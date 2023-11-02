«Мне нравится внедрять что-то новое», – Алексей Жданов, «Водолов», о том, как компания занялась не только водой, но и снегом

Скоро на улицах Иркутска развернется борьба коммунальных служб со снегом и льдом. А в социальных сетях – борьба общественности с «химией» на дорогах. На самом деле, вопреки устоявшимся стереотипам, современные смеси не только эффективнее, но и безопаснее обычной технической соли, поясняет генеральный директор компании «Водолов» Алексей Жданов. Как этого добиваются производители? Почему дорогой реагент в итоге может оказаться более экономичным решением? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале.

Алексей Жданов. Фото А. Федорова.

Новое для Иркутска

Алексей, компания «Водолов» много лет занимается системами водоотвода. Что сподвигло вас начать работать еще и со снегом и льдом – выйти на рынок с противогололедным реагентом?

– Мы предлагаем решения для благоустройства объектов в целом. Это не только водоотвод, дренаж, но и системы для защиты помещений от песка и влаги (грязезащита), материалы для ландшафтного дизайна – геотекстиль, газонные решетки и тому подобное. Противогололедные материалы – это логичное продолжение выбранного нами направления работы: мы предотвращаем скользкость покрытий, и это делает эксплуатацию прилегающих территорий, подъездных путей и дорог безопасной и комфортной.

Мне нравится находить то, чего еще нет в регионе, привозить, продвигать на рынок, делая наши города и населенные пункты более благоустроенными и комфортными. Так было, когда я лет 12 назад увидел на выставке в Новосибирске системы водоотвода – а в Иркутске их еще не было, но, как человек, хорошо знающий строительный рынок, я понимал, что это нужно потребителям. Сейчас «ливневка» – это основное направление бизнеса. Мы не только поставляем, но и помогаем в проектировании систем водоотвода, разрабатываем технические решения как частным клиентам, так и проектным организациям. Так что, когда я как-то увидел в Екатеринбурге новый продукт – противогололедный материал, позволяющий улучшить жизнь людей, то тоже заинтересовался, загорелся привезти его в Иркутск.

Чем современные реагенты отличаются от традиционных? Почему считается, что они эффективнее?

– Много лет в стране для борьбы с гололедом использовали либо песок, либо смесь песка и соли, иногда природные рассолы. Но традиционная песко-соляная смесь, а точнее, техническая соль в ней, работает, самое большее, до -12 градусов Цельсия. Песок выполняет роль абразива, ледяную корку не топит, просто увеличивает трение, он неэффективен уже после -10 градусов. Современные реагенты эффективны до -30 градусов, как раз тогда, когда накат на дорогах образуется особенно быстро. Это те же природные соли, только комбинированные между собой и с особыми добавками.

Мы работаем с противогололедным материалом «Бионорд». Это экологически чистый современный реагент, отечественная разработка. Выпускающее его предприятие находится в Пермском крае и считается одним из крупнейших производителей в стране, а может быть, даже и в мире. «Бионорд» представляет собой смесь компонентов, позволяющую при низких температурах расплавлять корку льда. В его состав входят хлорид натрия (обычная поваренная соль), хлорид калия (его тоже используют в кулинарии, как консервант), хлорид кальция и формиат натрия, а также биофильные добавки и антикоррозийные компоненты.

Смесь спрессована в гранулы, напоминающие гречку – и по размеру, и по форме, с острыми гранями. Благодаря им гранулы врезаются в лед, снежный накат – из кристаллического, твердого состояния снег, лед и сами гранулы переходят в другое агрегатное состояние – жидкое, т.е. образуется соленая вода. По сути, они проплавляют корку льда и снега и образуют водяную линзу между асфальтом и накатом, отделяя снег от дорожного полотна, что значительно облегчает чистку дорог и покрытий.

Мифы о реагентах

Применение реагентов уже обросло немалым количеством мифов, стереотипов. Например, горожане часто сетуют, что от них на дорогах зимой – каша и грязь.

– Кашу, по технологии, надо убирать. Задача реагента – размягчить или, как я уже сказал, отделить от твердой основы, от твердого покрытия ледяную корку. Для того, чтобы ее можно было легко снять. Не долбить ледорубом, разрушая поверхность, а собрать лопатой или смести метлой. И на дорогах точно так же.

Грязь бывает от песка и отсева. И еще от частиц земли, глины, которые в теплое время года застревают между частицами асфальта, а зимой колеса их оттуда выбивают.

Однако от реагентов сегодня ждут не только эффективной борьбы с гололедом, но и безопасности. Еще одно распространенное мнение: газоны вдоль дорог страдают от соли. Так ли это?

– В современные противогололедные материалы – и «Бионорд» не исключение – производители добавляют биофильные добавки, которые снижают неблагоприятное воздействие на почву, на растения. Но на самом деле, чтобы трава погибала от засоленности почвы, землю нужно превратить в настоящий солончак. Даже с учетом того, что у нас в стране десятилетиями дороги посыпали технической солью, ее не накопилось в земле в таком количестве.

Газоны вдоль дорог обычно гибнут по другим причинам. Чаще всего – из-за выпревания. Поверх газона образуется ледяная корка, плотный слой снега (в том числе от тропинок, стихийных парковок машин или сваленных после уборки сугробов), под которым газон «задыхается». Вымерзание, слишком низкая стрижка, не убранная вовремя скошенная трава, отсутствие полива – так и получаются проплешины.

А что насчет обуви? Она портится от солей, содержащихся в реагентах, или нет?

– В октябре в Новосибирске проходил Сибирский семинар Национальной ассоциации зимнего содержания дорог, на нем выступала заместитель генерального директора по научной работе «Центра кожи и обуви» (ИНПЦ ТЛП) Тамара Назарова, которая рассказывала, как проводятся испытания воздействия реагентов на обувь. За несколько лет центр изучил воздействие сорока видов противогололедных материалов и однокомпонентных солей. Главный вывод: некорректно говорить, что обувь портится именно от реагентов. По словам эксперта, зимой на обувь активно воздействуют низкие температуры и, важно, намокание. Когда обувь постоянно намокает и потом высыхает, это приводит к изменению ее свойств, она становится хрупкой, трескается. Соли – это дополнительный фактор. Защитить обувь можно, если регулярно мыть после возвращения домой и не жалеть водоотталкивающих средств.

Фото из архива компании

Не могу не спросить и о коррозии автомобилей. Соляные смеси являются фактором «гниения» машин?

– Этот фактор отнюдь не единственный. Думаю, что и не главный. Коррозия – это окисление металла, а кислород берется из воды и воздуха. Даже в пустыне металл ржавеет под воздействием ультрафиолета и кислорода. И песок, и соль, и дорожная грязь, если их не смывать на мойке, не будут разъедать авто, но могут поцарапать лакокрасочное покрытие и «открыть ворота» воде и снегу. Однако, в отличие от активно применяемой последнее время песко-соляной смеси, в составе «Бионорда» содержится специальный ингибитор коррозии – вещество, которое заметно снижает воздействие агрессивной среды.

Дороже, но экономичнее

Насколько реагент, который вы предлагаете, дороже обычной технической соли?

– Есть такая поговорка, кажется, английская: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». На мой взгляд, правильно сравнивать не цену за килограмм или тонну реагента, а общую стоимость его использования и эффективность.

Можете проиллюстрировать примером?

– Средний расход гранулированных реагентов – 40 граммов на квадратный метр, а песко-соляных смесей – 300 граммов. То есть, даже при более высокой цене за килограмм, конечные расходы будут меньше, потому что расход меньше в семь с половиной раз.

Можно углубиться в расчеты и добавить расходы на оплату труда, топлива, амортизации техники. Для обработки 40 километров дороги «Бионордом» требуется одна машина, час-два времени и 24 литра топлива. А если мы посыпаем солью и песком, нам уже нужно 6-8 машин смеси, не менее 12 человеко-часов времени и 135 литров топлива. Разница в топливе на одном участке – 111 литров! Теперь умножим ее на цену топлива – примерно шесть тысяч рублей. Только за один раз, на одном участке. Если посчитать разницу за всю зиму, цифры будут колоссальные. Кстати, специально под «Бионород» технику переделывать не надо – достаточно обычных комбинированных дорожных машин.

Фото из архива компании

Получается, более дорогой реагент в итоге может оказаться даже более экономичным?

– Я скажу больше. «Бионорд» полностью растворяется в воде, и после того, как снег растаял, не нужно дополнительно убирать насыпанный за зиму песок. Еще песок забивает ливневую канализацию – потом летом вода не успевает уходить. «Ливневку» чистить надо в любом случае – от листьев, травы, мусора, но по крайней мере, современные реагенты не добавляют с ней хлопот. К тому же песчаный смет аккумулирует вредные вещества, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей.

Тогда логичный вопрос: почему реагент в городе не используют?

– На самом деле, активно используют. Его у нас уже покупают торговые центры для уборки парковок, складские и логистические компании – для них гололед особенно критичен, ведь колеса у погрузчиков, в отличие от автомобильных, не имеют протектора, управляющие компании, ТСЖ берут для зимнего содержания дворов. Покупают «Бионорд» и производственные предприятия– как небольшие, так и крупные.

Конечно, сначала, как и все новое, «Бионорд» воспринимали настороженно. Мы как-то даже предложили бесплатно посыпать горку на подъезде к одному из складов в Куйбышевском районе – наша компания тогда только начинала заниматься «Бионордом», и нам самим было интересно, что получится. Владельцы склада от нашего предложения тогда отказались – побоялись, что их новый погрузчик пострадает от коррозии. Но вот уже несколько лет с удовольствием покупают. И погрузчик, кстати, до сих пор в порядке.

Алексей Жданов. Фото А. Федорова.

Иногда говорят: «Жили же раньше без этого»…

– Ну, так мы раньше жили и без смартфонов, и без стиральных машин, и много чего еще, что сейчас в каждом доме имеется. Инновации, может, и обходятся дороже, причем продавцам тоже – потому что надо тратить много сил и средств на продвижение, презентации, но они улучшают нашу жизнь.

Считаю, важно быть пионером, иноватором, внедрять технологии и решения, которые помогают людям, выводят общество на другой уровень жизни. Меня это вдохновляет. Это, на самом деле, главная задача компании – благоустраивать объекты нашего региона и дороги так, чтобы каждый его житель чувствовал себя комфортно и мог гордиться тем, что он здесь живёт.

«Бионорд» для разных случаев

По словам Алексея Жданова, существует несколько модификаций материала «Бионорд». Их можно применять для разных покрытий и целей.

«Бионорд-Универсал» работает на любых типах твердых покрытий: тротуарах, парковках, лестницах, пандусах, подъездных зонах и, конечно, дорогах.

Если нужно более деликатное воздействие – например, обработать дорожки в парке или спортивные, детские площадки с резиновым покрытием, можно использовать «Бионорд Green».

Есть также комбинированный противогололедный материал с добавлением мраморной крошки в качестве абразива. Его можно использовать на пешеходных дорожках, тротуарах, пандусах – там, где важно быстро убрать скользкость.

О КОМПАНИИ

«Водолов» работает на рынке региона с 2009 года. Предлагает его потребителям передовые решения для благоустройства, устройства водоотвода, дренажа и материалы для эксплуатации объектов недвижимости и дорог. Компания является представителем нескольких заводов-изготовителей, лидеров отраслей и рынков и имеет региональный склад в нашем городе. Поставки продукции компания осуществляет как по Иркутской области, так и в соседние регионы (Бурятия, Забайкалье, Якутия), как напрямую потребителям и специализированным компаниям, так и через сеть торговых партнеров (магазины и торговые фирмы).

(3952) 407-590

irkutsk.bionord.store

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