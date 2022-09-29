Дело вместо слов. ИНК призывает бизнес, власть и общество активнее включаться в ESG-повестку 

«Моя идея – собрать губернаторов Сибири и Дальнего Востока в клуб, где они могли бы обмениваться опытом в сфере ESG, а также создать «триумвират» власти, бизнеса и общества, который работал бы над устойчивым развитием нашей территории», – сказала генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых на VI Международном Байкальском риск-форуме. Экологическая катастрофа, нависшая над человечеством, заставляет принимать решительные меры по снижению объема парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. Крупные компании Иркутской области уже начали целенаправленное движение в сторону повышения экологичности, прозрачности и углеродной нейтральности.

Грядет катастрофа

Согласно неблагоприятному сценарию ученых при отсутствии эффективных мер по снижению выбросов парниковых газов к концу XXI века температура на планете Земля повысится на 4,6 градусов. Изменения, связанные с этим, можно заметить уже сегодня.

– Не надо быть экологом, чтобы невооруженным глазом увидеть, к чему приводит глобальное потепление, – говорит Марина Седых. – По Северному Морскому пути большое расстояние можно пройти без ледоколов – раньше это было невозможно. В Швейцарии вместо рек в горных долинах текут селевые потоки от тающих ледников. Удручающая и неоптимистичная картина. И если ситуация продолжит развиваться по этому сценарию, то скоро суши на Земле просто не останется.

БРИФ'22.

Фото: Евгений Козырев

Изменения климата – не единственная проблема

Чтобы замедлить глобальное потепление, человечеству необходимо сокращать выбросы парниковых газов вдвое быстрее, чем они наращивались в течение всего XX века. На международном и национальных уровнях уже действуют механизмы квотирования и налогообложения, механизмы поддержки зеленых технологий. Тем не менее выбросы продолжают расти. Развивать бизнес, не отказываясь от привычных благ цивилизации, поможет концепция устойчивого развития.

– Под устойчивым развитием мы понимаем такое развитие общества, при котором потребности настоящего времени удовлетворяются, не ставя под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности, – пояснила Марина Седых. – Речь идет не только о климате, но и о других рисках и вызовах, которые стоят сегодня перед человечеством. Три важнейшие темы, которыми необходимо заниматься, чтобы сохранить планету Земля для будущих поколений – это климатические риски, риски в области биоразнообразия и риски в области управления отходами. Если мы за последние 40 лет не отдалили угрозу экологической катастрофы, то сейчас нам надо в ускоренном темпе нагонять это время.

Иркутская нефтяная компания всегда занималась вопросами экологии, но один в поле не воин, говорит Марина Седых. По ее словам, пытаться ликвидировать выбросы парниковых газов на севере, в то время как южнее вовсю продолжают дымить заводы – это все равно, что толочь воду в ступе.

Нужен клуб губернаторов

На самом деле, воин в поле не один: устойчивым развитием сегодня занимаются многие регионы России – в стране реализуется стратегия национального развития с низким уровнем выброса парниковых газов. Активно меняется законодательная база. А в ряде регионов уже запущены экологические проекты. Этот опыт необходимо изучать и по возможности применять в Иркутской области, уверена Марина Седых.

Марина Седых. БРИФ'22.

Фото: Евгений Козырев

– В рамках подготовки к БРИФу я проехала по Сибири и Дальнему Востоку, встречалась с губернаторами, знакомилась с проектами устойчивого развития, которые реализуют наши соседи, – рассказала она. – Это очень интересный опыт. Например, в Ханты-Мансийске запущен полигон по утилизации СО2. Там намерены закачивать газ в болота на определенную глубину. Нам это, наверно, не очень подойдет, поскольку у нас другой природный ландшафт. Тем не менее, опыт коллег требует изучения. Я хотела бы, чтобы и в Иркутской области было серьезное движение в этом направлении. Моя идея – собрать губернаторов Сибири и Дальнего Востока в клуб, где они могли бы обмениваться опытом в сфере ESG, а также создать «триумвират» власти, бизнеса и общества, который работал бы над устойчивым развитием нашей территории.

Делать, а не пиариться

Иркутская нефтяная компания не только изучает опыт соседних регионов, но и готова поделиться собственным. В компании уже разработана политика в области устойчивого развития и ESG, разрабатывается климатическая стратегия. Также ИНК реализует на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении проект по закачке попутного газа в пласт вместо факельного сжигания.

Марина Седых. БРИФ'22.

Фото: Евгений Козырев

– Мы закачиваем попутный газ в нефтеносные пласты, – пояснила Марина Седых. – Утилизируем не весь попутный газ, и это не СО2, тем не менее, по сравнению с его сжиганием на факеле, получаем хороший результат в плане сокращения выбросов парниковых газов. С помощью коллег из компании KEPT, которая проводит у нас инвентаризацию выбросов, мы разрабатываем климатическую стратегию, ищем, какие еще меры мы можем реализовать на производстве. Также вы, наверное, слышали, что основной акционер ИНК Николай Михайлович Буйнов совместно с группой экспертов занимается изучением разлагаемых пластиков. Это тоже очень интересная тема, и если нам удастся реализовать этот проект, то, очевидно, мы выйдем на еще более значимый уровень среди российских компаний, которые не пиарятся, а действительно что-то делают для экологии.

Зеленой нефти не существует, но стремиться к этому надо

Почему бизнес не может пройти мимо ESG-повестки? Институциональные инвесторы не готовы поддерживать компании с низким ESG-рейтингом, а ставка по кредитам в банках привязана к выполнению требований экологической ответственности. Так называемые коричневые отрасли, к которым относится и нефтегазовая, практически исключены из системы «зеленого» финансирования. Однако именно они, по мнению экспертов, могут внести существенный вклад не только в сокращение выбросов, но и в развитие различных социально-экологических проектов.

– Действительно, «зеленой» нефти не существует, и сделать нефть полностью «зеленой» нельзя – она имеет углеродный след, как и любой другой продукт деятельности человека. Но стремиться к этому надо! В первую очередь используя технологии, которые дадут возможность снизить выбросы. Российское законодательство допускает выпуск так называемых адаптационных облигаций. Этот механизм мы и решили использовать для финансирования нашего проекта, – отметила Марина Седых.

В декабре 2021 года АО «ИНК-Капитал» провело дебютное размещение адаптационных облигаций, которые стали первым в России финансовым инструментом устойчивого развития, включенным в Сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития.

Марина Седых. БРИФ'22.

Фото: Евгений Козырев

ESG-повестка актуальна

Требования, связанные с ESG-повесткой, предъявляются, в первую очередь, к крупному бизнесу, работающему на зарубежных рынках. Может показаться, что в текущей экономической ситуации вопросы устойчивого развития стали неактуальными. Действительно, в Евросоюзе наблюдается откат от ESG-повестки, размораживаются угольные шахты и т.д. Однако участники БРИФа уверены, что это временно – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые переориентируется российский бизнес, от глобальной стратегии не отказываются.

– Сегодняшняя ситуация – это очередной, ожидаемый, кризис – кризис мирового лидера, – говорит Марина Седых. – Мы даже представить себе не можем, каким будет новый мировой порядок, но что бы нас ни ждало, вопросами устойчивого развития нам все равно придется заниматься. Мы по инерции ориентируемся на тот мир, который был два года назад, но очевидно, что нам необходимо перестраиваться. И в первую очередь нужно перестроить свое сознание.

Марина Седых считает, что нашему бизнесу нужно ориентироваться на европейские стандарты в области ESG, но подходить к ним творчески. По ее словам, это те прикладные вещи, которые российский бизнес может использовать уже сегодня. А технологии придется развивать собственные, возможно, совместно с Индией и Китаем. Эти страны всерьез работают над реализацией масштабных экологических проектов и к своим партнерам предъявляют соответствующие требования. Вскоре это почувствует и некрупный бизнес.

– Средний, а тем более, малый российский бизнес пока стоит в стороне, – отмечает Марина Седых, – у него нет никакого понимания, что такое устойчивое развитие и зачем оно нужно. Но ситуация меняется, и мы берем на себя ответственность взаимодействовать с ним по этим вопросам.

Практическую деятельность компаний и органов власти в области целей устойчивого развития (ЦУР) принято оценивать по трем направлениям: экологическая (Environmental), социальная (Social) ответственность, корпоративное и государственное управление (Governance), или коротко – ESG-стратегия. Собственно, реализация ESG-стратегии является вкладом в достижение ЦУР, принятых Организацией Объединенных Наций.