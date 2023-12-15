С новым «Горизонтом»! Что изменилось в поселке в 2023 году

Дед Мороз готовит подарки для жителей поселка «Горизонт»: в новом сквере на берегу залива волшебника встретят 23 декабря. Праздника загородной жизни – именно так в «Горизонте» называют Новый год – ждут и взрослые, и дети. Лыжи, коньки, искрящиеся сугробы, чистейший воздух и горячий чай у камина… Зима за городом – это настоящая сказка. О том, чем живет «Горизонт», как изменился поселок в уходящем году и что нового появится в нем в 2024-м, мы поговорили с руководителем проекта Антоном Кондратьевым.

Честно и безопасно

Строительство пригородного микрорайона «Горизонт» на Байкальском тракте вышло на финишную прямую. Девелопер завершил строительство основного объема: таунхаусы, квадрохаусы, многоквартирные дома первой и второй очередей построены, введены и переданы жителям.

Антон: Еще в 2020 году, во время пандемии, мы приняли решение продавать только готовый продукт и продолжаем следовать этому принципу. Покупателям такой подход тоже нравится: это безопасно и честно. Когда покупаешь готовое жилье, видишь, за что отдаешь деньги. Это не картинка, не рендер, а реальность: вот дом, вот локация, контекст, вот вид из окна. Я считаю, что это логичный этап развития рынка – более цивилизованный и правильный.

С видом на залив

Сейчас в продаже, по словам Антона, осталось лишь несколько квадрохаусов, расположенных ближе к береговой линии. Это дома премиум-класса площадью 200-300 кв. м со встроенным гаражом. Внешне напоминающие отдельно стоящие особняки, квадрохаусы состоят из четырех секций, в каждую из которых ведет отдельный вход. За счет этого обеспечивается максимальная приватность.

Антон: На первом этаже может быть размещена просторная кухня-гостиная и каминная зона. Есть выход на участок, где мы сохраняем деревья. Окна в квадрохаусах – большие, панорамные. Из них открывается прекрасный вид на водохранилище, на берег. Дома просторные – хватит места, чтобы воплотить любую задумку. Жители делают и сауны, и хаммамы, и кинотеатры, и спортзалы. Полный простор для творчества.

В поселке "Горизонт". Фото из архива компании

Жить на берегу

В скором будущем мультиформатный поселок «Горизонт» пополнится новыми предложениями. Девелопер уже приступил к строительству заключительной очереди на берегу – клубного дома «Горизонт» и комплекса «Вилла», состоящего из двух просторных домов. Один рассчитан на пять семей, второй – на три. На первом этаже дома располагается гараж на две машины, зона гостиной с выходом на участок. На втором этаже – большая вариация планировок: можно разместить кабинет, две детские, мастер-спальню с ванной и гардеробной.

Антон: У каждого жителя «Виллы» будет возможность подняться на собственную часть кровли, откуда открывается потрясающий вид на залив, – отдыхать, загорать, провожать закаты. Также на третьем этаже, в отдельном помещении 30-50 кв. м, можно будет разместить хаммам, сауну, кабинет или еще одну спальню. В «Виллах» большая площадь остекления, отличные видовые характеристики и высокий уровень приватности.

Проект клубного дома в поселке "Горизонт". Из архива компании

Квартиры премиум-класса

Недалеко от «Вилл» расположится и клубный дом «Горизонт» – двухэтажный, на восемь семей. По словам Антона, это будут квартиры премиум-класса площадью 100-120 кв. м., с высотой потолков 3,3 метра. Холлы, выполненные в стиле бутик-отеля, – с премиальной отделкой, удобной мебелью – создадут ощущение дорогой гостиницы. Жителям квартир на первом этаже будут доступны земельные участки с выходом на набережную. Для покупателей квартир на втором этаже предусмотрены большие лоджии.

Антон: Во всех квартирах – максимальная площадь остекления. Но главная фишка клубного дома – выход на эксплуатируемую кровлю с панорамным видом на залив и помещение, где расположатся спортивный зал и спа-зона. Жители дома смогут заниматься спортом, отдыхать, любуясь прекрасными видами. Идея подобного клубного дома – загородного жилья премиум-класса – витала у нас давно. Есть немало людей, которые хотят жить в пригороде, с хорошим видом и чистым воздухом, но – комфортно, минимизировав все заботы по обслуживанию дома. Ритм жизни вырос. У человека остается мало свободного времени. Хочется провести его не работая лопатой, не разбираясь с септиком, а общаясь с семьей, с детьми.

В поселке "Горизонт". Фото из архива компании

Для своих

«Горизонт» рассчитан на 144 семьи. Половина уже заселилась в свои квартиры, многие делают ремонт и готовятся переехать в квадрохаусы, таунхаусы и квартиры до конца года. По словам Антона Кондратьева, в поселке уже сформировалось сплоченное сообщество: люди общаются, проводят время вместе. Многие жители рекомендуют «Горизонт» друзьям и родственникам, собирают вокруг себя своих людей.

Антон: Часто говорят: «Выбирай не дом, выбирай соседа». Мы разделяем это мнение и помогаем жителям окружить себя проверенными людьми. Программа «Свои» – это особые условия, специальное предложение по цене для друзей и родственников наших жителей. В совокупности с действующими льготными ипотечными программами покупка получается выгодной. В «Горизонте» действуют все программы с господдержкой, в том числе семейная ипотека и ипотека для IT-специалистов. Подать заявку на кредит можно у нас в офисе. Специалист поможет выбрать оптимальный вариант и грамотно подать все документы.

В поселке "Горизонт". Фото из архива компании

От дороги до сквера

«Горизонт», по словам Антона, идеально подходит для людей мобильных, желающих уехать из города, но сохранить при этом привычный комфорт. В пригородном микрорайоне для этого созданы все условия: центральные сети, управляющая компания, общественный транспорт. Много внимания девелопер уделяет и благоустройству: в 2023 году, например, совместно с руководством Молодежного МО завершил ремонт дороги от Байкальского тракта до поселка. Дорогу расширили, уложили асфальт, оборудовали тротуарную дорожку, где можно гулять и кататься на велосипедах, а также карман для остановочного пункта. Теперь и общественный транспорт, и школьный автобус будут довозить жителей прямо до дома.

Антон: Летом мы провели озеленение первой очереди: высадили 1600 деревьев и кустарников. Жители подхватили нашу инициативу: многие занялись озеленением своих участков и прилегающих территорий. Благоустройство набережной в «Горизонте» также идет полным ходом: мы уже сделали первую часть – сквер площадью около 50 соток. В нем – прогулочные дорожки, лавочки для отдыха, детские площадки. В следующем году продолжим: оборудуем спортивную площадку, зону прогулки, расширим зону для детей. Набережная станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей поселка.

В поселке "Горизонт". Фото из архива компании

Праздник загородной жизни

Именно на набережной, в новом сквере, 23 декабря маленьких жителей «Горизонта» ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Празднование Нового года – с волшебством, играми, песнями, подарками – стало доброй традицией в поселке. Управляющая компания уже оформляет «Горизонт» к празднику, подключаются и жители: украшают деревья, дома, включают гирлянды.

Антон: Новый год в России – праздник семейный, душевный, теплый. Когда все собираются вместе: родственники, друзья. Если ты живешь в «Горизонте», будь уверен: собираться все будут у тебя, у твоего камина. Новый год – это праздник загородной жизни. Можно начать встречать его в полночь у себя дома, а закончить – у пятого соседа под утро. Зимние каникулы в «Горизонте» – это всегда череда походов в гости, общения, различных зимних увлечений…

От лица всей команды посёлка «Горизонт» я хочу поздравить наших жителей – и тех, кто уже с нами, и тех, кто присоединится в 2024-м, с Новым годом и пожелать всем нам удачи в наступающем году!

Досуг и общение – рядом. Как «Горизонт» меняет образ жизни

У многих жителей с переездом в «Горизонт» появились новые привычки, хобби и увлечения: лыжи, рыбалка, велопрогулки. Летом на заливе можно встретить любителей водных видов спорта: кто-то катается на сапе, кто-то – на сёрфе. «Здесь все рядом, не нужно никуда ехать, собираться, грузить в машину инвентарь, – говорит Антон Кондратьев. – Достаточно выйти из дома».

Важно, по словам девелопера, и то, что в поселке развивается сплоченное комьюнити. У ребятишек здесь – настоящее детство, с играми, прогулками, приключениями, у взрослых – много качественного общения. В «Горизонте» живут очень разные люди: театралы, бизнесмены, риелторы, дизайнеры, строители, рестораторы… «Лично я, когда удается пообщаться с кем-нибудь из них, получаю огромное удовольствие, – говорит Антон. – Жизнь в таком сообществе – позитивная, наполненная».

В течение года Газета Дело беседовала с жителями «Горизонта» о том, что и как изменилось после их переезда в пригород. Мы выбрали несколько интересных цитат.

Владимир Лопаев: «Мы с соседями дружно живем. Если возникают какие-то вопросы – обсуждаем. У нас на берегу есть костровое, где можно собраться и решить какие-то бытовые проблемы. Очень ценю прозрачность. Думаю, утраченная с советских времен сплоченность соседей здесь может возродиться опять. Для людей нашего поколения это большая ценность».

Ольга Игнатьева: «Я всегда была активной. Когда училась в университете, параллельно работала в Coca Cola и успевала при этом бегать на шейпинг, бодибилдинг. Переезд в поселок у залива открыл новые спортивные горизонты и возможности: парусный спорт, виндсерфинг… Новое увлечение появилось и у мужа: он исполнил детскую мечту и купил себе эндуро. Ты можешь тут жить и заниматься чем угодно: вот тебе трасса, вот парусная школа, вот залив, где можно порыбачить или зимой на лыжах походить. И все буквально за забором».

Снежана Суворова: «У детей здесь своя «банда». Очень крепкие добрососедские связи. Гоняют на великах и самокатах, ходят друг к другу в гости. Ваня – средний сын – увлекается механикой, катается на багги: ездит в поле, закаты фотографирует. В общем, тут так весело, что даже куда-то на каникулы отправлять детей не надо: дома хорошо».

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