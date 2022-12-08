Праздник загородной жизни. В поселке «Горизонт» готовятся к Новому году

«Новый год – это праздник загородной жизни», – убежден девелопер проекта «Горизонт» и загородный житель со стажем Антон Кондратьев. Подготовка к встрече 2023 года в поселке уже началась: жители украшают дома и участки, девелопер строит ледовый городок, а 10 декабря, по уже сложившейся традиции, в гости к детям и взрослым заглянет сам Дед Мороз. В предпраздничном интервью для Газеты Дело Антон поделился новостями проекта и рассказал, почему в «Горизонте» ждут Нового года и зимних каникул – чтобы… остаться дома.

Жизнь кипит

В поселке «Горизонт» на Байкальском тракте кипит жизнь. Вторая очередь построена и введена в эксплуатацию, в активной фазе – третья, заключительная. При этом стройплощадка и жилая зона не пересекаются: первые очереди полностью благоустроены, в поселке работает клиентский менеджер, который находится в постоянном контакте с управляющей компанией и жителями, помогает им решать бытовые вопросы и обустраиваться в поселке.

По словам Антона Кондратьева, текущая экономическая ситуация отразилась на проекте: девелоперу пришлось скорректировать изначальные графики.

Антон: Всё, что мы делали, что планировали, мы продолжаем делать, ни от чего не отказались. Просто в текущей экономической ситуации воплощать задуманное будем чуть дольше. Первая очередь поселка полностью распродана, вторая сейчас активно заселяется. Там у нас осталось буквально несколько лотов на продажу: пара таунхаусов и три квартиры по 100 кв. м. Две – на первом этаже, со своими небольшими земельными участками, одна – на втором, с выходом на эксплуатируемую кровлю, где можно собираться с соседями, друзьями, проводить праздники и наслаждаться прекрасным видом на залив. Многоквартирные дома – одна из жемчужин поселка. Больше мы их в «Горизонте» строить не будем, равно как и таунхаусы: третья очередь целиком состоит из больших домов – квадрохаусов площадью 200 кв. м.

Городской комфорт за городом

«Горизонт» привлекает покупателей не только концептуальностью, продуманной и разнообразной архитектурой, но и по-настоящему городским уровнем комфорта. Это один из немногих поселков на Байкальском тракте, обладающий полным набором централизованных сетей. В прошлом году в «Горизонте» запустили школьный автобус, сейчас девелопер работает с администрацией над запуском общественного транспорта. При этом поселок позволяет оценить и все плюсы загородной жизни: он расположен на берегу залива, где девелопер планирует сделать благоустроенную набережную, и окружен лесом, который уже переведен в зону рекреации, а значит, не будет застраиваться, останется парковой зоной.

Фото из архива компании

Антон: Еще одна «изюминка» «Горизонта» – его мультиформатность. Дома здесь разные: и таунхаусы, и квадрохаусы, и многоквартирные малоэтажки. Это привлекает в поселок разных людей – с разным составом семьи, разными интересами. Сюда переезжают поколениями: молодежь, семьи с детьми, бабушки и дедушки живут по соседству. В итоге в поселке складывается разнообразный социум. Жителям интересно общаться друг с другом, проводить вместе время. В «Горизонте» нет высоких заборов – и это помогает развитию добрососедских отношений.

Фото из архива компании

Остаться дома

«Мы ждем выходных, чтобы остаться дома» – так звучит слоган «Горизонта», и это не просто слова. Задуманное девелопером на этапе проектирования сегодня воплощается в реальность. Жители любят проводить свободное время в поселке: сама среда располагает к тому, чтобы гулять на свежем воздухе, петь песни под гитару у костра на берегу залива, заниматься спортом.

Фото из архива компании

Антон: И для этого не нужно никуда специально ехать – достаточно просто выйти из дома. Зимой можно заниматься лыжным спортом: трасса проходит по заливу прямо вдоль поселка. Летом многие катаются на кайтах, сапбордах. Есть и любители велопрогулок: в лесу отличная трасса. Всё это расширяет горизонты людей: переезжая за город, они получают новые возможности. У нас, например, есть жители, которые увлекаются рыбалкой. Представьте, всё это происходит в пяти минутах от Солнечного: человек с удочкой выходит из дома и через полчаса возвращается с рыбой. Поразительно!

Фото из архива компании

Праздник загородной жизни

Сегодня жители «Горизонта» ждут, «чтобы остаться дома», Нового года и зимних каникул: украшают гирляндами дома и участки, наряжают деревья. Девелопер строит ледовый городок и уже пригласил в гости Деда Мороза: волшебник, по традиции, заглянет на праздник в «Горизонт» 10 декабря. Что бы ни происходило, новогоднего чуда ждут и дети, и взрослые. Звездное небо, сверкающие сугробы, заснеженные деревья – за городом сама природа создает ощущение сказки. Неслучайно многие иркутяне стремятся 31 декабря уехать из города, встретить Новый год подальше от «каменных джунглей», шума и суеты.

Фото из архива компании

Антон: Новый год – это праздник загородной жизни. И в таких организованных поселках, как «Горизонт», где люди активно общаются между собой, это чувствуется особенно. Без пяти двенадцать выходишь на улицу с бокалом шампанского – а там уже куча народу: взрослые, дети, все пускают салюты, радуются. А потом берут подарки и отправляются друг к другу в гости: новогодняя ночь заканчивается под утро, ведь у одного соседа – потрясающая утка по авторскому рецепту, а другой приглашает продегустировать очень вкусное вино. Живое общение – большая ценность, думаю, за время пандемии мы это осознали особенно четко. И когда такая ценность рядом, буквально за порогом, – это очень здорово, это повышает качество твоей жизни.

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