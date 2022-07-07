Время сильных: новые фасадные решения для высотного и загородного строительства

Сложное время сейчас переживает наша страна. Внешнее отключение России от импортных технологий, оборудования и материалов, нарушение выстроенных межстрановых производственных, логистических цепочек сильно влияет на отечественную строительную отрасль. Без сомнения, она адаптируется к складывающейся ситуации. А при существенной поддержке от государства – доступная ипотека и кредиты, налоговые и другие способы помощи бизнесу – строительная отрасль остаётся одним из локомотивов экономического роста России.

Одно из направлений работы ГК Prostor Group – это поставки в Иркутскую область, Красноярский край, Бурятию, Забайкальский край, республику Саха (Якутия) фасадных и кровельных материалов из Японии (Kmew), Бельгии (Cedral, Equitone), Италии (Tegola) и России (White Hills) и др. Конечно, сейчас доступ к импортным материалам стал ограничен, что влияет на региональные проекты с их применением. Встает логичный и требующий решения вопрос: чем их заменить?

Андрей Арнольдович Ефимов, генеральный директор ГК Prostor Group. Фото А. Федорова

Андрей Арнольдович, есть решение? Что предлагает Prostor Group?

– Конечно, есть! Мы предлагаем декоративно-облицовочные материалы White Hills – одного из крупнейших производителей декоративного камня на территории Российской Федерации и Европы. Компания Prostor Group более 10 лет занимается подбором лучших материалов и технологий для строительства в сложных сибирских условиях. Постоянное посещение выставок, семинаров, заводов по производству материалов, большое количество переговоров позволили нам сформировать продуктовую линейку из современных высококачественных фасадных и кровельных материалов как импортного, так и отечественного производства.

Продукция от российского производителя компании White Hills актуальна и востребована на строительном рынке, является ярким примером инновационного развития предприятия, создающего новые тренды в визуализации и качестве городской и загородной застройки.

А как же проверенный временем кирпич?

– Конечно, он остаётся рабочим вариантом в старой парадигме строительства. Кстати, по нему сейчас тоже есть дефицит. С точки зрения конструктивных возможностей новой архитектуры не везде кирпич можно применить. Более того, региональные строительные компании медленно, но всё-таки двигались к его замещению, и возврат не всегда возможен. И не только по визуальной составляющей, но и по теплотехнике, ранее отработанным и уже применяемым на проектах новым материалам и технологиям и, конечно, скорости строительства.



Расскажите о компании White Hills, чем обусловлен интерес к ее продукции?

– White Hills – это широкая гамма современных материалов, выполняемых методом вибролитья легких и тяжелых бетонов. Технология позволяет создавать разнообразные коллекции натуральных цветов, которые широко используются для внешней и внутренней отделки зданий, а также в ландшафтном дизайне.

ЖК "Сити Парк". Фото А. Федорова

Основной ассортимент продукции насчитывает более 600 коллекций, отличающихся разнообразием фактур и цветовых решений. Компания White Hills вместе с компанией «Ронсон» (подсистемы РОНСОН) разработали и запатентовали уникальную технологию вентилируемого фасада из «искусственного камня» на подсистеме с механическим креплением. Это ноу-хау за последние годы уже приобретает массовое применение на жилых комплексах Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и Европы. Эта технология и материал более семи лет активно применяются в Иркутске компанией Prostor Group в малоэтажном строительстве. Но в высотном строительстве первым в Иркутске был в 2020 году ЖК «Сити Парк», а сейчас идёт работа по устройству фасада по этой технологии из продукции White Hills на ЖК «Бабр» на улице 3 июля. В ближайшей перспективе планируют применить вентилируемые фасады White Hills ещё несколько ЖК в Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Все объекты, особенно высотного строительства, имеют неповторимый (в других материалах), запоминающийся облик. Задают новое качество жизни и новый уровень комфорта.

Можно ли камень применять в отделке интерьеров?

– Камень можно использовать как для фасада, так и в интерьерных решениях. Например, в ЖК «Скандинавия» мы его применяли для отделки подъездов. Сегодня эти общественные пространства приобретают другой вид и значение, это не просто подъезды, а настоящие парадные.

– Да. Фасад выполняет не только эстетическую роль, хотя для человека внешняя красота здания очень важна. Это эмоции, и хорошо, когда они ежедневно положительные от внешней привлекательности здания или коттеджа. У фасада ещё очень много других важных функций. Например, он должен быть эксплуатационно надёжным, с точки зрения воздействия на него природно-климатических факторов: солнца, ветра, воды, холода и т.д. А еще он должен быть ремонтопригодным, безопасным. Для высотного строительства обязателен сертификат по сейсмической и пожарной безопасности. Всем этим требованиям отвечает продукция White Hills. Сам камень относится к группе горючести HГ (негорючие), что позволяет применять его на социальных объектах. А вся система вентилируемого фасада с декоративным камнем имеет сертификат сейсмостойкости до 9 баллов.





А. А. Ефимов, генеральный директор ГК Prostor Group, и М. Ефимов, директор ООО "Фасадные технологии". Фото А. Федорова

ООО «Фасадные технологии» является одним из подразделений ГК Prostor Group. В наших офисах представлено большое количество образцов камня White Hills.

Ждем вас по адресу: Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 8, оф.101. Тел.: (3952) 484-199

PROSTORGROUP.RU

2022 год ознаменовался новой волной санкций. Это снизило поставки товаров, в том числе строительных и отделочных материалов из-за рубежа. Многие иностранные товары приобрести сейчас очень сложно или просто невозможно."Ситуацию с дефицитом материалов можно и нужно контролировать силами российского импортозамещения", - считают в компании White Hills, которая уже 18 лет производит в России декоративный камень. Читать далее >>

Семинар-форум для строительного сообщества Байкальского региона

В июне ГК Prostor Group провела для строительного сообщества Байкальского региона семинар-форум, поскольку у участников была потребность не только узнать о продукции White Hills, но и обсудить многие профессиональные вопросы, проблематику, поделиться опытом.

– Сейчас у застройщиков и архитекторов один из главных вопросов: чем заменить ушедшие с нашего рынка фасадные и интерьерные материалы? Поэтому мы специально провели мероприятие именно сейчас, – пояснил Андрей Ефимов. – Наша задача была не только познакомить коллег с отечественным лидером производства материалов из искусственного камня, компанией White Hills, но и дать позитивный посыл, направить общий настрой в оптимистичное русло. Жизнь и стройка продолжаются, и нужно быстро встраиваться в складывающуюся систему координат.

В работе семинара приняли участие ведущие топ-менеджеры White Hills, более 100 архитекторов и застройщиков из Иркутска, Улан-Удэ, Читы, представители компаний «Новый город», «ВостСибСтрой», «Горстрой», «Хрустальный», «Мечта», «Группа МДС», «РУС г. Чита», «Смит Инвест» г. Улан-Удэ и др. Причём это были первые лица компаний, собственники.



Судя по откликам участников, формат мероприятия понравился. Компания Prostor Group планирует и дальше знакомить профессиональное сообщество с новыми доступными к применению материалами и технологиями.