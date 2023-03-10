Цифровизация для бетона. Сергей Маркидонов, «Бетонстрой», – о новых технологиях в производстве древнейшего стройматериала

«Без использования новейших технологий, актуальных для современного строительного бизнеса, мы не сможем двигаться вперёд», – говорит Сергей Маркидонов, представляющий иркутскую группу компаний «Бетонстрой». Он пришёл в отрасль 20 лет назад, когда заводы ЖБИ советских времён закрывались, а новые ещё не появились, и участвовал в создании нескольких современных производств практически с нуля, «раскручивая» их в коммерческом плане. «Соответственно, я понимаю, куда можно идти дальше, что предложить нового, чтобы не просто оставаться на рынке, а расти и развиваться», – утверждает Сергей. Что стоит за этими словами? Какие ноу-хау используют в компании при производстве бетона, история которого насчитывает несколько тысяч лет? Какие уникальные подходы к сервисным услугам внедряют в работу? И что может быть общего между производителем бетона и агрегатором такси? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.

О компании и команде: «У нас амбициозные планы»

Сергей, как давно компания «Бетонстрой» присутствует на рынке Иркутской области?

– Предприятие начиналось в 2003 году: тогда компания работала как дилер цементного завода. Свой первый бетонный завод появился в 2008 году: нам необходимо было развиваться, а значит – уйти от просто торговли, заняться производством, расширять предприятие и рынок сбыта.

Вскоре мы поняли: одной производственной площадки недостаточно, чтобы быть гарантом постоянства, оставаться надёжным поставщиком и партнёром для крупных застройщиков. Поэтому в 2010 году построили второй бетонный завод, приобрели свою технику – миксеры, автобетононасосы, и уже более громко стали заявлять о себе на рынке.

Судя по датам, развитие компании пришлось на не самые простые времена в нашей экономике…

– Любой кризис, как известно, какие-то компании «сносит», а другим, наоборот, дает возможности идти вверх. Некоторые бизнесы «умирают», даже когда всё хорошо – так что какого-то алгоритма успеха здесь не существует. У нас, как и у всего российского бизнеса, за эти 20 лет были и победы, и сложности, но мы выстояли, живём, а сезон 2022 года показал, что у компании есть точки роста.

Мы наметили амбициозные планы. В частности, одна из наших целей – развитие в области информационных технологий. Сегодня мы можем назвать себя одними из лидеров по производству бетона в Иркутской области, но рынок всё время меняется – чтобы удерживать позиции, надо развиваться в разных направлениях.

У нас работают профессиональные и ответственные люди, мы постоянно укрепляем свою команду. Приглашая новых сотрудников, в первую очередь смотрим на то, насколько человек способен совершенствоваться, может ли он расти как личность и как профессионал. Сейчас мы набираем активный, готовый к обучению персонал в сферу сервисных услуг, которую постоянно совершенствуем, поднимая качественный уровень.

О ребрендинге: «Pro Beton» и «Твой Бетон» – два бренда для разных клиентов»

У вас какой-то особый подход к сервисным услугам? В чём его новизна для иркутского рынка?

– Чтобы соответствовать современным тенденциям, в прошлом году мы провели ребрендинг. Теперь компания «Бетонстрой» продвигается и позиционируется на рынке в двух основных брендах: «Pro beton» и «Твой бетон».

«Pro beton» – это направление, которое работает с юридическими лицами, застройщиками, а «Твой бетон» – это бренд для заказчиков – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, работающих в малоэтажном строительстве и ИЖС. Качество продукции для обеих целевых групп остаётся неизменно высоким, разница только в подходах к работе с клиентами: у юридических и физических лиц разные запросы, они приобретают совершенно разный продукт и в разных объёмах.

С застройщиками у нас работают персональные менеджеры, поскольку у заказчиков всегда возникают различные вопросы, которые нужно решать практически ежедневно. И нам важно, чтобы клиент знал, к кому обратиться за помощью: не отдельно к диспетчеру, бухгалтеру или в лабораторию, а к одному конкретному человеку, который полностью аккумулирует у себя и документооборот, и работу с заявками, и т.д. Кроме того, мы планируем ввести должность менеджера по сервису. Он будет отслеживать, как прошла отгрузка, получать обратную связь и вести работу над ошибками. К примеру, если была нарушена ритмичность доставки, то что послужило причиной: были пробки, случилась авария, неправильно рассчитали логистику или мало поставили машин на это плечо? Что нужно сделать, чтобы проблема не повторилась? Мы считаем такое отношение к клиентам правильным

и важным.

А в чём принципиальное отличие в работе с клиентами у бренда «Твой бетон»?

– Если застройщику нужны большие объёмы и важны сроки, графики, контроль технологии на объекте, то для частного заказчика главное – как быстро ему доставят заказ. У юрлиц, как правило, всё по плану, у индивидуальных заказчиков – достаточно хаотично: возникла потребность в бетоне – позвонили производителю, заказали доставку. Здесь важна оперативность. Мы это понимаем и работаем над тем, чтобы улучшить и качество, и скорость обслуживания. Здесь нет права на ошибку: если мы сразу не выполнили заказ, человек у нас уже ничего не купит. Найдёт другую компанию, которая привезёт ему бетон «прямо сейчас». Мы очень серьёзно продумываем алгоритм работы с физлицами, в частности, приём заявок от клиентов ведём круглосуточно.

фото из архива компании



О перспективах: «Предприятие зарабатывает, когда производит больше»

По вашему мнению, где сейчас больше перспектив для производителей бетона: в многоквартирном домостроении или в малоэтажном и частном секторе?

– Каждая ниша развивается по-своему. Прежде чем начать строить многоквартирный дом, любой застройщик около двух лет занимается подготовкой проекта, площадки. Затем инвестор и застройщик изучают рынок: насколько их продукт востребован, как он будет продаваться, и принимают решение, сколько строить – одну блок-секцию за сезон или пять. На сегодняшний момент мы видим, что темпы строительства тормозятся, компании, которые ещё осенью прошлого года декларировали одни объёмы, сейчас заявляют об их снижении. Строительный рынок в 2023 году не будет растущим. В лучшем случае, по-нашему мнению, он будет развиваться на уровне прошлого года. Вполне возможно, произойдёт даже снижение объёмов, так как в целом ситуация не способствует росту жилищного строительства.

На загородном рынке – другая динамика?

– Загородный рынок последние 5-7 лет динамично развивается и осваивается компаниями, которые строят коттеджные посёлки и продают уже готовый продукт. Заказчиков, кто строит дома для себя, мы видим всё меньше и меньше. Это сейчас общая тенденция, когда человек, желающий жить за городом, понимает, что процесс строительства дома может растянуться до бесконечности, и предпочитает платить профессионалам за готовое решение.

В процентном соотношении каких клиентов в вашем портфеле больше?

– По статистике, примерно 80% – это юридические лица, 20% – частные заказчики. Я не думаю, что в этом соотношении что-то может кардинально измениться, потому что бетон – это товар, доходность и рентабельность которого зависит именно от количества: предприятие зарабатывает, когда производит большие объёмы. При этом мы не стремимся продавать свою продукцию максимально дёшево. Для нас важно сделать качественный продукт и продать его по достойной цене, обеспечив хороший сервис.

Другое дело, что мы понимаем: чтобы повысить свою рентабельность в дальнейшем, нужно развивать собственную производственную базу. В частности, сейчас решаем вопрос с приобретением карьера по добыче ПГС, для производства инертных материалов – щебня и песка. Без этого сложно будет развиваться дальше, так как в отрасли есть проблемы с сырьевой базой. Мы это почувствовали в 2021 году, когда после пандемии оживились стройки, а на рынке сложилась ситуация с дефицитом песка и щебня, что тормозило выполнение заказов.

Кроме этого, в прошлом году мы запустили свой цех железобетонных изделий. Да, это не завод, но мы считаем, что начинать надо с малого, так как сейчас не время для реализации какого-то гигантского производства. Тем более, на рынке есть примеры, когда тратились большие деньги, а ожидаемого результата не случалось. Мы начали с небольшого цеха, осенью дали первую продукцию, сейчас увеличили линейку и видим, что рентабельность в изделиях уже на порядок выше.

Какие изделия вы производите?

– Плиты перекрытия ПК 6312, столбы освещения. Сейчас ведём переговоры по изготовлению нестандартных железобетонных изделий. Мало кто на рынке этим занимается, потому что работать по индивидуальным заказам большим заводам неинтересно, а нам, наоборот, эта ниша видится перспективной.

Мы пригласили на должность начальника цеха специалиста с большим опытом работы, чтобы обеспечить высокое качество изделий, отрабатываем технологию производства ЖБИ в зимних условиях. Кроме того, компания уже сейчас начинает участвовать в тендерах, чтобы понимать, какие позиции железобетонных изделий востребованы на рынке, что мы можем делать, какое оборудование для этого необходимо.

Сергей Маркидонов, «Бетонстрой». Фото А. Фёдорова



О технологиях: «Мы продвигаем «умный мониторинг» бетона»

На вашем сайте сказано, что вы используете инновационные технологии. Что в реальности стоит за этими словами? История бетона насчитывает уже несколько тысячелетий, железобетон применяют с XIX века – по идее, в этом производстве уже всё придумано и продумано. О каких ноу-хау идёт речь?

– Рынок бетона в любом случае не стоит на месте. Конечно, ингредиенты, которые используются в его производстве: щебень, песок, цемент – не меняются, но добавки, от которых зависят физические и химические свойства бетона, совершенствуются постоянно, каждый год появляется что-то новое. А мы всегда стремимся соответствовать трендам и совершенствовать тот продукт, который предлагаем рынку. Кроме того, в нашей отрасли сейчас активно развиваются современные цифровые технологии.

Так, в этом году мы стали эксклюзивными представителями уникального на данный момент решения по умному мониторингу бетона в Иркутском регионе. Проект PropTech.SMC появился как ответ рынка на проблемы в бетонной отрасли, это удобное и современное решение, которое позволяет получать данные о температуре, прочности и зрелости бетона в режиме онлайн.

Как это работает?

– Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс на основе IoT. Это цифровые температурные датчики, устанавливаемые в бетон на этапе заливки, переиспользуемые модули-регистраторы, которые передают данные в облачный программный продукт. PropTech.SMC – полностью отечественная разработка, включая сборку «железной» части.

В чем практическая польза этого решения?

– Цифровизация монолитных работ позволяет контролировать процесс набора прочности бетона в режиме 24/7, снижать затраты при зимнем бетонировании – а один день прогрева бетона стоит значительных средств – и уменьшать долю брака при строительстве.

По своему опыту мы знаем, что строителям нашего региона нередко приходится сталкиваться с переморозкой бетона. «Умный мониторинг» призван решить эту проблему за счёт актуальной информации о температуре бетона в онлайн-режиме.

Комплекс легко монтируется на площадке и позволяет получать информацию в любой точке, например, на мобильный телефон. Это решение повышает уверенность наших клиентов в качестве используемых материалов и в качестве бетонных конструкций для конечного пользователя.

Кроме того, технология позволяет автоматически оформлять исполнительную документацию, исключив бумажный документооборот.

Среди застройщиков уже есть желающие использовать «умный мониторинг» в своих проектах?

– Пилотные проекты уже запущены в Москве, в частности, в рамках акселерационной программы от Фонда Сколково с компанией СМУ-6 Инвестиции, а также с другими крупными застройщиками региона. Но я уверен, что у нас сервис будет ещё более востребован, так как зима в Сибири и в Москве – это разные зимы. Другое дело, что всё новое обычно пугает в начале, либо люди думают, что им это не нужно. Но тот, кто применяет новые прогрессивные технологии, всегда идёт впереди рынка.

Думаю, что в Иркутске на первые стройплощадки мы выйдем в середине марта, и уже не на словах, а на деле покажем, как работает технология.

Сергей Маркидонов, «Бетонстрой». Фото А. Фёдорова



О миссии компании: «Объединить производителей бетона на одной платформе»

Какие инновации вы применяете в секторе частного домостроения?

– К сожалению, рынок материалов для ИЖС пока трудно назвать цивилизованным. Люди стараются купить недорогой бетон по объявлениям или у небольших компаний. Но в этом случае нет никаких гарантий, что материал будет высокого качества. Бывает, что такие продавцы приобретают бетон у крупных производителей и перепродают его дешевле за счёт того, что просто закладывают меньше бетона в миксер. Клиент же, не имея весового оборудования, не может проверить, сколько товара ему привезли. Второй распространенный сценарий, когда продавец поставляет бетон другой марки – более дешёвый, и клиент тоже не может это проверить. В итоге люди заливают осенью основание дома, а весной сталкиваются с тем, что бетон растаял вместе со снегом.

Эта системная проблема существует уже много лет, а законодательной базы, которая позволяла бы привлечь к ответственности любого производителя – как мелкого, так и крупного – нет. Повлиять на эту ситуацию мы не можем, но в наших силах изменить подход к ней за счёт внедрения информационных технологий: так, сейчас мы разрабатываем инструменты, с помощью которых клиенты смогут разбираться в качестве продукции разных производителей.

В чём суть этих разработок?

– Стратегия, я бы даже сказал, миссия нашей компании – объединить производителей бетона Иркутского региона на интернет-платформе, где мы все сможем продавать свою продукцию, а клиенты удобно её приобретать и оставлять свои отзывы, которые определят рейтинг компаний.

Я бы сравнил это с развитием сервиса такси. Десять лет назад мы или вызывали такси через диспетчера, или голосовали на улице, и это был своеобразный квест. Сейчас мы заходим в приложение на телефоне и «двумя кликами» заказываем машину. Быстро и удобно. В нашем виде бизнеса такой сервис тоже возможен, и это будет удобно и нам, как продавцам, и покупателям, которые смогут выбрать и заказать нужный им бетон, ориентируясь на определённые параметры: на цену, близость производителя и другие характеристики.

Покупатель прямо на карте будет видеть миксер, который к нему едет, объём бетона, который ему везут, потому что вся техника проходит весовой контроль. Кроме того, по qr-коду можно будет получить на телефон и накладную на бетон, и паспорт на него и, конечно, оплатить товар в режиме онлайн. Мы уверены: это тот современный формат, без которого рынок не станет цивилизованным.

На какой стадии находится создание платформы?

– Сейчас мы прорабатываем алгоритм, какой она должна быть, какие параметры содержать. Разумеется, мы понимаем, что с помощью одной только платформы предотвратить все проблемы мы не сможем, но сократить их количество – да. Недоброкачественный производитель с плохим рейтингом через какое-то время просто не сможет работать дальше. Ему придётся либо переосмыслить своё ведение бизнеса, либо уйти с рынка.

Когда пришли сервисы такси, все сначала радовались, но потом услуга подорожала, так как у платформы есть свои потребности и желание заработать. В итоге онлайн-приложения подняли не только сервис, но и цену. С бетоном будет так же?

– Безусловно, дешевле бетон стоить не будет. Будет ли он дороже, пока сложно сказать, но у нас нет цели создать платформу для того, чтобы поднять или контролировать цену. Здесь другая задача: во-первых, сделать рынок современным, понятным, простым, прозрачным. А во-вторых, повысить ответственность самих производителей.

Как вы думаете, найдёт это ноу-хау отклик у ваших коллег?

– Для нас одних такая платформа не нужна. Наш посыл, как я уже говорил, – упорядочить ситуацию на рынке. Да, бетон практически не меняется тысячелетиями, но меняется его потребитель. Сейчас растёт новое поколение, и оно уже по-другому ищет и заказывает нужный продукт.

Компании-производители, которые являются основными участниками рынка, видят новые тенденции и понимают, что если они будут игнорировать эти тренды, то просто не выдержат проверку временем.

В других регионах есть такой опыт?

– Нет. На строительном рынке такая разработка ещё нигде не применялась.

«Сказать о себе, не открывая рта, не получится»

Сергей, как вы считаете, что всё-таки важнее для успеха предприятия: развивать производство, делать упор на качество или сосредоточиться на коммерческом направлении?

– Производство бетона – это комплексная работа, и здесь важно, чтобы предприятие в целом, на всех этапах эффективно функционировало и вовремя реагировало на изменения, которые происходят. На современном уровне должны быть и производство, и лабораторный контроль качества входящих материалов и выпускаемой продукции, и коммерческий отдел, задача которого – правильно довести продукцию до потребителя.

Мы серьёзно относимся к рекламе, потому что современный рынок без неё не работает. Сказать о том, что мы есть, и о том, что мы предлагаем рынку и клиентам, не открывая рта, не получится. При этом мы не используем серьёзные и пресные слоганы, а делаем ставку на современность и лёгкость восприятия.

В производстве и реализации нашего продукта маркетинг тоже может быть непринуждённым. Современные клиенты уже не реагируют на рекламу из разряда «Наш бетон – это 100% качество», они видят то, что может попасть в сознание и «завируситься». Именно поэтому наша наружная реклама – простая и лёгкая, а сайт – стильный и броский, отличающийся от сайтов любых других компаний, присутствующих на рынке.



https://bs38.ru/

Наталия Горбань

Фото Андрея Фёдорова

Локация: отель Байкал-Форест