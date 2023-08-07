Увидеть больше: как устроен премиальный отдых от компании "География Байкала"

Фото из архива компании "География Байкала"

«Покажите нам другой Байкал» – с таким запросом часто обращаются в туркомпании VIP-клиенты. Желание увидеть неизведанные земли, доступные «не для всех», часто возникает спонтанно – и тогда тур нужен «здесь и сейчас». «Организовать в обыкновенной юрте пятизвездочный сервис для самых требовательных и искушенных гостей – настоящее искусство», – признается Эльвира Шагдарон, основатель компании «География Байкала». О тонкостях непростого бизнеса предпринимательница рассказала Газете Дело.

Из бухгалтерии в туризм

Эльвира Шагдарон родилась на Байкале – всегда любила родные края и путешествия. К бизнесу в сфере туризма, однако, пришла не сразу: долгие годы работала главным бухгалтером. «Вся жизнь – в финансах», – улыбается наша собеседница. Достигнув определенного уровня, в какой-то момент поняла: жизни требуется обновление, хочется перемен!

По стечению обстоятельств, Эльвира оказалась в компании, занимающейся сферой туризма. А вскоре открыла собственное агентство: сначала предлагала круизные путешествия по Байкалу, затем, с 2016 года, – туры для больших туристических групп, открыла компанию BaikalCrossTour, которая успешно работает и по сей день. «Развивать свое дело в туризме с нуля, ничего не зная, – тяжело, – признается предпринимательница. – На начальном этапе было безумно много работы. Нужно было учиться маркетингу, ведению турбизнеса. Финансовое образование мне тут очень помогало».

Бизнес рос, услугами компании пользовались до двух тысяч человек в год. Постепенно копился опыт, нарабатывались необходимые связи. «Наряду с туристами нижнего и среднего ценового сегмента к нам стали обращаться VIP-клиенты, – рассказывает Эльвира. – Но у меня было четкое понимание: этот сегмент нельзя путать с групповыми турами». Так родилась отдельная компания, занимающаяся организацией VIP-туров, – «География Байкала».

Увидеть больше

Для работы в VIP-сегменте у предпринимательницы не было собственных активов – ни кораблей, ни турбаз, ни трансфера. Но это не помешало правильно выстроить бизнес. «Я сразу поняла, что здесь всё строится на финансах», – говорит Эльвира. По ее мнению, для VIP-туриста не так важно, кому принадлежат катера и гостиницы – он ценит, прежде всего, сервис, внимание, уникальность программы: «Главное – чтобы был организован идеальный бесшовный отдых».

VIP-туры позволяют использовать все доступные возможности и мощности, чтобы побывать в удивительных, красивейших местах. Слоган компании «География Байкала» – «Увидеть больше!». Эльвира Шагдарон стремится показать гостям неизведанный, заповедный Байкал, куда обычному туристу не добраться. «Многие люди бывали на Байкале по несколько раз – и вроде бы все понятно, но есть столько нехоженых, немассовых мест! Люди поражаются, когда видят их».

Сегодня клиентам «Географии Байкала» доступны туры разных форматов: хюгге-тур, этно-тур, семейный тур, тур-экспедиция, фото-тур. Особым спросом пользуются Малое море и остров Ольхон с Тажеранскими степями, горные цепи Восточного Саяна с изумрудными озерами, каскадными водопадами, долиной вулканов и термальными источниками, дикая природа Тофаларии…

Не секрет, что туристы, приезжающие на Байкал, нередко отправляются на озеро прямо из аэропорта. У «Географии Байкала» – другой подход: гостям советуют хотя бы на одну ночь задержаться в Иркутске, познакомиться с ним не пунктирно, «увидеть больше». «У нашего города очень богатая история, есть что показать и рассказать, – говорит Эльвира. – Гости влюбляются в Иркутск, это очень приятно».

Фото из архива компании "География Байкала"

Сервис – даже в юрте

Как говорит Эльвира, готовых предложений на Байкале, подходящих под запрос VIP-клиентов, не так много. Это касается и кораблей, и ресторанов, и гостиниц высокого класса. Нехватка инфраструктуры и средств размещения останавливает многих состоятельных людей, желающих увидеть священное озеро. «Если бы был сервис, здесь отдыхало бы намного больше туристов премиум-сегмента», – считает предпринимательница. Впрочем, по ее словам, гостям далеко не всегда нужна фешенебельная пятизвездочная гостиница. «Важно умение организовать в самых диких условиях уют и сервис так, чтобы даже беззвездная юрта стала «семизвездочной». Это целое искусство».

Чтобы обеспечить гостям нужный уровень сервиса, команда «Географии Байкала» всё проверяет на себе: важно не допустить разочарования туристов даже в мелочах. «Прежде чем сделать тур, мы сами едем по маршруту: смотрим, как гости будут жить, как питаться. Допустим, со стороны Бурятии есть прекраснейшие места, но достойных ресторанов там нет. Включаем кейтеринг: повар выезжает и готовит для гостей прямо на природе, радует блюдами сибирской кухни. Нет по пути нормальных теплых туалетов – везем с собой. И так – во всем».

Фото из архива компании "География Байкала"

Отдельная история – экспедиционные туры. VIP-туристы, выбирающие их, как правило, морально готовы к разного рода приключениям и отсутствию некоторых привычных благ. «Экспедиционные туры выбирают люди, которые хотят пойти самыми неизведанными тропами. Понятно, что когда ты приезжаешь в Тофаларию, то живешь в единственной доступной гостинице – другой там нет. Или едешь на источник Жойган, в долину вулканов на ЗИЛе – иначе по болоту и грязи не добраться. Зато приезжаешь – и какая там красота! Одна туристка сидела и плакала, увидев все это».

Фото из архива компании "География Байкала"

Особый сегмент

Среди клиентов «Географии Байкала» – бизнесмены, политики, топ-менеджеры, которые хотят отдохнуть семьей или одни. «Клиенты премиум-класса – это особый сегмент туристов, которые требуют особого подхода. VIP-тур – это очень хорошее проживание, хорошее питание, комфортные машины, высокий уровень гидов». В «Географии Байкала» стремятся окружить гостей заботой и вниманием. «Искренность, простота, отсутствие пафоса – это наш подход», – делится Эльвира.

Работа с каждым клиентом идет от потребностей: чего туристу хочется, о чем он мечтает. Менеджеры «Географии Байкала» предлагают предварительную программу, корректируют ее под пожелания заказчика. «Такого, чтобы нам позвонили и заказали тур, как он есть у нас в описании, практически не бывает, – говорит Эльвира Шагдарон. – Это всегда индивидуальные, уникальные туры. Пожелания у всех разные, интересы тоже».

Стоимость туров, которые предлагает «География Байкала», начинается, как правило, от 250 тысяч рублей. Итоговый чек зависит от сложности, удаленности, привлечения вертолетов и кораблей. «Час аренды вертолета стоит в пределах 300 тыс. рублей. Поэтому нередко цена эксклюзивного отдыха на Байкале достигает 1-2 млн рублей», – поясняет предпринимательница.

Фото из архива компании "География Байкала"

Здесь и сейчас

Главная проблема VIP-туризма на Байкале – нехватка мест размещения и инфраструктуры. В этих условиях планировать отдых, бронировать отели приходится заранее, что не всегда удобно VIP-туристам. У них, как говорит Эльвира, желание увидеть великое озеро может возникнуть абсолютно спонтанно, «здесь и сейчас». В этом случае на помощь приходит команда «Географии Байкала» – опыт и наработанные партнерские связи дают возможность решить вопрос клиента в кратчайшие сроки.

«Недавно был случай: семья ночью решила, что они хотят на Байкал, купили тур – на следующий день прилетели», – рассказывает Эльвира. Причем прилетели, несмотря на зиму, в одних ветровках. «Гиды приехали в аэропорт встречать гостей – те в ужасе. Хорошо, что у наших водителей всегда есть теплая одежда для таких случаев: куртки, валенки».

Что касается сезонности, то ярко выраженных предпочтений в VIP-туризме нет, спрос на уникальный отдых есть всегда, говорит Эльвира: «Байкал прекрасен в любое время года, не только летом. Зимой – это величественный лед озера, от масштабов которого захватывает дух, осенью открываются очень красивые виды, весной на Байкале можно увидеть нерпу».

Энергия Байкала

В основном VIP-туристы, отправляясь на Байкал, хотят уединения, качественного и интересного отдыха подальше от больших скоплений людей. Уединение при этом может быть разным: кто-то желает активного отдыха и выбирает экспедиционный тур в тайгу или в горы, другие предпочитают умиротворение на лоне первозданной природы, в термальных источниках, местах силы».

«Однажды летом приехала девушка, наша коллега, организатор туров на Мальдивах, ей хотелось отдохнуть на Байкале в одиночестве, – рассказывает Эльвира. – У гостьи был свой катер, и мы все организовали под ее запрос: в три часа она вставала – и мы увозили ее в рассвет, это было так красиво! Долина духов, Тункинская долина – девушка оставалась наедине с природой, медитировала. После отдыха сказала: “У меня ни разу еще такого не было”».

Фото из архива компании "География Байкала"

По словам Эльвиры, именно сила Байкала, его мощная энергетика притягивает туристов. «Сужу по себе: для меня Байкал – священное озеро, я считаю, здесь происходит именно энергетическая подпитка. И очень многое зависит от того, с каким настроем человек приезжает сюда». Отдых помогает гостям перезагрузиться, очистить мысли и наполниться силами для новых свершений.

Организация VIP-туров на Байкале – дело сложное и безумно ответственное, признается Эльвира Шагдоран. Но, несмотря на все трудности, у «Географии Байкала» еще не было сбоев в работе. «Мы зависим от наших партнеров, поэтому нужно уметь быстро реагировать в различных ситуациях, предугадывать нештатные ситуации, оперативно решать проблемы. И делать это незаметно для клиента. Мы должны оправдать его ожидания, окружить заботой и искренностью».

«География Байкала»

Тел.: 88006005096

Сайт: baikalgeography.ru

Фото из архива компании "География Байкала"

Бренд элитарного уровня

VIP-туристы – отдельная когорта путешественников, которые требуют индивидуального подхода во всем. Компания Эльвиры Шагдарон занимается уникальными турами для людей с достатком под брендом «География Байкала». Его для предпринимательницы разработал известный бренд-технолог Гомбо Зориктуев.

– У компании есть все, чтобы подняться до элитарного уровня – опыт, деньги, хорошо подобранная команда и желание работать, – уверен Гомбо. – Кроме того, турфирму отличает то, что она по-новому открывает акваторию Байкала для туристов, охватывая огромную территорию суши вокруг него. Так и появился бренд туристической экспедиционной компании «География Байкала» с символическим орлом в виде компаса.