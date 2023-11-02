Умный мониторинг бетона. Инновационные технологии, готовые к практическому использованию

Первая Урало-Сибирская конференция «PRO.Бетон» прошла 20 октября в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Конференция стала площадкой для представления и обсуждения передовых технологий в строительной отрасли. Особый интерес вызвала тема умного мониторинга бетона, о которой рассказали в своих выступлениях два спикера – руководители компаний «СмартКонТех» и «Pro Бетон»*. На практических примерах они показали преимущества и актуальность данного подхода к строительству.

Сергей Маркидонов (в центре) на конференции «PRO.Бетон». Фото из архива компании

Выгодно для всех

Первым выступил Борис Хапачев, генеральный директор компании «СмартКонТех», специализирующейся в области инновационных технологий в строительстве. Он подробно рассказал о применении умного мониторинга бетона в строительстве, удобстве использования и выгодах для каждого из участников процесса бетонных работ. По словам Бориса, эта технология позволяет своевременно контролировать качество бетона и прогнозировать возможные проблемы, связанные с его прочностью и долговечностью. Автоматизированные системы мониторинга дают возможность удаленно контролировать процесс твердения бетона, а также предостерегают от возможных нарушений в его качестве, например, из-за несоблюдения температурного режима и «заморозки». Такой подход значительно повышает надежность и безопасность строительства всех видов объектов – от многоквартирных высотных зданий до сложных инфраструктурных проектов.

«Эффективность решения подтверждена результатами внедрений, и, что немаловажно, применение технологии окупается за один зимний сезон», – отметил Борис Хапачев.

Бетон под контролем

Второй спикер Сергей Маркидонов, директор ГК «Pro Бетон», представил кейс реального использования умного мониторинга бетона в Иркутске. Он подробно описал проект, где эта технология уже применялась и заметно повлияла на результаты строительства. Используя системы мониторинга бетона, компания-застройщик смогла с точностью до часов определить время набора проектной прочности бетона. Также улучшилась эффективность работы строительной бригады, так как технические аспекты, связанные с качеством бетона, более точно проконтролированы за счет наличия актуальной информации о процессах в режиме реального времени.

«В эру технологий мы обязаны пользоваться современными решениями и контролировать основополагающий строительный материал во избежание мельчайших рисков в строящемся здании, – высказал свое мнение Сергей Маркидонов. – Поэтому мы выбрали умный мониторинг бетона. Использование датчиков мониторинга бетона PropTech.SMC** на бетонном заводе предлагает широкий спектр преимуществ, от повышения уровня бренда и удовлетворенности клиентов до расширения спектра услуг и повышения эффективности производственного процесса» .

Строители – за инновации

После выступлений спикеров состоялся круглый стол, где участники конференции активно обсуждали преимущества умного мониторинга бетона и его потенциал для развития отрасли. Было отмечено, что данная технологическая инновация может существенно повлиять на улучшение качества строительных работ и сокращение сроков их выполнения.

Профессиональное сообщество положительно оценило презентацию двух спикеров и признало умный мониторинг бетона одним из перспективных направлений в современной строительной индустрии. Внедрение инноваций в базовые процессы может привести к революционным изменениям в отрасли и повышению качества объектов строительства.

Таким образом, конференция стала отличной возможностью для представления и обсуждения различных инновационных решений и подходов, в том числе умного мониторинга бетона PropTech.SMC. Значимость данной технологии подтверждается успешными кейсами и положительным отзывом профессионального сообщества. Результаты конференции подтверждают актуальность и эффективность умного мониторинга бетона в строительной отрасли и нарастающий интерес к цифровизации бетонной отрасли в целом.

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*Pro Бетон - Про Бетон

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