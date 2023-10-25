«Это трудный, но правильный путь». Эксперты – о реновации здания Востсибугля

В августе в Иркутске объявили о реновации здания Востсибугля на Тихвинской площади. Собственник, Эн+, решил сохранить его, несмотря на отсутствие статуса памятника истории и архитектуры. Детище архитектора Ивана Ефимова адаптируют к современным строительным нормам, усилят перекрытия, добавят один этаж, откроют в нем пятизвездочный отель и не только. Как реновация изменит облик здания? Станет ли это место визитной карточкой города и точкой притяжения для туристов и горожан? Что думают о проекте в профессиональном сообществе? Мы попросили региональных и федеральных экспертов поделиться своими мнениями.

Проект реконструкции здания Востсибугля

«Меняются запросы – меняет предназначение объектов»

Сергей Маяренков, директор АНО «Иркутские кварталы», отмечает, что приспособление зданий – частое явление в городах. По его словам, это абсолютно понятная практика: жизнь идет, меняется ситуация, какие-то функции становятся неактуальными, возникает спрос на что-то новое.

– В соответствии с запросами меняется и предназначение объектов. Это совершенно нормально. Все зависит от позиции собственника, его интересов, самого здания и экономики проекта. Если реконцепция принесет владельцу больше выгоды, чем продажа, снос или сохранение старых функций, то здание адаптируют под новые задачи.

Что касается здания Востсибугля, то решение превратить его в отель мне кажется уместным. Офисы можно разместить и не в таком красивом, статусном месте, как центр города. А вот отель, который встречает гостей, открывает вид на Иркутск с выгодного ракурса в самом центре – хорошая идея. Кроме того, здание проектировалось в те времена, когда автомобилей в городе было немного. А современный офис требует большого количества парковочных мест. Так что и с этой точки зрения в данном конкретном месте гостиница будет уместнее.

И в целом мне симпатична идея сохранить внешний облик здания. Я, конечно, не архитектор, но на мой вкус, существующее здание прекрасно передает архитектурный стиль советского периода. И если мы говорим о сохранении облика Иркутска, то должны бережно относиться ко всем эпохам, сохраняя историю и многообразие города.

«Эта инициатива подарит городу еще одну “визитную карточку”»

Александр Откидач, предприниматель, посол гостеприимства Иркутской области, считает реконструкцию здания бывшего Востсибугля отличной новостью. По его словам, «если горожанину что-то не навредит, а городу будет лучше, то это хорошо». Эксперт убежден: Иркутску нужен номерной фонд, чтобы принимать туристов.

– Это рабочие места, это деньги, которые привезут с собой туристы. И, конечно, я за сохранение родного фасада. Как бывалый турист могу точно сказать, что такая инициатива подарит городу еще одну «визитную карточку». Отель будет один из самых красивых не только в Иркутске, но и в Сибири.

Как часто это бывает, кто-то опасается, что появится очередной торговый центр, кто-то ворчит: «Лучше бы садик построили». Но в медийном поле негатива я почти не слышал.

«Масштаб города меняется»

Сергей Демков, архитектор, член Союза архитекторов России , отмечает, что реконструкция – сложное и дорогостоящее мероприятие. То, что собственник решил не сносить здание, а реконструировать, по словам эксперта, вызывает уважение.

– Да, фасад претерпит некоторые изменения. Но масштаб города меняется, он растет ввысь. Увеличивается плотность населения, а с ней растет и этажность застройки. Если вы посмотрите на фотографии Иркутска, скажем, в районе Академического моста, двадцатилетней давности и современные – увидите, что город стал другим. Поэтому я полагаю, что достройка на один этаж здания Востсибугля допустима. Тем более, что пропорции элементов окон, портиков в проекте соблюдены.

Улица Карла Маркса в Иркутске

Известно, что практика надстроек широко применялась в Иркутске более столетия назад. Нынешняя улица Карла Маркса – явное тому подтверждение. Все имеющиеся дома, получившие не только один, а даже два этажа сверху, горожане сегодня воспринимают как неотъемлемую часть архитектуры – простую и понятную.

– Стены, перекрытия нужно привести в соответствие с современными нормами сейсмостойкости, пожарной безопасности, теплотехники, а они серьезно ужесточились. Мне кажется, заказчик выбрал непростой путь, но новодел был бы лишен той души, той ауры, которая есть у старых домов. В целом такое решение, мне кажется, уже в тренде – собственники стали понимать, что здания-памятники архитектуры и просто старинные, даже без охранного статуса, ценны и интересны, стараются их сохранять, вводить в оборот – посмотрите, сколько магазинчиков и ресторанчиков открывается в историческом центре.

Я бы, пожалуй, отказался от шпиля в центре. С другой стороны, в шпиле угадывается стилистический прием, характерный для сталинского ампира, и он совпадает со стилистикой всего здания. Да, при этом придется отказаться от фронтона с барельефом. Но барельеф можно аккуратно снять, отреставрировать и выставить, например, в вестибюле будущего отеля.

Если резюмировать, я считаю, что утвержденный проект не испортит объект. А учитывая, как внимательно собственник относится к качеству строительства – я имел возможность в этом убедиться на примере Курбатовских бань, – то я уверен, что и реализация проекта будет на высоте.

«Реконструкция позволяет вдохнуть новую жизнь в город»

Андрей Петров, директор по развитию бизнеса архитектурного бюро Semrén & Månsson в России и СНГ , говорит, что тренд работы с историческим наследием за счет реконструкции зданий и целых территорий набирает обороты в России. По его мнению, реконструкция позволяет вдохнуть новую жизнь в городской район, не разрушая его.

– Стоит вспомнить пример Новой Голландии в Санкт-Петербурге. Остров, расположенный в центре города, вблизи Мариинского театра, долгое время был закрыт от публики. Еще со времен Петра I он принадлежал военным ведомствам, затем Министерству обороны, и в последние годы не эксплуатировался. Наконец, городу удалось урегулировать вопрос: появился меценат, была проведена серия архитектурных конкурсов, остров преобразился. Из закрытого военного объекта он превратился в современное городское пространство: там работают парк, детская площадка, кафе и рестораны, книжные и сувенирные магазины, проводятся выставки современного искусства, концерты, кинопоказы и лекции, зимой заливают каток. Планируется открытие гостиниц и офисных пространств.

«Собственник сделал правильный выбор функционала» Жанна Лопухова, генеральный директор ООО Canary redevelopment, сохранение исторических зданий применительно к профессиональным участникам рынка коммерческой недвижимости трендом не считает: им важны большие объемы, которые можно ставить на поток и быстрее реализовать. – Реновация, реставрация, реконструкция – это, в большинстве своем, точечные проекты. Хотя и безусловно важные, потому что именно эти объекты помогают сохранять исторический облик страны и подчеркивать их самобытность. Но такие объекты сложно ставить на поток, каждый из них – это всегда непростая специфика. К тому же не все объекты можно эффективно использовать под современные цели с учетом текущего законодательства. А вот среди частных инвесторов, действительно, такой подход можно назвать трендом. Тут нет жестких KPI, поэтому можно заниматься этим в свое удовольствие. Хочется, чтобы сохранение и реновация стали тенденцией, потому что у государства сейчас нет средств на восстановление даже объектов культурного наследия. Но для этого нужно не только внести ряд достаточно серьезных поправок в законодательство, но и предложить работающий мотивационный механизм для всех участников рынка. В случае с Иркутском, я считаю, что собственник сделал правильный выбор функционала. Если мы возьмем в пример города России, где за последние годы очень увеличился туристический поток (Суздаль, Плес и т. д.), то там бронировать отели, которые работают в исторических зданиях, нужно задолго до поездки. В Иркутске не так много хороших гостиниц, а туристический поток будет только расти. С точки зрения архитектурного облика инвестор также принял верное решение. То, что здание не отнесено к ОКН, еще не говорит о том, что оно таковым не является. Это очень значимая доминанта для Иркутска. И то, что инвесторы сохраняют здание Востсибугля, построенное в 1946 году, – серьезный плюс для горожан, для сохранения исторической идентичности города, а значит, его уникальности. Поэтому при правильном подходе, город в ближайшем будущем получит еще одну красивую точку притяжения, не говоря уже о пополнении бюджета. Как изменится здание Востсибугля Проект реконструкции здания Востсибугля О реконструкции здания Востсибугля объявили в Иркутске в конце августа. Несмотря на то, что строение не является памятником архитектуры, фасад, выходящий на улицы Ленина и Сухэ-Батора, полностью сохранится, а надстраиваемый четвертый этаж бережно встроят в имеющийся архитектурный стиль. Как сообщили в пресс-службе Эн+, после комплексного благоустройства здание станет более функциональным, безопасным, удобным и доступным для всех желающих. В нем появятся пятизвёздочный отель, кафе, рестораны, конференц-залы, помещения для СПА-процедур, тренажерный зал, подземный паркинг и другие общественные пространства.

Воплощение в жизнь масштабных инвестиционных проектов в Иркутске проводится благодаря основателю Эн+ Олегу Дерипаске. Как ранее отмечал промышленник, «мы должны помочь государству ускорить процессы трансформации в стране так, чтобы каждый региональный российский город был похож на Казань, Москву, Санкт-Петербург». И сейчас для этого есть необходимые ресурсы. «Трансформация экономики, по сути, должна происходить именно в регионах, где работают существующие и создаются новые производства. Именно в регионах находятся и ресурсы, и производства, и предпринимательские инициативы», – уверен Олег Дерипаска.

Сегодня в Иркутске завершается воссоздание бань Курбатова и Русанова, на Цесовской набережной запущены новейшие инфраструктурные объекты. Там же ведется строительство нового офиса Эн+, проводятся подготовительные работы по возведению жилого квартала от Кенго Кума – архитектора с мировым именем.