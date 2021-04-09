5-летие делового интеллектуального клуба «Байкальские стратегии» стало заметным событием в общественной жизни Иркутской области. С первой юбилейной датой клуб поздравили губернатор региона Игорь Кобзев, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, старший вице-президент ВЭБ.РФ Антон Григоров, главный инженер «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин.

«Новых планов, интересных проектов, удачи во всех начинаниях»

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

«Созданный как сообщество активных и неравнодушных людей, представителей науки, общества и бизнеса, сегодня интеллектуальный деловой клуб «Байкальские стратегии» объединяет более 70 профессионалов и экспертов по самым различным направлениям деятельности. За пять лет организация приняла участие в разработке и реализации многих проектов, таких как «Форсайт АСИ на Байкале», «Точка кипения», «Байкал: Великое озеро Великой страны и др. Не остались в стороне члены клуба и от обсуждения стратегии социально-экономического развития Иркутской области.

Благодарю вас за активное участие в жизни региона, личный вклад каждого в экономику и социальную сферу Приангарья. Вместе с вами мы делаем одно важное дело – работаем на благо Иркутской области. От души желаю членам клуба новых успехов и достижений, воплощения в жизнь намеченных планов и программ, реализации интересных проектов и удачи во всех ваших начинаниях!»

«Клуб объединяет профессионалов и экспертов двух регионов»

Алексей Цыденов, Глава Республики Бурятия

Поздравляю активных, неравнодушных, желающих изменить к лучшему окружающий мир жителей Республики Бурятия и Иркутской области с 5-летием интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии». Клуб объединил, сосредоточил на главном – знаниях, опыте, умениях – профессионалов и экспертов двух регионов. Своей деятельностью, анализом процессов по ключевым направлениям в различных сферах жизнедеятельности, в поиске сути происходящего, а также разрабатывая различные варианты развития регионов, вы создаете базу для принятия эффективных стратегических решений.

Уверен, что создание в Улан-Удэ университетской «Точки кипения – БГУ» придаст импульс качественным изменениям в экономике, образовании и общественной жизни Республики Бурятия. Спасибо за ваш вклад в общее дело на благо жителей Байкальского региона. Желаю не останавливаться на достигнутом, генерировать как можно больше прорывных идей, творчества, открытий и успехов в делах!

«Наша общая цель – развитие бизнеса»

Алексей Соболь, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири:

«Пять лет «Байкальские стратегии» с успехом объединяют топ-менеджеров и владельцев бизнеса, политиков и общественников, деятелей науки, культуры и искусства. За это время клуб привнес в жизнь каждого из его участников множество ярких событий, встреч, интересных бизнес-идей, расширил круг делового и дружеского общения, помог в налаживании межрегиональных и международных связей, познакомил с интереснейшими событиями в экономической жизни нашего региона и всей страны. А интеллектуальное пространство для коллективной работы бизнеса, власти и общества «Точка кипения Иркутск», организованное клубом, бесспорно, является одним из самых успешных инновационных интеллектуальных проектов Восточной Сибири.

Ценно, что у нас с вами – общие цели, консолидация усилий и координация действий, направленных на развитие бизнеса. Убежден, что и в дальнейшем взаимодействие «Байкальских стратегий» и Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири будет плодотворным в сфере объединения деловых кругов, защиты интересов предпринимателей и формирования благоприятного делового климата в Приангарье!»

«ИДК «Байкальские стратегии» – это команда профессионалов»

Антон Григоров, старший вице-президент ВЭБ.РФ:

«Поздравляю клуб «Байкальские стратегии» с первым юбилеем, с 5-летием!

За это время вам удалось собрать сплочённую команду профессионалов, членов клуба, определить наиболее важные на сегодняшний день направления развития для региона, провести много качественных и полезных мероприятий.

Желаю вам дальнейшего роста, усиления команды и компетенций клуба, смелых идей и их реального воплощения!»

Успех клуба – в росте предпринимательского сообщества

Юрий Перелыгин, главный инженер «Ленгипрогор»:

«Есть такое социологическое наблюдение, что за последние 20 лет в нашей стране количество предпринимателей, вернее, количество желающих стать предпринимателями, уменьшилось с 10-11% до 3%. Это, конечно, удручающий факт, особенно на фоне того, что количество желающих открыть свое дело и стать предпринимателем, например, в таких странах, как США, – 60%. Люди «заточены» на предприимчивость, именно те, кто обладает предпринимательскими качествами создают экономическое богатство, следят за изменениями и внедряют научные разработки в производство и в жизнь.

Желаю интеллектуальному деловому клубу «Байкальские стратегии» внести свою лепту в то, чтобы этот предпринимательский слой становился толще, чтобы количество предпринимателей в Иркутске, Иркутской области и в Сибири становилось больше относительно центральных районов страны. И если на этом поприще вы добьётесь хотя бы небольших успехов – это будет очень здорово. Поздравляю с юбилеем!»