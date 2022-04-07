Альтернатива городской квартире. Какие новые форматы недвижимости предлагает загородный рынок

Современные загородные микрорайоны стирают былые различия между пригородом и городской недвижимостью. Центральные инженерные сети, продуманная инфраструктура и благоустройство позволяют сохранить привычный комфорт, а новые форматы загородных квартир не только конкурируют с городскими аналогами по цене, площади и эргономике, но и создают дополнительные возможности для покупателей. О том, как и почему загород стал альтернативой городским новостройкам, Газете Дело рассказала девелопер микрорайона Хрустальный Парк Кристина Яковенко.

Различия в прошлом

Городские новостройки и загородные проекты еще совсем недавно существовали в «параллельных вселенных», не пересекаясь ни по бюджету покупки, ни по целевой аудитории. В пригород переезжали в основном за уединенной жизнью в собственном доме с большим участком. Многие при этом готовы были отказаться от городского комфорта и «заплатить» за тишину и чистый воздух некоторыми неудобствами – например, отсутствием централизованных сетей, асфальтированных дорог и магазинов.

За последние годы формат загородной жизни очень изменился: в пригороде теперь строят не только организованные коттеджные поселки, но и целые микрорайоны, объединяющие преимущества загородной жизни и городской комфорт. В Иркутске примером такого загородного мини-города стал Хрустальный Парк на Байкальском тракте.

Кристина: Многие различия между городом и загородом остались в прошлом. Первый этап мы прошли давно – это инженерные сети. Они в микрорайоне централизованные. Мы закрыли базовые потребности жителей: никаких скважин, септиков, проблем с управляющими компаниями и гравийных дорог. Второй этап – развивающаяся инфраструктура, которая позволяет жить с городским комфортом – это и наличие магазинов, муниципального детского сада, и организация школьного маршрута. Раньше загород ассоциировался с тем, что нужно куда-то ехать. Теперь все рядом: можно отвести ребенка в садик или отправить в школу на автобусе, выпить кофе, купить свежую выпечку, забрать интернет-заказ, встретиться с друзьями. Скоро мы закроем потребности и в развитии, досуге, обучении, работе: в Хрустальном Парке откроются торговые центры, общеобразовательная школа и школа искусств, развивающие секции для детей – появятся рабочие места, кто-то откроет свое дело.

Микрорайон Хрустальный Парк. Из архива компании

«Бизнес» по цене «комфорта»

По ряду факторов Хрустальный Парк уже превосходит город: в микрорайоне есть парковая территория, велосипедные маршруты. Позволяют конкурировать с городом и сами форматы жилья – это не только таунхаусы с небольшими земельными участками, но и квадрохаусы и дуплексы. Загородные квартиры располагаются в малоэтажных домах с красивыми подъездами, общественными пространствами, колясочными, лапомоечными, лифтами для доступа маломобильных групп населения.

Важным преимуществом – особенно сегодня, в условиях кризиса и растущей инфляции, – является и цена. Квартиры в Хрустальном Парке, по оценке компании, в среднем на 25% дешевле городских аналогов. За те же деньги в загородном микрорайоне можно получить больше: и площади, и комнат, и мест для хранения, и парковочных мест. Как говорит Кристина Яковенко, по всем параметрам: качеству отделки, строительным материалам, площади и эргономике квартир – проект попадает в бизнес-класс. При этом – по цене «комфорта».

Кристина: Возьмем, к примеру, квадрохаус 55 кв. метров. Квартиру такой площади можно купить и в городе – но что ты получишь при этом? У нас это не только сама квартира с панорамными окнами, продуманной эргономикой и возможностью разместить большее количество комнат, не только свой небольшой участок на первом этаже или балкон на втором, но и красивый подъезд с лифтом, кладовой, колясочной. Это парковка, вынесенная за пределы «двора без машин» (коэффициент обеспеченности парковочными местами – 1,65, в городе, для сравнения, – 0,6). Это сельские тарифы на электроэнергию, страховки и налоги. И главное – это абсолютно другой образ жизни. Меньшее количество соседей, развитая инфраструктура внутри кварталов и близость природы, залив и лес в шаговой доступности – все это уменьшает количество стресса, создает возможности для отдыха на природе, прогулок с семьей, полноценного развития детей в социуме и занятий спортом.

Микрорайон Хрустальный Парк. Из архива компании

Связь поколений

Каждый второй покупатель недвижимости в Хрустальном Парке – бывший горожанин. Особой популярностью загородные квартиры пользуются у молодых семей, зачастую не располагающих большим бюджетом покупки и не готовых брать на себя обязательства по обслуживанию загородного дома и участка. Квадрохаусы или дуплексы в этом случае подходят идеально.

Кристина: Молодым родителям очень важно наличие детского сада в шаговой доступности, важно, чтобы дети общались на детских площадках, росли в едином социуме. Для этой аудитории микрорайон комфортен уже сейчас. Наша следующая задача – обеспечить возможности для развития и досуга ребятам постарше, подросткам.

Наряду с молодыми семьями, у нас становится все больше пенсионеров. Семьи часто переезжают в Хрустальный Парк поколениями: себе, например, покупают дуплекс или таунхаус, а родителям – квадрохаус. Это очень удобно: доступ в квартиру безбарьерный, никаких лесенок, пологий вход. На первом этаже – своя терраса, земельный участок. Можно выращивать цветы или зелень. Пенсионеру очень важно иметь возможность выйти на улицу, гулять. Куда пойти в городе? Здесь же большое количество вариантов: наши жители дышат свежим воздухом, занимаются скандинавской ходьбой, ходят в лес, собирают грибы, ягоды, общаются друг с другом.

Микрорайон Хрустальный Парк. Из архива компании

Лучше – увидеть

Решение о покупке квартиры – важное и непростое, поэтому подходить к вопросу нужно взвешенно. В Хрустальном Парке покупателям помогают сориентироваться в форматах загородных квартир разными способами. Первое впечатление можно составить благодаря сайту. Каждому формату: квадрохаусу, дуплексу, таунхаусу – посвящена отдельная страница. В кругу семьи, в комфортной обстановке можно все изучить, посмотреть варианты планировочных и интерьерных решений, а также отправиться на виртуальную экскурсию по микрорайону. Составив общее представление о проекте, можно приехать в Хрустальный Парк и увидеть все своими глазами.

Кристина: Мы ввели в эксплуатацию Французский квартал – это реальный пример, который можно увидеть, оценить преимущества, удобство, красоту. Зайти в подъезд, в квартиру, представить, как вы выходите на свой земельный участок, где вы будете хранить велосипед, коляску. Австрийский и следующие кварталы по структуре генплана очень похожи, так что, гуляя по Французскому, можно четко представить, как будет выглядеть территория, и принять решение о том, какой дом выбрать – с точки зрения сторон света, визуальных характеристик.

Микрорайон Хрустальный Парк. Из архива компании

Сориентироваться в предложении поможет персональный менеджер. Его задача – помочь клиентам понять, чего они действительно хотят, и подобрать объект так, чтобы это решение было осознанным, приятным, соответствовало целям, потребностям, возможностям.

хрустальныйпарк.рф

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3 формата загородных квартир в Хрустальном Парке

1. Квадрохаусы Площадь: 36, 45 и 55 кв.м.

Цена: от 4,5 до 6,55 млн рублей. Двухэтажные дома на 10 квартир. Квартиры, расположенные на первом этаже, имеют выходы на небольшие участки (0,3-0,5 сотки). В квартирах на втором этаже есть балкончики. В домах красивые подъезды, лапомоечные при входе, места для хранения колясок, лифты Fuji. 2. Дуплексы Площадь: 74 и 116 кв. м.

Цена: от 6,98 до 9,8 млн рублей. Двухэтажные дома на 4 квартиры. У квартир на первых этажах есть земельные участки (0,6 сотки). Дуплексы на втором этаже – «со вторым светом» – новый формат двухуровневого жилья. Высота потолков достигает 6 метров. В такой квартире можно разместить до четырех спален и просторную кухню-гостиную. 3. Таунхаусы Площадь: 160 кв. м

Цена: от 13 до 16,66 млн рублей. Читайте также: ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома Льготную ипотеку планируют запустить в Сибири Блокированный дом на семью с собственным гаражом и земельным участком от 0,5 соток. Двухэтажный таунхаус – отличный компромисс для тех, кому нужен простор индивидуального дома и комфорт городской квартиры.

Хрустальный Парк – современный мини-город на 14 км Байкальского тракта. Самый масштабный проект малоэтажного комплексного строительства в Сибири. ​

Общественный транспорт, муниципальный детский сад, торговые аллеи, велосипедные дорожки и залив Щучий в шаговой доступности уже сейчас создают высокий уровень комфорта проживания. ​

В феврале 2022 года признан «Лучшим жилым комплексом-новостройкой Российской Федерации» в номинации «Малоэтажные дома» по версии конкурса ТОП ЖК.