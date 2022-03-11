Анатолий Казакевич: «Предприниматели-путешественники уверенно чувствуют себя даже в самых непредсказуемых ситуациях»

«Кризис – это возможность, а уныние – грех! Сейчас самое время предпринимателям-путешественникам, современным профессионалам своего дела не думать, в какой бы стране найти теплее местечко, а сделать вместе что-то конкретное и усиливающее нашу страну. Ведь каждый, ответственно работая во благо страны, уже укрепляет ее для нас, наших детей и внуков», – считает Анатолий Казакевич – иркутский предприниматель, инициатор создания городских парков «Поляна» и «Солнечная дорога», капитан экспедиций «Байкал-Аляска» и лидер команды, создающей в Иркутске первый тематический отель, посвященный истории города.

Анатолий Казакевич

Фото А.Федорова

Отель с исторической миссией

Иркутск – туристическая столица региона, и в нем в большом количестве представлены разные виды мест размещения: от бюджетных хостелов до отелей с высоким уровнем сервиса. Чем от всех них принципиально будет отличаться парк-отель «Байкал-Аляска»?

– Когда я начинал заниматься туроперейтингом, Иркутск оценивался мною с точки зрения атмосферы, и для меня это была просто высоко урбанизированная среда с множеством бетонных сооружений. В качестве туроператора я никогда не рассматривал родной город как место отдыха с природной составляющей. Но потом мы организовали спорт-парк «Поляна», и я увидел туристические возможности города по-новому. Сейчас, занимаясь уже десять лет парком «Поляна», практически живя и работая на его территории с утра до вечера, понимаю, насколько это отличное место и для отдыха, и для работы, когда ты и в городе, где всё необходимое рядом, и в то же время, среди природы, у реки. Люди отсюда уходить не хотят, летом приезжают в кафе и на берег с ноутбуками, потом идут в баню, играют в волейбол. Здесь очень уютно. И это место очень конкурентоспособно для размещения здесь особенного отеля.

Отель создается в парковом формате, популярном в мире. В январе этого года, для изучения специфики, я пожил в четырёх парк-отелях Таиланда, имеющих высокие рейтинги. Что их отличает? Большие территории, где ты можешь безопасно гулять, дополнительные услуги, возможность интересно проводить время. Всё это есть и на нашей площадке: отель мы создаем на территории спорт-парка «Поляна», где успешно работают более 15 объектов для спорта и отдыха: вейк-станция, пейнтбол, волейбольные площадки, воркаут, колесо обозрения, бассейн, бани и многое другое. Так что у гостей будет возможность не только качественно и познавательно отдыхать в самом отеле, но и пользоваться инфраструктурой парка. Это мировой стандарт отдыха, и мы стремимся ему соответствовать.

Отель мы продумывали тщательно, изучая тенденции и добавляя то, что нам самим как путешественникам нравилось в разных отелях по всему миру. Это будет суперкомфортое здание по планировкам, технологиям и материалам, плюс качественно обустроенная прилегающая территория. Я сам перееду жить в один из номеров отеля, чтобы управлять им и быть в курсе его жизни.

Парк-отель «Байкал-Аляска». Проект компании

К формулировке «парк-отель» вы добавляете определение «тематический». Что подразумевается под этим?

– Через отель мы продвигаем поистине великую историю Иркутской губернии, первопроходцев, по пути которых наша экспедиция «Байкал-Аляска» прошла более 25 тысяч километров по воде – от Иркутска до Ситке на Аляске: сначала по маршруту сибирских купцов, основателей Российско-американской компании, а потом – по следам амурской экспедиции 1849-1855 годов генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. Нас восхищают большие дела наших предков-предпринимателей, то, сколько они вложили в создание Иркутска. Через тематический отель, в том числе мы, хотим и продолжать заложенные ими традиции, и рассказывать гостям историю города, в который они приехали.

Иркутск – это отнюдь не перевалочный пункт перед поездкой на Байкал, а сам по себе интереснейший город, изучению которого стоит посвятить несколько дней. Наша миссия – восстановление памяти о сибирских путешественниках, популяризация истории, укрепление патриотизма, побуждение больше путешествовать по заповедным местам России, развитие туризма по тем маршрутам, которые мы разведали. По нашим подсчётам, около 15 тысяч путешественников в год будут проникаться этими идеями: скачивая аудиокнигу про экспедицию, «проходя» наш маршрут от номера к номеру отеля, каждый из которых посвящен одному из ярких мест экспедиции и оформлен в соответствующем стиле, участвуя во встречах с путешественниками, пробуя в нашем ресторане блюда кухонь народов, живущих по маршруту, знакомясь с экспонатами музея экспедиции.

Предпосылки для экономического успеха

Какие предпосылки вы видите для того, что отель будет успешен экономически?

– Реализуя предпринимательские проекты, я следую стратегии «голубого океана». Она говорит о том, что надо создавать максимально востребованную услугу с минимальными издержками, чтобы она была жизнеспособна. Таким образом, для наших инвесторов (а мы привлекаем коллектив инвесторов для нашего проекта), мы создаем максимально выгодные привлекательные условия и быстро собираем деньги. Так, вместе, как и иркутские купцы раньше, мы строим парк-отель.

Парк-отель «Байкал-Аляска». Проект компании

В этом проекте мы совместили два уникальных формата, и такого сочетания нет на рынке: с одной стороны, это комфортабельный городской отель, соответствующий всем требованиям сертификации, с другой – загородный отель, из которого можно неделю не выезжать и наслаждаться отдыхом и развлечениями.

Предпосылок для успеха несколько. Проект «Байкал-Аляска» имеет большую историю, и она уникальна, притягательна и повысит загрузку. Также мы предлагаем не просто переночевать в отеле, а даём максимум сервиса, комплексную услугу. Наша задумка в том, что мы встречаем гостя после поезда или самолёта на тематическом брендированном автобусе (тематика – Иркутская губерния). Дорога до отеля пройдет под аудиоинформацию о территории и истории иркутских купцов. На ресепшен во время оформления турист увидит информацию о великих путешественниках, исследователях, купцах с территории от Байкала до Аляски. Так начнётся его личное приключение, во время которого он будет перемещаться во времени, «листая страницы» истории Востока России. Потом гость выйдет в купеческий дворик с множеством реплик исторических арт-объектов и фотозон, где можно будет выпить чаю по традициям сибирских купцов и узнать историю чайного пути, который проходил через Бурятию – один из регионов нитки нашего маршрута.

В отеле будет хороший ресторан, который представит все кухни территории «Байкал-Аляски», так что гость сможет совершить гастрономическое путешествие, попробовать деликатесы с разных территорий.

Ещё одна обязательная «фишка» отеля – СПА, чтобы после походов, экспедиций была возможность хорошо восстановиться. Также рядом с отелем на воде будут конференц-зал и экспедиционный бар – для проведения афтерпати после экспедиций, а также площадка для регистрации свадеб – уникальное предложение для Иркутска.

Также для гостей мы организуем радиальные туры, когда можно будет оставить чемоданы в отеле и отправиться в однодневное или двухдневное путешествие – в бухту Песчаная, на Хамар-Дабан, в Усть-Орду и другие места. Все подробности можно узнать в моём телеграм-канале. Отмечу, что такие туры будут как пешими, так и на вертолётах и гидросамолётах.

Все вместе это и сформирует уникальный туристический продукт.

Парк-отель «Байкал-Аляска». Проект компании

На какие цифры и аналитические итоги вы опираетесь, планируя загрузку отеля?

– Средняя загрузка отелей в Иркутске – 65%, именно на эту цифру мы ориентируемся и в своих планах. Когда сделаем всё, что хотим (а это получится реализовать постепенно), думаю, получим загрузку в 90%.

Опыт иркутских купцов не устарел

Вы затронули тему инвесторов, давайте поговорим об этом подробнее: как формируется пул инвесторов для этого парк – отеля?

– Да, сегодня на коллективные инвестиции создаёется много проектов по всему миру. Я уже десять лет развиваю инфраструктуру парка «Поляна» как его директор, и у этого проекта похожий принцип: есть учредители и более двух десятков резидентов, с которыми мы сообща постоянно улучшаем парк. В парк-отеле команда «Байкал-Аляски» и туроператор «Байкалов» являются организаторами, более 15 лет мы занимаемся туризмом на Байкале, 25 тысяч путешественников свозили в яркие туры. Так что хорошо знаем, что нужно гостям. Мы инвестировали в начало строительства, во всю необходимую документацию, но у нас недостаточно финансов, чтобы построить весь отель целиком. И мы обратились к опыту и иркутских купцов, и современных коллег – предложили инвесторам приобрести в собственность номер или несколько номеров в отеле, при этом мы, как управляющая компания, готовы управлять ими за 25% от выручки и берём на себя все риски по управлению.

Парк-отель «Байкал-Аляска». Проект компании

Уточню ещё момент: в проекте мы будет сотрудничать примерно с десятью управляющими компаниями-партнерами – одна будет управлять рестораном, другая – баром (кстати, мы ищем классного бармена-предпринимателя, готового создатьсоответствующую атмосферу). Мы приглашаем к сотрудничеству различные компании, например, транспортную, так как сами не планируем заниматься перевозками. У нас есть лодка, которую мы забрендируем и запустим исторические экскурсии от отеля по Ангаре, но нам нужен партнёр с правами, который бы управлял этим процессом по договору. Каждый должен заниматься профессионально своим делом, тогда сумма дел даст кайфовый продукт.

Всего в отеле у нас 73 номера, достаточно большой пул инвесторов, сейчас осталось 15 номеров (стоимость – примерно от 4 млн рублей), будем рады инвесторам-единомышленникам (подробнее о проекте можно узнать на сайте https://hotel.baikal-alaska.ru/ ). Также ждем инвесторов для ресторана, цена вопроса – от 500 тысяч рублей (общий объём собираемых средств – 59 миллионов рублей с учётом оснащения и благоустройства территории). Так же как и 200 лет назад в Русско-американской компании, которая была паевым фондом, мы объединяем усилия и средства предпринимателей, возрождая традиции кооперации.

Я обращаюсь к туроператорам, турагентам, гидам, транспортным компаниям – всем тем, кто давно профессионально работает в туристической отрасли Байкальского региона: включайтесь в работу команды «Байкал-Аляска». Объединив знания, связи, мы сделаем лучший туристический продукт. Это реально только совместно!

Парк-отель «Байкал-Аляска». Проект компании

За падением – всегда подъём

Конечно, мы не можем обойти вопрос о той непростой экономической ситуации, в которой сейчас приходится работать. Как она повлияла на ваши планы?

– Я придерживаюсь такой позиции: мы вынужденно находимся в сложной экономической ситуации, движемся в сторону глобального ухудшения экономики, нас ждёт жесточайший кризис на несколько лет. Но в мировой истории не было ни одного роста без кризиса. Вспомните пример Сингапура. Падение даёт толчок вверх. Чтобы всё было хорошо, нам нужно создавать мощные точки роста, знаковые красивые проекты для жителей, которые будут радовать взгляд. Это обеспечит развитие туротрасли, рост экономики. Поэтому я настраиваю команду, что мы должны сделать парк-отель. Раньше туристы вывозили существенно больше денег, чем ввозили. Сейчас наблюдается рост внутреннего туризма и вложений денег именно в него.

Приведу пример – анализ итогов работы туристической отрасли Иркутской области в 2021 году. Что меня порадовало – у нас наблюдается мощный рост. Так, турпоток в Иркутскую область 2020 году составил 835 тысяч туристов, в 2021году – 1 млн 240 тысяч туристов. Выручка от туристической отрасли в 2020 году – 3 млрд 347 млн рублей, 2021 – 5 млрд 376 млн (то есть рост – 60%!)

Важно посмотреть и на индикатор отрасли – налоги от туризма: 2019 год – 991 млн, 2020 год – 885 млн (при этом весь рынок по статистике упал в два раза), 2021 год – 1 млрд 409 млн рублей!

Уверен, такая тенденция сохранится. И это дает возможность уверенно делать оптимистичные прогнозы на будущее. Рост доходов туристической отрасли в 2021 году – это важный аргумент для наших партнеров и инвесторов. Теперь у нас нет вариантов: мы обязаны создать внутренние туристические продукты мирового уровня качества!

При этом считаю несправедливым, что бюджет Агентства по туризму Иркутской области 26 млн рублей. Он должен быть 800 млн рублей, туризм надо развивать. Как эксперт Совета по туризму Госдумы и представитель Агентства стратегических инициатив по Иркутской области в сфере туризма, считаю, что туротрасли сейчас нужна от государства определённая помощь. Например, запрет на какие-либо проверки. Это очень актуально, так как зачастую предприниматели тратят на них треть своего времени. Уберите проверки на три года (кроме тех, которые касаются безопасности) – и бизнес пойдёт вверх. Мы все патриоты своей земли, дорожим своим делом, и во вред себе и региону никто работать не будет.

Второй момент – грантовая поддержка инициатив. На информационные, событийные, культурные мероприятия, связанные с озером Байкал, хватило бы, на мой взгляд, 100-150 миллионов рублей – чтобы наполнить города смыслом и хорошим настроением, дать мощнейший толчок для туризма, позволить сделать качественную инфраструктуру.

И ещё есть третий момент – «зелёный свет» на земельные участки. Сейчас возле Байкала нельзя ничего обустроить и создать.Давайте отходить от никому не нужного формализма и работать по-человечески, нормально.

Парк-отель «Байкал-Аляска». Проект компании

Что дает вам силы для уверенного оптимизма?

– Я прошел много кризисов. В 2012 году у «Байкалова» был долг в 30 млн рублей, была масса сложностей, но мы справились, заработали деньги и выполнили обязательства. Русского человека напугать кризисом трудно. Наши люди, с точки зрения культуры и личных качеств, которые у нас есть, умеют действовать в ситуации полной неопределенности. Другие мыслят шаблонно, но когда каждый день вылетают «чёрные лебеди», нужно иное – умение обращать ситуацию себе на пользу.

Мне силы для оптимизма дает экспедиционная закалка «Байкал-Аляски». Да, я слежу за новостями, но внутренне спокоен, собран и уверен. Знаете, когда ты на надувном катамаране идешь в шторм сквозь туман почти без видимости, ты не знаешь, что впереди. Но ты движешься вперед, принимая решения по ситуации. Пятьдесят метров, еще пятьдесят метров – и выходишь из тумана и движешься дальше. Почти вся команда нашего проекта – это люди, прошедшие экспедицию. И я вижу, что предприниматели-путешественники гораздо устойчивее в ситуации неопределенности. Экспедиции закаливают характер, учат видеть широко – «далеко за горизонт», сосредотачиваться на моменте. У нас крепкая команда, мы чувствуем себя сильными в этом штормовом море, и мы точно знаем, что дойдем до цели. Дорогу осилит идущий! Не унывайте – находите единомышленников и двигайтесь вперёд.

hotel.baikal-alaska.ru