Сбер в Иркутской области фиксирует спрос на ипотечные кредиты

Он увеличился в январе 2023 года на 6,4% по сравнению с январем прошлого года.

Особой популярностью продолжают пользоваться программы с государственной поддержкой – доля таких кредитов составила 23%, так же традиционно высоким остается спрос на приобретение готового, вторичного жилья – 79% от общего количества выданных ипотечных кредитов.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Традиционно наибольший интерес к жилищным кредитам формируется в конце года, но январь 2023 год характерен повышенным уровнем спроса к ипотечным программам. Всего в январе текущего года в Приангарье было принято 7 тыс. заявок, что на 9% больше, чем в декабре 2022 года. При этом особо востребованы льготные программы кредитования, такие как «Ипотека с господдержкой», которая продлена до 1 июля 2024 года, «Семейная ипотека», «IT-ипотека».