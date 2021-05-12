С видом на залив. В поселке «Горизонт» строят линейку квадрохаусов

Развитие загородной недвижимости – в фокусе внимания властей и банков. Сегодня приобрести жилье за городом можно, воспользовавшись сельской ипотекой или кредитом с господдержкой. Впрочем, уже летом ипотечные ставки в Иркутской области могут измениться. Вырастет и цена квадратного метра. По словам Антона Кондратьева, генерального директора УК «Система АМТ», многие иркутяне пользуются моментом и приобретают квадрохаусы в поселке «Горизонт» на Байкальском тракте уже сейчас. Кого и почему привлекает этот формат загородной жизни?

Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

Для загородных жителей

Строительство мультиформатного поселка «Горизонт» на Байкальском тракте продолжается. В прошлом году девелопер ввел в эксплуатацию первую очередь, представленную таунхаусами, квадрохаусами, загородными квартирами, в первом квартале 2022-го планирует завершить вторую, состоящую преимущественно из квадрохаусов.

Строительство в самом разгаре: половина домов уже возведена до уровня второго этажа. Все квадрохаусы второй очереди будут обладать отличными видовыми характеристиками: через панорамные окна можно будет любоваться заливом, набережной, лесом… По словам Антона Кондратьева, большие по площади, с просторными прилегающими участками, квадрохаусы привлекают в первую очередь тех, кто уже имеет опыт жизни за городом.

Антон Кондратьев: К нам обращаются жители неорганизованных загородных поселков: говорят, что устали от больших земельных участков, от отсутствия городских сетей, единой архитектуры. Они хотят жить за городом, но бремя обслуживания при этом переложить на управляющую компанию. Площадь квадрохауса – 210-311 кв.м – видится им более оптимальной для жизни и содержания: можно с комфортом разместить всю свою семью, но при этом не иметь лишних площадей в виде огромных бильярдных и прочего. А участка в 3 сотки вполне достаточно для зоны отдыха и барбекю на свежем воздухе.

Кроме того, люди понимают, что с течением времени загородная недвижимость сильно меняется. Количество организованных загородных поселков продолжит расти, и хаотичная застройка со временем будет терять в цене. Многие задумываются об этом уже сейчас – пытаются «выйти» оттуда, вложив деньги в более ликвидный актив.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Среди «своих»

Еще одна причина, по которой люди переезжают из больших домов за высокими заборами в организованные поселки, такие как «Горизонт», – в том, что им хочется общения. Причем общения с теми, кто близок по духу, интересам, уровню жизни – со «своими». Организованный поселок дает возможность создать такой однородный социальный слой. Необходимость в высоких заборах при этом попросту отпадает.

Антон Кондратьев: В «Горизонте» безопасность организована на уровне поселка: он закрытый, на въезде шлагбаум, на территории видеонаблюдение. Большие заборы ограничивают в первую очередь вас самих – у вас нет контакта с людьми, с внешним миром. Когда нет этих оград вокруг, люди начинают воспринимать весь поселок целиком своим домом, они хотят, чтобы везде было красиво и чисто. Это абсолютно другое качество загородной жизни.

Окна в лес

«Работает» на качество жизни и природный фактор: поселок расположен в очень живописном месте, на берегу залива, рядом с лесом. При строительстве квадрохаусов команда «Горизонта» постаралась максимально сохранить между домами деревья, кустарники, подлесок – в итоге удалось добиться эффекта леса.

Антон Кондратьев: Когда мы это делали, даже не представляли, какую ценность это будет представлять для жителей. Сегодня видим такую тенденцию: искусственные газоны никого больше не интересуют, люди «охотятся» за лесом, за природой – когда выходишь из дома, и под ногами шишки, листочки.

Кроме того, в квадрохаусах большие панорамные окна – за счет большой степени остекления лес «заходит» в дом. Вы пьете утренний кофе и через огромные окна смотрите на деревья. У вас есть возможность в любой момент через балконную дверь выйти на участок, прогуляться, подышать.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Планировка по запросу

«Горизонт» – поселок с единой архитектурой, но при этом интересный и разнообразный: дома разных форматов отличаются по высоте, форме, цвету. Внутреннее наполнение домов – тоже разное. Выбор планировочного решения всегда начинается с обстоятельного разговора с будущими жильцами, выяснения их интересов, привычек, запросов. Свободные планировки и большое количество окон позволяют подходить к зонированию пространства вариативно и в каждом конкретном случае предлагать именно то, что нужно покупателям. Часто запросы повторяются.

Антон Кондратьев: Например, в последнее время поступает значительное количество заявок от семей с тремя и более детьми. Часто даже при наличии свободных средств купить квартиру нужной площади с нужным количеством комнат в городе они просто не могут – такие большие квартиры, как правило, не строят. Мы начали делать планировки под запросы таких семей, включая четыре спальни на верхнем этаже и одну на первом.

Квадрохаус в поселке "Горизонт"

Функциональный цоколь

Еще одна категория жильцов – люди, занимающиеся активными видами спорта. У таких покупателей, помимо личных автомобилей, часто есть целый парк техники: квадроциклы, снегоходы, водные мотоциклы. Трехуровневые квадрохаусы площадью 311 кв.м. подходят в этом случае идеально.

Антон Кондратьев: Квадрохаусы с дополнительным цокольным этажом дают больше функций и комфорта. Наши планировки предполагают размещение в цоколе гаража на две-три машины. Там же можно разместить и всю дополнительную технику. Есть возможность использовать это пространство и по-другому: под кинозал, кабинет, спортивный зал или сауну, расширив таким образом жилую площадь.

Камин – сердце дома

Какой бы ни была планировка квадрохауса и его площадь, на первом этаже всегда найдется место для каминной зоны. Причем в квадрохаусе, в отличие от таунхауса, за счет большей площади, ее получается расположить отдельно, не совмещая с диванной зоной и телевизором. Застройщик проводит всю подготовку – а выбор камина и установка остаются за покупателем.

Антон Кондратьев: Если кому-то камин не нужен, он просто его не делает. Но 80% покупателей, которым мы уже передали дома, пользуются этой возможностью – устанавливают камины, оформляют каминную зону, ставят винные шкафы, расставляют милые сердцу вещи. Камин становится главным местом в доме.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Нужно торопиться

Купить квадрохаус в «Горизонте» сегодня можно с помощью льготных кредитов – как ипотеки с господдержкой, так и сельской ипотеки. Застройщик аккредитован в Сбербанке, Россельхозбанке, сотрудничает и с другими банками. Большинство сделок в поселке сейчас проходят с помощью этих инструментов. Важно, однако, понимать, что их действие не бесконечно.

Антон Кондратьев: Всем, кто хочет воспользоваться сельской ипотекой, нужно поспешить: все идет к тому, что программу будут трансформировать, чтобы большее количество людей могло ей воспользоваться, но ставка при этом будет, скорее всего, увеличена. Аналогичная ситуация – и по ипотеке с господдержкой. Она заканчивается 1 июля, и, судя по той информации, которую мы видим в СМИ, в Иркутской области ее не продлят. Цена недвижимости при этом продолжит расти – вслед за себестоимостью строительства. За последний год подорожало буквально все: и металл, и бетон, и рабочая сила.

Но в случае с нашим проектом вопрос даже не в цене, а в локации и формате. «Горизонт» – небольшой поселок с домами повышенной комфортности. В ближайшем будущем таких проектов – с такой локацией, с такими характеристиками, благоустройством, с архитектурой, с городскими сетями – либо не будет вообще, либо будет очень мало.

СПРАВКА

Поселок «Горизонт» – это современный организованный поселок с домами повышенной комфортности, расположенный в самом начале Байкальского тракта (п. Новая Разводная). Поселок расположен неподалеку от всех необходимых объектов социальной инфраструктуры, оснащен центральными инженерными сетями, до поселка проложены городские сети воды и канализации, отличается прекрасной транспортной доступностью. Еще одно преимущество «Горизонта» – уникальный ландшафт: лесная зона, берег залива с благоустроенной набережной (прогулочная зона, велосипедные дорожки, детские площадки для малышей и детей постарше, спортивные площадки, оборудованный спуск в воду для техники