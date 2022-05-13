Эпоха перемен. Какие возможности открываются для предпринимателей Иркутской области

Бизнес опять живет в новых условиях. Ограничения, санкции, разрывы логистических цепочек – многие говорят об очередном кризисе. Однако первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников убежден: новая реальность создает и новые возможности, а институты поддержки предпринимателей уже сейчас готовы предложить компаниям свою помощь в освоении новых рынков и направлений. При этом он считает, что малый бизнес сейчас в более выигрышном положении, чем крупный. Об импортозамещении, экспортном потенциале Иркутской области и развитии регионального туризма Газете Дело рассказали Руслан Ситников и Диляра Окладникова, руководитель центра «Мой бизнес».

Эпоха новых возможностей

Руслан Леонидович, уже третий месяц бизнес живет в новых условиях. Санкции, логистические разрывы, нестабильный курс доллара – все говорят о новом кризисе. Вы согласны с таким определением?

– Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы живем не просто в новых условиях, мы живем в изменившемся и продолжающем динамично меняться мире.

Любые изменения несут возможности и угрозы. Например, за последние два месяца мы видим существенную активизацию работы среди медицинских производителей региона, с одной стороны, а с другой – повышенную тревогу со стороны участников строительного рынка.

Ситуация стоит особенно остро у производственных предприятий, работающих на импортном оборудовании, у экспортеров сырья и продуктов низкого уровня переработки, ориентированных на запад, а также импортеров продукции.

С другой стороны, сейчас как никогда открыто окно возможностей по замене продукции компаний, ушедших с нашего рынка. Это позволяет компаниям найти новые ниши для своего развития. Как долго будут открыты возможности, сложно сказать, ведь предприятия, нуждающиеся в импортной продукции, сейчас активно анализируют рынок с целью поиска аналогичных продуктов или выстраивания альтернативных каналов поставки.

А какие возможности у бизнеса в период изменений, помимо импортозамещения? Сейчас предлагается много мер поддержки, на что могут рассчитывать региональные компании?

– Существует много мер, доступных предпринимателям, о большинстве из них можно узнать в институтах поддержки бизнеса.

Со стороны правительства региона я бы отметил положительную динамику по реализации национальных проектов в регионе. Для бизнеса это живые деньги, которые выделяются государством на развитие инфраструктуры, приобретение и развитие производства товаров и услуг, особенно по направлению строительства и ремонта.

За последние два года (с 2020 по 2022 год) объем федеральных средств, привлеченных в регион по линии национальных проектов, вырос на 8,4 млрд рублей.

Как бизнесу воспользоваться новыми возможностями? На что опереться?

– Достаточность ресурсов (льготное финансирование, рабочая сила и развитая инфраструктура) и рынки сбыта – вот что нужно предприятиям для развития. Безусловно, надежный фундамент обеспечивает правительство, и сегодня по всем этим направлениям мы ведем активную работу как напрямую, так и через региональные институты поддержки бизнеса. Уже сейчас упрощен процесс работы с государственными контрактами, запущены дополнительные программы льготного финансирования и ряд других актуальных сегодня мер.

Например?

– Мы понимаем, что сейчас у бизнеса остро стоит вопрос с льготным финансированием, экспортным рынком и взаимодействием с иностранными поставщиками, и в этот период предприятия готовы активно искать и рассматривать новые решения.

В части льготного финансирования мы запустили в Корпорации развития Иркутской области предоставление финансирования под 10% годовых под софинансирование проектов Фонда развития промышленности, связанных с техническим перевооружением производственных предприятий.

В рамках работы с государственными контрактами сняты ограничения на авансирование по контрактам, финансируемым за счет средств областного бюджета, и определены дополнительные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд региона у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядок их осуществления, скорректированы единые правила закупок отдельных видов юридических лиц, упрощены процедуры закупок и многое другое.

Мы активно развиваем меры, направленные на установление новых контактов – это выставки и бизнес-миссии в регионы России и в страны ближнего зарубежья. Отрадно, что сегодня предприниматели сами проявляют инициативу и предлагают нам направления развития – значит, они готовы развиваться, автоматизировать производство и осваивать новые ниши и рынки. Например, ряд сельхозтоваропроизводителей изъявили желание съездить на «Мираторг» – посмотреть и перенять опыт лидеров рынка. Сейчас мы отрабатываем такую возможность.

Диляра, а Центр «Мой бизнес» помогает сельхозтоваропроизводителям?

– Да, сельхозтоваропроизводители и фермеры всегда в фокусе нашего внимания. У Министерства сельского хозяйства Иркутской области – более 50 мер поддержки фермеров, и этот перечень постоянно дополняется. Задача Центра «Мой бизнес» – помочь фермерам разобраться во всех нюансах и воспользоваться этими мерами поддержки. Фермеры и сельские жители обращаются к нам ежедневно. Многие из них ведут личное подсобное хозяйство, но не зарегистрированы как предприниматели. В первую очередь сельчан интересует, чем поможет государство, если они официально получат статус предпринимателя, и какую форму регистрации выбрать: крестьянское фермерское хозяйство, ИП или самозанятый. Многим нужна консультация по нормативной базе, оформлению заявки на грант, составлению бизнес-плана и плана развития компании, а также подготовка отчетных документов по субсидиям и грантам.

Более крупные крестьянско-фермерские хозяйства чаще интересуются условиями финансирования инвестпроектов, по вопросам получения льготного кредитования. Наибольшим спросом пользуется программа на получение оборотных средств по ставке не более 5% по Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528.

Кроме этого, мы активно содействуем продвижению местных товаропроизводителей на региональном рынке. Так, недавно, по запросу Ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса Иркутской области, мы провели мероприятие в формате деловой встречи, в которой предприятия общественного питания смогли познакомиться с региональными производителями мясной продукции, кондитерских изделий, продукции из дикоросов, овощей, пивобезалкогольных напитков. На встрече было более 50 компаний: товаропроизводителей, представителей туристической сферы и общественного питания. Причиной запроса на такую встречу стало повышение цен в закупе и уход ряда брендов с рынка России.

То есть главный тренд сегодня – коллаборация?

– Да, тренд на объединение отраслей и регионов, на выстраивание единой логистической цепочки – от сырья до готовой продукции – внутри России.

Предпринимательское сообщество региона разделяют вашу точку зрения о том, что текущая ситуация – это, скорее, время возможностей и перемен, нежели кризис? Какое настроение у бизнеса?

– Настроение может быть разным. Но это как в стихотворении «В одно окно смотрели двое…»: можно говорить, что все плохо, а можно идти дальше, двигаться к цели. Понятно, что горящих задач у предпринимателей стало больше, но, с другой стороны, и поле деятельности расширилось. Многие этим успешно пользуются.

Из практики – в апреле создан промышленный кластер «БайкалЛегпром», соглашение подписано между Министерством экономического развития и промышленности региона и АНО «Байкальский кластер легкой промышленности». Это стало возможно благодаря кооперации 10 производственных предприятий, на которых трудится более 500 человек, и 3 организаций, представляющих технологическую инфраструктуру. Основная цель объединения – повышение конкурентоспособности производств, разработка новых моделей и линеек продукции, создание товаров, способных конкурировать на международных рынках. Многие европейские бренды одежды ушли с российского рынка – это отличный шанс для местных модельеров и швейных производств занять свободную нишу.

Поддержка доступна

Руслан Леонидович, Иркутская область вошла в топ-3 регионов страны по охвату региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса. При этом по-прежнему есть представители бизнеса, которые заявляют, что ничего не знают, что мер поддержки недостаточно, что получить их трудно. В чем проблема? Мало информации? Меры не те?

– Современный мир – это огромный поток информации, транслируемый человеку, и мы работаем над тем, чтобы быть услышанными в этом шуме. Мы знаем, что есть предприниматели, которые не информированы о мерах поддержки, но мы работаем над этим.

Второй момент – есть некий порог недоверия. Пока сам не попробуешь, не получишь поддержку, ты в большей степени будешь доверять тем, кто говорит, что это недоступно, нереально и невозможно. Думаю, успешная практика «Социального контракта» поможет нам развенчать этот миф. В прошлом году 2200 жителей Иркутской области зарегистрировались как самозанятые и предприниматели, получив до 250 тысяч рублей на открытие своего дела. Первая половина года была сложная, шла разъяснительная работа и поиск потенциальных заявителей. Но уже по итогам 1 квартала 2022 года в целях открытия бизнеса заключено 898 социальных контрактов на общую сумму более 200 млн рублей, и заявителей становится все больше.

И это не только жители города Иркутска?

– Конечно. Губернатором была поставлена задача максимального охвата и развития всего региона. Управление социальной защиты, опеки и попечительства оказывает поддержку людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Выделенные средства разделили по муниципалитетам: например, 200 заявителей – на г. Иркутск и г. Братск, по 100 заявителей на г. Ангарск и г. Усть-Илимск, около 70 на г. Бодайбо и г. Усть-Кут и так далее.

И еще мы понимали, что для получения средств участники должны были составить бизнес-план, а для дальнейшего развития им нужны дополнительные меры поддержки. Поэтому мы соединили участников проекта в одну цепочку: Администрации муниципалитетов – Управление социальной защиты, опеки и попечительства – Министерство сельского хозяйства – Центр «Мой бизнес» – и для удобства заявителей распределили задачи. Так они узнавали о том, что в Центре «Мой бизнес» можно написать бизнес-план, там помогут с оформлением документов, можно получить дополнительные меры развития, в Министерстве сельского хозяйства есть дополнительные гранты и субсидии для тех, кто занимается сельскохозяйственным направлением.

Диляра, возможно, раньше бизнесменам было сложно разобраться в мерах поддержки, потому что институтов развития предпринимательства было много и разных. Объединение под брендом Центра «Мой бизнес» и работа в режиме «одного окна» решили эту проблему?

– Объединение произошло, и теперь наша задача – провести первичный скоринг и предложить предпринимателю доступные варианты поддержки. Мы все меры поддержки разделили на направления:

- консультационно-информационная поддержка: это консультации, программы обучения предпринимателей и их персонала, бизнес-планы и маркетинговые исследования;

- финансовая поддержка: гарантийное сопровождение предпринимателей – когда мы выступаем в роли гаранта возвратности средств при получении предпринимателем финансирования. Еще мы помогаем предприятиям со структурированием сделок и консультируем по льготным инструментам финансирования, которые предоставляют Фонд развития моногородов, Региональная лизинговая компания, Корпорация развития Иркутской области, Фонд развития промышленности, Фонд микрокредитования Иркутской области и т.д.

- комплексная отраслевая поддержка: сертификация продукции, технологический аудит и программы цифровизации производства, составление маркетинговых исследований, упаковка и выход предприятий на экспорт.

Экспорт развивается

Кстати, об экспорте. Руслан Леонидович, 2021 год был ударным: внешнеторговый оборот Иркутской области вырос на 40%, до 10 миллиардов долларов. Это направление по-прежнему в приоритете? Актуальна ли сейчас задача по выводу малого бизнеса на внешние рынки, маркетплейсы?

– Рост экспорта говорит о том, что наши товары конкурентоспособны, что качество производимой в Иркутской области продукции не хуже той, что производится в мире. Развитие экспортного потенциала – по-прежнему один из важнейших приоритетов, и здесь ничего не изменилось. В целом по объему экспорта в рейтинге регионов РФ по итогам 2021 года мы пока на 11 месте. Сегодня география поставок из Иркутской области охватывает 21 страну, но при этом приоритетным остается азиатский рынок (Китай, Япония, Монголия, Вьетнам, Южная Корея) и страны постсоветского пространства. Мы планируем к 2027 году довести долю предприятий малого бизнеса в общем объеме экспорта региона с 22 до 24%. Для этого будут выстраиваться новые логистические цепочки и максимально использоваться возможности институтов поддержки бизнеса – запланировано развитие логистических центров в рамках инвестиционной деятельности, а также акселерационная программа для предпринимателей.

Уже в конце мая – начале июня иркутские предприниматели поедут с бизнес-миссией в Узбекистан, в июне – в Казахстан, на сентябрь запланирована реверсная бизнес-миссия в Монголию и Беларусь.

В марте мы провели реверсную бизнес-миссию с Монголией – и очень успешно: было девять предварительных контрактов, и три из них уже заключены. По развитию электронной торговли мы также продолжаем работать, например, выводим региональные компании на такие маркетплейсы, как Алибаба.

Кроме работы с действующими экспортерами, мы работаем и с потенциальными новыми компаниями. Для этого создали рабочую группу «Экспортный десант», в которую вошли представители министерств, институтов развития, таможни, налоговой инспекции, бизнес-объединений и многие другие. Команда ежемесячно выезжает в муниципалитеты, встречается с малым бизнесом и выявляет компании с высоким экспортным потенциалом. Уже состоялись выезды в г. Братск и Братский район, г. Усть-Илимск и г. Усть-Кут, г. Железногорск-Илимский, п. Новая Игирма, в ходе которых прошли встречи с представителями 150 предприятий территорий, есть ряд предприятий, готовых поработать и вывести свою продукцию на экспорт.

Диляра, каких результатов ждете в 2022 году по экспортному направлению? Контрактов будет больше?

– В мае, наверное, рано делать прогнозы, но первый квартал мы отработали по плану: заключили 10 валютных контрактов, еще три – в проработке. Сейчас идет переориентация: в Европу уходило до 30% товаров в сегменте малого бизнеса – ищем новых партнеров в Средней Азии, на постсоветском пространстве. Думаю, объемы заключенных контрактов в итоге не изменятся.

Экспортные контракты не рождаются «в моменте». Сначала мы проводим маркетинговые исследования, вывозим компанию на выставки, ярмарки, реверсные бизнес-миссии – здесь происходит первая встреча с зарубежным партнером. Затем – изучение товара: делегация приезжает в регион, смотрит, как производится продукция, проводит необходимую сертификацию. И только потом мы выходим на заключение контракта.

В этом году мы заключаем контракты по тем предпринимателям, с которыми мы активно работали в 2021-м. В прошлом году у нас были и быстрые контракты – но с теми компаниями, кто уже не первый год развивался на российском рынке и пользовался мерами поддержки в рамках гарантийной деятельности. Нам удалось показать им новые внешние рынки и возможные меры поддержки при выходе на экспорт (поиск иностранного партнера, маркетинговые исследования и участие в международных выставках) – и это сработало.

На волне импортозамещения

Руслан Леонидович, новые возможности открываются сегодня и в сфере импортозамещения. Многим бизнесам нравится эта тема сама по себе, но они не знают, как к ней подступиться…

– Одним из важнейших факторов развития промышленности является наличие минерально-сырьевых ресурсов для обеспечения производителей необходимыми ресурсами – можно сказать с уверенностью: наш регион имеет большой потенциал. Сегодня в промышленном секторе региона работает более четырёх тысяч организаций, которые демонстрируют рост. Мы заместили более половины ввозимой продукции (24 вида из 45): станки, лекарственные препараты, музыкальные инструменты, картон, мебель, нательное белье, обувь, лакокрасочные материалы, удобрения, резиновые изделия, кирпич, железобетонные конструкции, бытовые стиральные машины, спортивные товары, игры и игрушки, медицинские инструменты и оборудование, прочие изделия. Полностью заместить все 45 видов продукции, скорее всего, не сможем ввиду климатических и прочих особенностей. Поэтому сейчас, по поручению губернатора, активизируем межрегиональные связи.

У малого бизнеса есть стереотип, что импортозамещение – это не для них, а для крупных компаний. Так ли это?

– Вовсе нет. По моему мнению, малый бизнес очень мобильный – как лодка, которая развернется быстрее, чем огромный крейсер. Небольшая компания может более оперативно изучить свободную нишу и «поймать волну» для активного развития собственных производств. Если раньше многие производители не выдерживали конкуренции с иностранной продукцией, то теперь они готовы обеспечить поставку аналогичной оригинальной продукции.

Есть какой-то алгоритм, как это сделать?

– Во-первых в еженедельном формате на уровне губернатора проходит заседание рабочей группы по импортозамещению, где обсуждаются потребности предприятий в иностранной продукции и возможности их удовлетворить.

Во-вторых, на уровне региона работает несколько рабочих групп в рамках общественных объединений по вопросам импортозамещения.

В-третьих, у каждого региона сейчас есть площадка, где предприниматели, бизнесмены пишут о том, чего им не хватает, какие логистические разрывы есть. В Иркутской области такая вкладка доступна на сайте Центра «Мой бизнес». Предприниматель может зайти туда, посмотреть список, оценить свои возможности и встроиться в логистическую цепочку.

Из прикладного: сегодня для развития есть очень хороший инструмент – Фонд развития моногородов. Он выдает до 250 миллионов рублей под 0% на открытие новых производств для предпринимателей из восьми моногородов (Байкальск, Усолье-Сибирское, Тулун, Саянск, Черемхово, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск, Шелехов.). Можно получить финансирование и начать выпускать продукцию, которая сейчас стоит «на стопе» из-за санкций.

Туризму – зелёный свет

В бенефициарах должен оказаться и внутренний туризм. Это то направление, которое всегда было в фокусе вашего внимания. Какие задачи ставите в новых условиях?

– Туризм – это одна из приоритетных отраслей экономики региона, где более 80% участников – это малый и средний бизнес, создающий рабочие места для жителей территорий, на которых он расположен.

В этом году принимается государственная программа Иркутской области «Туризм и индустрия гостеприимства 2023-2030», которую мы разрабатывали в кооперации с туристическим сообществом, и в ней запланированы такие меры, как субсидии на реконструкцию средств размещения, классификацию гостиниц, развитие инфраструктуры туризма. Мы понимаем, что для эффективного развития отрасли необходимо взаимодействие бизнеса и власти. Можно с уверенностью говорить, что за прошедший год мы сделали большой шаг в этом направлении. В рамках системной работы мы работаем над развитием инфраструктуры, строительством и реконструкцией номерного фонда, решением нормативных вопросов и, конечно, продвижением нашего региона на рынке туристических услуг.

Правительство запустило еще одну меру поддержки туристической отрасли – льготное финансирование строительства модульных гостиниц. Как планируете работать в этом направлении? Руслан Леонидович, заявки в основном от тех, кто работает на Байкале?

– Озеро Байкал придает региону уникальность, и для нас важно, чтобы туризм развивался, но при этом не только на территории возле Байкала. Не секрет, что любой праздник или теплый выходной день оборачивается транспортным коллапсом по направлению в Листвянку, поэтому мы активно работаем с развитием туризма в двух ключевых векторах – прибайкальские и внутренние территории. Привычные территории, прилегающие к озеру Байкал, интересны в первую очередь гостям нашего региона, а внутренние территории – это огромный потенциал незабываемых впечатлений для жителей Иркутской области.

Что касается льготного финансирования строительства модульных гостиниц, мы получили федеральную субсидию в размере 200 млн рублей на реализацию данной программы. Эти средства планируется направить на строительство 14 быстровозводимых отелей общей вместимостью 280 номеров. Реализация проектов будет возложена на бизнес, который со своей стороны вложит до 260 миллионов рублей частных инвестиций.

Агентство по туризму уже собрало предварительные заявки от бизнеса, что позволило нам стать одной из первых областей, получивших данную меру поддержки. В ближайшее время пройдет региональный этап конкурса, что позволит распределить финансирование среди предпринимателей, подавших заявки.

Диляра, какие меры поддержки доступны для туристической отрасли?

– Для туристических компаний сегодня реализуются адресные меры поддержки: в первую очередь, это продвижение в интернете, публикации в СМИ, полиграфические услуги. Но главная наша задача – охватить эту отрасль комплексно, работать по всем направлениям: не только привлечь в регион туристов, но и обеспечить им должный уровень инфраструктуры и сервиса. Например, в прошлом году мы проводили обучение персонала для гостиниц. Если театр начинается с вешалки, то гостиница – с менеджера на ресепшене. В этом году мы также планируем реализацию образовательных программ. Для увеличения числа перспективных проектов в отрасли в конце прошлого года мы провели «Тур Акселератор», в котором приняло участие более 40 муниципальных команд, более 10 проектов уже получили меры поддержки, и до 25 проектов находятся на «упаковке» и сопровождении в Центре «Мой бизнес».

Мы с вами встречаемся и беседуем накануне Дня предпринимателя. Что пожелаете нашим читателям-бизнесменам?

Руслан: Вдохновения, сил, достижения амбициозных целей.

Диляра: Используйте возможности, которые есть, не останавливайтесь, двигайтесь вперед, а Центр «Мой бизнес» готов вам в этом помогать. Повторю гениальную, но простую цитату Генри Форда: «Всегда можно сделать лучше, чем было до сих пор».

Деньги – доступнее

Финансовая поддержка предпринимателей в Иркутской области стала доступнее – с начала года в Иркутской области дополнили и запустили ряд мер для развития производственных, сельскохозяйственных и туристических проектов. Вот некоторые из доступных инструментов.

Кредитный продукт Корпорации развития Иркутской области под 10% годовых – предусматривает софинансирование проектов на техническое перевооружение производственных предприятий.

Ставка 5,5% по программам льготного кредитования Фонда микрокредитования Иркутской области» до конца 2022 года. Размер займа на одного получателя увеличен до 10 млн рублей.