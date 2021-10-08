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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [08.10.2021]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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В ЖК «Сибиряков» запустили продажу квартир по траншевой ипотеке [06.10.2021]Программа позволяет снизить ежемесячные платежи по ипотеке до трех раз*. Суть ипотеки траншами в возможности выбирать ипотечный кредит частями, ежемесячный платеж выплачивается только с выбранной части ипотечного кредита.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [10.09.2021]
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Новые продукты в системе КонсультантПлюс: формы с комментариями о рисках [10.09.2021]Новые продукты в Системе КонсультантПлюс - формы с комментариями о рисках Компания "Консультант Плюс" выпустила 3 новых продукта: - Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам;...
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [13.08.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [13.08.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [13.08.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [13.08.2021]
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [09.07.2021]
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Открытое Акционерное Общество "Сибэкспоцентр" [09.07.2021]664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-А Вид экономической деятельности: организация конференций и выставок Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.07.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.07.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.07.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.07.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.07.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.07.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [11.06.2021]
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Информационное сообщение [11.06.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 30.06.2021 аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «Территория РСУ» в составе следующих объектов
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Информационное сообщение [11.06.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 30.06.2021 аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная)» в составе следующих объектов
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Информационное сообщение [11.06.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 30.06.2021 аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «Насосная станция» в составе следующих объектов