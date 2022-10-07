В Иркутске открыли стелу «Город трудовой доблести». Два памятных панно на ней посвящены Иркутскому заводу тяжёлого машиностроения. ИЗТМ – одно из тех предприятий, чей вклад в победу над фашизмом трудно переоценить. К лету 1941 года завод полностью перепрофилировался для выпуска военной продукции. Но почему же именно ИЗТМ удостоился двух панно на памятном монументе? Все ответы – в его истории, которая неразрывно связана с историей Иркутска и всей нашей страны.

Фото пресс-службы администрации г. Иркутска

Только за первые три военных месяца с завода ушли на фронт 520 человек. Ушедших на фронт мужчин сменили женщины и подростки. К июлю 1941 года более ста женщин обучались на заводе мужским специальностям токаря, слесаря.

Война заставила заводчан перестроить свою работу: срочно пришлось реконструировать старые и строить новые цеха, чтобы освоить производство военной продукции. Люди делали буквально за несколько недель то, на что в мирное время понадобилось бы затратить месяцы. В этот период коллектив завода вырос почти в два раза.

С конца 1942 года, наряду с военными заказами, ИЗТМ начали выпускать мирную продукцию. В числе первых заводом был получен заказ на изготовление около четырех тысяч тонн оборудования для десяти домен, в числе которых была крупнейшая в Европе 6-я комсомольская домна Магнитогорского металлургического комбината. Её строила вся страна, и многое оборудование для домны изготавливалось в Иркутске.

Фото пресс-службы администрации г. Иркутска

12 августа 1942 года из Москвы была получена правительственная телеграмма: «Поздравляю коллектив завода-победителя в социалистическом соревновании с присуждением переходящего Красного знамени Государственного комитета обороны. Перед коллективом стоят большие задачи по безусловному выполнению заказов черной и цветной металлургии. Уверен, что самоотверженным трудом коллектив обеспечит перевыполнение этих важнейших заказов, закрепит за собой Почетное знамя Государственного комитета обороны. Желаю успехов в работе. Народный комиссар тяжелого машиностроения Казаков».

В 1944 г. завод начал выпуск шахтных подъемников, стружкодробилкок, принимал участие в восстановлении блюминга Сталинградского тракторного завода «Красный пролетарий», внёс свою лепту в восстановление Енакиевского и Мариупольского коксохимических заводов. В это же время изготавливалось оборудование для крупнейших домен Урала, мартенов Узбекистана и Казахстана. Кроме того, завод активно помогал сельскому хозяйству, производя детали для тракторов.

Героический труд иркутских машиностроителей в годы войны привёл к экстраординарным результатам! За 4 года валовой выпуск продукции увеличился в три с половиной раза.

В июле 1945 г. заводской коллектив получил высокие награды за ударный труд в дни войны. Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий правительства по освоению производства металлургического оборудования и вооружения для Красной Армии наградил завод орденом Трудового Красного Знамени. В те же дни 40 работников завода были награждены орденами и медалями Советского Союза. 3776 работников завода награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и 466 человек – орденами и медалями других достоинств за боевые и трудовые подвиги во время войны.

А 133 заводчанина с фронта домой не вернулись…

Спустя столько десятилетий после героического подвига советских людей, конечно, нет ни смысла, ни истины в том, чтобы измерять, чей вклад был больше. Война – самое страшное испытание, что только может выпасть на человеческую долю. И этим памятником Иркутск чтит труд обычных людей, часть из которых работала на ИЗТМ, но все они – не жалели себя, чтобы принести своей стране мир.

Фото пресс-службы администрации г. Иркутска

Константин Зайцев, первый заместитель губернатора Иркутской области:

– Наши дети и внуки должны знать о подвиге иркутян в годы войны. Как трудились их сверстники на заводах, как мамы и бабушки отдавали все силы в полях, выращивая хлеб, как врачи и медсёстры выхаживали раненых в госпиталях. От всей души поздравляю вас с открытием стелы «Город трудовой доблести»!