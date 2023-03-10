Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»

Макушки сосен уходят в ясное синее небо. Дышится легко – воздух свежий, хвойный. Тишина, умиротворение, гармония... Прогуливаясь по аллее загородного поселка «Идиллия Эстейт» с руководителем проекта Дмитрием Кожуховским, беседуем о том, что уже сделано в поселке, и планах на ближайшее время.

Безопасность и чистота

Коттеджный поселок «Идиллия Эстейт» – один из самых презентабельных на Байкальском тракте. Он находится в окружении леса и заливов Иркутского водохранилища, на 19-м километре популярного среди иркутян направления, всего в двадцати минутах от центра города по современной трассе.

Экскурсию по «Идиллии Эстейт» начинаем от въездной группы. Здесь располагается круглосуточный пост службы охраны. По словам Дмитрия, безопасность – одна из главных ценностей проекта. «В поселок можно попасть только по пропуску или по приглашению жителей. Мы заботимся о том, чтобы у нас на территории не было посторонних. Следим за безопасностью и в отношении детей: ребенок не может выйти за территорию самостоятельно, без разрешения родителей. Мы в какой-то мере хотим «вернуться» в те времена, когда во дворе все друг друга знали и можно было со спокойным сердцем отпустить ребенка на улицу».

Не меньшее внимание уделяется в «Идиллии Эстейт» чистоте и порядку. За этим трепетно следит управляющая компания. Ценят чистоту и красоту и сами жители – как взрослые, так и дети. Люди понимают: поселок – это их среда обитания. Все жители согласны с правилами проживания, которые позволяют «на берегу» договориться о том, как обеспечить максимально гармоничное добрососедство в «Идиллии Эстейт».

«Есть такая фраза: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Наши жители с уважением относятся к труду людей, которые поддерживают чистоту и порядок в поселке, даже убирают за своими питомцами. Ответственно относятся к экологии и природе. Надеемся, со временем поселок станет по-настоящему образцово-показательной территорией с точки зрения культуры обращения с имуществом общего пользования», – улыбается наш собеседник.

Парки для прогулок

По словам Дмитрия, все работы в поселке, связанные с инженерной инфраструктурой, благоустройством общественных территорий, давно выполнены. «Дороги сделаны из бетона, выполнено уличное освещение по всей территории поселка, реализована продуманная инженерная инфраструктура, подготовлены объекты коммунального хозяйства. Мы провели водоснабжение, систему пожарного гидранта, электричество: в поселке разветвленная сеть из восьми подстанций, которая обеспечивает устойчивые параметры сети. Еще один плюс – канализация общего сбора в городской коллектор».

Изначально в идее проекта рассматривалось создание больших спортивных площадок, но в итоге стало ясно, что концепция «Идиллии Эстейт» предполагает больше тишину, спокойный отдых, возможность жить в гармонии с природой.

«От шумных спортивных объектов мы решили отказаться в пользу дорожек – для бега и неспешных прогулок. А для ребятишек установили детскую площадку», – рассказывает Дмитрий.

Главная же визитная карточка «Идиллии Эстейт» – это парковые зоны, на них сейчас приходится треть площади поселка. Парки объединены прогулочными аллеями и дорожками, вымощенными гранитом. В центре поселка расположен Хвойный парк, рядом с ним – детская площадка. Жители любят прогуливаться, отдыхать на скамейках, качаться на качелях, наслаждаться водопадом.

«Второй парк располагается на въезде в поселок, это «Травяной сад». Сейчас дендрологи подбирают для него разные травы, цветы, кустарники. В самой верхней точке парка разместятся «крылатые» качели – как из детства», – делится Дмитрий. Еще в планах у девелопера – создание фруктового сада, в котором будут выращивать яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья. Особенно красивыми они будут весной и осенью, а когда появятся плоды, воздух наполнится ни с чем не сравнимым ароматом.

Индивидуальные решения

Посёлок «Идиллия Эстейт» рассчитан не более чем на 50 коттеджей. Девелопер предлагает будущим покупателям уже готовые дома с новой архитектурой – современные, необычные, яркие.

«Наша задача – сделать поселок и дома в нем по-настоящему индивидуальными, отличающимся от других предложений на рынке», – говорит Дмитрий. Сейчас на продажу выставлено сразу два новых коттеджа. Современная архитектура гармонично сочетается с природным ландшафтом, впечатляет непривычными формами и текстурами.

«Эти дома были созданы, прежде всего, из внутреннего ощущения и понимания загородного жилья, – поясняет Дмитрий. – Дома необычные, интересные, дерзкие. Но при этом в них нет никаких излишеств: эргономика внутреннего пространства тщательно продумана. В них будет комфортно как одному человеку, так и большой семье».

Строить для себя

«Наша цель – создать пространство, способное плодотворно повлиять на развитие будущих поколений», – говорится на сайте проекта. Создатели «Идиллии Эстейт» намерены и сами жить, растить детей, внуков и встречать старость в этом поселке.

Гармония, тишина, уединение, возможность много гулять и наслаждаться чистым воздухом, красивыми ландшафтами, интересной архитектурой – важные ценности для команды поселка. Авторы проекта уверены, что многие иркутяне придерживаются такого же взгляда на загородную жизнь.

«Мы считаем, что наш регион достаточно интересен для того, чтобы создавать здесь такие проекты, – говорит Дмитрий. – Уверены: то, что ценно для нас, найдет отклик и среди других людей. Мы не уходим в массовую застройку, делаем интересные объекты индивидуального пользования. Такие, в которых загородная жизнь будет приносить удовольствие».

4 слагаемых счастливой загородной жизни

Дмитрий Кожуховский – о главных принципах «Идиллии Эстейт»

1. Безопасность

Закрытая охраняемая территория; система видеонаблюдения; соблюдение норм противопожарной, технической и санитарной безопасности.

Дмитрий: Находясь в безопасности, мы можем отключиться от ежедневной суеты, расслабиться, посвятить время себе и своей семье. Именно поэтому мы считаем своей первоочередной задачей создать пространство, где каждый житель сможет наслаждаться временем, проведенным дома.

2. Профессионализм и ответственность

Квалифицированные работники; использование качественных материалов; поиск лучших решений.

Дмитрий: Высокое качество услуг – это итог ежедневной командной работы. Принимать грамотные решения и нести ответственность за результат – основа нашей деятельности. Мы создаем комфорт и стремимся сохранить его вместе с жителями.

3. Чистота

Своевременная уборка территории; посадка и обслуживание газонов и других насаждений.

Дмитрий: Чистота – результат осознанных решений каждого. Мы сами выбираем, в каких условиях нам жить, какой пример показывать своим детям. Для нас чистота на территории «Идиллии Эстейт» – это не формальность, а норма жизни.

4. Эстетика

Архитектура, малые архитектурные формы; отсутствие высоких заборов; сохранение кустарников и деревьев; ландшафтный дизайн, парковые зоны, прогулочные аллеи, водопад.

Дмитрий: Условия, в которых мы живем, формируют нас и наших детей. Невозможно исключить влияние окружающей среды на интеллект, широту взглядов, уровень взаимодействия с другими людьми и способность мечтать. Мы можем не осознавать, но, когда нас окружают гармоничные вещи, мы чувствуем себя лучше.

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идиллия-эстейт.рф

«Мир не прямоугольный. Я не думаю, что архитектура подразумевает только жилье, только простые корпуса. Она должна возбуждать вас, успокаивать вас, заставлять вас думать». Слова всемирно известного архитектора Захи Хадид отлично отражают подход девелопера «Идиллии Эстейт» к новым коттеджам. Эти дома не могут оставить равнодушными.

Над созданием «черного» и «белого» дома трудились известные в Иркутске дизайнер Сергей Шергин и архитектор Александр Янов. Мы попросили мастеров рассказать, как рождались концепции коттеджей и что позволило реализовать задуманное.