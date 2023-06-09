Витрина территории: от Байкала до Аляски. Анатолий Казакевич – о том, как история помогает создавать уникальный турпродукт

«Иркутск надо позиционировать как центр востока России и не только реанимировать его былое величие и значение, но и развивать территорию»,– уверен известный предприниматель, путешественник и общественный деятель Анатолий Казакевич, который последовательно занимается этим много лет. Перед скорым открытием парк-отеля «Байкал-Аляска» – одного из масштабных проектов, нацеленных на популяризацию нашего региона, Анатолий рассказал Газете Дело о концепции проекта и преимуществах парк-отеля, дизайнерском креативе и необычном подходе к организации туризма на Байкале, а также о своих стратегических целях на ближайшие 10-15 лет.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

По пути сибирских купцов-первопроходцев

Анатолий, однажды наше издание уже рассказывало о проекте парк-отеля «Байкал-Аляска», пожалуйста, напомните основное: какова его концепция?

– Мы хотим популяризировать историю Иркутской губернии и восточных территорий нашей страны, в освоении которых огромную роль сыграли сибирские купцы-первопроходцы. Двести лет назад они устанавливали торговые связи между нашим регионом и Аляской, а мы за три летних сезона в 2017-2019 годах полностью прошли их путь от Иркутска до Ситки на парусном надувном катамаране. После этого у нас появилось огромное желание развивать тему с историей первопроходцев дальше. Мы выпустили книгу, аудиокнигу, а также представили городской администрации предложения о создании нескольких скверов, отражающих историческую карту Иркутской губернии. Эти предложения до сих пор актуальны, думаю, со временем мы их реализуем.

А потом решили сделать тематический отель, который может стать своеобразной «витриной» всей огромной территории от Байкала до Аляски. Уверен, Иркутск надо позиционировать как центр востока России и не только «реанимировать» его былое величие и значение, но и развивать территорию.

Как организован парк-отель?

– Отель «Байкал-Аляска» – это шесть корпусов, тематически разделенных по территориям: «Байкал», «Якутия», «Охотское море», «Камчатка», «Чукотка», «Аляска». Каждый корпус состоит из номеров разных категорий (всего в отеле 73 номера). Например, корпус «Байкал» – это люксы, вся «территория» от «Якутии» до «Чукотки» – полулюксы, «Аляска» – стандарты. Каждый номер посвящен какому-то интересному с точки зрения географии или истории месту на пути от Байкала до Аляски и тематически оформлен. Так что, даже прогуливаясь по территории парк-отеля, можно будет узнать много полезной информации.

Вы назвали отель «витриной» территории от Байкала до Аляски. В чем это будет проявляться?

– В первую очередь, в дизайне балконов, которые разработаны индивидуально для каждого номера и соответствуют идентичности определённого места.

Например, для балкона номера «Иркутск» использовалась штукатурка именно того цвета, который был характерен для архитектуры нашего города. Балкон номера «Ольхон» оформлен, словно ледяной грот, которыми прославился остров, а фонарики сделаны в виде льдинок. В номере «Бухта Песчаная» турист увидит прославившие это место ходульные деревья и золотой песок, а в номере «Северный Байкал» – мозаику, составленную из изображений всех рыб этой части озера, которая славится лучшей рыбалкой.

Кроме этого, для номеров мы напечатали на дереве старинные карты Байкала с обозначенными глубинами озера.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

Отель не капитальное строение, поэтому возникает вопрос: насколько он «основателен» в инженерном плане? Будет ли в нём тепло зимой, продумана ли звукоизоляция, какие удобства предусмотрены?

– Отель построен из СИП-панелей – это популярный строительный материал, устроенный по принципу сэндвича из трёх слоёв. Технология такая, что, даже если будет отключено отопление, никто не замёрзнет. На первых этажах всех номеров есть тёплые тамбуры. Обеспечена хорошая звукоизоляция: шумогашение между номерами составляет 40 децибел при норме 35. Предусмотрено центральное городское водоснабжение и водоотведение.

Когда планируете открыть отель?

– В летний сезон запустим первые номера и ресепшн, а весь номерной фонд – до конца осени. За новостями можно следить на сайте hotel.baikal-alaska.ru, у первых гостей есть шанс получить более привлекательные и выгодные условия отдыха в отеле.

Номер в парк-отеле "Байкал-Аляска". Проект компании

Создаем для гостей яркие впечатления

Что предложите гостям, кроме возможности отдыха в отеле?

– Наш отель будет не просто местом, где можно переночевать, ведь люди отправляются в путешествие за эмоциями, и мы ориентированы на то, чтобы создавать для гостей яркие впечатления. Поэтому продумываем тематические услуги и для взрослых, и для детей, всего их запланировано 12.

Например, какие?

–Осенью открываем круглогодичный ресторан «Байкал-Аляска» на 100 мест. Рядом будет работать чайная, где начнем проводить чайные церемонии и дегустации элитного китайского чая, рассказывать о Великом чайном пути, который проходил через Иркутск. Также для гостей – бани, салон красоты, массаж, СПА, «Кедровая здравница». Так как отель располагается на территории уже сформировавшегося парка «Поляна», гости смогут посетить и его двадцать объектов для отдыха и спорта.

Парк-отель "Байкал-Аляска". Проект компании

Анатолий, сейчас в туриндустрии большое внимание уделяется гастрономической составляющей путешествий, поэтому хочется подробнее узнать, чем будет интересен ресторан «Байкал-Аляска»?

– Его концепция схожа с концепцией отеля: создать впечатления и рассказать об истории, но только через еду. Мы представим здесь книгу рецептов со всей территории от Байкала до Аляски: например, у посетителей будет возможность попробовать деликатесы с Камчатки или из Магадана. В последнее время из Иркутска налажено авиасообщение со всеми городами востока России: Якутском, Хабаровском, Магаданом, Петропавловском-Камчатским, и есть возможность напрямую привозить сюда свежие морепродукты.

А старинные рецепты будете использовать?

– В экспедиции по пути иркутских купцов мы записали несколько старинных рецептов, некоторые датируются 1907 годом, и, конечно, они будут в нашем меню.

Парк-отель "Байкал-Аляска". Проект компании

Байкал – объект показа, а не место проживания

Ваша туристическая компания «Байкалов» с 2007 года организовала путешествия для 25000 туристов, планируете ли использовать этот опыт и для гостей отеля?

– Конечно. Организация экскурсий – это важнейшая составляющая нашей работы, поскольку мы создаем не просто отель, а комплексный туристический продукт. Причём кардинально отличающийся от того, что предлагается на иркутском рынке.

В чём новизна?

– У туристов сложился стереотип, что путешествие на Байкал – это обязательно недельная поездка на Ольхон, к примеру, но, на наш взгляд, это не самый лучший вариант провести время на озере и получить максимум впечатлений. Считаю, что гостю лучше совершать однодневные насыщенные поездки, живя в отеле в Иркутске.

Мы выстроили сеть из шести маршрутов, открыли продажи мест в путешествиях по первым трем. Маршруты в бухту Песчаная через Большое Голоустное представлены в летнем и зимнем форматах. Сейчас для удобства туристов в сотрудничестве с Национальным парком создаём там необходимую инфраструктуру, в том числе общественные туалеты.

Межрегиональный маршрут в Танхой строили совместно с минприроды Бурятии. Доставляем туристов из Листвянки на катере или хивусе, там для них организованы пешие прогулки, а в зимнее время – прогулки на снегоходах. Вечером – возвращение в Иркутск.

Третье направление – Кругобайкальская железная дорога. Экскурсия проходит в формате театрализованной постановки.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

Есть маршруты, не связанные с Байкалом?

– Чтобы наши гости познакомились с культурой Бурятии, побывали в дацане, поели позы, встретились с шаманом, совместно с нашими партнёрами мы разработали прекрасный турпродукт с посещением посёлка Усть-Ордынский.

Будут ли экскурсии по Иркутску?

– У нас есть экскурсия по городу с погружением в историю купечества. Анализируя наш опыт, мы пришли к выводу, что многим туристам, особенно предпринимателям, руководителям предприятий, интересно не только посмотреть местные достопримечательности, но и узнать об иркутском купечестве, его роли в развитии города, а также о том, какие уникальные предпринимательские кейсы реализуются сейчас, к примеру, как устроен 130-й квартал.

Кроме этого, мы купили и реконструировали скоростную экскурсионную лодку, оформили её в соответствии со всеми требованиями и теперь можем проводить исторические экскурсии для небольших групп по Ангаре, показывая Иркутск с воды.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

Какие-то еще направления планируете развивать?

– Мы ищем партнёров по созданию туристического продукта на реке Иркут. Но не сплавов, а более динамичных вариантов знакомства с этой очень красивой рекой.

И ещё один вариант – вертолетная однодневная экскурсия на Шумак.

Таким образом, у нас получается полноценная недельная программа, которая даёт возможность отнестись к Байкалу не как к месту проживания, а как к месту показа. Такой формат уже сложился во всём мире, особенно в странах со схожими климатом и территориями, такими как Исландия, Финляндия, Аляска, где основной номерной фонд, гостиницы сконцентрированы в крупных городах, из которых туристы совершают радиальные поездки по разным направлениям.

Вблизи от центра, вдали от суеты

Анатолий, давайте вернёмся к разговору о парке «Поляна». Вы сказали, здесь более 20 объектов. Расскажите о них подробнее.

– «Поляна» – современное комфортное пространство для отдыха горожан и гостей города, работу которого обеспечивают 17 резидентов. Одно из главных преимуществ парка – это возможность проведения разных праздников и мероприятий как семейного формата, так и корпоративного. Сейчас в парке организовано более 15 гриль-зон для компаний. Такой формат встреч и общения очень востребован у горожан. Популярны и русские бани, которые мы называем «жарким сердцем» нашего парка.

Кроме этого, в парке расположены 10 спортивных объектов: пейнтбол, волейбол, wake, футбол, лучно-арбалетный тир, веревочный парк, есть сапборды, байдарки, зимний картинг. Очень много развлечений для детей: от различных аттракционов до детского центра «Поляна затей», где можно оставить ребёнка на полдня или на день. Центр, кстати, работает круглый год.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

А с недавнего времени в «Поляне» появилась возможность проведения свадебных регистраций: парк стал официальной площадкой иркутского ЗАГСа. Первую свадьбу провели 23 марта, церемония регистрации прошла на колесе обозрения.

А для любителей более спокойного, созерцательного отдыха есть локации?

– Мы развиваем в парке прогулочные зоны, где можно уединиться на природе, не выезжая за пределы города. У нас даже есть такой девиз: «Вблизи от центра, вдали от суеты». Это очень здорово, в том числе и для туристов: можно ведь по-разному Иркутск увидеть – или как город «из стекла и бетона», или как экологичный город, погруженный в природу..

У нас есть глобальная долгосрочная цель – создать пешеходный кольцевой маршрут протяженностью 5300 метров. Проходить он будет на смежных с «Поляной» территориям: в том числе мы хотим соединить парк понтонным мостом с участком на Тёплых озерах. Этот проект мы уже обсуждали с администрацией города.

Правильно понимаю, что парк «Поляна» развивается и к нему могут присоединиться заинтересованные предприниматели?

– Да, на территории есть 10-12 площадок, которые мы готовы предоставить в аренду, чтобы предприниматели реализовали здесь свои проекты. Для этого необходимо обратиться по телефону 500-689.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

В команде проще достигнуть большего

На каких принципах базируется парк-отель как бизнес-проект?

– Когда мы проектировали отель, понимали, что собственных средств на его полную реализацию у нас нет. Вложения организаторов в общий объект составляют примерно 10-15%, всё остальное – средства инвесторов, наших партнёров.

Мы выработали такую форму, как продажа номеров. На тот момент это было наше ноу-хау: инвестор приобретает номер или несколько, или даже долю в номере. Доход получает от выручки непосредственно со своего номера минус расходы на электричество.

Плановая рентабельность проекта составляет по нашим расчетам 17-20% в год на вложенный капитал, в среднем ожидаемая доходность на номер – около 100 тысяч рублей в месяц. Наш финансовый план рассчитан исходя из консервативного прогноза заполняемости отеля 65% – среднестатистического уровня по отрасли в нашем регионе. Но в нашем случае мы, конечно, «целимся» на показатели 85-90%, ведь речь идёт о комплексной услуге. Я заинтересован, чтобы все наши инвесторы получали хороший доход и в дальнейшем также вкладывались в проекты, которые мы планируем развивать на Байкале. В ближайшее время закончим формирование пула инвесторов на последние номера отеля и в бизнес ресторана, но «забежать в последний вагон» еще можно.

Парк-отель "Байкал-Аляска". Проект компании

Как отель будет управляться?

– Каждой функцией в проекте занимается отдельный резидент, предприниматель. Управление отелем – не исключение. На эти цели идёт 25% от общей выручки, в сумму включено всё, в том числе расходы на персонал, рекламу, текущий ремонт за исключением какой-то капитальной реновации.

У нас уже выстроена аналогичная схема работы по управлению и парком «Поляна», и парком «Солнечная дорога»: мы ежеквартально собираемся, обсуждаем, что нам нужно, что хотим развить и сделать. Минимум бюрократии, максимум практики, и решения принимаются более взвешенные.

Идея отеля «Байкал-Аляска», как и парка «Поляна», – собрать единомышленников, современных предпринимателей – потомков иркутских купцов-первопроходцев и сделать что-то большое сообща. Получается?

– По большей части наши инвесторы – это предприниматели, которых привлекает именно идея проекта, его концепция. Можно ведь было сделать отель на любую тему, но мы взяли за основу то, что отражает историю нашей территории, и это притягивает определённых людей, из которых формируется коллектив, объединенный общими ценностями. К примеру, половина инвесторов, вошедших в другой наш проект – «Солнечная дорога», живут в микрорайоне Солнечный. Мотивом вложиться в непрофильный для многих из них актив в первую очередь стало желание улучшить территорию вокруг, повысить качество жизни – своей и детей.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

Моя главная задача – собрать таких людей в нужном месте, правильно составив этот пазл, потому что в команде всегда можно добиться более масштабных результатов. Я бы это сравнил с походами в горы, морскими переходами – в команде и в одиночку. Лично я в одиночку ни в горы, ни в море не пойду. Поэтому для меня подобрать партнёров в проект – то же самое, что собрать экипаж, только эта «экспедиция» рассчитана на 10-15-20 лет совместного сотрудничества, а может, и больше. На полжизни договариваемся, не на месяц.

Поддержка – от государства, опора – на предпринимателей

«У меня есть незыблемые долгосрочные цели на 10-15 лет, к которым буду двигаться: развитие нашего региона, обустройство мест отдыха, создание качественных турпродуктов. При этом путь, которым буду идти, может меняться хоть каждый день, потому что ситуация у нас меняется каждый день», – заявил нашему изданию Анатолий Казакевич.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

Одна из важных целей – решение проблемы с благоустройством посёлков на берегах Байкала: МРС, Хужира, Бугульдейки, Большого Голоустного, Больших Котов, Листвянки, Большой Речки и других населённых пунктов. Нельзя закрывать глаза и на отсутствие достойных условий в транзитных посёлках – Баяндае, Еланцах, где люди останавливаются по дороге на Байкал. Но без непосредственного взаимодействия с органами власти сделать это нереально, уверен Анатолий.

– Я являюсь единственным на текущий момент членом экспертного совета при комитете Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры от Иркутской области, и уже не как предприниматель, а как эксперт отмечу, что решить вопрос благоустройства посёлков как для жителей, так для туристов можно только за счёт федеральных и областных бюджетов, потому что в муниципалитетах даже на проекты благоустройства денег нет и не ожидается, – сделал акцент Казакевич.

Ещё одна наболевшая проблема – причальные сооружения на водных объектах Приангарья. Как отметил Анатолий, губернатор Иркутской области дал поручение Федерации парусного спорта разработать концепцию развития парусного спорта в регионе и схему пирсов. Документ сейчас готовится, но, чтобы изменить ситуацию, требуется не только схема, но и немалые средства на проектирование причальных сооружений, экологическую экспертизу, строительство.

– Качественные туристические услуги при наличии инфраструктуры создадут предприниматели. Необходимо только предоставить им долгосрочные стабильные условия для ведения бизнеса, – утверждает Анатолий.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

Кроме этого, по мнению эксперта, в регионе существует ряд законодательных барьеров, которые негативно отражаются на развитии туризма. Среди них, в частности, существующий в регионе запрет на выезд любых транспортных средств на лёд.

– Раньше у нас на льду Иркутского залива в микрорайоне Солнечном проводили забег троек, и это исконно иркутское событие привлекало много участников и зрителей, а МЧС обеспечивало все необходимые меры безопасности при его проведении. Сейчас же на лёд запрещено выезжать даже гужевому транспорту, и этот казус надо устранять, потому что лёд – это то, ради чего к нам едут туристы, – говорит предприниматель. – При этом я, безусловно, категорически против того, чтобы по льду Байкала все катались на машинах.

Ещё один актуальный вопрос, который, по мнению Анатолия, необходимо решать с участием федеральной власти, – зарыбление Байкала, потому что рыбалка – тоже одно из привлекательных направлений для привлечения туристов в Иркутскую область. Но мы в этом, к сожалению, проигрываем другим регионам. При этом опыт решения проблемы уже наработан и в мире, и в нашей стране.

– Туризм – одна из стратегических отраслей для государства, визитная карточка любой территории, его главная миссия – формирование образа региона, – убеждён Анатолий Казакевич. – И без государственной поддержки туризм с этой миссией не справится. Бизнес может создавать отдельные коммерческие услуги, а всю отрасль, конечно же, нужно поддерживать силами государства, но опираться при этом на экспертизу предпринимателей и тех людей, кто ведёт конкретную деятельность в этой сфере.

Николай Самойлов



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