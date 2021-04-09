«Технологическая отсталость может привести к коллапсу государств»

«Когда мы говорим о перспективах будущего Иркутской области, нельзя опираться только на то, что когда-то, в прошлом веке, было «хребтом» экономики региона», – заявляет член интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии», директор НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев. По его убеждению, ставку надо делать на новые стратегические направления, и одно из них – эко и биотехнологии, в первую очередь, связанные с Байкалом. Свою позицию учёный прокомментировал в беседе, посвящённой 5-летию клуба. Самые яркие цитаты из неё – в материале Газеты Дело.

О потенциальных возможностях развития передовых научных исследований в Байкальском регионе

Есть совершенно очевидные перспективы того, чем регион может оперировать, что может представлять и что конкурентно в международной повестке, подчёркивает Тимофеев.

– Очевидно, что это – экология, Байкал, климат, космические исследования, которые проводят в регионе в том числе и благодаря нашим мега-установкам. И также очевидно, что это – восточная повестка, которую никто никогда не отменит, как бы мы не переживали по поводу того, что наши соседи из Поднебесной «выпьют» Байкал, – перечисляет директор НИИ биологии. – И они его не выпьют, и Байкал останется, а вот мы рискуем остаться на обочине прогресса, потому что 21 век – это век Азии, где сосредотачиваются все крупнейшие корпорации, технологические центры и экономическая деятельность. Находясь от Китая на расстоянии часа-полутора полёта на самолёте, мы можем оказаться на задворках истории, если не сможем воспользоваться своими возможностями.

Именно на этом, по мнению учёного, нужно делать акцент во всех региональных проектах будущего, а не упираться в то, что когда-то спланировали в Советском Союзе, и что когда-то было «хребтом» нашего развития.

– Ну, было и было, то время прошло, – говорит он. – Я думаю, сейчас, в эпоху пандемии, мы все являемся свидетелями того, как в нашей жизни необходимы биотехнологии, что неуважительное и недостаточное внимание к этой теме может стоить огромных денег, более того, способно привести к экономическому коллапсу целые государства. Не говоря уже о том, что при определённых условиях недостаточная развитость, в частности, биомедицинских технологий, ведёт к тому, что от тех же биологических проблем можно и умереть.

О достижениях НИИ биологии в 2020 году

– Очень сложно говорить о достижениях в год пандемии, тем не менее, в начале 2020 года мы получили большую поддержку от Минобрнауки на создание биотехнологической лаборатории, которая должна стать ядром Центра исследований и разработок на базе НИИ биологии ИГУ. Нам выдан карт-бланш на три года, чтобы сделать на Байкале то, чего ещё никто не делал, - рассказал Максим Тимофеев.

Достаточно активно, по словам учёного, в этот процесс включился госуниверситет: биотехнологическое направление стало одним из четырёх приоритетов развития вуза, причём это даже приоритет номер два после развития физики и всего, что связано с космосом.

– Мы получили здание в центре города, которое при поддержке университета и частных инвесторов превращаем в так называемый биотрон – большую установку, где будут моделироваться разные климатические условия и всевозможные варианты среды обитания: от холодной близкой к нулю температуры и минимальной влажности до жарких тропических условий, - пояснил Тимофеев. – Будем культивировать здесь разные группы организмов с полезными свойствами, создавать биоресурсную коллекцию байкальских организмов и ресурсный центр для будущих биотехнологических разработок.

Я считаю, что наш НИИ биологии – одна из самых динамично развивающихся структур в стране в этом направлении, а запрос на возможность приехать к нам и поработать гораздо выше, чем в любой другой организации региона, даже связанной с бизнесом и нефтью.

О привлекательности Байкала для ведущих мировых учёных

Как отмечает Тимофеев, на Байкал, чтобы жить и работать здесь, готовы ехать ведущие специалисты мирового уровня из разных регионов России и из-за рубежа. Так, сейчас в институте, которым он руководит, есть сотрудники из Санкт-Петербурга, Карелии, Красноярска, Новосибирска, ждут из Минска. На уровне международной науки, основными партнёрами иркутян были и остаются немецкие организации. В прошлом году по гранту должны были приехать двое учёных – из Германии и Великобритании, но из-за закрытия границ этого не произошло. Однако они прочитали для студентов курс онлайн-лекций.

– Сейчас мы ведём очень интенсивный диалог с коллегами из Японии, даже пытаемся привлечь сюда одного очень сильного, международно признанного специалиста, который является вице-президентом компании по технологиям аквакультуры. Хотим, чтобы он создал здесь либо лабораторию, либо исследовательскую группу. Также обсуждаем привлечение в следующем году ещё двух специалистов – из Германии и Канады, – поделился планами международного сотрудничества Максим Тимофеев.

Но при том, что высококвалифицированных кадров, желающих приехать в Иркутск, много, директор НИИ биологии не может пригласить их больше, чем на один - два года.

– А была бы возможность предоставлять хотя бы пятилетний контракт, у меня бы здесь уже второе Сколково стояло. Но пока это вряд ли возможно, – посетовал Тимофеев.

О вкладе бизнеса в развитие биотехнологий

Максим Тимофеев подчёркивает, что всегда открыт для тех, кто хочет поддержать развитие науки, образования, а также экономического, культурного и интеллектуального ресурса – будь это региональная власть или представители бизнес-элиты.

– Я всегда готов продвигать не только идеи, исходящие от них, но и заниматься реализацией совместных проектов. Например, у нас сейчас в работе небольшой тестовый проект с лабораторией байкальской косметики «Вдохновение» – разрабатываем новую линейку косметических препаратов на основе наших оригинальных решений по использованию байкальских водорослей и биологически активных соединений, которые они продуцируют, – рассказал учёный. – У частных инвесторов есть интерес к проектам в области переработки отходов, и мы тоже многого добились в этом направлении. Кроме этого, совместно с предприятиями Карелии и Петрозаводским университетом ведём интересные работы по разработке линейки специальных биочипов, которые позволяют определять микробиологические патологии и наличие тех или иных инфекций у рыб. Большого прогресса достигли в таком направлении, как оптические микросенсоры – разработали уже второе поколение сенсоров, у которых нет аналогов в мире.

Об участии Байкальского региона в конкурсе научно-образовательных центров мирового уровня

– Можно только приветствовать идею создания научно-образовательного центра и концепции, которая бы учитывала интересы Иркутской области, причём интересы не текущие, а именно перспективные, решала бы проблему утечки кадров и высококвалифицированных специалистов. Как это намерение будет реализовано, другой вопрос, – отметил Тимофеев и подчеркнул, что предыдущая заявка на создание НОЦ, по его мнению, была очень слабой.

О роли клуба как площадки для продвижения стратегических проектов региона

Максим Тимофеев считает, что интеллектуальный клуб «Байкальские стратегии» может играть значительную роль в обсуждении стратегических планов региона, которые так до сих пор не оформлены .

– Членам клуба надо активно участвовать в процессе обсуждения, – комментирует он. – Например, я рассказывал на нескольких стратегических сессиях о биологических и экологических исследованиях, и думаю, что повестка, которую транслировал я и мои коллеги из академической университетской среды, нашла отклик в стратегии, которая формируется в клубе. Насколько она воплощается в регионе, мне сложно говорить, потому что в последние годы Иркутская область претерпевает множество изменений – экономических, политических, да и пандемия сыграла большую роль в наших планах. У себя в НИИ биологии ИГУ свою повестку мы формируем и реализуем сами, а клуб, мне кажется, помогает тем, что на его площадке мы контактируем с разными интересными людьми, благодаря чему появляются неожиданные позитивные проекты.

Так, именно в клубе Максим Тимофеев познакомился с создателем компании по производству природной косметики Евгением Гришкевичем, с которым реализует нескольких интересных идей в области создания биоматериалов, и Еленой Дыдыкиной, с которой работает над масштабным проектом по развитию Байкальской биотехнологической долины.

– Я бы пожелал клубу оставаться клубом: на мой взгляд, самая жизнеспособная функция клуба заключается в том, чтобы знакомить между собой людей,– поделился своим видением будущего «Байкальских стратегий» Максим Тимофеев. – Поэтому, пусть в клубе будет больше таких участников, которые генерируют идеи и реализуют их в жизни.