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Что делать, когда лимиты закончились. Россельхозбанк – о сельской ипотеке

Банки в последние годы фиксируют всплеск интереса россиян к загородной недвижимости. После пандемии и вынужденной самоизоляции спрос на индивидуальные дома стал расти еще активнее. Этому способствует и общее снижение ставок по ипотеке, и меры господдержки в данном сегменте, и запуск сельской ипотеки. Спрос настолько высок, что лимиты периодически заканчиваются. Что делать? Как не «заморозить» сделку? Об этом Газете Дело рассказала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

<p>Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» .<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p>

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» .
Фото: Андрей Фёдоров.

Спрос растёт

Госпрограмма сельской ипотеки действует с марта 2020 года. За прошлый год РСХБ выдал почти 41 тыс. кредитов по этой программе на сумму более 79 млрд рублей.

– Безусловно, продукт очень востребованный, – отмечает Наталья Баркова. – Ставка – 2,7% годовых, первоначальный внос – 10%, срок кредитования – до 25 лет, максимальная сумма на одного супруга – 3 млн рублей. И если в прошлом году, в марте, банк выдавал первые кредиты в основном на покупку жилья в Иркутском районе в многоэтажных домах, которые попадали под действие программы, то с 1 января 2021 года ситуация изменилась.

Теперь, по решению Минсельхоза РФ, купить недвижимость по сельской ипотеке можно только в домах до пяти этажей – в банк стали поступать заявки в основном на строительство индивидуальных домов, причём не только из Иркутского района. Подключаются и другие территории, даже такие, как Тайшетский, Братский районы. 80% кредитов по сельской ипотеке на текущий момент получают заёмщики, проживающие на удаленных территориях.

– Это хорошая тенденция, – подчеркивает Наталья Баркова. – В прошлом году Иркутский филиал Россельхозбанка выдал более 650 кредитов на сумму более 1,5 млрд рублей, за первый квартал 2021 года – уже 125 кредитов на 286 млн рублей.

Новые возможности

Программа сельской ипотеки настолько популярна, что субсидирование госпрограммы периодически приостанавливается – лимиты, выделенные федерацией, заканчиваются. Очередная приостановка выдачи кредитов произошла в апреле. Обычно заемщики замораживают сделки в ожидании новой субсидии, у кого-то сгорают задатки. Эксперты Россельхозбанка советуют, когда объект уже выбран, рассматривать весь спектр ипотечных программ.

<p>Микрорайон Хрустальный Парк</p>

Микрорайон Хрустальный Парк

– Так, например, можно оформить ипотеку на приобретение готовых квартир либо договор долевого участия в строительстве жилой недвижимости под коммерческую ставку 8-9%. А затем, когда субсидия появится, рефинансировать кредит по льготной ставке – 2,7%, – поясняет Наталья Баркова. – Рефинансировать проще, клиент уже не зависит от продавца, объект прошел проверку банка и подходит под требования сельской ипотеки. Мы ставим его в реестр ожидания. Как только появляется субсидия, рефинансирование происходит максимально быстро.

Правда, есть важный нюанс: рефинансировать по сельской ипотеке можно ипотечные кредиты, выданные только уполномоченными банками, в число которых входят РСХБ, Сбербанк, ДОМ.РФ и др.

Госпрограмма 2020 в помощь

Еще одна возможность не замораживать сделку – воспользоваться льготной программой ипотеки с господдержкой 2020.

– Хотя ставка по программе 5,7% выше, чем по сельской ипотеке (2.7%), но она ниже, чем коммерческие ставки – 8-9%. По госпрограмме 2020 можно покупать жилье в новостройках. Например, под эту программу попадают строящиеся за городом таунхаусы, квадрохаусы и квартиры по Байкальскому тракту. Застройщики аккредитованы в Россельхозбанке. Эту программу не стоит сбрасывать со счетов, она действует до 1 июля, лимиты по ней есть, – уточнила руководитель РСХБ.

<p>Патроны Парк</p>

Патроны Парк

Ипотека есть, объектов мало

В 2020 году в Приангарье было построено 1,07 млн кв. м жилья, при этом большая часть – 645,2 тыс. кв. м – в индивидуальных домах. Банки, почувствовав интерес россиян к загородному жилью, готовы его поддержать за счет новых кредитных программ.

По словам Натальи Барковой, в настоящее время разработан альтернативный продукт – «Своя ипотека на сельских территориях», которая предусматривает в целом те же условия. Единственный момент: ставка несколько выше, чем 2,7% годовых. Все клиенты, у которых одобрен кредит по льготной программе, могут воспользоваться новым продуктом, с последующим рефинансированием кредита. Причем, рефинансировать ипотеку можно будет уже после первого платежа, при условии выделения субсидий.

Однако только за счет одной ипотеки развить рынок загородного жилья невозможно, считает руководитель Россельхозбанка.

– Спрос на ипотеку с начала года только возрастает, при этом речь идет не только о сельской ипотеке, но и о других программах с государственным участием. При этом есть другая проблема: клиенты сталкиваются с отсутствием подходящей недвижимости. Есть одобренные заявки, есть подтверждение платежеспособности, но клиенты не всегда могут оперативно найти объекты на рынке.

Индивидуальное жильё в фокусе власти

Проблему с новыми объектами сегодня решают уже на федеральном уровне. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства в России. А губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение региональному минстрою разработать план по поддержке строительства загородного жилья в регионе. До 2030 года в Иркутской области планируется построить 6,9 млн кв. м индивидуального жилья.

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– Исследования показывают, что многие городские жители готовы переехать за город, если в посёлке будет развита социальная инфраструктура, а цена дома будет сопоставима со стоимостью трехкомнатной квартиры. У этого направления высокий потенциал, который в регионе до конца не реализован, – считает Игорь Кобзев.

Сейчас регион вошел в число пилотных по комплексному развитию территорий под ИЖС.

– Один из основных наших проектов – в посёлке Бурдаковка (поселок находится в 34 км от Иркутска – ред.). Здесь мы плотно работаем с ДОМ.РФ. Собираемся освоить участок площадью почти 92 гектара под строительство 400 домов, – уточнил Игорь Кобзев. – Уже разработана концепция комплексного развития территории. Запланированы дороги, школа, детсад, создание парковой зоны.

Елена Демидова, Газета Дело


<p>Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» .<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Микрорайон Хрустальный Парк</p> <p>Патроны Парк</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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