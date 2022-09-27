«Каникул» не будет. Почему не продлят мораторий на банкротство

Мораторий на банкротство физических и юридических лиц сроком на шесть месяцев был введен 1 апреля. В октябре его действие завершилось – продлевать «каникулы» для банкротов не стали. Почему? И как теперь действовать кредиторам и должникам? Комментирует Полина Спесивая, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и Партнеры».

Почему не продлят мораторий на банкротство?

1 апреля был введен мораторий на банкротство физических и юридических лиц сроком на шесть месяцев. Он не дает кредиторам возможности обратиться в суд, а также приостанавливает исполнительные производства по имущественным взысканиям с должника, начисление пеней и штрафов.

Мораторий распространил свое действие на всех без какой-либо адресной привязки, и, не имея четко сформулированной практики применения, привел к разному толкованию позиций закона различными ведомствами, такими как ФССП, Минюст, ФНС и Центробанк. Указанное обстоятельство привело к злоупотреблению со стороны должников, так антикризисная мера не стала инструментом реабилитации должников.

В связи с неоднородностью толкования и правоприменения, за полгода действия моратория мы получили неоднозначную судебную практику по имущественным взысканиям с должника. Впервые такую меру законодатель применил в период бушующей пандемии коронавируса – на тот период необходимо было срочно поддержать компании и граждан, которые потеряли либо весь доход, либо большую его часть. В отличие от моратория 2022 года, его объявили адресно – только для тех отраслей, которые сильнее всего пострадали от коронакризиса.

Среди противников продления моратория – предприниматели, занятые в наиболее пострадавшей от его действия сфере – ЖКХ. Так, временное ослабление должники восприняли как индульгенцию. По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, мораторий на банкротство не будет продлеваться, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов.

Сейчас нужна более конкретизированная и более направленная поддержка граждан и бизнеса. Законодатель продолжает разрабатывать антикризисные пакеты помощи: льготные кредиты, субсидии, единовременные выплаты, налоговые послабления и прочее. Механизм моратория был направлен на замораживание задолженности, которое не спасает, а лишь откладывает выполнение финансовых обязательств, ставя под угрозу выплату долгов как таковую. С 1 октября введенный правительством мораторий заканчивается.

Что необходимо сделать кредиторам и должникам уже 1 октября?

Должнику необходимо провести переговоры или медиацию и договориться о рассрочке оплаты долга, важно зафиксировать это документально. В том случае, если дело находится в суде, либо недавно состоялось решение в суде первой инстанции, необходимо обратиться в апелляционную инстанцию, так как решение первой инстанции вступает в силу со дня принятия постановления суда апелляционной инстанции. Указанные действия позволят продлить сроки возврата долга на срок рассмотрения жалобы в суде апелляционной инстанции.

Также должнику возможно попробовать рефинансировать долги либо привлечь дополнительное финансирование. В том случае, если ничего из перечисленного не удалось, то 1 октября необходимо первым подать заявление в суд о банкротстве.

Почему важно подать заявление о банкротстве первым?

Дело в том, что по закону о банкротстве суд рассматривает заявление о банкротстве в порядке календарной очередности. А кандидатура арбитражного управляющего назначается судом исходя из первого поступившего заявления о банкротстве. Если заявление от кредитора поступило первым, то с большей степенью вероятности судом будет принята кандидатура арбитражного управляющего, предложенная кредитором. При поступлении первым заявления от должника, суд самостоятельно определяет кандидатуру арбитражного управляющего.

Но для того, чтобы 1 октября подать заявление о банкротстве, необходимо не менее чем за 15 дней разместить уведомление в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) о намерении обратиться с заявлением о банкротстве.

Достиг ли своих целей введенный мораторий или нет – вопрос спорный, но, без сомнения, изменения законодательства идут на пользу только в том случае, если они тщательно обдуманы. Иначе предприниматели лишаются возможности планировать свою деятельность в условиях непрекращающихся изменений.

Что до механизмов поддержки граждан и организаций, то законодатель предусмотрел возможности получения субсидирования либо применения кредитных каникул, и уход от моратория будет не таким болезненным. О том, какие существуют антикризисные меры поддержки, узнавайте в Адвокатском бюро «Владимир Рябенко и Партнеры».

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