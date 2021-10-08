«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области

В ЖК «Сибиряков» запустили продажу квартир по траншевой ипотеке

Программа позволяет снизить ежемесячные платежи по ипотеке до трех раз*. Суть ипотеки траншами в возможности выбирать ипотечный кредит частями, ежемесячный платеж выплачивается только с выбранной части ипотечного кредита.