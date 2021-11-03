Будущее как инвестидея: перспективные отрасли на ближайшие 10 лет

Основатель Apple Стив Джобс однажды сказал: «Лучший способ предсказать будущее – создать его». Десятки лет назад предприниматель верил, что однажды люди будут связаны при помощи мини-компьютеров, которые будут знать о своих хозяевах почти все. А в какой-то момент мы с вами перестанем ходить по магазинам и будем заказывать всё онлайн. Так и вышло. Сегодня человечество готовится к экспедиции и колонизации Марса, а туристам уже не хватает свой планеты – они отправляются на границу с космосом, чтобы посмотреть на Землю свысока.

Стремительно меняющийся мир может пугать и восхищать, однако для инвесторов грозит стать большой проблемой. Сложно вкладывать средства на долгий срок, когда не знаешь, что будет востребовано и актуально завтра. Директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко перечислил несколько отраслей, которые могут «выстрелить» на горизонте 10 лет.

Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото А.Федорова

Облачные технологии

Облачные технологии на сегодняшний день считаются наиболее перспективным направлением для инвестиции в IT-секторе. Для многих крупных компаний такой вид хранения данных – неотъемлемая часть ведения бизнеса. Все больше людей работают удаленно, поэтому тренд на облачные платформы сохранится. По данным агентства Gartner, 85% компаний по всему миру используют для хранения каких-либо данных облака. Мировой рынок таких технологий будет расти ежегодно и к 2025 году увеличится вдвое.

Одними из лучших представителей в данной области считаются ServiceNow Inc и Salesforce. ServiceNow предлагает решения для корпоративных облачных вычислений, которые определяют, структурируют, консолидируют, управляют и автоматизируют услуги для предприятий по всему миру. Salesforce, ставшая бенефициаром пандемии, разрабатывает одноимённую CRM-систему.

Биотехнологии

Как правило, инвестиции в эту отрасль связаны с сильной волатильностью бумаг, так как компании, которые разрабатывают инновационные препараты, испытывают много сложностей – проваленные эксперименты, недоказанная эффективность. Однако при прохождении всех проверок и успешного запуска в производство препаратов такие бумаги могут показать существенный рост.

Среди организаций данного направления можно выделить Seagen Inc. (ранее Seattle Genetics Inc.) – американскую корпорацию, специализирующуюся на исследованиях и разработке препаратов для лечения онкологических заболеваний. Текущий портфель лекарств включает четыре одобренных препарата.

Искусственный интеллект

Сегодня технология ИИ используется в различных сферах, будь то образование, автомобилестроение, промышленность, медицина. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году искусственный интеллект обеспечит прирост экономической активности в глобальном масштабе на $13 трлн. Наибольший вклад в это внесут Китай и США.

Сегодня разработкой ИИ занимается не так много компаний. Среди них можно выделить Alteryx. Фирма предоставляет платформу, которая позволяет профилировать, подготавливать, смешивать и анализировать данные. Клиентами компании являются Coca-Cola, Walmart, Amway и др. Благодаря разработкам Alteryx в лаборатории Castor занимаются анализом медицинских исследований COVID-19.

Космос

Перспективными кажутся и инвестиции в компании космической отрасли. У фирм, которые делают ставку на космос, разные направления и цели. Кто-то готовит базу для космического туризма, кто-то выводит спутники на околоземную орбиту. Эксперты Morgan Stanley и Bank of America уверены, что в ближайшее десятилетие растущая космическая экономика увеличится более чем в три раза, а объем рынка вырастет до $1,4 трлн.

Орбитальные технологии сегодня занимают 80% космического рынка. Данное направление в космической отрасли, пожалуй, самое понятное с точки зрения инвестиций. В этом сегменте работают компании, производящие и обслуживающие спутники связи, в том числе один из крупнейших игроков – американская ViaSat.

Кроме перечисленных отраслей, есть еще немало направлений, которые обещают нам светлое и инновационное будущее. Вы можете стать инвестором сразу всех перечисленных компаний, добавив в свой портфель ИПИФ «Индустрии будущего», который также включает в себя и другие многообещающие направления, такие как зеленая энергетика, кибербезопасность, виртуальная реальность, 3D-печать и др. Это готовый портфель из 33 акций, в числе которых Tesla, Amazon, Baidu, Microsoft, Sunrun, Nvidia. Купить паи фонда можно на СПБ Бирже, а также в интернет-магазине акций Freedom24.ru.

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