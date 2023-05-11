«Выглянуть из коробочки и посмотреть вокруг». Что «Нескучные финансы» посоветовали иркутской компании

Масштабироваться и завоевать федеральный рынок – такую амбициозную цель поставила себе компания «Цельсий» на ближайшие годы. Накануне смелого шага основатели компании Иван Устименко и Алексей Роговский пригласили известного федерального эксперта по финансовому менеджменту, основателя консалт-бюро «Нескучные финансы» Александра Афанасьева, чтобы посмотреть на свой бизнес со стороны. Что из этого вышло?
Двигаться дальше
География «Цельсия» растет год от года: к городам Иркутской области уже добавились Красноярск, Хабаровск, Владивосток. «Мы поняли, что можем двигаться дальше и выходить на федеральный уровень, – рассказал совладелец «Цельсия» Иван Устименко. – Это вызов. Готовы ли мы к такому шагу? Все ли правильно делаем для этого нового рывка? Мы пригласили Александра, чтобы он посмотрел на наш бизнес со стороны, дал экспертизу».
Жаркое обсуждение длилось несколько часов. В работе применили главный подход «Нескучных финансов» – принимать бизнес-решения на основе цифр: вооружившись таблицами и графиками, предметно разбирались с тем, что компания представляет собой сейчас, рассмотрели управленческую отчетность и систему менеджмента компании.
По словам Александра Афанасьева, с этими блоками «Цельсий» работать умеет. «Наше консалт-бюро оказывает услуги сотням компаний – есть с чем сравнивать: здесь очень много хорошего уже сделано, чего нет у большинства. Я дал рекомендации, что ещё можно «докрутить», какие элементы внедрить – в частности, систему фондов, что позволит увеличить уровень вовлеченности и ответственности команды», – прокомментировал эксперт.
Эффект залипания
Любому предпринимателю полезно посмотреть на свою компанию со стороны, ведь в текучке взгляд замыливается. Особенно когда хочется «бежать быстрее», но для реализации новых амбициозных целей не всегда хватает навыков и умений. Это еще называют вторым управленческим кризисом.
«Первый мы успешно преодолели, – поделился Иван Устименко. – Больше не “тушим пожары” – выстроили систему управления, внедрили нужные инструменты. Мы работаем с командой, с финансами, делаем какие-то шаги в бизнесе. Но для качественного рывка нужны качественные изменения. Ощущение, что едешь на автомобиле с определенной скоростью и, хоть и доливаешь, доливаешь, доливаешь бензин, скорость не увеличивается. А почему? Потому что ты на лысой резине едешь или вообще мотор нужен другой».
По мнению Александра Афанасьева, сейчас крайне важно не стать жертвой «эффекта залипания», делая то, что нравится, а не то, что нужно. Нет смысла пытаться улучшать то, что уже и так хорошо работает, «выжимать последние капли» из уже выжатого полотенца – надо искать «рычажное воздействие».
«Мы вместе пришли к выводу, что «Цельсию» сейчас надо выйти из операционки, взглянуть сверху на компанию и не только на нее, – пояснил эксперт. – Время от времени полезно выглянуть из своей “коробочки” и посмотреть, что происходит вокруг. Где эта коробочка стоит, в каком пространстве? Что ее окружает, какие ещё есть возможности? В чем наша ключевая экспертиза и куда, помимо этой коробочки, мы можем ее приложить?»
Эволюционный этап
Александр Афанасьев предложил предпринимателям продолжить работу со стратегией: подробно прописать ее и внедрить. «Планирование и стратегия – это метод мышления. который надо оттачивать, с каждым разом повышая горизонт планирования. А еще прописанная стратегия – это социальный контракт с командой – то, как мы между собой договорились по всем жизненно важным областям, то, как действуем для достижения своих целей – в производстве, маркетинге, продажах».
Команде «Цельсия», по мнению Александра, важно провести большой предметный разговор в отношении бизнес-модели: возможно, стоит искать новые рынки и сегменты клиентов, пробовать иные каналы дистрибуции. Это может стать третьим эволюционным этапом для компании.
«В свое время «Цельсий» разобрался с управленческим учётом, проинвестировав полгода, построил систему менеджмента, потратив полтора. Теперь есть прекрасные возможности за год-полтора разработать и внедрить стратегию. Это большая и сложная работа, но, когда предприниматели научатся работать со стратегией, мыслить рынками, это точно даст им кратный рост, – заключил эксперт. – Я и сам прохожу сейчас этот путь как предприниматель и считаю, что стратегия – мощный актив. Если ты мыслишь широко, если понимаешь клиентов и их истинные потребности, если умеешь создавать нужные продукты, то у тебя появляется 3D-картинка».
Основатели «Цельсия» проведенной работой остались довольны. Экспертиза федерального уровня, профессиональный взгляд со стороны придали решимости для нового шага. «Бизнес – это отражение собственника. В этом отношении честный вопрос: “Надо ли мне идти на федеральный уровень?” Ответ – да. Я хочу построить большую компанию, – поделился Иван Устименко. – Я хочу ещё больше качественного оборудования поставлять в России. Хочу менять индустрию, влиять на неё, повышая культуру качества сервиса, предоставления дистрибуции».
celsiy.pro
+7 (3952) 920-905
Ценности «Цельсия». 5 вопросов одному из лидеров рынка инженерных систем
Водоснабжение, отопление, вентиляция – то, без чего невозможно представить ни одно здание или сооружение. Компания «Цельсий» больше десяти лет занимается дистрибуцией инженерных решений для жилищного и промышленного строительства. О ценностях и клиентах, пути к лидерству на рынке Восточной Сибири и перспективах выхода на рынок федеральный Газете Дело рассказали совладельцы «Цельсия» Иван Устименко и Алексей Роговский.
Читайте также:
Топ ошибок и удач малого бизнеса … по версии «Нескучных финансов»
Сделать малый бизнес прибыльным и целесообразным, а владельцев компаний – финансово грамотными – такую цель поставил шесть лет назад основатель федерального консалт-бюро «Нескучные финансы» и сервиса «Финтабло» Александр Афанасьев. Какие ошибки допускают предприниматели? Как управлять людьми и деньгами на основе цифр? Почему нет «волшебной таблетки», позволяющей раз и навсегда решить все проблемы финансов и менеджмента? Эксперт ответил на вопросы Газеты Дело.