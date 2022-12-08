10 фактов о клубном доме «ВЭЛКО»

Рынок арендного жилья в Иркутске кардинально меняется и становится более современным и цивилизованным. Новый тренд задаёт клубный дом «ВЭЛКО», официальное открытие которого состоялось в конце ноября.«Это не просто сдача квартир в аренду, главное здесь – качественный сервис, удобство и уют окружающей среды, которые мы создаём вокруг квартиры»,– подчёркивает автор идеи и инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров. Газета Дело разбиралась в деталях клубного дома.

Фото А. Фёдорова

1. Квартирография

В доме расположены 154 квартиры пяти форматов: студии, полноценные однокомнатные квартиры, полноценные двухкомнатные и двухкомнатные студии. Трёхкомнатные квартиры представлены только в евроформате, всего их 18.

Фото из архива компании

В оформлении квартир использованы 19 дизайн-проектов.

На 2-м, 16-м и 17-м этажах расположено по 8 квартир. С 3-го по 15-й этаж – по 10 квартир. Но это не общежитие с длинным коридором и квартирами по обе стороны: чтобы сохранить некую приватность, расположение квартир на этажах было тщательно проработано.

2. Стоимость аренды

Рассчитывается исходя из количества квадратных метров, а также зависит от этажности и укомплектованности квартиры бытовой техникой и мебелью.

Фото А. Фёдорова

Самые дорогие квартиры – премиум-класса, расположены на 16-м и 17-м этажах. В квартирах есть весь комплект бытовой техники от чайника до посудомоечной машины, от робота-пылесоса до паро-швабры. Все комнаты оборудованы кондиционерами. Стоимость аренды здесь – 1300-1400 рублей за квадратный метр в месяц. Также в эту сумму уже включена оплата паркинга и коммунальные платежи.

Например, самая большая квартира на 17-м этаже площадью 96,3 кв. м стоит 164 тыс. руб. в месяц.

В квартирах с 10-го по 15-й этаж не везде есть посудомоечные машины. Кондиционер установлен в одной комнате. Стоимость аренды здесь – от 800 рублей за квадрат. Паркинг оплачивается отдельно.

Например, двухкомнатная квартира евроформата площадью от 52 до 70 кв. м стоит от 60 до 66 тыс. руб. в месяц в зависимости от комплектации.

Фото из архива компании

Квартиры со 2-го по 9-й этаж также отличаются комплектацией бытовой техники. Стоимость аренды – от 800 руб. за кв. м.

Например, студия 38 кв. м на этих этажах стоит 36 тыс. руб. Этот формат очень популярен у резидентов, и на данный момент свободных студий в наличии уже нет.

Кстати, в квартирах на двух нижних этажах можно проживать с небольшими животными.

3. Сервис или служба заботы

Сервис «ВЭЛКО» начинается с момента переезда – служба заботы поможет перевезти ваши вещи с предыдущего места жительства.

Вариантов услуги по клинингу очень много: можно заказать просто мытьё посуды, а можно – генеральную уборку или чистку духового шкафа, что меньше всего любят делать хозяйки.

Фото из архива компании

Экспресс-уборка стоит 1800 рублей, она длится час и не затрагивает чистку мебели.

Также можно заказать стирку (прачечная находится на территории дома), глажку, химчистку.

В сервисные услуги, кроме этого, входит присмотр за домашними животными, когда хозяева отсутствуют, а также прогулки с собаками.

Когда понадобится любая услуга – достаточно просто позвонить на ресепшн, и далее заявка поступает ответственному лицу по клинингу или из технической службы.

4. Инженерия

В здании установлены скоростные лифты с перехватывающей автоматикой. До 17 этажа лифт поднимается за 28 секунд.

Вся проводка в доме – медная. Также в доме медные, а не пластиковые трубы, что гарантирует их надёжность.

Показания электросчётчиков снимаются автоматически, передавать данные по электроэнергии и показания других приборов учёта никуда не надо. Все счета будут приходить в приложение, где резидент всегда может проверить корректность начислений и провести оплату.

В приложении также можно оставлять заявки на уборку, поливку цветов и другие услуги.

5. Релакс-зона и тренажёрный зал

Релакс-зона включает сауну и бассейн, оборудованный современными системами фильтрации и подогрева воды. Сауна вмещает до 12 человек.

Фото из архива компании

Фитнес-зал оборудован тренажёрами фирмы Matrix последней линейки, которые отвечают всем требованиям безопасности. Можно тренироваться с комфортом, не опасаясь получить какую-то травму. Рассчитаны на различный уровень подготовки – от начального до продвинутого.

Работа клуба с 6.00 до 23.00, без предварительной записи. Только для резидентов «ВЭЛКО».

Фото из архива компании

6. Безопасность

Территория дома находится под охраной ГБР, есть шлагбаумы, видеонаблюдение. В дом могут попасть только те, кто в нём живёт. При этом на два последних этажа не могут попасть даже те, кто арендует квартиры на других этажах: ни на лифте, ни по лестнице.

Посторонних, если о них не предупреждена консьерж-служба, в помещение не пропустят.

7. Консьерж-служба

Фото из архива компании

Сотрудники встретят ваших гостей и в случае необходимости проводят их в комнату ожидания, встретят курьера, занесут посылку в квартиру, если вы не захотите за ней идти, закажут такси, доставку цветов, еды, продуктов.

Часть услуг – бесплатные, часть – за дополнительную плату.

8. Паркинг

Подземная двухуровневая парковка рассчитана на 70 машиномест.

Фото из архива компании

Стоимость аренды одного места – 6,5 тыс. руб.

Есть возможность оборудовать место для зарядки электромобиля.

9. Регистрация резидентов

Любой человек, не важно, гражданин он России или нет, без проблем, законно и официально, получит временную регистрацию в арендуемой квартире в клубном доме «ВЭЛКО». Это серьёзное преимущество, поскольку владельцы обычного съёмного жилья прописку не оформляют.

Фото из архива компании

10. Оплата проживания

За аренду квартиры в «ВЭЛКО» можно заплатить по безналичному расчёту. Это практически уникальная практика на рынке арендного жилья. Поэтому работодателю, чьи сотрудники снимают жильё, будет удобно и выгодно оплачивать эту статью расхода напрямую. В этом случае он серьезно сэкономит на налогах, которые уплачивал бы, возмещая сотруднику затраты на аренду через заработную плату.

Комментарии резидентов клубного дома «ВЭЛКО»

Арина Спицына:

– В «ВЭЛКО» я, мой молодой человек и два кота заехали в начале октября. До этого у нас был богатый опыт по аренде недвижимости, и последнюю квартиру мы снимали в этом же районе, в новом доме. Разница в комфорте проживания просто колоссальная.

В новостройке в принципе всё было хорошо пока мы там жили одни в подъезде, но потом туда стали заезжать другие люди, начались ремонты, постоянный шум, грязь, пыль в подъезде и в лифте. А здесь мы заехали – всё сделано, никто ничего не сверлит, стройматериалы в лифте не возит. И вообще, соседи все адекватные, чувствуется, что квартиры сдают не абы кому, лишь бы сдать.

Мы живём на третьем этаже в евродвушке, в квартире есть вся необходимая бытовая техника, мебель. В общем, когда заехали, нам оставалось только вещи в шкафу развесить. Из дополнительных услуг пользуемся клинингом, паркингом, очень выручает служба консьержа: через неё передаётся вся корреспонденция и доставка курьерской службой – не надо сидеть и ждать, когда придёт курьер. Обязательно будем посещать тренажёрный зал и бассейн. У нас не вызывает вопросов соотношение цены за аренду квартиры и качества предоставляемых услуг. Правда, поначалу у моего молодого человека были сомнения – не дорого ли. А сейчас он думает, что цена даже немного заниженная для такого уровня качества и комфорта. И кстати, тот факт, что оплачивать аренду можно по официальному договору с юридическим лицом, очень удобен для бухгалтерской отчётности предприятия. Всё прозрачно, никаких серых схем.

Константин Бондарев:

– Поскольку я уже 15 лет занимаюсь рынком недвижимости в Иркутске как предприниматель, а также являюсь председателем комитета по недвижимости ИРО «Опора России», то все проекты в этой сфере не проходят мимо моего внимания. Так что я уже несколько лет слежу за реализацией проекта арендного дома с гостиничным сервисом.

Сейчас в своей квартире я делаю ремонт и решил на этот период переехать в «ВЭЛКО». На мой выбор арендовать жильё именно здесь повлияли несколько факторов. Во-первых, в доме пока без проблем можно снять жильё на небольшой срок – три месяца, во-вторых, здесь есть парковка и консьерж-служба, а кроме этого, у меня закончился абонемент в тренажёрный зал, а в «ВЭЛКО» он включён в стоимость аренды.

Отмечу также работу управляющей компании, которая не просто формально сдаёт жильё, а с огромным вниманием относится к жильцам. У меня на первых порах немного заедал дверной замок, и после моей заявки вопрос был решён буквально за пять минут. Стул заскрипел, лампочка перегорела – приходит специалист и всё приводит в норму. А в арендованной квартире я бы всё делал сам, тратил на это время.

Ещё мне нравится, что в студии, которую я снимаю, всё абсолютно новое, шкафов столько, что хватило бы не на одного жильца, а на семью из трёх человек, в подъезде всегда чисто и хорошо пахнет, а консьерж всегда встречает тебя с улыбкой. В «ВЭЛКО» очень приятно жить. Это интересный проект, перспективный, и я буду его рекомендовать всем, кто планирует арендовать недвижимость для комфортной жизни.



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17 этажей, 154 квартиры с авторским дизайном, современной бытовой техникой и стильной мебелью, тренажёрный зал, релакс-зона с сауной, подземный паркинг, консьерж- и сервис-службы. Плюс услуги на любой запрос: от полива цветов до генеральной уборки. Это – новый формат цивилизованного арендного жилья, который на рынке Иркутска теперь представляет клубный дом «ВЭЛКО»: его официальное открытие состоялось в конце ноября. «Я доволен тем, что мы построили и как всё получилось», – признался Газете Дело инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров, во время экскурсии по необычному объекту.