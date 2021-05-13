Будем строить, будем жить? Эксперты о развитии рынка ИЖС в Иркутской области

Изменить этот тренд может красивый качественный продукт на рынке загородного жилья. Как только у людей появится выбор между разными поселками, с разной архитектурой и концепцией, с интересным наполнением, конечно, они предпочтут купить готовый продукт, чем строить самостоятельно. Пример тому – посёлок «Патроны Парк», где мы за четыре года построим около 200 домов. Соседние поселки, которые намного старше нас, уже отстают по объемам строящихся домов, потому что там, по сути, тот же самострой. Там нет общей структуры, низкий уровень благоустройства, нет централизованной канализации, водопровода. Всё это сваливается на плечи собственников, а это, соответственно, и экология, и качество жизни другое.

Что мешает развивать комплексную застройку в сфере индивидуального домостроения? Нам ничего не мешает, мы реализовываем как раз комплексные проекты. Но пока я не вижу в регионе многих девелоперов, заинтересованных в этом. Очень интересен рынок городского жилья, он понятен, сбалансирован, понятна его рентабельность. Рынок загородного жилья не регламентирован. Для предпринимателей это не очень страшно: задавай себе стандарты, которые будут востребованы, и нет проблем. Плохо то, что на этом рынке гораздо больше проектов, не доведенных до ума, то есть нереализованных, обанкротившихся, чем поселков цивилизованных, которые могут стать примером. Кроме этого, часть реализованных поселков – это девелопмент «на уровне земли»: то есть на отведённом земельном участке нарезали «наделы», максимум – подвели к ним электричество, – и продали. Застройка на них всё равно ведется практически самостройным способом, каждый хозяин сам по себе строит свой дом.

Я думаю, большой объем ввода ИЖС в статданных обусловлен самостроем. Как правило, это дома из бруса, не энергоэффективные, довольно низкого качества. Такие объекты очень быстро теряют в стоимости, потому что они не разрабатывались как продукт, а построены под конкретную задачу или конкретную семью, без учёта рыночных условий. Их сложнее продать, чем построить. В результате рынок насыщается некачественным жильем, которое, на мой взгляд, в ближайшем будущем можно будет отнести к разряду ветхого и аварийного.

При этом важным моментом является тот факт, что практически вся земля под Иркутском давно «распилена» под будущее ИЖС (стоит только посмотреть на публичную карту). И весь этот массив ждёт сейчас только инфраструктурных вложений в дорожную сеть, водопровод и электроподстанции.

– В ежегодных данных о вводе индивидуальных домов статистика сильно лукавит. Нюанс в том, что в отчётах отражается не совсем новая недвижимость: идёт процесс легализации (оформления по упрощенной схеме) ранее построенных домов, и ориентироваться на публикуемые цифры – значит питать иллюзию, что в сегменте ИЖС у нас все хорошо. Сейчас «выходят из тени» объекты, построенные за последние 30-40 лет, и далеко не факт, что этот ресурс ещё долго сможет подпитывать статданные.