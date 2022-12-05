«Информация, гибкость, комплексные решения». Александра Макарова, ВТБ, – о новой реальности для бизнеса и работе банка

Эффективное управление бизнесом все больше зависит от гибкости, умения ориентироваться в потоках информации и подстраиваться под новые условия. Рассказать о возможностях, предоставить комплексное решение задач бизнеса – на этой основе строит работу ВТБ в Иркутской области. О том, какие вопросы сегодня волнуют предпринимателей, Газете Дело рассказала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка Александра Макарова.

Важно быть в постоянном диалоге

С конца февраля бизнес оказался в новых условиях. Как вы оцениваете текущую ситуацию?

Бизнес столкнулся с большими сложностями. Кто-то справляется с ними быстрее, кто-то нет – не во всех отраслях стабилизация проходит равномерно. Были нарушены логистические цепочки, пришлось пересматривать работу, заново отлаживать процессы поставок и сбыта, выросли издержки.

Результативность банка зависит от того, насколько эффективно мы реагируем на запросы и решаем задачи наших клиентов. Когда все постоянно меняется, важно быть в постоянном диалоге. Мы продолжаем предлагать возможности, которые позволяют не останавливать свое развитие, обеспечиваем бизнес доступными ресурсами, не зависимо от внешних условий. По итогам 9 месяцев работы банк ВТБ в Иркутской области нарастил кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса на 22%, до 33 млрд рублей.

Какую роль играют инструменты господдержки?

Примерно 40% нашего кредитного портфеля в сегменте среднего и малого бизнеса приходится финансирование в рамках госпрограмм. Объем кредитов в рамках господдержки по сравнению с началом года увеличился на 46% и составил 13,2 млрд рублей.

По программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга ВТБ выдал средства на пополнение оборотных средств ведущим компаниям региона сферы розничной торговли и производства фармпрепаратов на общую сумму 3,75 млрд рублей. По программе Минпромторга «895», направленной на финансирование приоритетной импортной продукции, компании фармацевтической отрасли и оптовой торговли приобрели сырье и материалы на сумму более 1,5 млрд рублей. Еще одним важным направлением кредитования стала поддержка застройщиков по программе льготного финансирования проектов жилищного строительства.

Знать всю информацию об инструментах господдержки, постоянно мониторить все изменения, комбинировать различные кредитные, гарантийные и другие возможности, чтобы найти самое эффективное решение – в этом заключается суть работы нашей команды. Скажу, что на данный момент мы продолжаем выдавать инвестиционные кредиты: у нас в работе находятся инвестпроекты на сумму около 2 млрд рублей. Главным образом, в области добычи и производства – предприятия видят для себя перспективы развития.

Бизнес ищет и находит новые возможности

Как чувствуют себя региональные застройщики? Как развиваются новые строительные проекты в текущих условиях?

Мы активно включились в работу с застройщиками в 2021 году, на текущий момент при поддержке ВТБ в разной степени реализации находится 11 проектов. В этом году мы приступили к финансированию четырех новых проектов. Это жилье класса комфорт и эконом, проекты реализуются в спальных районах Иркутска. Появление качественного, комфортного жилья для Иркутска – важная и очень позитивная история, которая должна продолжаться.

Безусловно, и застройщики в новых экономических условиях вынуждены были перестраивать работу. Мы не останавливали финансирование действующих проектов, сделали все возможное, чтобы компании смогли продолжить строительство, не переставали заключать новые сделки. Во многом это способствовало росту нашего портфеля СМБ – доля жилищного строительства с начала года увеличилась на треть, до 8,7 млрд рублей. На региональном рынке строящихся объектов доля банка с начала года выросла с 15% до 40%.

Вы говорили о том, что многим пришлось перестроить логистику. С какими странами сегодня работает иркутский бизнес и какие возможности существуют для компаний с учетом действующих ограничений?

Средний и малый бизнес очень гибкий – быстрее ориентируется в условиях изменений, ищет и находит новые возможности. Мы работаем с предприятиями всех отраслей, различного масштаба и видим, что компании не остановили работу и выстраивают логистику с Ираном, Казахстаном, Турцией, Индией, Монголией, Китаем.

Наша задача – предложить бизнесу комплексное решение. Мы рассматриваем ситуацию клиента стратегически, задействуем все наши возможности. Например, банк предоставляет кредитные средства по сниженной ставке на покупку импортной продукции – сырья, оборудования, лекарств по программе господдержки импортеров, которая реализуется Минпромторгом. Кроме того, мы можем помочь организовать перевод расчетов за приобретаемое на эти средства оборудование в мягкие валюты с привлечением дочерних структур банка – филиалов в Нью-Дели и Шанхае.

Недавно, например, реализовали эту схему для одного из наших стратегических партнеров: профинансировали поставку сырья и оборудования в рублях по госпрограмме, затем помогли с конвертацией этой суммы в рупии для расчета с поставщиком через филиал в Индии. Такой подход позволил клиенту не только получить доступные средства, но также решить свои задачи, не подвергая себя риску вторичных санкций.

Продукты для внешнеэкономической деятельности тоже постоянно развиваются с учетом потребностей предпринимателей. Совершенствуется цифровой консалтинговый сервис «Монитор ВЭД», разработанный для клиентов среднего и малого бизнеса – для тех, кто работает с зарубежными партнерами. Управлять деятельностью, получать информацию, видеть статусы по документам валютного контроля и проводить платежи, покупать и продавать валюту можно в любое время в интернет- и мобильном банке.

Можете назвать какую-то особенность в работе с бизнесом в этом году?

Ситуация сегодня меняется стремительно. Появилось большое количество мер господдержки, которые помогают справиться с экономическими вызовами, они реализуются через банки, фонды разного уровня, различные объединения, направленные на поддержку бизнеса. С другой стороны, банк предложил большое количество новых возможностей – тарифные планы, онлайн-регистрация бизнеса, оформление электронной цифровой подписи, различные бизнес-сервисы и многое другое. Информационный поток существенно вырос. Поэтому в этом году у бизнеса есть запрос на встречи и мероприятия, где можно получить полную информацию, задать свои вопросы, пообщаться с экспертом, который направит ход мыслей или подскажет неочевидное решение.

В этом году мы практически ежемесячно встречаемся в различных форматах с представителями региональных компаний, охотно делимся всей информацией, которая у нас есть, приглашаем на индивидуальные консультации, если видим, что здесь есть над чем совместно поработать. Больше всего бизнес сегодня интересует господдержка и взаимодействие с иностранными поставщиками. Сегодня рынку нужна наша экспертиза. Опыт команды по широкому кругу вопросов, возможности ВТБ даже в условиях санкций позволяют нам предлагать эффективные решения задач.

Предприниматели постоянно находятся в поиске оптимальных решений. Многие задумываются об организации производства, диверсификации бизнеса. Обладая всесторонней информацией, мы не только решаем текущие задачи финансирования, а предлагаем новое стратегическое видение, как использовать существующие возможности для развития в той сфере, в которой у клиента уже есть компетенции.

Предпринимателям нужны гарантии

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

Фото: Андрей Фёдоров

Какие еще меры поддержки могут помочь развитию бизнеса, возможно, не связанные с кредитованием?

Вы правы, меры поддержки ВТБ для бизнеса сегодня не ограничиваются льготным кредитованием. Особое направление работы банка – выдача банковских гарантий. В новых экономических условиях произошел рост их популярности. Предприниматели используют гарантии, чтобы избежать кассовых разрывов, участвовать в конкурсах и заключать контракты с крупными компаниями. Налаживание новых логистических цепочек, поиск новых контрагентов несут определенные риски, которые можно сократить с помощью документарных продуктов. Бизнес использует эти возможности.

Наши компетенции в сфере документарных операций (портфель гарантий ВТБ в сегменте СМБ превышает 9 млрд рублей) способствуют тому, что к нам обращаются все новые участники рынка, доверяя нашей экспертизе. Например, сейчас мы готовим проект с еще одной компанией-перевозчиком.

Для поддержки среднего и малого бизнеса и снижения рисков предпринимателей в текущей ситуации ВТБ не только сохраняет ставки по банковским гарантиям, но и улучшает условия предоставления гарантийных продуктов.

Сегодня широко используется инструмент экспресс-гарантий, которые можно получить в течение двух часов, а оформить их можно с использованием интернет- или мобильного банка. Это актуально для тех, кто участвует в конкурсах на выполнение работ, поставок или услуг. Продуктом могут воспользоваться компании, уже имеющие в банке расчетный счет. Если его пока нет, можно получить экспресс-гарантии в «Кабинете потенциального клиента СМБ». Также ВТБ выдает цифровые гарантии для обеспечения обязательств клиентов перед налоговой и таможенной службами, соответствующие всем требованиям этих органов.

В это непростое время, вы работаете с теми клиентами, отношения с которыми проверены временем?

Не только. В этом году мы открываем и новые для себя компании и направления сотрудничества. Число наших клиентов с начала года увеличилось на 18,2% и на текущий момент достигло 18,5 тысяч компаний СМБ. Появляются зоны развития в работе с действующими партнерами. Например, в этом году мы профинансировали авиакомпанию «Ангара», прокредитовали ИРНИТУ на приобретение дополнительных учебных площадей, предоставили льготные кредиты СХКП «Усольский свинокомплекс». Будем и дальше придерживаться своей цели – предлагать доступное финансирование и другие возможности для того, чтобы обеспечить поддержку и рост иркутскому бизнесу в любых условиях.