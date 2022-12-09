Из грузчиков – в СЕО. Сотрудники «Слаты» – о карьере в ритейле и переменах в компании

«Сила бизнеса – в команде», – любят повторять собственники «Слаты». С первых дней работы компании они сделали ставку на своих: многие из сегодняшних руководителей начинали карьеру с самых низов. Кто-то уже отработал в «Слате» больше половины жизни, кто-то уходил – но вернулся. У каждого – своя история, вот лишь несколько из них.

Елена Любансин, Роман Селезнев, Альмира Хайрутдинова

Фото А.Федорова

Любовь с первого супермаркета

Елена Любансин, финансовый директор компании, – давняя поклонница «Слаты». Для нее это была любовь «с первого супермаркета»: «Когда открылся магазин на Безбокова, он стал моим фаворитом: я ехала с работы, с правого берега на левый, и останавливалась в супермаркете». Когда директор по персоналу позвонила Елене и предложила пройти собеседование на должность главного бухгалтера, она не сомневалась ни секунды: «Для меня «Слата» ассоциировалась с местом притяжения, куда я уже хожу, – с любимым местом».

Единственное, что смущало, – размеры бизнеса. Ранее Елена работала на больших заводах, в огромных компаниях с совершенно другими оборотами. «Мне казалось, что розница – это что-то маленькое, узконаправленное. Впрочем, когда я пришла в компанию, поняла, что ошибалась. Увидела, что это многогранный бизнес: ядро, безусловно, – торговля, но, чтобы развиваться, надо строить объекты, заниматься реконструкцией, ремонтами. Было в компании и свое производство: кондитерский цех, кухня. Поле для деятельности – огромное».

Генеральный директор ООО «Маяк» Роман Селезнев еще на собеседовании поставил перед новым главным бухгалтером задачу навести порядок в делах. «Мы быстро все изменили, набрали команду. Я сразу поняла, что это та компания, в которой мне будет комфортно работать и развиваться. И сейчас я, конечно, очень довольна тем, чего мы все достигли».

Вместе с масштабом компании росли и масштабы задач Елены. Когда она пришла, сеть насчитывала всего 5 магазинов, сейчас их 362, товарооборот достигает 40 млрд. Команда Елены выросла с четырех сотрудников бухгалтерии до ста специалистов самых разных направлений. «Бухгалтерия, финансы, контрольно-ревизионный отдел, аналитика – у нас в дирекции появилось много функций».

По словам Елены, в «Слате» работает отличная команда, готовая к любым челленджам и испытаниям. «В компании хорошо обучают, есть множество разных направлений, можно развиваться и расти в разных аспектах. Компания растит своих людей, вкладывает в это очень много ресурсов».

С такой командой никакие вызовы не страшны. А их в работе бывает немало. Настоящим испытанием для дирекции Елены, например, стало внедрение новой системы товародвижения в 2018 году. «Это сердце, кровеносная система нашей компании: здесь осуществляются все операции, связанные с товаром, его движением, формируется себестоимость. К 2018 году у нас уже был высокий уровень автоматизации всех процессов в системе, но, к сожалению, она не справлялась с растущими объемами бизнеса, а в пиковые дни, например, 8 марта или 23 февраля – просто ложилась. Мы понимали, что это угроза нашим продажам, и нужно что-то менять».

Внедрение новой системы стало проверкой на прочность: запуск произвели, но основной процесс – автозаказ – не сработал. Пришлось несколько недель проводить все цепочки товародвижения вручную: над задачей работали по 200-300 человек в день. «Айтишники, коммерсанты, HR, финансисты – работали все, оставили основную свою деятельность. У нас были пустые полки, покупатели переживали, что с нами происходит. Но мы сплотились, сконцентрировались – и пережили это время. Да, было больно. Да, были последствия. Но система потом адаптировалась, заработала – и все выдохнули. Для меня это был отличный опыт».

Путь от грузчика до гендиректора

Роман Селезнев, генеральный директора ООО «Маяк», – единственный сотрудник, проработавший в компании больше половины жизни. За это время он прошел путь от грузчика до топ-менеджера.

«Все началось в 1996 году. Я был в свадебном путешествии, отдыхал с женой. Мне звонит один из собственников, мой знакомый, и говорит: «Мы фирму открываем, будем заниматься дистрибуцией, через две недели выходишь». Мы бросили свое путешествие, вернулись в Иркутск, и я начал работать – сначала грузчиком, потом водителем-экспедитором».

Резкий скачок в карьере не заставил себя долго ждать. Через год дистрибьюторская компания решила организовать филиал в Улан-Удэ. «Я сказал: «Хочу поехать». Спасибо Вячеславу Зайцу – он в меня поверил. Пару раз мы с ним поговорили – и все. Вручил мне факс, и я отправился в соседний регион. Вышел из поезда в 6 утра: в одной руке сумка, в другой – факс, и пошел искать себе квартиру».

За 5 лет Роману удалось организовать очень мощный филиал в столице Бурятии. А потом собственники решили запускать торговую сеть. Вячеслав предложил вернуться в Иркутск – развивать новое направление. «Я ответил: «Не хочу. Но если вы скажете, что надо – поеду». Он говорит: «Скажу». Так я стал заниматься розницей. Помню, первые полгода просидел в кабинете, искал по газетам объявлений подходящую площадку под супермаркет».

О первом магазине на Безбокова Роман говорит с улыбкой: ремонт делали 9 месяцев, ничего толком не знали, открыться вовремя не смогли – пришлось выходить на улицу и объясняться с ожидающими покупателями. «Но коллектив подобрался отличный. Все молодые, энергичные, без шор на глазах. Всем было очень интересно. И магазин в итоге хороший получился – многие из тех, кто сегодня на руководящих должностях, начинали там».

Менялась жизнь и карьера сотрудников – менялась и сама торговая сеть. Роман до сих пор помнит, как, готовясь к открытию первого супермаркета, подписывал договор с местным производителем. «Он тогда сказал: «Крупные поставки – вам? Да кто вы такие?!». Для меня сейчас то, какими мы были тогда и какими стали сегодня, – две большие разницы. Но мы, кстати, не ведем себя так с поставщиками, как они с нами когда-то. Наоборот – поддерживаем. Причем не только местных: открыты для всех, даже совсем маленьких контрагентов».

С первым супермаркетом на Безбокова у Романа связаны и воспоминания о первых в ритейле ошибках и важных бизнес-уроках. На второй день после открытия в магазин пришел пожилой мужчина и, показав просроченную сметану, громко заявил: «Что же вы наделали, вы отравили мою семью!». «У меня шок. Я извиняюсь, даю ему новую сметану, а в подарок еще бутылку шампанского и отправляю домой. Всё, перекрестился. А потом подходит ко мне директор супермаркета и говорит: «Роман Петрович, не лезьте не в свое дело. Он принес не нашу сметану, мы такой не торгуем». Я на всю жизнь это запомнил и больше в процесс торговли не вмешивался: там есть свои профессионалы».

«Сердце компании осталось прежним»

Альмира Хайрутдинова, директор по качеству ТС «Слата», пришла в компанию осенью 2007 года. Она стала первой заведующей магазином, которую взяли на работу из внешнего найма. «Раньше магазинов было мало, все были как одна большая семья, друг друга знали. И первое время у меня за спиной шептались: «Она из внешнего». Но постепенно я влилась, стала своей».

О работе в магазине на Карла Маркса Альмира вспоминает с теплотой и благодарностью: «Это было очень счастливое время. Какие были сотрудники, какие покупатели! Знали кассиров по именам, дарили подарки, общались! Потом мне доверили стать директором «Слаты» в Первомайском. Там тоже было интересно: кондитерский цех, транспортный отдел, раздача отдела снабжения. Затем был магазин на Ярославского – я много в него вложила, да и сама там сильно выросла. Роль директора всё-таки дает огромный толчок вверх».

За три года работы в супермаркетах, по словам Альмиры, случалось всякое. Не обходилось и без курьезных случаев. Однажды, например, ошиблись при формировании заказа – и вместо пары коробок огурцов привезли грузовик. «И вот стоит этот грузовик огурцов. Стоили они тогда очень дорого, а на дворе зима. Что делать? У моего мужа был грузовик, позвала его на помощь. Договорилась с директорами других магазинов – и развезли эти огурцы по точкам».

Неизвестно, сколько еще подобных забавных историй могло бы приключиться в жизни директора супермаркета, но карьерный путь Альмиры сделал крутой поворот – ей предложили запустить новое направление – отдел стандартизации. «Начинали с нуля. Помню, как искала все в интернете, изучала самостоятельно. Потом было много обучений – компания вложила немало ресурсов в развитие отдела. Работу поддержал и приехавший на должность исполнительного директора сети Ярослав Шиллер».

Как говорит Альмира, за 15 лет ее работы в «Слате» изменилось многое – и в управлении, и в автоматизации процессов, и работе над качеством, и в отношении к покупателям, но самое главное осталось неизменным. «Ценности, культура – вот это смысловое ядро осталось прежним. Сердце – оно такое же».

Ольга Федорова, заместитель операционного директора, в компании больше 20 лет:

– Однокурсница попросила меня подменить её на месяц – она работала тогда в табачной рознице в Иркутске. Вот я и подменила – задержалась на 20 лет. Правда, три года назад приняла решение уйти из компании: мир развивается, сколько можно работать в одном и том же месте?! Но хватило меня всего на два года: душа моя всегда была здесь. Говорят, нельзя войти в одну реку дважды. А я вернулась. Впрочем, это же уже совсем другая река.

Кристина Голубева, заместитель операционного директора, в компании 17 лет:

– В 2005 году я устроилась в супермаркет – хотела подработать несколько месяцев, пока учусь в институте. Вот и подработала (смеется). Помню, второе собеседование проходило прямо в супермаркете – и это был второй раз в моей жизни, когда я оказалась в магазине такого формата, увидела, что такое торговля не через прилавок. Будто в музей на экскурсию попала – так было интересно!

Когда работала кассиром, часто наблюдала, как взрослые брали, например, шоколадки и говорили детям: «Подожди, сейчас дам тете, и она «пикнет», – протягивали мне. – «Пикните», пожалуйста». Всем это очень нравилось. Теперь в «Слатах» есть кассы самообслуживания, и покупатели могут «пикать» сами – сколько им захочется.

Татьяна Федосенко, помощница Ярослава Шиллера, в компании почти 14 лет:

– Я всегда очень хотела работать в «Слате»: ходила в магазины и мечтала об этом. Эти супермаркеты отличались от остальных, они мне всегда нравились широтой ассортимента. Мечта сбылась: однажды меня пригласили на собеседование, но не сказали, в какую компанию. Когда я увидела адрес и поняла, что еду в «Слату», было столько эмоций!

Всегда вспоминаю тот день и забавный момент знакомства с Вячеславом Тимофеевичем Зайцем. Офис «Слаты» тогда находился на Поленова, надо было перейти проезжую часть, но пешеходного перехода не было. Я опаздывала на собеседование, но ни одна машина меня не пропускала. И тут, наконец, один автомобиль остановился, и я смогла перейти дорогу. Думаю: «Вот, не перевелись еще мужчины!».

Захожу в приемную, следом открывается дверь, и заходит тот самый мужчина. Я тогда не знала, как выглядит Вячеслав Тимофеевич. Смотрю на него, он улыбается: «Вы успели, я очень рад». Отвечаю: «Да, здравствуйте». А его помощница говорит: «Татьяна, познакомься, это наш собственник». Запомнила на всю жизнь.

Елена Демидова