Налог «обнулили». Как отмена ставки НДС поможет гостиничному бизнесу и туризму?

Ставку налога на добавленную стоимость для гостиниц в России обнулили на 5 лет. В Ростуризме это решение называют «долгожданным, прорывным и своевременным»: оно поможет сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечет новых инвесторов и устранит острую нехватку гостиниц в стране. Оправданны ли эти ожидания? Действительно ли обнуление НДС приведет к строительству новых объектов? И какие проблемы на самом деле стоят перед туротраслью в регионе? Газета Дело обратилась за комментариями к участникам рынка и экспертам.

Фото: А.Федорова

«Для строительства гостиниц важны открытые границы и доступные кредиты»

Марина Павлюкевич, генеральный директор PLG, председатель комитета по гостиничной недвижимости РГУД:

– Большинство гостиниц в России работают по упрощенной системе налогообложения, поэтому на рынок гостеприимства отмена ставки НДС влияния практически не окажет.

Что касается строительства новых объектов размещения, то получение льготы по НДС в будущем (так как льгота предоставляется только для готовых объектов, введенных в эксплуатацию) – на наш взгляд, слабая мотивация. При принятии решения о строительстве имеют значение другие факторы: перспективность рынка гостеприимства и доступность кредитных ресурсов.

Острые проблемы туристического рынка – это, прежде всего, открытость границ для туристов, упрощение визового режима с дружественными странами, отмена ковидных ограничений и ПЦР-тестирования, необходимость организации международных и страновых выставок и мероприятий.

Мы считаем, что в целях поддержки гостиничного бизнеса и работающего в нем персонала необходимо ввести льготы по социальным налогам, что существенно уменьшит налоговую нагрузку и будет способствовать сохранению рабочих мест.

«Главная проблема – покупательский спрос. Остальное – переживем»

Павел Поляков, председатель Байкальской ассоциации отельеров и рестораторов:

– Я – за любое снижение налогообложения в отрасли. С этой точки зрения, отмена ставки НДС – это, конечно, хорошо. Но я не думаю, что «обнуление» налога послужит стимулом для инвестиций в гостиничный бизнес. Все-таки инвестиции считаются по-другому. Это достаточно капиталоемкая история, горизонт планирования инвестиций в гостиничный бизнес, окупаемость – 10 лет.

Второй вопрос: много ли гостиниц платят сегодня НДС? Возможно, и есть большие полуофициальные гостиницы, которые делают это, потому что 20% – это довольно много. Большинство средств размещения, небольшие отели работают по упрощенной системе налогообложения.

Главная проблема отрасли сегодня – это покупательский спрос, все остальное мы переживем, а здесь от нас ничего не зависит. С одной стороны, мы предполагаем, что внутренний туризм будет развиваться: людям некуда ехать, и в перспективе, летом, они, наверное, поедут на Байкал. Но я уже перестал загадывать: прошлым летом, когда из-за пандемии была закрыта Европа и другие курорты, мы тоже так думали, но байкальское лето-2021 провалилось.

Возможно, помогут те программы, которые внедряет государство. В частности, простимулировать поездки по стране может возврат кэшбэка с туристической путевки. Это хорошая мера, она поднимает спрос на туристические услуги, и это нам более интересно, чем адресная помощь. Мы – бизнес, мы должны крутиться, а стимулировать надо конечного потребителя.

«Окно возможностей открылось, но ненадолго»

Максим Девочкин, девелопер, руководитель отеля «Ибис» в Иркутске:

– С НДС работает лишь незначительная доля гостиниц. Как правило, это большие отели от 100 номеров, а также объекты, работающие под международными брендами. Конечно, для них это возможность маневрирования в кризисных условиях, так как часто эти объекты закредитованы – теперь появится стимул развиваться. Во всём мире в гостиницах НДС не превышает 5-8%, и, если мы хотим строить хорошие качественные большие отели, нам нужно в принципе отменить НДС.

Второй момент – налог на имущество, это уже зона ответственности региональных властей. Я считаю, что ставка 2,2% для такого дорогостоящего объекта, как отель, – очень высока. Разумно было бы её установить на уровне 0,5%. Гостинице необходимо ежедневное обновление. Каждый день происходит износ оборудования, мебели, ковров и так далее. Мы постоянно что-то покупаем, ремонтируем – чтобы объект выглядел как новый.

На мой взгляд, основная проблема в нашем регионе – отсутствие туристической стратегии и взаимодействия с крупными федеральными туроператорами. Например, сейчас вся страна осталась без дешёвых чартеров в Турцию, Египет и Таиланд. Если бы даже 5 или 10% от всего этого потока можно было бы направить в Иркутск и на Байкал, для нашего региона это стало бы спасением.

С учётом того, что в этом году – по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев – отдых в Крыму и на юге России тоже будет ограничен, у Иркутской области появляются просто фантастические перспективы, но мы должны быть готовы к этому. Я считаю, что нашему правительству и Агентству по туризму необходимо вести переговоры с федеральными туроператорами, добиться субсидирования рейсов, как в той же Бурятии, чтобы часть туристического потока направить в Иркутск, организовать местных туроператоров, гидов и прочих участников туристической отрасли. Окно возможностей открылось, но ненадолго – два-три месяца.

Кроме того, снимаются ограничения в Китае и Монголии – оттуда тоже можно было бы запустить чартеры. Но этим, конечно, надо заниматься на высоком уровне.

«Самая острая проблема отрасли – инфраструктура»

Марина Григорьева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности ТПП Восточной Сибири:

– Отмена ставки НДС – это поддержка крупного бизнеса, больших отелей и крупных туроператоров, чей валовой доход превышает порог применения УСН. Однако основная доля в туризме приходится на малый и средний бизнес, большая часть компаний работают на специальных налоговых режимах – УСН и патенте. Для них налоговые льготы применяются на уровне субъектов. Говорить о глобальной поддержке отрасли с применением этой льготы так оптимистично я бы не стала.

К строительству крупных объектов приведёт рост туристических потоков по внутреннему туризму в целом. А это зависит от многих факторов, в том числе и от покупательной способности населения.

Самые острая и важная проблема отрасли – инфраструктура: дорожная, коммунальная, инженерная. В том числе и причалы, и новые объекты показа, и экологические решения по снижению антропогенной нагрузки, в первую очередь – очистные сооружения. Вопросов здесь очень много.

Наиболее существенной поддержкой для отрасли считаю льготные кредиты под 3-5% на 10-15 лет, гранты и субсидии на уровне регионов. Примеров того, как целевое финансирование в туризме приводит к резкому подъёму отрасли, – множество.

Туризм поддержат грантами

3,5 млрд рублей – такую сумму правительство направило на поддержку отрасли по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагается поддержать не менее 800 проектов, которые сделают путешествия по стране более удобными.

Участникам отрасли доступны гранты двух типов:

Для создания кемпингов и автокемпингов (максимальная сумма – 4,6 млн рублей),

Для развития туристической инфраструктуры (максимальная сумма – 5,5 млн рублей).

Грантополучатели должны будут вложить в проект не менее 30% собственных средств.

Как будет развиваться туризм на Байкале

Детальный план по развитию туризма на Байкале разработают в апреле. Ранее концепции комплексного развития туристических территорий «Большого Байкала» – проектов «Байкальск – Выдрино», «Остров Ольхон» и «Тальцы» – были одобрены на совете директоров Корпорации Туризм.РФ. При детализации мастер-планов определят параметры туристических объектов, объем необходимых инвестиций, проанализируют необходимость создания новой или модернизации имеющейся инфраструктуры.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Наш регион занимает 15-е место в национальном туристическом рейтинге 2021 года, входит в число 20 наиболее привлекательных для туристов регионов. Поддержка Правительства Российской Федерации и Корпорации Туризм.РФ очень важна для раскрытия туристического потенциала Иркутской области. Уже сейчас начата большая совместная работа, результатом которой должна стать качественная и современная туристическая инфраструктура в регионе.

Сергей Суханов, генеральный директор Корпорации Туризм.РФ:

– Спрос на внутренний туризм растет, и необходимо оперативно увеличить количество качественных современных доступных по цене гостиниц и ввод в эксплуатацию инфраструктуры для отдыха в целом. Правительство России поддерживает экономику отрасли. В рекордно короткие сроки были разработаны меры поддержки: это и нулевая ставка НДС для объектов туротрасли, и ускорение процесса подготовки документации по планировке территорий, выходу на строительную площадку и сдачи объекта в эксплуатацию.