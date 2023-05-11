«Выглянуть из коробочки и посмотреть вокруг». Что «Нескучные финансы» посоветовали иркутской компании

Масштабироваться и завоевать федеральный рынок – такую амбициозную цель поставила себе компания «Цельсий» на ближайшие годы. Накануне смелого шага основатели компании Иван Устименко и Алексей Роговский пригласили известного федерального эксперта по финансовому менеджменту, основателя консалт-бюро «Нескучные финансы» Александра Афанасьева, чтобы посмотреть на свой бизнес со стороны. Что из этого вышло?

Иван Устименко, Александр Афанасьев, Алексей Роговский

Фото А.Федорова

Двигаться дальше

География «Цельсия» растет год от года: к городам Иркутской области уже добавились Красноярск, Хабаровск, Владивосток. «Мы поняли, что можем двигаться дальше и выходить на федеральный уровень, – рассказал совладелец «Цельсия» Иван Устименко. – Это вызов. Готовы ли мы к такому шагу? Все ли правильно делаем для этого нового рывка? Мы пригласили Александра, чтобы он посмотрел на наш бизнес со стороны, дал экспертизу».

Жаркое обсуждение длилось несколько часов. В работе применили главный подход «Нескучных финансов» – принимать бизнес-решения на основе цифр: вооружившись таблицами и графиками, предметно разбирались с тем, что компания представляет собой сейчас, рассмотрели управленческую отчетность и систему менеджмента компании.

По словам Александра Афанасьева, с этими блоками «Цельсий» работать умеет. «Наше консалт-бюро оказывает услуги сотням компаний – есть с чем сравнивать: здесь очень много хорошего уже сделано, чего нет у большинства. Я дал рекомендации, что ещё можно «докрутить», какие элементы внедрить – в частности, систему фондов, что позволит увеличить уровень вовлеченности и ответственности команды», – прокомментировал эксперт.

Фото с мероприятия, проведенного Александром Афанасьевым для компании «Цельсий». Автор - А.Федоров.

Эффект залипания

Любому предпринимателю полезно посмотреть на свою компанию со стороны, ведь в текучке взгляд замыливается. Особенно когда хочется «бежать быстрее», но для реализации новых амбициозных целей не всегда хватает навыков и умений. Это еще называют вторым управленческим кризисом.

«Первый мы успешно преодолели, – поделился Иван Устименко. – Больше не “тушим пожары” – выстроили систему управления, внедрили нужные инструменты. Мы работаем с командой, с финансами, делаем какие-то шаги в бизнесе. Но для качественного рывка нужны качественные изменения. Ощущение, что едешь на автомобиле с определенной скоростью и, хоть и доливаешь, доливаешь, доливаешь бензин, скорость не увеличивается. А почему? Потому что ты на лысой резине едешь или вообще мотор нужен другой».

По мнению Александра Афанасьева, сейчас крайне важно не стать жертвой «эффекта залипания», делая то, что нравится, а не то, что нужно. Нет смысла пытаться улучшать то, что уже и так хорошо работает, «выжимать последние капли» из уже выжатого полотенца – надо искать «рычажное воздействие».

«Мы вместе пришли к выводу, что «Цельсию» сейчас надо выйти из операционки, взглянуть сверху на компанию и не только на нее, – пояснил эксперт. – Время от времени полезно выглянуть из своей “коробочки” и посмотреть, что происходит вокруг. Где эта коробочка стоит, в каком пространстве? Что ее окружает, какие ещё есть возможности? В чем наша ключевая экспертиза и куда, помимо этой коробочки, мы можем ее приложить?»

Фото с мероприятия, проведенного Александром Афанасьевым для компании «Цельсий». Автор - А.Федоров.

Эволюционный этап

Александр Афанасьев предложил предпринимателям продолжить работу со стратегией: подробно прописать ее и внедрить. «Планирование и стратегия – это метод мышления. который надо оттачивать, с каждым разом повышая горизонт планирования. А еще прописанная стратегия – это социальный контракт с командой – то, как мы между собой договорились по всем жизненно важным областям, то, как действуем для достижения своих целей – в производстве, маркетинге, продажах».

Команде «Цельсия», по мнению Александра, важно провести большой предметный разговор в отношении бизнес-модели: возможно, стоит искать новые рынки и сегменты клиентов, пробовать иные каналы дистрибуции. Это может стать третьим эволюционным этапом для компании.

«В свое время «Цельсий» разобрался с управленческим учётом, проинвестировав полгода, построил систему менеджмента, потратив полтора. Теперь есть прекрасные возможности за год-полтора разработать и внедрить стратегию. Это большая и сложная работа, но, когда предприниматели научатся работать со стратегией, мыслить рынками, это точно даст им кратный рост, – заключил эксперт. – Я и сам прохожу сейчас этот путь как предприниматель и считаю, что стратегия – мощный актив. Если ты мыслишь широко, если понимаешь клиентов и их истинные потребности, если умеешь создавать нужные продукты, то у тебя появляется 3D-картинка».

Фото с мероприятия, проведенного Александром Афанасьевым для компании «Цельсий». Автор - А.Федоров.

Основатели «Цельсия» проведенной работой остались довольны. Экспертиза федерального уровня, профессиональный взгляд со стороны придали решимости для нового шага. «Бизнес – это отражение собственника. В этом отношении честный вопрос: “Надо ли мне идти на федеральный уровень?” Ответ – да. Я хочу построить большую компанию, – поделился Иван Устименко. – Я хочу ещё больше качественного оборудования поставлять в России. Хочу менять индустрию, влиять на неё, повышая культуру качества сервиса, предоставления дистрибуции».

Фото с мероприятия, проведенного Александром Афанасьевым для компании «Цельсий». Автор - А.Федоров.

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Водоснабжение, отопление, вентиляция – то, без чего невозможно представить ни одно здание или сооружение. Компания «Цельсий» больше десяти лет занимается дистрибуцией инженерных решений для жилищного и промышленного строительства. О ценностях и клиентах, пути к лидерству на рынке Восточной Сибири и перспективах выхода на рынок федеральный Газете Дело рассказали совладельцы «Цельсия» Иван Устименко и Алексей Роговский.

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