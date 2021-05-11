Что делать, когда лимиты закончились. Россельхозбанк – о сельской ипотеке

Банки в последние годы фиксируют всплеск интереса россиян к загородной недвижимости. После пандемии и вынужденной самоизоляции спрос на индивидуальные дома стал расти еще активнее. Этому способствует и общее снижение ставок по ипотеке, и меры господдержки в данном сегменте, и запуск сельской ипотеки. Спрос настолько высок, что лимиты периодически заканчиваются. Что делать? Как не «заморозить» сделку? Об этом Газете Дело рассказала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» .

Фото: Андрей Фёдоров.

Спрос растёт

Госпрограмма сельской ипотеки действует с марта 2020 года. За прошлый год РСХБ выдал почти 41 тыс. кредитов по этой программе на сумму более 79 млрд рублей.

– Безусловно, продукт очень востребованный, – отмечает Наталья Баркова. – Ставка – 2,7% годовых, первоначальный внос – 10%, срок кредитования – до 25 лет, максимальная сумма на одного супруга – 3 млн рублей. И если в прошлом году, в марте, банк выдавал первые кредиты в основном на покупку жилья в Иркутском районе в многоэтажных домах, которые попадали под действие программы, то с 1 января 2021 года ситуация изменилась.

Теперь, по решению Минсельхоза РФ, купить недвижимость по сельской ипотеке можно только в домах до пяти этажей – в банк стали поступать заявки в основном на строительство индивидуальных домов, причём не только из Иркутского района. Подключаются и другие территории, даже такие, как Тайшетский, Братский районы. 80% кредитов по сельской ипотеке на текущий момент получают заёмщики, проживающие на удаленных территориях.

– Это хорошая тенденция, – подчеркивает Наталья Баркова. – В прошлом году Иркутский филиал Россельхозбанка выдал более 650 кредитов на сумму более 1,5 млрд рублей, за первый квартал 2021 года – уже 125 кредитов на 286 млн рублей.

Новые возможности

Программа сельской ипотеки настолько популярна, что субсидирование госпрограммы периодически приостанавливается – лимиты, выделенные федерацией, заканчиваются. Очередная приостановка выдачи кредитов произошла в апреле. Обычно заемщики замораживают сделки в ожидании новой субсидии, у кого-то сгорают задатки. Эксперты Россельхозбанка советуют, когда объект уже выбран, рассматривать весь спектр ипотечных программ.

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– Так, например, можно оформить ипотеку на приобретение готовых квартир либо договор долевого участия в строительстве жилой недвижимости под коммерческую ставку 8-9%. А затем, когда субсидия появится, рефинансировать кредит по льготной ставке – 2,7%, – поясняет Наталья Баркова. – Рефинансировать проще, клиент уже не зависит от продавца, объект прошел проверку банка и подходит под требования сельской ипотеки. Мы ставим его в реестр ожидания. Как только появляется субсидия, рефинансирование происходит максимально быстро.

Правда, есть важный нюанс: рефинансировать по сельской ипотеке можно ипотечные кредиты, выданные только уполномоченными банками, в число которых входят РСХБ, Сбербанк, ДОМ.РФ и др.

Госпрограмма 2020 в помощь

Еще одна возможность не замораживать сделку – воспользоваться льготной программой ипотеки с господдержкой 2020.

– Хотя ставка по программе 5,7% выше, чем по сельской ипотеке (2.7%), но она ниже, чем коммерческие ставки – 8-9%. По госпрограмме 2020 можно покупать жилье в новостройках. Например, под эту программу попадают строящиеся за городом таунхаусы, квадрохаусы и квартиры по Байкальскому тракту. Застройщики аккредитованы в Россельхозбанке. Эту программу не стоит сбрасывать со счетов, она действует до 1 июля, лимиты по ней есть, – уточнила руководитель РСХБ.

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Ипотека есть, объектов мало

В 2020 году в Приангарье было построено 1,07 млн кв. м жилья, при этом большая часть – 645,2 тыс. кв. м – в индивидуальных домах. Банки, почувствовав интерес россиян к загородному жилью, готовы его поддержать за счет новых кредитных программ.

По словам Натальи Барковой, в настоящее время разработан альтернативный продукт – «Своя ипотека на сельских территориях», которая предусматривает в целом те же условия. Единственный момент: ставка несколько выше, чем 2,7% годовых. Все клиенты, у которых одобрен кредит по льготной программе, могут воспользоваться новым продуктом, с последующим рефинансированием кредита. Причем, рефинансировать ипотеку можно будет уже после первого платежа, при условии выделения субсидий.

Однако только за счет одной ипотеки развить рынок загородного жилья невозможно, считает руководитель Россельхозбанка.

– Спрос на ипотеку с начала года только возрастает, при этом речь идет не только о сельской ипотеке, но и о других программах с государственным участием. При этом есть другая проблема: клиенты сталкиваются с отсутствием подходящей недвижимости. Есть одобренные заявки, есть подтверждение платежеспособности, но клиенты не всегда могут оперативно найти объекты на рынке.

Индивидуальное жильё в фокусе власти

Проблему с новыми объектами сегодня решают уже на федеральном уровне. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства в России. А губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение региональному минстрою разработать план по поддержке строительства загородного жилья в регионе. До 2030 года в Иркутской области планируется построить 6,9 млн кв. м индивидуального жилья.

– Исследования показывают, что многие городские жители готовы переехать за город, если в посёлке будет развита социальная инфраструктура, а цена дома будет сопоставима со стоимостью трехкомнатной квартиры. У этого направления высокий потенциал, который в регионе до конца не реализован, – считает Игорь Кобзев.

Сейчас регион вошел в число пилотных по комплексному развитию территорий под ИЖС.

– Один из основных наших проектов – в посёлке Бурдаковка (поселок находится в 34 км от Иркутска – ред.). Здесь мы плотно работаем с ДОМ.РФ. Собираемся освоить участок площадью почти 92 гектара под строительство 400 домов, – уточнил Игорь Кобзев. – Уже разработана концепция комплексного развития территории. Запланированы дороги, школа, детсад, создание парковой зоны.

Елена Демидова, Газета Дело