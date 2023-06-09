Магнит для туристов. Эксперты обсудили развитие турбизнеса на Байкале

В День российского предпринимательства эксперты туристического рынка собрались за круглым столом, чтобы обсудить точки притяжения и перспективы развития отрасли в регионе. Встречу организовал Центр «Мой бизнес». Как отметила его директор и внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова, интерес россиян к внутреннему туризму, и в частности к Байкалу, готовы поддержать и на региональном, и на федеральном уровне.

Анатолий Казакевич, Михаил Серебренников, Елена Дуберштейн, Даниил Марышкин

Фото А.Федорова

Промышленный туризм – новая точка роста

По итогам акселератора «Открытая промышленность», в апреле 2023 года Приангарье стало лидером в номинации «ПРОМпоколение – за лучшую стратегию по привлечению специалистов нового поколения в промышленность.

– Байкал остается основным магнитом для туристов, и наша задача – создавать альтернативные маршруты, в том числе – промышленного туризма. Для развития этого направления у нас есть все составляющие. Иркутская область, как известно, богата не только разнообразной ресурсно-сырьевой базой, но и сильной промышленностью. При этом важным звеном всех этих процессов в регионе является молодежь, – подчеркнул сотрудник министерства экономического развития и промышленности Иркутской области Михаил Серебренников.

Цель – к 2025 году вовлечь в сферу промышленного туризма 36 предприятий. Развитие этого направления – важный элемент сдерживания оттока населения из региона. Проведенный в рамках акселератора опрос показал: 40% респондентов хотели бы посетить площадки промпредприятий. Интерес к промышленному туризму проявляют и туроператоры, они готовы включать промышленные экскурсии в общие турпродукты.

«Пилотами» в сфере промышленного туризма стали шесть предприятий – Иркутская нефтяная компания, Иркутская ГЭС (ЕвроСибЭнерго), Азия Мьюзик Компани, Байкалкварцсамоцветы, Усольские узоры и Элит Трейд. По итогам работы акселератора компании из Иркутской области заметили на федеральном уровне.

Деловой туризм: фокус на внутренний рынок

Спрос на деловые мероприятия в России растет, а уровень MICE-туризма (объединение дел с отдыхом) достиг допандемийного.

– В Иркутске, правда, пока не так. Мы проанализировали информацию по загрузке отелей – деловых туристов в нашем регионе, увы, не так много, как хотелось бы. Но мы уверены, тренд дойдет и до нашего региона, – пояснила директор по стратегическому развитию Ассоциации «Байкальская виза» Елена Дуберштейн.

Из хороших новостей – MICE-туризм переориентируется на внутренний рынок. В целом, бюджеты на MICE-туризм в 2023 году не растут, но при этом люди хотят больше внимания, сервиса либо набора услуг. Корпоративные клиенты делают в последнее время акцент на INCENTIVE-туры.

Заказчики практически всегда сочетают деловую повестку с программами на природе. Важная составляющая – авиабилет. Впрочем, дорогие авиабилеты – это проблема всего региона, а не только туристической отрасли.

– Гости готовы проводить в Иркутске и день, и два, но достойных конкурентных турпродуктов пока нет, – отмечает Елена Дуберштейн. –Для корпоративных групп важна комплексная программа с мастер-классами, театрализованными шоу, дегустациями, квестами. В регионе не хватает масштабных мероприятий, фестивалей, которые могут стать магнитом для всех туристов.

Кроме того, Байкал не готов к комфортному приему групп на 50-100 человек. VIP-формат размещения возможен только для мини-групп.

– Гостей везут в Листвянку – самое простое и быстрое решение. Нужно менять информационное поле: рекламировать новые территории в интернете, а принимающей стороне договариваться с туроператорами, чтобы те на лояльных условиях показывали звездам, лидерам мнений другой Байкал, – считает Даниил Марышкин, руководитель компании «Территория Байкала», занимающейся вип-турами.

Объединение в кластеры – путь к развитию

Один из вариантов решения перечисленных проблем, по мнению организаторов круглого стола, объединение предпринимателей, представляющих региональный турбизнес. Поэтому Центр «Мой бизнес» ведет активную работу в этом направлении с действующими и потенциальными участниками туристического рынка региона: туроператорами, ресторанами, санаторно-курортными организациями, гидами-экскурсоводами, ремесленниками и предпринимателями, чья продукция может быть востребована в сфере туризма.

– Эпоха перемен задает неизменный тренд на объединение и консолидацию усилий, – считает Диляра Окладникова. – Объединение в кластеры – дополнительная форма развития для предпринимательских инициатив. Центр «Мой бизнес» помогает в запуске кластерных проектов, софинансируя их продвижение. Группы компаний объединяются с целью популяризации общих идей, ценностей, предлагая свою продукцию или услуги. Примером таких кластерных проектов являются событийные и тематические мероприятия – фестивали «Olkhon Ice Park» и «Ешь! Люби! Байкал!».

Суть, цель и форматы кластерных проектов могут быть разными. Сотрудники Центра «Мой бизнес» ежедневно ведут переговоры с предпринимателями, обсуждая и прорабатывая разные варианты взаимовыгодных кластерных цепочек. Возможно, и ваша компания может стать одним из ее звеньев, получив новый виток развития. Получить консультацию можно по телефону 202-102, вн.150

ТОП-5 популярных мест на Байкале

Учитывая данные муниципалитетов по турпотоку, в Иркутской области можно выделить пять точек притяжения, считает Анатолий Казакевич.

1. Иркутск: набираем обороты

– Иркутск имеет самую высокую среднегодовую загрузку, самый большой турпоток. Среднее количество дней пребывания в гостиницах увеличился в 2 раза и составляет до 2,5-3 дней.

2. Ольхон, МРС: острые проблемы с инфраструктурой

– Второе направление по турпотоку и первое по популярности в интернете – это Ольхон, МРС. Но инфраструктура в этом направлении не справляется с таким потоком гостей и требует значительного улучшения.

3. Листвянка: фокус на Тальцы

– Листвянка – третья точка по посещаемости. Рядом с Листвянкой есть прекрасный комплекс Тальцы. Региональное правительство, Корпорация Туризм.РФ создают там кластер с большим количеством гостиниц - для этого имеются земельные участки, есть инфраструктура, есть выход по воде через Листвянку на Байкал.

4. Байкальск: федеральное финансирование

– Байкальск – это самое перспективное у нас в регионе направление с точки зрения потенциала. Есть 550 га земли на территории бывшего БЦБК, есть финансирование. Эксперты рекомендуют обратить внимание на Байкальск. Через восемь лет там построят масштабный Байкальский курорт.

5. Большое Голоустное: внимание на набережную

– В прошлом году завершено долгожданное асфальтирование дороги до Большого Голоустного. И теперь появился еще один прекрасный прямой маршрут до Байкала, кроме Листвянки. Далее в планах строительство набережной в Большом Голоустном.

Отдельно эксперты отмечают набирающий обороты тренд на развитие однодневных экскурсий из Иркутска на Байкал. Они считают его перспективным.

– C одной стороны, туристы могут получить 100% впечатления от Байкала и рекомендовать его друзьям, с другой, могут вернуться в Иркутск и получить высококачественный сервис. Для однодневных экскурсий из Иркутска доступны Песчанка, Листвянка с КБЖД, Танхой, Золотая орда в Усть-Ордынском округе.