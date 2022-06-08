Загородный комфорт по доступной цене. Евгений Зырянов, СК «Домой», – о новом поселке на Александровском тракте

Руководитель СК «Домой» Евгений Зырянов вырос в поселке на севере Иркутской области. «Поселок для меня – это особый мир, где все друг друга знают и поддерживают», – признается наш собеседник. Такую же атмосферу доброжелательности, тепла и взаимопомощи Евгений планирует создать в новом проекте комфорт-класса на Александровском тракте. Как Новоалександрово поднимет планку загородного девелопмента на этом направлении? Какая технология была выбрана для строительства поселка? Кого привлечет концепция проекта? И можно ли тиражировать этот опыт в других регионах?

Евгений Зырянов. Фото А. Федорова

Задать новый уровень

Евгений, ситуацию на рынке трудно назвать стабильной и предсказуемой. Не страшно начинать новый проект в турбулентные времена?

– Определенные переживания у нас были, но совсем незначительные. Проект мы готовили в течение года, планировали запустить его в начале марта, но из-за случившихся событий взяли паузу на месяц. Просчитали все риски – и приняли решение строить.

Нет смысла откладывать «до лучших времен»?

– Я занимаюсь строительством 15 лет и убежден: недвижимость – это базовая ценность. Недвижимость на собственной земле - тем более. Земли больше не становится, она всегда в цене, а дом – это сохраненные деньги. Недвижимость – очень надежная инвестиция в будущее. И с помощью домовладения – того продукта, который мы создаем, – мы не только сохраним деньги покупателей, но и приумножим их. Они будут грамотно и, самое главное, надежно инвестированы – обеспечены и домом, и участком. Право собственности будет у каждого покупателя.

Почему вы выбрали для строительства Александровский тракт?

– Я рассмотрел порядка 20 земельных участков по всем направлениям: на Байкальском и Качугском трактах, в сторону Ангарска, в Мотах – и в итоге остановился на Александровском. На мой взгляд, это недооцененное направление. Хочется задать здесь качественно новый уровень.

Место, которое мы выбрали на 11-м километре, – шикарное: солнце целый день, лес с трех сторон, свежий воздух, отличная энергетика – все показатели для пригородного поселка комфорт-класса. 10 минут на автомобиле – и вы там.

Да, наши домовладения будут стоить несколько дороже, чем существующие предложения на Александровском тракте, но это цена обоснована. Мы будем продавать не просто дома. У нас задача большего масштаба – мы строим поселок, среду обитания со всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.

Генплан поселка. Из архива компании

Цель проекта – не просто построить 120 коттеджей, а создать домовладения, которые будут обслуживаться, обеспечить безопасную экологичную среду, с дорогами, ограждениями, детскими и спортивными площадками, чтобы люди приезжали домой и чувствовали радость, покой, безопасность.

Концептуальные загородные проекты появляются сейчас преимущественно на Байкальском тракте. Не логичнее ли было построить новый поселок комфорт-класса там?

– Байкальский тракт – конечно, прекрасное направление, но он уже достаточно нагружен, застройка там идет очень плотная. У нас проект комфорт-класса, а это предполагает в первую очередь просторные участки. И на Александровском тракте это возможно: земля в собственности, участки от 8 до 14 соток. Задача – сделать так, чтобы у человека, помимо комфортного, красивого дома, был большой участок, чтобы он чувствовал себя свободно. На Байкальском тракте такого себе позволить практически не возможно.

Второй момент – цена. Земля на Александровском тракте стоит дешевле, во всяком случае, пока. И часть средств, которые ушли бы на Байкальском только на участок, здесь будет инвестирована в благоустройство. То есть люди получат жизнь такого же уровня комфорта, но по более доступной цене.

Я выбираю участки под застройку не только профессиональным чутьем, которое наработал за годы работы, но и душой, сердцем. Когда я приезжаю на 11-й километр Александровского тракта, это место наполняет энергией. Надеюсь, что тот уровень загородного строительства, который мы здесь зададим, – с благоустройством, архитектурой – пойдет по тракту и дальше, что соседние участки, принадлежащие другим землевладельцам, будут застраиваться подобным образом.

Жизнь комфорт-класса

Новоалександрово – поселок для тех, кто заботится о здоровье, о своих близких. В чем это выражается? Расскажите о концепции проекта.

– Я больше десяти лет веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. Хочется собрать в Новоалександрово тех, кому близки эти ценности – свое здоровье, здоровье семьи. Для каждого дома мы разработали спа-узел – можно будет сделать сауну, фитобочку, купель с холодной водой. Для многих людей это отличная возможность восстановить силы, зарядиться.

Александровский тракт – экологичный район, рядом нет никаких производств, дороги здесь менее загружены, чем в городе. На каждом участке в поселке растут сосны, и мы каждое дерево постараемся сохранить, чтобы у каждого жителя на участке был свой лес, свой сосновый бор. У нас будет пешеходная прогулочная дорожка по периметру поселка, планируем также сделать большой парк на участке 3,5 га. Я сам живу за городом и знаю, как важны прогулки на свежем воздухе, как это заряжает. Утром прогулялся с собакой минут 40-50 – и полон сил на весь день. Вечером приехал, хочешь расслабиться – снова идешь на прогулку.

Еще в каждом доме обязательно будет камин: естественное тепло создает много уюта. Я хочу, чтобы каждый человек, который приобретет домовладение в Новоалександрово и будет там жить, возвращался домой с радостью. Чтобы новое качество жизни, положительные эмоции стали для него нормой.

Какие еще характеристики поселка позволяют отнести его к комфорт-классу?

– Дома площадью от 120 квадратов, широкие дороги с твердым покрытием, закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение, детские и спортивные площадки общего пользования, своя управляющая компания, центральное водоснабжение, единый архитектурный стиль – все это мы соблюдаем. Также мы планируем сделать кампус для жителей поселка – помещение, где можно будет собираться, проводить праздники. Люди же платят не за отдельные дома, а за атмосферу в целом. Хочется, чтобы она была благожелательной, добрососедской.

Из архива компании

На эту цель, кстати, будут работать и заборы – бело-серые штакетники полтора-два метра высотой. Мы еще в нашем первом проекте, Золотых холмах, убедились, что это срабатывает: на улицах с плотными заборами соседи друг друга и не знают, а там, где стоит штакетник, – общаются, ходят в гости. Низкие заборы действительно ведут к общению, доброжелательности.

Для семей, переезжающих за город, важным показателем комфорта является и развитая социальная инфраструктура. Как у вас с детсадами, школами, магазинами?

– Администрация муниципального образования уже выделила землю под новую школу – ее построят в трех километрах от нашего поселка. Пока школьники смогут учиться в деревне Столбова, школьный автобус будет отвозить-привозить ребят, договоренность с муниципалитетом есть. Детские сады работают в Столбова, Урике, Усть-Куде и на въезде в Иркутск.

Кроме того, в Новоалександрово предусмотрены коммерческие площади, сейчас мы формируем лоты. Планируем не только банный двор и бэби-клуб, но и магазин и, возможно, частный детский сад. Если ребятишек в поселке будет много, мы обязательно решим этот вопрос.

Из архива компании

Современные технологии и единый стиль

Дома в Новоалександрово будут строиться из сип-панелей. Почему выбрали эту технологию?

– Я занимаюсь малоэтажным строительством 15 лет. Все время на стройке возникал вопрос: как сделать качественно и быстро, как избежать зависимости от человеческого фактора, как сделать так, чтобы размеры были четкие? Мы изучили и попробовали много технологий: строили из клееного бруса, из бетона, из камня. Но больше всего для нашего региона и климата подходят сип-панели. В дом, построенный по этой технологии, можно заезжать сразу: он теплый. В 2017 году мы купили производство, и теперь обеспечиваем себя материалами сами, изготавливая все элементы домокомплектов на высокоточном импортном оборудовании.

Из чего состоит сип-панель? Это экологичная технология?

– Структурированная изоляционная панель состоит из двух OSB, ориентированно-стружечных плит, сделанных из остатков древесного производства. Получается максимальная переработка и полезный продукт на выходе. Внутри, между двумя OSB, – пенополистирол. Он производится из сырья, из которого делают термопосуду, стаканчики для кофе. Некоторые производители используют пенопласт – вот это неэкологично и небезопасно для здоровья, хоть и дешевле.

Пенополистирол, который мы используем в производстве, показывает наименьшую теплопроводность среди утеплителей. Такой дом до восьми раз теплее и при правильно организованной вентиляции экономит деньги на отоплении. По такой технологии уже 90 лет строят дома в Канаде, Норвегии, Аляске, и там это считается премиум-сегментом.

Из архива компании

А как же опасения, что дома из сип-панелей «не дышат»?

– Нормальный дом, если он сделан качественно, и не должен «дышать». «Дышит» система вентиляции, а дом не должен выпускать тепло. Дом из сип-панелей – как теплый пуховик, как термос. За счет системы вентиляции в доме и тепло, и воздух свежий. Дом получается теплый, технологичный, доступный по себестоимости и быстрый в реализации.

Насколько быстрый?

– Мы собрали отель «Байкал-Аляска» в прошлом году – 1,5 тысячи квадратов – за два месяца. Если помните, лето было очень дождливое – 60 дней с осадками, – но мы уложились в сроки. Другая технология не позволила бы это сделать, даже если бы мы наняли тысячу строителей.

Как обеспечивается вентиляция в таких строениях?

– В домах большой площади ставится система рекуперации, которая автоматически подает воздух, подогревая его, в каждое помещение. В наших домах, как правило, большая площадь остекления, на панорамных окнах делается микровентиляция, происходит воздухообмен. В каждой комнате прорезаны вентиляционные отверстия – то есть естественная система вентиляции, приточно-вытяжная, как во всех домах. На кухне и в туалете – вытяжка.

На сайте поселка представлено восемь вариантов домов. При покупке можно будет выбрать одно из этих типовых решений?

– Да. Мы привлекли сильного архитектора, который разработал планировки с учетом наших пожеланий. Решения в проекте будут типовые – чтобы в поселке сохранялся единый архитектурный стиль. Дома имеют одинаковый фасад, различаются только ширина и длина.

Участки в поселке – от 8 до 14 соток, и к каждому есть несколько видов домов, которые можно на нем построить. Например, на участке 14 соток мы не строим дома меньше 175 квадратов, тут важна соразмерность, гармония.

Также можно дополнительно заказать отдельно стоящий гараж, выбрав из шести вариантов: с мастерской и без, на две машины или на три... Технология сип-панелей позволяет собрать гараж за три-четыре дня.

Индивидуального проектирования не будет?

– Оно предусмотрено внутри дома. Есть базовая комплектация: стены, подводка, черновая отделка. Человек может купить и сделать ремонт своими силами либо привлечь нас, у нас есть дочерняя подрядная организация. Внутри будут только капитальные стены, камин, лестницы, спа-зона, второй свет, в остальном вы делаете все, что хотите.

Из архива компании

Дом через 2,5 месяца

Когда вы планируете начать строительство поселка?

– Первая очередь стартовала 20 апреля. Уже на этом этапе можно совершить покупку, и цена на старте, конечно, самая привлекательная. В дальнейшем каждый месяц будет повышение стоимости, потому что будет расти уровень благоустройства, количество домов. Плюс стоимость стройматериалов подросла. Если люди готовы оплатить 100%, мы фиксируем стоимость, даем гарантии по земле и домовладению. Срок реализации дома – 2,5 месяца. Это для тех, кто хочет вложить деньги сейчас.

Те же, кто хочет купить уже готовое домовладение, могут приезжать, смотреть, выбирать – в конце июня: уже будут первые дома, – как в черновой отделке, так и «под ключ». Можно будет совершить покупку с помощью ипотеки – в том числе льготной, семейной.

Сколько домов планируете построить в 2022 году?

– Пока в планах 52 дома, но, если продажи пойдут быстро, будем реализовывать проект быстрее. Большой плюс каркасного домостроения в том, что строительство можно вести в любое время года, вплоть до тридцатиградусных морозов. Фундаменты – железобетонные сваи – тоже можно заколачивать круглый год.

Из чего складывается бюджет покупки в Новоалександрово?

– Мы продаем не дом, а домовладение. Конечная цена складывается из нескольких параметров. Во-первых, стоимость земельного участка. Сейчас, на старте проекта, сотка стоит от 80 до 120 тысяч рублей, в зависимости от места. Во-вторых, взнос на благоустройство: дороги, центральное водоснабжение, охрану, видеонаблюдение. Это фиксированная сумма, сейчас она составляет 900 тысяч рублей. Третий пункт – стоимость самого дома, которая зависит от площади, уровня комплектации: базовая или «под ключ». Дом площадью 153 квадратных метра на 8 сотках – с участком, благоустройством, сейчас можно купить за 8,75 млн рублей.

То есть по цене однокомнатной квартиры в Октябрьском районе?

– Да. Причем, в отличие от городской новостройки, в свой дом в Новоалександрово вы заедете уже через три месяца. Миссия СК «Домой» – дать людям доступное и быстрое жилье.

Евгений Зырянов. Фото А. Федорова

Атмосфера добрососедства

Как вы представляете себе жителей Новоалександрово? Что это за люди?

– Те, кому понравилось это место, наша идеология и концепция, те, кто разделяет наши ценности. Поселок – это живой организм, и люди в нем не могут быть одинаковыми. Все разные: врачи, учителя, полицейские, чиновники, предприниматели, пенсионеры – и все друг друга дополняют.

Я сам вырос в поселке, на севере Иркутской области. У нас было 5 тысяч жителей, и все друг друга знали. Очень счастливый образ из детства: классные школы, отличный спортзал, люди общались, я не знал никакой грубости, насилия. Возможно, я потому и строю поселки, хочу этот образ детства воплотить снова.

Мне хочется в Новоалександрово создать атмосферу доброжелательности, тепла, взаимопомощи. Я сам вырос в такой среде, я так воспитан, и вижу, что и другие в этом нуждаются. Холодность, функциональность уходят, люди ищут положительных эмоций, поддерживают, понимают друг друга. Контекст, который мы с командой создаем, думаю, привлечет именно наших покупателей.

А вы сами планируете жить в Новоалександрово?

– Да. Более того, туда переезжает и моя любимая сестра с семьей. Наши дома будут стоять рядом. Возможно, и мама переедет. Мне нравится, когда люди живут поколениями. В деревне, откуда родом моя мама, есть целая улица ее братьев и сестер. Когда приезжаю в гости, иду по этой улице – так здорово: здесь старшая тетка, здесь брат, здесь племянники. Это заряжает и наполняет.

Опыт Новоалександрово можно будет масштабировать и тиражировать?

– Мы уже этим занимаемся. Вкладываем много средств в проектирование, в проработку концепции. Строительство отдельного дома у нас отработано максимально, теперь задача так же быстро, четко работать над благоустройством, делать комплексный продукт.

Построить 120 домов из сип-панелей – нетрудно, мы за год несколько тысяч «квадратов» строим. А сделать так, чтобы все было благоустроено, чтобы функционировало как единый механизм, обслуживалось, не разрушалось – это определенный вызов. Но наша команда с ним справится: такие люди подобрались – профессиональные, заряженные, позитивные!

Пойдете с вашим продуктом в другие регионы?

– Да, после реализации Новоалександрово. Договоренности уже есть, партнеры ждут. Более того, мы открыты и для новых предложений. Если есть земля, ресурс, готовность двигаться вместе – мы будем рады.

Евгений Зырянов. Фото А. Федорова

Я считаю, что в единстве сила, и чем больше грамотных людей, профессионалов объединяются в проектах, тем лучше получается конечный результат. Чем быстрее мы научимся сотрудничать, тем быстрее будем менять жизнь и среду вокруг себя, нашу Родину.

СПРАВКА

Строительная компания «Домой» работает на региональном рынке 12 лет. За годы работы компания освоила все современные технологии и тонкости каркасного домостроения, наладила собственное производство сверхпрочных и экологичных SIP-панелей. СК «Домой» построила 208 объектов в Иркутске и Иркутской области, в том числе поселок Золотые холмы, улицу Раздольная в Усть-Куде, в стадии реализации отель Байкал-Аляска.

СК "Домой"

+7 (3952) 92-88-99

www.novo-aleksandrovo.ru

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