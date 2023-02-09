Инвестиции в недвижимость: как зарабатывать больше. 7 плюсов ремонта с дизайнером в квартире «под сдачу»

Покупка квартиры для последующей сдачи в аренду – один из самых популярных видов инвестиций в недвижимость. При этом, как говорит дизайнер Евгения Стрелова, далеко не все инвесторы вкладываются в профессиональный и качественный ремонт такого жилья. И зря, ведь бюджет дизайнерского ремонта, вопреки сложившимся стереотипам, – ненамного выше самостоятельного. «За год-два эти вложения окупятся. Но у вас будет совершенно другая картинка, другое качество – а значит, другая аудитория и другой доход». Мы попросили Евгению подробнее рассказать о плюсах работы дизайнера в квартирах «под сдачу».

1. Строгое соблюдение бюджета

Мнение о том, что дизайн – это обязательно дорого, по словам Евгении, не имеет ничего общего с реальностью. Особенно когда речь идет о ремонте квартиры «под сдачу». «Заказчик приходит и говорит: «Я купил квартиру за 5 млн, у меня есть еще полтора на ремонт. Уложимся?». Если я вижу, что озвученный бюджет – реальный, то ремонт будет строго в этих рамках. Никаких перерасходов».

2. Контроль качества работ

Ошибки и проблемы при ремонте неизбежны. Но авторский контроль позволяет предвидеть риски и снизить издержки. Евгения Стрелова во всех своих проектах придерживается именно такого подхода. «Это позволяет получить качественный результат, на который рассчитывает заказчик, в оговоренные сроки. С контролем дизайнера ремонт проходит гораздо легче и для нервов, и для бюджета».

3. Подбор правильных материалов

В ремонте арендуемого жилья есть свои особенности. «Например, можно выбрать фасад кухонного шкафа с покрытием эмалью, а можно – хороший ЛДСП-фасад. Визуально картинка будет одна и та же. Но и износостойкость – тоже: поцарапаются в итоге оба фасада, только первый будет стоить в два раза дороже». Впрочем, есть моменты, на которых экономить, наоборот, нельзя. В этот список Евгения включает звукоизоляцию, сантехнику, освещение, двери. «Если вы поставите дешевые двери, уже через год их нужно будет менять. Зачем? Лучше взять чуть дороже, качественно установить – и тогда они прослужат 5-10 лет, не требуя фундаментальных вложений».

4. Уникальный интерьер

Детали решают если не все, то очень многое. Профессиональный дизайнер знает, какие даже минимальные нюансы можно добавить в интерьер, чтобы добиться совершенно иного эффекта. «Благодаря этому мы получим совершенно иную картинку, которая будет выгодно отличать ваше предложение от всего рынка. Значит, у квартиры будет и другая целевая аудитория, и другая цена. В таких фишках, в уникальности интерьера заключается наша работа».

5. Рациональное использование площади

Даже небольшую квартиру можно обставить грамотно, предусмотрев максимум необходимого функционала. Евгения приводит в пример один из последних проектов: в квартире площадью 38 квадратных метров ей удалось разместить и спальню, и гардеробную, и кухню-гостиную, и дополнительные системы хранения. «Создание эргономичной планировки, продумывание функциональности – основная задача дизайнера. Заказчикам зачастую сложно самостоятельно представить, как лучше обставить квартиру, это не их работа».

6. Эстетическая привлекательность

Дизайнер всегда предложит интересные цветовые, стилистические решения, привлекательные для будущих арендаторов. Подчеркнет преимущества помещения, скроет недостатки. И обязательно учтет веяния моды. «При работе над арендуемыми квартирами я всегда придерживаюсь современных трендов – чтобы люди, приходя в квартиру, понимали: это та самая «красивая картинка из интернета», чтобы им там нравилось и хотелось жить».

7. Соблюдение сроков

Люди, которые покупают квартиры под сдачу и нанимают для ремонта дизайнера, хорошо знают цену своему времени. «Если мне говорят: «Есть такой бюджет и два месяца» и я посчитаю эти сроки реальными, то через 60 дней ремонт будет завершен. Заказчик сможет начать сдавать квартиру и получать доход, на который рассчитывал».

Интерьер квартиры холостяка. Фото предоставлено Е. Стреловой.

Подключать дизайнера к работе можно уже на этапе выбора квартиры. И это, по мнению Евгении, которая и сама не один год занимается сдачей жилья в аренду, наиболее правильный сценарий. «Дизайнер, который разбирается в рынке, знает, какие жилые комплексы строятся. Может посмотреть несколько планировок и помочь инвестору выбрать идеальную, понимая, какие квартиры ищут люди, кто они, что им нужно для жизни. Например, если это трёхкомнатная квартира, то ее, скорее всего, снимет семья с детьми – значит, нужно предусмотреть вандалоустойчивые покрытия, сушку и прочее. Если квартира маленькая – в ней с большой долей вероятности поселится командировочный – поэтому важны системы хранения, место для чемодана и т.д.».

Профессионализм дизайнера, его умение видеть квартиру глазами будущего арендатора в итоге позволяют инвестору получать совсем другой финансовый результат от своих вложений: размер ежемесячного платежа за аренду квартиры с дизайнерским ремонтом может быть на 15% выше, чем в аналогичных предложениях.

Интерьер квартиры холостяка. Фото предоставлено Е. Стреловой.

Евгения Стрелова – дизайнер жилых и общественных пространств, член Союза дизайнеров и архитекторов России, участник международных выставок и конференций, выпускница «Русской Академии Дизайна».

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