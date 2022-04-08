Байкальский Центр Тренинга, АРБ ПРО. Ликвидация разрывов в бизнесе

Продажа доходной коммерческой недвижимости от собственника!

Собственником также осуществляется продажа других объектов коммерческой недвижимости в Иркутской области (Черемхово, Свирск, Куйтун, Саянск, Зима, Кутулик). Готовы обсудить условия сделки индивидуально. Ответим на вопросы по телефону и в Viber, WhatsApp, Telegram +7 (952) 625-72-54.