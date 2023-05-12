Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска

Концепция клубного дома, столь популярная на западе России, теперь реализована и в Иркутске. КД «Бабр», построенный в самом центре города, напротив 130 квартала, уже в июне будет введен в эксплуатацию. Газета Дело обсудила ключевые особенности и преимущества проекта с исполнительным директором компании-застройщика Маратом Фатаховым.

Марат Фатахов. Фото А. Федорова

1. Клубный формат

Клубные дома начали появляться в центральной части России, в Москве еще в 2000-х годах. Это была малоэтажная элитная недвижимость. Ее главные отличительные особенности – закрытая территория и соседи «по интересам». Как говорит Марат Фатахов, для Иркутска тема клубных домов новая, но, судя по интересу покупателей, – давно назревшая.

– В 2020 году мы получили разрешение на строительство жилого комплекса напротив 130 квартала и зашли на площадку. С самого начала мы понимали, что в этой исторической части города не может быть построено ничего другого, кроме хорошего, дорогого, качественного и комфортного во всем жилья. Идея клубного дома идеально вписывалась в эту концепцию.

Фото А. Федорова

2. Приватность и безопасность

Проект предусматривает четыре блок-секции: три шестиэтажные – жилые, четвертая, пятиэтажная, на углу улиц 3-го Июля и Красного Восстания, отведена под коммерческую недвижимость. Сейчас застройщик ведет переговоры с желающими приобрести эти помещения – по словам Марата Фатахова, есть намеренье передать всё здание в одни руки.

– Проект клубного дома предусматривает замкнутое внутридворовое пространство, полностью скрытое от посторонних глаз. Доступ машин во двор ограничен (проектом предусмотрена подземная автостоянка, куда можно попасть из каждого подъезда, на лифте). Разработан уникальный ландшафтный дизайн, дендроплан, чтобы жители с удовольствием отдыхали здесь.

Марат Фатахов. Фото А. Федорова

3. Комфорт – с первого этажа

В КД «Бабр» реализована концепция единого входа. Попасть в клубный дом можно только через лобби-зону, где есть стойка ресепшн, за которой круглосуточно будет находиться администратор. Жильцы смогут обратиться к нему по любому вопросу в любое время. Там же запланировано небольшое помещение для проведения деловых переговоров.

– В подъездах на первом этаже находится зона для хранения велосипедов, колясок, самокатов, – рассказал Марат. – Есть в клубном доме и кладовые. Всего их 33, площадью от 3 до 12 кв. м – в зависимости от потребностей: кому-то нужно просто положить колеса на хранение, а кому-то необходимо много места для габаритных вещей: велосипедов, инструментов и пр.

Фото А. Федорова

4. Квартиры – разные, соседи – похожие

Квартир в клубном доме немного – всего 159, причем, как отмечает Марат, на одной лестничной площадке расположены 3-4 квартиры, а не 8-9, как это обычно бывает в новостройках. На сегодняшний день уже больше 50% предложений в «Бабре» реализовано. Спросом пользуются разные квартиры: одним нравится просыпаться и видеть церковь из окна, другим по душе вид на тихие переулки, третьи выбирают окна в пол, которые есть только на шестом этаже. По словам Марата, многие покупатели интересуются, кто будет жить с ними по соседству. Данные о собственниках, конечно, не распространяются, но информация о роде деятельности жильцов вполне доступна.

– В основном квартиры в клубном доме в центре Иркутска покупают статусные люди, топ-менеджеры, бизнесмены – те, кто имеет необходимые финансовые ресурсы (стоимость квадратного метра в «Бабре» начинается с 220 тыс. рублей и зависит от этажа, количества комнат и расположения*). Площадь однокомнатных квартир – от 45 кв. м, двухкомнатных – от 80 кв. м,

трехкомнатных – от 104 кв. м. Есть возможность объединения квартир. Жилье реализуется в так называемой «предчистовой» отделке, выполнена штукатурка стен, по полу уложена качественная цементно-песчаная стяжка с хорошей звукоизоляцией, установлена входная дверь с итальянскими замками и фурнитурой.

Фото А. Федорова

5. Всё по правилам

По словам Марата Фатахова, сейчас ведется работа над паспортом объекта, в котором в том числе будут прописаны правила использования фасадов: это позволит избежать, например, хаотичного монтажа кондиционеров, размещения рекламы. Все эти нюансы будут обсуждаться и с управляющей компанией. Кстати, к выбору УК застройщик подошел очень тщательно, ведь от дальнейшего обслуживания объекта будет зависеть комфорт жильцов.

– За всей внешней и внутренней красотой клубного дома спрятаны современные сервисные системы, оборудована зона диспетчерской с единым центром управления и мониторинга, – добавил Марат. – Например, собственникам квартир не нужно будет даже вспоминать о передаче показаний счетчиков: автоматизированная система комплексного учета сама все подсчитает и направит данные. В «Бабре» реализованы многие инженерные решения топового уровня. К примеру, можно вызвать лифт прямо из квартиры или открыть домофон с помощью телефона. Мы хотим, чтобы всё это работало, качественно и профессионально обслуживалось и приносило комфорт нашим жильцам.

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«Второго такого не будет»

– Реализация такого сложного объекта – да еще и в центре Иркутска – заняла много времени и сил, – поделился Марат Фатахов. – Казалось бы, всего 15 тыс. «квадратов», а строительство растянулось на три года. Были, конечно, внешние факторы, которые затягивали некоторые процессы. Но мы и не хотели спешить. Работали с удовольствием – выросли на этом проекте профессионально, сплотились и подружились как внутри коллектива, так и с подрядчиками. Можно сказать, смаковали каждую деталь, каждый квадратный метр, чтобы создать действительно уникальный, на наш взгляд, объект. Второго такого нет и вряд ли будет.

Марат Фатахов. Фото А. Федорова

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