 2022 обустроим: там будет детская площадка, воркаут и маленькая кофейня, чтобы и взрослые, и дети, которые гуляют в парке, могли там же перекусить, выпить чаю или кофе. Прямо из парковой зоны можно будет прогуляться, а зимой прокатиться на лыжах до залива. Кстати, из посёлка есть несколько выходов на залив.

На какой стадии находятся дороги внутри посёлка?

– Все дороги полностью заасфальтируем весной 2021 года. В этом же году сделаем уличное освещение: мы изготовили несколько видов дизайнерских светильников, сейчас их тестируем.

А как будет обеспечиваться безопасность?

– По периметру посёлка запроектировано ограждение. Будет ещё одна въездная группа с автоматическими воротами. На территории – видеонаблюдение и охрана на центральном въезде.

Когда строительство поселка завершится полностью?

– Мы планируем закончить строительство «Патроны Парк» до конца 2022 года, вместе со всем благоустройством территории.

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