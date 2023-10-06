Высокие ставки – надолго

15 сентября Банк России повысил ключевую ставку сразу на сто базисных пунктов – до 13% годовых. Решение регулятор сопроводил жесткой риторикой, не исключив дальнейшего повышения. Событие всколыхнуло весь рынок недвижимости: и тех, кто строит дома, и тех, кто покупает квартиры. Иркутские эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Михаил Сигал, основатель ГСК «Восток Центр Иркутск»: «Покупать стоит сейчас, при действующих программах субсидирования»

– Повышение ключевой ставки Центробанком стало основной новостью последних дней. Теперь прогнозная ставка по проектному финансированию на возведение многоквартирного жилого дома достигает уровня 18-19%. При стоимости строительства блок-секции от миллиарда рублей риск такой деятельности повышается, а значит, появляется существенный сдерживающий фактор для возведения новых домов. Мы, как и многие компании в отрасли, сейчас серьёзно взвешиваем риски и думаем, заходить ли с двумя новыми проектами в активную фазу.

Что делать – актуальный вопрос не только для строителей, но и для покупателей. Покупать или отложить приобретение квартиры? В условиях действующих инфляционных процессов и при пока ещё действующем субсидировании государством ипотечных ставок, считаю, что покупать, и именно сейчас. Прогнозировать, каким будет субсидирование в будущем сложно, потому что при увеличении ключевой ставки расходы федерального бюджета возрастают. До конца этого года ставки очевидны, поэтому решение нужно принимать именно сейчас.

Исходя из той информации, которой мы располагаем, высокие процентные ставки надолго. Думаю, это перспектива как минимум до начала 2024 года, и по ситуации в экономике Центробанк будет принимать какие-то дальнейшие решения. Считаю, именно в такие периоды важно хорошо считать, взвешивать, анализировать и принимать решение. Для покупателей сегодня самое время приобрести квартиру с помощью субсидированных ставок. Для строителей – это взвешенный, скрупулёзный подход по соотношению продаж и стоимости жилья, по инвестициям в новые площадки, потому что не все девелоперы при всём своём желании смогут реализовать новые проекты на высоких процентных ставках.

Ирина Бортник, заместитель генерального директора компании «ГРАНДСТРОЙ»: «Мы видим переток покупателей со вторичного рынка»

– В настоящее время мы видим переток покупателей со вторичного рынка на первичную недвижимость. Это связано в большей степени с повышением ипотечных ставок на вторичное жильё и наличие льготных программ с господдержкой на строящееся жильё. Несомненно, такое изменение спроса будет способствовать повышению цен. И в Центральной России этот тренд уже есть – за сентябрь скачок цен был максимальным за весь 2023 год.

Екатерина Саломатова, руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье»: «Покупатели на вторичный рынок недвижимости придут не скоро»

Доля ипотечных сделок на рынке недвижимости велика, поэтому от величины ставок зависит динамика рынка, отметила Екатерина Саломатова.

– Очередное заседание Центробанка теперь состоится 27 октября, если не будет внеочередных в связи с какими-то мировыми катаклизмами. Процентные ставки на вторичном рынке сейчас достаточно высокие, это будет отыгрываться на цене – те, кому срочно необходимо продать, будут вынуждены идти на торг. Те, кто думал, продавать или не продавать, будут и дальше размышлять на эту тему, потому что покупатели на вторичный рынок придут не скоро. Мы понимаем, что доля ипотечных сделок велика, поэтому от процентной ставки ЦБ, а значит и процентных ставок по ипотеке, зависит динамика рынка недвижимости.

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка: «Некоторые клиенты вынуждены отложить покупку нового жилья»

Повышение ключевой ставки влечет за собой изменение условий ипотечного кредитования, отмечает Наталья Баркова. Она обращает также внимание на то, что с 20 сентября 2023 г.

по льготным программам ипотечного кредитования с государственной поддержкой минимальный первоначальный взнос увеличился до 20%.

– Мы уже сейчас наблюдаем, что некоторые клиенты вынуждены отложить приобретение нового жилья до накопления необходимой суммы. Ожидаем, что первое время после повышения ключевой ставки будет наблюдаться снижение объемов выдачи, связанное с адаптацией банков и клиентов к новым условиям.

Для вкладчиков повышение ключевой ставки открывает новые возможности.

– В наших офисах мы фиксируем приток денежных средств на банковские вклады. Выбор клиентов сориентирован, в основном, на безопциональные вклады с коротким сроком и максимально возможной ставкой. Часть клиентов заняли выжидающую позицию и предпочитают размещать средства на накопительные счета с возможностью оперативно распорядиться средствами в случае необходимости. В целом высокие ставки по кредитам и депозитам стимулируют меньше тратить, больше откладывать и снижать свою долговую нагрузку. И это касается не только населения, но и бизнеса.

Ирина Маджара, руководитель центра ипотечного кредитования «Альфа-Банка» в Иркутске: «Не первый раз мы видим такие высокие ставки»

– Уровень ключевой ставки отключает рост кредитования вторичного рынка, – считает эксперт Альфа-Банка. – Будут падать не только спрос, но и предложение – мы продаём, чтобы что-то купить, никак не иначе. Новостройки окажутся в предпочтительном положении, спрос будет переключён именно на них. Здесь необходимо учесть, что размер первоначального взноса увеличен на 5 п. п. (с 15 до 20%) , а это ни много ни мало – от 200 до 500 тысяч рублей к личным сбережениям клиента.

По словам Ирины Маджары, вторичный рынок просядет. Возможно, в объемах сделок – на 20-30%. При этом будет формироваться отложенный спрос. Первичный будет незначительно расти или стагнировать.

– Стоит ли думать о покупке недвижимости сейчас? Конечно, стоит! – считает Ирина Маджара. – Не первый раз мы видим такие высокие ставки. Мы думаем объектом, принимаем решение о той недвижимости, которую хотим приобрести. Инструмент рефинансирования работает хорошо, а льготные программы кредитования не вечны.