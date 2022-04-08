Байкальский Центр Тренинга, АРБ ПРО. Ликвидация разрывов в бизнесе

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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.04.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» [08.04.2022]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г. (тыс. руб.)
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [08.04.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [08.04.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.04.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.04.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.03.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.03.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 04.03.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.03.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Мы сделали все возможное и невозможное за этот месяц». Мишустин – о перестройке экономики на новые рельсыСтройка продолжается. Как иркутские застройщики справляются с новыми вызовами«Мы остаёмся, когда другие уходят». Александр Исайченко – об экспансии китайских брендов на иркутском рынке
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.03.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.03.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [11.03.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [11.03.2022]7 апреля 2022 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров.
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [11.03.2022]
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Продажа доходной коммерческой недвижимости от собственника! [11.03.2022]Собственником также осуществляется продажа других объектов коммерческой недвижимости в Иркутской области (Черемхово, Свирск, Куйтун, Саянск, Зима, Кутулик). Готовы обсудить условия сделки индивидуально. Ответим на вопросы по телефону и в Viber, WhatsApp, Telegram +7 (952) 625-72-54.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.02.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [11.02.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.02.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [10.02.2022]
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.02.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [10.12.2021]
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Информационное сообщение [10.12.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 11:00 аукциона