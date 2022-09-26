Ярмарка недвижимости: перезагрузка. Что готовит новая команда Сибэкспоцентра

В иркутском Сибэкспоцентре – новая команда. И.о. генерального директора Вадим Каретников и его коллеги сохранили традиционный календарь выставок, но каждой стремятся дать новое дыхание, работая как над формой (освещением, звуком, стилистическим единством экспозиций), так и над содержанием. Результат уже есть: посещаемость выставок выросла на 15-20%. Как изменится традиционная «Ярмарка недвижимости»? Что ждет иркутян и гостей города 3-6 ноября? О «Школе новосела», «Марафоне новостроек» и других ноу-хау – в нашем материале.

Выставке – быть!

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, «Ярмарка Недвижимости. Ипотека. Кредиты» в этом году состоится. Свое участие уже подтвердили более 15 компаний – как новых, так и давно работающих на рынке. Всего на выставке будет представлено свыше 30 экспонентов: строительные компании, агентства недвижимости, банки, дизайнеры.

Вадим: «Замороженных проектов на рынке новостроек Иркутска сегодня нет, основные игроки продолжают вводить в эксплуатацию новые объекты – застройщикам есть что предложить на выставке. Порядка 90% экспонентов – это компании из Иркутска и Иркутского района. Выставку ждут и посетители: причем, судя по входящим запросам, не только иркутяне, но и жители северных районов области, а также Бурятии и Забайкалья. Время проведения выставки – 3-6 ноября – очень удобно для всех: праздничные и выходные дни можно будет провести с пользой».

Спрос на загород

Рынок загородной недвижимости в последние годы активно развивается – это заметно и по запросам компаний, которые хотят участвовать в «Ярмарке недвижимости» осенью 2022-го. По словам Вадима Каретникова, число экспонентов, представляющих этот сегмент, значительно выросло, по сравнению с предыдущими годами.

Вадим: «На «Ярмарке недвижимости» будут представлены не только различные загородные поселки, где можно купить готовые коттеджи, таунхаусы, но и – впервые – блок с предложением по строительству загородных домов по индивидуальным проектам. Сегмент ИЖС сегодня поддерживается и со стороны банков: есть специальные предложение по ипотеке на загородную недвижимость, ставки по ним ниже, чем на квартиры в городе. На выставке у посетителей будет возможность определиться и с загородным объектом, и с кредитной программой».

Помочь с выбором

Главная задача организаторов «Ярмарки недвижимости» – наполнить ее прикладными мероприятиями для посетителей, сделать посещение полезным и продуктивным. На выставке можно будет «пройти» все этапы: от выбора недвижимости и подходящей ипотечной программы до приемки готового объекта у застройщика и организации ремонта.

Вадим: «Независимый эксперт проведет «Марафон по новостройкам», представит в обзоре знаковые предложения экспонентов, со всеми плюсами и минусами. В «Школе новосела» гости выставки смогут получить «инструктаж к новоселью»: как принять квартиру у застройщика, на что обратить внимание? Отдельно поговорим о дизайне и интерьере. Партнер выставки – Дизайн-Акселератор во главе с Марией Тингаевой – организует консультации для всех желающих. Эксперты расскажут, как выбрать дизайнера, что сегодня в тренде, какие моменты учесть при отделке и ремонте».

Заработать на «квадратах»

В условиях турбулентности растет спрос на недвижимость и с инвестиционными целями. Какие риски стоит учитывать, вкладываясь в покупку квартир и домов? Что нужно знать о налогах? Как действовать сейчас: покупать, продавать или ждать? Об этом на открытом уроке расскажет Светлана Туманова, директор «Академии Инвесторов».

Вадим: «Целевая аудитория выставки – не только те, кто ищет недвижимость для себя или своих детей, но и инвесторы. В нестабильные времена многие вкладываются в «квадратные метры»: недвижимость всегда в цене, это надежный актив. Наш эксперт проведет мастер-класс по инвестициям для всех, кто интересуется этой темой».

Программа для профи

Отдельную программу организаторы готовят и для самих экспонентов. Сделать выставку экспертной площадкой, форумом для обсуждения актуальных вопросов отрасли – одна из задач команды Сибэкспоцентра. Партнерами «Ярмарки недвижимости» выступают Министерство строительства Иркутской области и Байкальское отделение РГУД – они принимают активное участие в формировании профессиональной программы.

Вадим: «Без экспертов отрасли, самостоятельно, проводить такие мероприятия нецелесообразно. Нам важна объективная оценка того, что происходит на рынке, в каком направлении лучше развивать программу выставки. На «Ярмарке недвижимости» обязательно будет реализован блок B2B, B2G. Планируем в рамках круглого стола или пленарного заседания с участием регионального Минстроя обсудить наболевшие вопросы застройщиков. Профессиональное общение – большая ценность».

Выставка "Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты" пройдет с 3 по 6 ноября в Сибэкспоцентре:

г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а





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