Делиться опытом. «Хрустальный» запускает Школу загородного девелопмента

9 из 10 загородных проектов в России оказываются провальными. Изменить печальную статистику решила федеральная сеть коттеджных поселков «Хрустальный». В середине марта компания открывает онлайн-школу для российских девелоперов. По словам автора идеи Кристины Яковенко, программа обучения позволит участникам не только познакомиться с особенностями малоэтажного загородного строительства и комплексного развития территорий, но и сформировать рабочую концепцию проекта, с которой можно обратиться в банк за проектным финансированием.

1. Кому адресована школа?

Программа обучения, посвященная малоэтажному загородному строительству, будет интересна разным категориям участников. На занятиях ждут и городских застройщиков, решивших сменить профиль и попробовать себя в загородке; и авторов небольших проектов в сегменте ИЖС, желающих масштабировать бизнес; и владельцев больших земельных участков, интересующихся комплексным освоением территорий.

2. Чему научат участников?

Первый курс продлится два месяца и будет посвящен тому, как построить коттеджный поселок с помощью проектного кредитования. Максимум практики и реального опыта – таков девиз проекта. Участников ждет 10 учебных модулей: от анализа земельного участка и знакомства с форматами загородной недвижимости до анализа целевой аудитории и создания продукта… С разработанной в итоге концепцией и рассчитанной финансовой моделью участники курса смогут обратиться в банк и получить предварительное согласие на проектное финансирование. Детальной проработкой своего поселка можно будет заняться во время второго курса, который посвятят разным аспектам: проектированию, строительству, продажам, маркетингу, взаимодействию с государством, эксплуатации, созданию комьюнити и пр.

3. Как будет построено обучение?

Помимо 38 обучающих видео с разбором реальных кейсов и типовых ошибок, участникам школы будут доступны дополнительные инструменты, позволяющие систематизировать информацию и отработать полученные знания на практике: чек-листы, техническая документация, проверенные опытом регламенты, шаблоны для заполнения. Изучать материалы можно будет разными способами: самостоятельно или при поддержке куратора – сотрудника «Хрустального». Доступен и третий тариф – с полным экспертным сопровождением, личными консультациями и подробной обратной связью по всем пунктам.

4. Почему в фокусе – загородная малоэтажка?

Этот бизнес сегодня максимально интересен девелоперам по всей стране. Спрос на загородную малоэтажную недвижимость растет. А государство оказывает комплексному освоению загородных территорий особое внимание: есть возможность вести строительство по 214-ФЗ, используя проектное финансирование, доступны различные программы субсидирования по инженерной и социальной инфраструктуре.

5. Зачем это «Хрустальному»?

Одна из целей проекта – подготовка потенциальных клиентов на франшизу федеральной сети «Хрустальный». Компания не первый год работает над франшизой, но до реализации новых поселков под брендом «Хрустального» доходит далеко не всегда: потенциальным франчайзи часто не хватает опыта, и девелопер не готов идти на репутационные риски для торговой марки. Школа позволит компании увеличить количество потенциальных франчайзи, а программа обучения поможет участникам попрощаться с иллюзиями, трезво оценить свои силы в загородном девелопменте, понять, как устроен этот бизнес и что от них будет требоваться.

Узнать подробнее о курсе можно в телеграм-канале

Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент», автор Школы загородного девелопмента:

– Начинающие девелоперы часто ошибочно думают, что загородная малоэтажка - это легко. Но на деле это совсем не так. С одной стороны, все требования – как к многоквартирным домам, с другой – есть особенности малоэтажного девелопмента: высокая протяженность сетей и дорог, благоустройство, меньшая плотность домов. Запроектировать все в соответствии с требованиями, успешно отработать с банком, верно подготовив бизнес-модель и проектную документацию, доказать, что проект будет востребован на рынке – все требует знаний и компетенций.

Для нас очень важно поделиться своим опытом, полученным за 12 лет работы на загородном рынке, рассказать участникам, с какими подводными камнями они могут столкнуться – чтобы у них не было иллюзий. Мы видим и знаем: можно строить за городом успешно, хорошо, зарабатывая и создавая при этом по-настоящему качественный продукт, которым можно гордиться. Но это – сложный путь. Чтобы его облегчить, мы и создаем Онлайн-школу загородного девелопмента.