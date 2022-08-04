«На загородном рынке все иначе», – Кристина Яковенко, «Хрустальный Девелопмент», о том, как кризис влияет на загородную недвижимость

По словам коммерческого директора компании «Хрустальный Девелопмент» Кристины Яковенко, события последних лет настолько закалили рынок малоэтажной недвижимости, что девелоперов уже вряд ли можно чем-то удивить или испугать. Как развивается Хрустальный Парк? Почему загородный рынок иначе отреагировал на кризис? И что будет с ценами на квартиры в пригороде?

Новые условия – каждый день

За минувшие полгода на рынке недвижимости, как и в экономике в целом, произошло немало изменений. Впрочем, девелоперов, ведущих проекты в сегменте загородной малоэтажки, переменами не испугать, говорит Кристина Яковенко.

– Мы настолько закалились за последние годы, что весенняя ситуация не вызвала особого стресса. Есть задача – решаем. Стройка продолжалась: проектное финансирование по Австрийскому кварталу мы получили задолго до февральских событий, основные материалы – тоже закупили заранее. К трудностям с логистикой мы привыкли еще со времен пандемии – научились перестраховываться. На сегодняшний день основные работы в Австрийском квартале уже завершены, дома построены, мы приступаем к благоустройству, озеленению. На этом этапе используются только местные материалы. Малые архитектурные формы, детские площадки – тоже российского производства.

Единственной сложностью, с которой пришлось столкнуться компании «Хрустальный Девелопмент» этой весной, стало, по словам Кристины Яковенко, получение проектного финансирования на строительство следующего квартала.

– Ставки постоянно менялись, банк каждый день выдавал новые условия. Ситуация длилась три месяца. Несколько недель назад все, наконец, стабилизировалось – мы получили проектное финансирование и теперь можем начать продажи в Датском квартале. Сейчас проект находится на стадии подготовки фундаментов. Работаем над импортозамещением: японские фиброцементные панели, например, заменили на качественные аналоги.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании.

Спрос стабильный, покупатели – новые

Покупатели на загородном рынке весной вели себя иначе, чем в городе, где за ажиотажным всплеском продаж в марте последовала существенная просадка. В Хрустальном Парке график спроса был гораздо менее «волнообразным».

– Загород в этом отношении очень сильно отличается от городской недвижимости, – поясняет Кристина Яковенко. – У нас не было сверхъестественного подъёма и спада, продажи шли ровнее. В городе сыграл свою роль инвестиционный спрос: люди хотели сберечь деньги и, пока не открылись высокодоходные вклады, активно покупали квартиры. У нас же доля инвестиционных покупок меньше, жилье покупают в основном для себя, для постоянного проживания. Так что люди планомерно двигались к своей цели – улучшению жилищных условий – независимо от внешних факторов.

Стабильному спросу помогла и мультиформатность Хрустального Парка: в микрорайоне есть как небольшие квадрохаусы, так и более просторные дуплексы и таунхаусы, которые, как говорит Кристина Яковенко, в последние месяцы продавались особенно активно.

– Мы зафиксировали рост спроса на большие квартиры. У многих покупателей главная мотивация – по-настоящему улучшить свои жилищные условия, а значит, получить за свои деньги лучшее решение, наибольший функционал. Загородный формат в этом отношении – максимально привлекателен. Согласитесь, есть разница – купить обычную городскую квартиру или таунхаус в пригороде, с высокими потолками, четырьмя спальнями, большой кухней и гостиной? Тем более, когда доступна льготная семейная ипотека.

По словам Кристины Яковенко, загородный микрорайон на Байкальском тракте привлекает сегодня не только иркутян, но и жителей других городов: они переезжают сюда ради комфортного проживания, развитой инфраструктуры, свежего воздуха и природы.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании.

– Многие самостоятельно приезжают в Хрустальный Парк, чтобы увидеть все своими глазами, «вживую». Работает и «сарафанное радио»: жители микрорайона приглашают друзей в гости, на праздники и мероприятия. Часто покупатели приходят в отдел продаж, зная о Хрустальном Парке практически все: менеджерам остается лишь предложить варианты квартир и поделиться контактами ипотечных специалистов.

Честные цены будут расти

По мнению Кристины Яковенко, бояться 2022 года и откладывать решение жилищного вопроса не стоит. Сейчас – хорошее время для покупки новой квартиры, время новых возможностей.

– В условиях снижения покупательской способности конкурентная борьба девелоперов за клиентов возросла: каждый пытается создать и предложить максимально качественный продукт – с продуманной эргономикой, интересными планировками, развитой инфраструктурой.

Покупка недвижимости может стать и хорошей инвестицией, ведь цена квадратного метра в качественных жилых комплексах и микрорайонах продолжит расти, убеждена Кристина.

– В целом по стране мы, возможно, увидим коррекцию цен на новостройки, – делится прогнозами эксперт. – Во многих проектах в России цены были завышены: девелоперы, получая проектное финансирование, ставили максимальную стоимость квадратного метра и продавали только готовое.

В загородном строительстве, по словам девелопера Хрустального Парка, ценообразование всегда было более прозрачным, честным и соответствовало себестоимости проекта, стадии строительства.

– Сейчас наша стоимость минимум на 30% ниже стоимости городских предложений. В эту цифру был заложен дисконт на удаленность микрорайона, на менее развитую инфраструктуру. С каждым новым кварталом, с каждой новой дорогой или социальным объектом этот разрыв будет сокращаться, а цена – расти, по абсолютно объективным причинам.

Кстати, планов по развитию инфраструктуры в Хрустальном Парке – немало, и текущая ситуация никак их не скорректировала: уже начато строительство дороги по программе «Стимул», утверждена проектная документация по строительству торгового центра, проектируется школа искусств. Идет работа и в парковой территории.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании.

– Мы уже расширили ручей, сделали дорожки, – добавляет Кристина Яковенко. – Жителей в микрорайоне стало больше, различных культурных и спортивных мероприятий – тоже. На теннисном корте, как раньше, все желающие уже не помещаются. Мы активизировали работы в парке, чтобы создать дополнительную точку притяжения, единую площадку, где можно жители смогут собираться и проводить время интересно и с пользой.

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