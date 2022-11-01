Новости MetaEstate: в «Кандинском» строят первую улицу, в «Патроны Парке» завершают благоустройство

Девелоперская компания MetaEstate продолжает реализацию загородных проектов на Байкальском тракте. В новом коттеджном поселке премиум-класса «Кандинский» идет строительство первой улицы. В поселке «Патроны Парк» – продолжается благоустройство.

Фото из архива компании

Поселок с современной архитектурой «Кандинский» на 34 км Байкальского тракта – новый проект MetaEstate. Первую улицу-галерею девелопер спроектировал и начал возводить уже в этом году: сейчас 14 из 20 домов находятся уже на этапе строительства кровли. Целиком show-street будет готова к сентябрю следующего года. Как говорит руководитель проекта Дмитрий Кузнецов, поклонников смелой архитектуры, желающих переехать в концептуальный поселок, немало: на конец октября в «Кандинском» забронировано четыре участка, один – продан.

Фото из архива компании

В «Патроны Парке» на 19 км Байкальского тракта уже сдано 122 дома, на разных этапах строительства находятся 46 домов (работы продолжатся вплоть до первых серьезных морозов), еще 13 коттеджей появятся в 2023-м. «В этом году мы начали работу над парком, спроектировали детскую площадку, часть элементов успеем построить осенью, – рассказывает Дмитрий Кузнецов. – В следующем году продолжим работы по благоустройству – как частных территорий, так и всего поселка. Несмотря на кризисы, мы работаем в прежнем режиме и срок окончания всего проекта – 2023 год – не сдвигаем».

По словам Дмитрия, в «Патроны Парк» уже переехали 45 семей. Комфортную жизнь в поселке обеспечивает специально созданная сервисная компания. С ноября в «Патроны Парке» заработает также ТСН. «Проект близится к завершению. Сейчас в продаже есть шесть готовых коттеджей, – добавляет руководитель проекта. – Аккредитация в Россельхозбанке, Сбербанке и банке ДОМ.РФ позволяет приобрести загородный дом с использованием ипотечного кредита».

Фото из архива компании

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