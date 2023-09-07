«Мечтаю запустить новое направление в строительстве». Анна Горд – о комплексных проектах и «зелёном» девелопменте

Комплексный подход, концептуальность, безупречное качество, сервис – основные принципы работы бюро архитектуры и дизайна «ANGORD», которое основала иркутянка Анна Горд. Нашему изданию Анна рассказала, почему предпочитает выполнять проекты с нуля, о «зелёных» перспективах в девелоперском бизнесе и о своей мечте.

Комплексное решение– качественный результат

Анна, расскажите немного о бюро архитектуры и дизайна «ANGORD».

– В нашем бюро я – проектный управляющий, генератор идей, разработчик концептов. Собранная мною команда архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, строителей воплощает любые, в том числе нестандартные, идеи заказчиков по строительству капитальных и модульных зданий для коммерческой и туристической инфраструктуры, а также коттеджей премиум-класса.

Наше бюро предлагает клиентам комплексное решение по реализации проекта в рамках бюджета заказчика, и это уже хорошо отлаженный механизм работы. При необходимости мы начинаем с подбора земельного участка под конкретный запрос клиента – с учетом необходимого местоположения, инфраструктуры, инсоляции и размера. Затем продумываем концепцию, разрабатываем генплан, выполняем проекты по архитектуре и дизайну, проводим инженерные сети, строим здание (капитальное, модульное или из коробчатых балок), делаем ремонт, полностью вводим объект в эксплуатацию.

Такой комплексный подход позволяет избежать ситуаций, когда в готовом здании выявляются недостатки, в результате особенностей дизайна, не учтенные на этапе проектирования. Мы прорабатываем все внутренние особенности дизайна ещё на стадии архитектуры, сразу привлекаем всех специалистов, смежников, которые ведут объект. Поэтому ожидания наших клиентов в финале всегда совпадают с реальностью.

Вы занимаетесь инвестиционными проектами?

– Не напрямую. Запросы и жизненные ситуации наших клиентов очень разные. Например, к нам обращаются владельцы земельных участков, не знающие, что делать со своей собственностью. Если мы оцениваем локацию как удачную, то можем помочь клиенту найти инвесторов или партнёров, у которых есть финансовые средства и готовность вложить их в интересный проект. Но в основном, конечно, мы строим и разрабатываем интерьеры.

Нет ли сейчас проблем с поставками материалов? Как в целом обстоит ситуация на рынке?

– Рынок довольно стабилен, сложностей с поставками нет. Кроме того, у нас прямые контракты с заводами-производителями для большей части строительных и отделочных материалов.

Закупками занимаюсь непосредственно я, поэтому знаю сильные и слабые стороны многих товаров на рынке, отличные аналоги раскрученных брендов и просто уникальные предложения. Исключение перекупщиков из логистической цепочки позволяет снизить смету без потери качества.

Мы отвечаем за результат, поэтому на уступки в вопросах качества никогда не идем. Разумеется, это не бюджетные решения, поэтому мы не берёмся за заказ, если клиент хочет построить дом условно за миллион рублей, с ремонтом и мебелью, так как понимаем, что это нереально. Или нужно будет искать самые дешёвые материалы, с которыми через полгода-год начнутся проблемы в эксплуатации. Мы делаем так, чтобы клиент был счастлив, и у него не возникало никаких претензий к нашей работе.

Какой самый необычный проект вы реализовали?

– Один из самых интересных и вдохновляющих заказов в нашей практике – реконструкция экстерьера и дальнейшая разработка интерьера коттеджа общей площадью 700 кв. метров. Собственник обратился в компанию с запросом о «реновации» дома, поскольку тот устарел. При этом владелец был готов рассмотреть любые новаторские идеи и решения – от строительных технологий до материалов.

Такой проект, наверное, – мечта любого архитектора, дизайнера. Мы оставили основной каркас, но при этом увеличили площадь каждого этажа коттеджа и подняли потолки на втором этаже. Придали архитектуре строения и дизайну современный вид в соответствии с европейскими трендами. Я организовывала и координировала работу более 50 специалистов. В итоге получили роскошный дом, который выглядит сейчас абсолютно иначе, чем изначально.

Фото предоставлено Анной Горд

Модульные здания: современно и мобильно

Вы активно развиваете новое направление в современном строительстве – модульные здания. Расскажите, пожалуйста, о них.

– Модульное строительство отнюдь не новое направление, оно известно давно. Но в последнее время оно начало активно распространяться в нашем регионе в качестве ответа на запрет возведения капитальных зданий в особых экологических зонах Прибайкалья, где находятся многие топовые туристические локации.

Наше бюро единственное в регионе специализируется на строительстве зданий технологии TETFLAT из высокоточных модульных конструкций и современного строительного материала – LVL-бруса. Основные производственные мощности нам обеспечивает региональный завод «Woodcastor Байкал», который использует в технологическом процессе цифровые технологии раскроя материалов, исключая человеческий фактор и обеспечивая практически идеальную точность стыков (зазор – до 1 мм).

Многих также волнует вопрос долговечности и устойчивости этих сооружений перед лицом природных стихий. При корректной эксплуатации и использовании здания по назначению срок его службы составляет не менее 50 лет. Наши дома могут эксплуатироваться в любых районах ветровой и снеговой нагрузки, вплоть до 8-й, а их сейсмостойкость достигает 8 баллов.

Фото предоставлено Анной Горд

Какие преимущества ещё есть у модульного строительства?

– Их довольно много. Во-первых, в очень короткие сроки можно получить готовый дом, изготовленный в заводских условиях строго по технологическому процессу: с продуманной эргономикой, внутренней и внешней отделкой, готовым дизайнерским ремонтом, безрамными стеклянными окнами, которые могут быть во всю стену, при необходимости. Полностью готовое здание упаковывают на заводе, доставляют тралом до места, ставят на заранее подготовленные платформы из винтовых свай, подводят коммуникации, обустраивают мебелью. Уже через несколько дней после установки в доме можно жить, при этом он будет выглядеть не как строительный вагончик, а как красивое современное здание.

Во-вторых, владелец может построить его для себя или сдавать в аренду, легко перевезти на новое место или вовсе сменить сферу бизнеса. Фактически, это беспроигрышный вариант – мобильная многофункциональная недвижимость.

В-третьих, клиент экономит, потому что ему не нужно содержать на своей территории бригаду строителей, обеспечивая им питание и проживание, доставку материалов, а затем приводить в порядок участок после строительства.

Фото предоставлено Анной Горд

И в-четвертых, установка модульных объектов на территории, к примеру, уже действующего туристического комплекса абсолютно не будет нарушать отдых постояльцев шумом, который характерен для обычной стройплощадки. Можно расширить функционирующий бизнес без простоя.

У вас уже есть подобные законченные проекты?

– Разумеется. Помимо жилых зданий, мы построили модульный мотель на Байкале. Он собран по технологии TETFLAT. Этот проект – первый крупный совместный продукт нашего бюро и цифрового производства завода «Woodcastor Байкал».

Кроме этого, мы разработали ещё один серьёзный проект– это большой ресторан с круговым панорамным остеклением, площадью более 300 кв. метров, спроектированный по технологии коробчатых балок. Он будет построен из LVLединым контуром, без колонн – как и новый Ледовый дворец в Иркутске.

Мечта о «зелёном» девелопменте

Фото предоставлено Анной Горд

А как насчет экологичности материалов, с которыми вы работаете?

– Моя мечта как раз – начать и развить первое по-настоящему экологичное массовое строительство в нашем регионе. Но, начав работать в этом направлении, я столкнулась с тем, что на рынке представлено крайне малое количество материалов, имеющих натуральный или хотя бы нейтральный состав. Поэтому мы занимаемся активным поиском альтернативных материалов с натуральным и нейтральным составом, собираем базу. Например, планируем использовать на новом объекте, который сейчас в разработке, утеплители для фасада из льна и конопляные плиты для стен и перегородок – вместо минеральной ваты.

Я веду переговоры с разными производителями, которые готовы переоборудовать свои производственные мощности для запуска линейки экологичной продукции. В частности, по изготовлению фанеры без использования формальдегидных смол. Но для этого необходимо обеспечить им постоянный, стабильный спрос на новые материалы.

Посещало ли вас когда-нибудь чувство сожаления после завершения какого-либо проекта? Если да, то с чем оно было связано?

– Вы знаете, бывало. В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что наши работы выбиваются из привычного визуального ряда. Эти проекты уникальны, высокотехнологичны, современны. Но, к сожалению, почти все они соседствуют с разнородными постройками в разных стилях. Окружение снижает «вау-эффект», в то время как единая концепция усилила бы его. Я четко вижу, насколько гармонично наши работы смотрелись бы в окружении зданий, выполненных в одном с ними стиле, объединенными общей идеей, материалами, технологиями.

Идея замечательная. А бюро «ANGORD» готово к таким масштабам?

– Наша команда состоит из профессионалов, которые не боятся сложностей. Квартал, микрорайон, завод, торговый центр, даже целый населенный пункт – мы готовы реализовать любые, самые амбициозные проекты. У нас есть для этого всё: производственные мощности, технологии и, конечно, специалисты, каждый из которых – мастер своего дела.

Крупный заказ всегда интересен. Это вызов, и чем он более дерзкий, тем больше удовлетворение от результата. Наши клиенты тоже достигают сразу нескольких целей – подобные проекты, помимо их воплощения в жизнь, могут сделать широко известным не только исполнителя, но и заказчика. В конце концов, имя Лодовико Сфорца мы знаем сегодня только благодаря тому, что на него работал Леонардо да Винчи. Версаль и Петергоф связывают с Людовиком XIV и Петром I. Это уважение современников и престиж на века.

Наверное, с такими глобальными замыслами и амбициями вы планируете перебраться ближе к Москве?

– Нет, я хочу работать здесь, в Иркутске и Прибайкалье. Мне есть с чем сравнивать, я много путешествовала и надолго останавливалась в разных регионах, в том числе и в столице. В итоге поняла, что люблю свой край и хочу продолжить реализовывать себя именно здесь, внести свой вклад в его развитие. Сердце нашей страны, конечно, в Москве, но душа ее, как и моя, – здесь, рядом с Байкалом.

Николай Самойлов