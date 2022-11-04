15 вопросов губернатору Игорь Кобзев – специально для Газеты Дело

Несмотря на серьезное санкционное давление, экономика Иркутской области выдержала его негативные последствия, отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в эксклюзивном интервью Газете Дело. Более того, он подчеркнул, что во многих отраслях показатели стабильно демонстрируют положительную динамику: так, по итогам восьми месяцев 2022 года, индекс промышленного производства по сравнению с 2021-м вырос на 4,3%, объём работ в строительстве – на 14,3%, оборот общественного питания – на 18,3%. А что будет дальше? Не поставят ли на паузу важные региональные проекты в газохимии и газификации, авиации и самолётостроении, туризме и дорожном строительстве? Об этом – в нашем материале.

Что пойдёт в рост

Игорь Иванович, сейчас в самом разгаре работа над будущим региональным бюджетом. Каков сегодня горизонт планирования – год, два, три? Насколько стабильной видится вам ситуация с налоговыми поступлениями? Ведь события в экономике и реакция на них сейчас происходят молниеносно. Чтобы быть готовым ко всему, бизнес всегда рассматривает несколько вариантов развития: базовый, оптимистичный, пессимистичный. Какие варианты разработаны у регправительства?

– Работа по составлению областного бюджета идёт на очередной бюджетный цикл: как и в предыдущие годы, он формируется на трёхлетний период. Такой горизонт планирования позволит обеспечивать стабильность межбюджетных отношений, ориентировать бюджетный процесс на достижение необходимых результатов. При формировании бюджета используется базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона, прогноз поступлений собственных доходов на очередной финансовый год планируется с небольшим ростом. Для укрепления бюджетной обеспеченности правительство области проводит постоянный мониторинг и информационное взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками. Уверен, что работать в бесперебойном режиме и обеспечивать стабильные темпы роста большинству предприятий позволят снятие ограничений ведения хозяйственной деятельности, установленных в связи с коронавирусной инфекцией, а также принятые правительством меры по стабилизации экономики и поддержке бизнеса в условиях внешнего санкционного давления.

Понятно, что добыча полезных ископаемых, энергетика, металлургическая промышленность, строительство традиционно были и будут основными драйверами экономики региона. А какие отрасли сейчас можно назвать перспективными, которые могут пойти в рост: например, швейное производство, пищевое, ИТ-услуги? Стоит ли ждать прорывов?

– Среди таких драйверов я бы назвал в первую очередь химическую, газохимическую и фармацевтическую промышленность – в частности отмечу проект иркутского завода «Фармасинтез», который единственный в России выпускает препарат для борьбы с COVID-19. Благодаря запуску этого производства, удалось обеспечить потребность в препарате для всей страны и спасти много человеческих жизней. В ближайшей перспективе завод планирует открыть цех по производству бронхолитиков с объёмом производства более 55 млн капсул с порошком для ингаляций. Реализация этих инвестпроектов обеспечивает снижение импортной зависимости и лекарственную безопасность на государственном уровне. Только за последние полгода в Иркутской области общий объем выпуска лекарственных препаратов вырос почти в полтора раза.

Фото А. Фёдорова

Что касается газохимии, то здесь флагманский проект – строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера Иркутской нефтяной компании. Проект не приостановлен, запуск предприятия запланирован на 2024 год, как и заявлялось ранее. Производственная мощность завода составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Общемировое потребление полиэтилена в среднем растёт на 5% в год, поэтому производственные мощности завода будут востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В целом в отрасли химической промышленности благодаря перспективным проектам к 2026 году мы ожидаем рост объёмов производства продукции в 7 раз, более чем на 85 млрд рублей.

Растёт в регионе производство стройматериалов. Вот недавно в Саянске состоялось открытие завода по производству силикатного кирпича. На этой же площадке планируется производство тротуарной плитки. В августе этого года в Тулуне появился новый резидент ТОСЭР, сейчас готовится запуск производства травмобезопасной плитки из вторсырья разных размеров.

Фото А. Фёдороав

Весной был создан Байкальский кластер легкой промышленности. Получилось сформировать по-настоящему активное сообщество, которое на фоне санкций занимает освободившиеся ниши, открывает производственные площадки.

А кто должен быть инициатором открытия новых производств: бизнес, власть, институты господдержки?

– Я считаю, что это должна быть синергия: бизнес, который видит спрос и готов обеспечить предложение, власть, которая готова помочь с анализом ситуации и выявлением перспективных (в том числе с точки зрения государства) ниш, а также институты развития с их системой мер поддержки.

С другой стороны, спрос формирует и государство – это касается, например, экспорта. Его рост – показатель конкурентоспособности региона в целом. Этому направлению мы сейчас уделяем особое внимание. Разработан проект программы развития экспорта в регионе, который занял первое место среди аналогичных документов 15 регионов России – участников программы Школы экспорта Российского экспортного центра.

«Входной билет» в лес

Отдельно хочется спросить про лесную отрасль, которая всегда была одной из основных в экономике региона, но сейчас, в связи с санкциями, закрытием европейских рынков сбыта, претерпевает значительные изменения. Каким видится её дальнейшее развитие?

– Лесная отрасль и сейчас не теряет своей актуальности для экономики Иркутской области. В нашем регионе расположено более 70 миллионов гектаров леса, зарегистрировано 1391 предприятие лесопромышленного комплекса: 773 – по лесному хозяйству и лесозаготовке, 618 – по обработке древесины и целлюлозно-бумажной промышленности, в которых занято порядка 33 тыс. человек. В октябре у нас в 29 раз уже прошла традиционная выставка SibWoodExpo, на которой 42 компании из разных регионов России и даже из-за рубежа – несмотря на санкции – представляли передовые технологии и оборудование. Я со многими участниками выставки познакомился, увидел их заинтересованность в сотрудничестве с нашим лесопромышленным комплексом. Кстати, сейчас в регионе реализуется семь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с общим объёмом инвестиций 115,1 млрд рублей. После выхода новых деревообрабатывающих производств на проектные мощности увеличится выпуск пиломатериалов, элементов деревянного домостроения, древесно-стружечных плит и другой продукции с добавочной стоимостью, а модернизация действующего производства АО «Группа Илим» позволит к 2024 году увеличить мощности по производству целлюлозы и картона.

Фото А. Фёдорова

А на чём всё-таки отразились санкции?

– В большей степени они затронули пеллетное производство, для которого основным рынком сбыта были европейские страны. В 2021 году на них пришлось 94% (412,2 тыс. т) от общего объёма экспорта пеллет (438,6 тыс. т).

На экспорте пиломатериалов и целлюлозно-бумажной продукции санкции отразились незначительно, так как традиционным рынком сбыта для них являются страны азиатского региона. Тем не менее, чтобы поддержать предприятия лесной отрасли, правительство региона решает вопросы по поиску новых зарубежных рынков сбыта, например, Турция, Индия, другие дружественные государства. Кроме этого, много внимания уделяется расширению потребления продукции лесной отрасли на внутреннем рынке. В частности, для поддержки пеллетного производства прорабатывается вопрос перевода части котельных региона на древесное биотопливо: топливные пеллеты, щепу.

Проблема «чёрных лесорубов» не потеряла актуальности?

– В этом направлении с 2018-го по 2022 год нам удалось добиться значительного снижения уровня остроты проблемы. Так, количество незаконных рубок снизилось более чем на 500% – с 2,6 тысяч до 641 факта. Объёмы незаконных рубок сократились более чем на 1000% – с 569 тыс. кубических метров до 68 тыс. кубических метров. Это – результат системной оперативно-профилактической работы министерства лесного комплекса, МВД и Гостехнадзора. Большое значение здесь имеют и современные технологии, которые применяются для выявления и пресечения фактов незаконных рубок, в частности космический мониторинг лесного фонда. Кроме этого, наш регион участвует в эксперименте по непрерывному мониторингу лесного фонда посредством сервиса «Цифровая земля» с использованием данных дистанционного зондирования земли с применением технологий искусственного интеллекта. Эксперимент проходит в Черемховском, Усольском и Заларинском лесничествах. Участие в нём позволяет на новом уровне контролировать целевое использование земель, оценивать их состояние. По спутниковым снимкам можно отследить и зафиксировать появление изменений на лесных участках, что даёт возможность оперативно принимать меры по пресечению незаконных рубок, а также по задержанию лиц, нарушающих лесное законодательство.

Фото А. Фёдорова

Несмотря на то, что наш регион – один из самых лесистых в России, вопросы лесовосстановления, надо понимать, для нас никто не отменял? Особенно сейчас, когда об экологии и ESG-повестке не говорит только ленивый.

– Да, в правительстве области мы формируем сейчас новые подходы и в сфере лесозаготовки, и в сфере лесовосстановления. И одна из основных задач, которую мы ставим перед теми, кто к нам приходит работать в лесной отрасли, – лесовосстановление. Это – «входной билет» для бизнеса, который хочет инвестировать в заготовку и переработку древесины.

Добавлю также, что в сентябре в рамках дней Иркутской области в Совете Федерации мы представили, на мой взгляд, один из самых важных наших лесовосстановительных проектов – лесосеменной центр в Мегете. Документы по нему готовы, заключение госэкспертизы выходит на финишную прямую, и мы будем представлять проект в правительстве РФ, чтобы он вошёл в федеральную адресную инвестиционную программу.

Фото А. Фёдорова

Президентский посыл для Байкальска

Последние годы очень много говорится о развитии туризма, но когда видишь, что доля этой отрасли в региональном ВВП меньше одного процента, то понимаешь, что здесь нужны какие-то прорывные проекты – типа Красной Поляны в Сочи. У нас большие надежды возлагаются на Байкальск – как на центр российского экологического туризма. Будет ли у этого города такое же будущее, как у бывшего олимпийского объекта, и от чего это зависит?

– Согласно последним данным Росстата, доля туризма в валовом региональном продукте Иркутской области составляет 2%, это чуть ниже общероссийского показателя. В марте узнаем статистику по итогам 2021 года, думаю, что мы как минимум выйдем на средний уровень по стране. Только в особой экономической зоне «Ворота Байкала» за последний год стало в два раза больше резидентов – с 8 до 16 – с планируемым объёмом инвестиций 16,8 млрд рублей.

Мы с коллегами из минэка и ОЭЗ пересмотрели принципы работы, организовали клиентский офис, в итоге нам удалось привлечь крупных представителей туристического рынка. Сейчас в активной стадии строительства находятся два проекта: по созданию турбазы на 64 места и строительству гостиницы и банного комплекса на 16 мест. Видим, что интерес к ОЭЗ не угасает, поэтому планируем ее расширять, подали заявку в Минэкономразвития России.

Развивать территорию Байкальска надо, конечно, комплексно. Для этого разработан Стратегический мастер-план, он был одобрен в ноябре 2021 года на заседании Градостроительного совета Иркутской области. По итогам этой работы также разработан проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении Программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года и план мероприятий по её реализации. Сразу отмечу, что сейчас на федеральном уровне идёт активная работа с участием ВЭБ.РФ и депутатов Госдумы по включению мероприятий этой программы в финансирование из федерального бюджета.

Но самое главное – выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 17 июня 2022 года, президент страны Владимир Путин особо отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала и реализации уникального проекта комплексного развития Байкальска. В частности, Владимир Владимирович сказал, что город должен стать эталоном рачительного и эколого-ориентированного хозяйствования. Я думаю, этот посыл нашего президента будет способствовать тому, чтобы вывести Байкальск на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточкой российского экологического туризма.

Центром экотуризма в Байкальске станет молодёжный кампус ЭКО.ЦЕХ, проект которого вошёл в топ-100 лучших идей форума «Сильные идеи для нового времени» как проект общенационального масштаба в сфере экологии. ЭКО.ЦЕХ спланирован как круглогодичный ресурсный и образовательный центр для молодёжи, место генерации идей и реализации «зелёных» проектов. Кампус создаётся и развернёт свою деятельность на территории бывшего БЦБК.

А где ещё, кроме Байкальска, будет развиваться туризм?

– На том же Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о развитии туристической инфраструктуры с корпорацией «Туризм.РФ», оно предполагает подготовку мастер-планов трёх ключевых территорий: «Иркутск – Тальцы», «Ольхон», «Байкальск – Выдрино». На их развитие область получит из федерального бюджета более 830 млн рублей. Деньги направим на строительство подъездных автодорог, причального сооружения на Ангаре, а также объектов канализования для инвестпроектов.

Проекты, которых все ждут

Хотелось бы более подробно узнать о судьбе ещё некоторых проектов, важных для экономики региона, но которые тоже тормозятся по разным причинам. На какой стадии они находятся и не будут ли отложены? Один из таких проектов – производство МС-21. Когда выйдем на серийный выпуск полностью отечественного самолёта?

– Иркутская область – промышленный регион, и производство – основной драйвер нашей экономики, поэтому развитию промышленности сегодня уделяется особое внимание. С этой категорией бизнеса работает специально созданный региональный Фонд развития промышленности.

Фото А.Фёдорова

Что касается производства МС-21. Принято решение, что все комплектующие, включая двигатель, бортовое радиоэлектронное оборудование и другие системы, будут производиться в России. Сейчас идёт подготовительная работа, в которой участвует и наш регион. Например, в прошлом году как раз при поддержке Фонда развития промышленности заработала компания «Промтех-

Иркутск», которая локализовалась в областном центре и производит кабели и трубопроводы для МС-21.

На VII Восточном экономическом форуме в сентябре этого года было подписано соглашение о намерениях по приобретению самолётов российского производства, которое предусматривает с 2023 по 2030 годы поставку Группе «Аэрофлот» 339 лайнеров, включая 210 производимых в Иркутске МС-21. Поставка первых шести МС-21 планируется с 2024 года. И вы наверняка знаете о том, что для того, чтобы форсировать сроки подготовки производственных площадей к серийному выпуску будущего флагмана нашей гражданской авиации, правительство РФ подписало распоряжение о выделении на эти цели 15 миллиардов рублей. Это решение не только ускорит выпуск самолёта, но и станет драйвером развития смежных производств, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса.

Среди «долгоиграющих» проектов можно назвать газификацию региона. Здесь есть движение вперёд?

– «Газпром» начал пусконаладочные работы под нагрузкой на Ковыктинском месторождении и участке «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири». В соответствии с планом, они будут введены в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Предстоящий запуск Ковыктинского месторождения расширит возможности для газификации потребителей в Жигалово, Киренском и Казачинско-Ленском районах. Это предусмотрено актуализированной программой развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2021-2025 годы. Сейчас «Газпром» проектирует инфраструктуру для потребителей посёлка Жигалово. Прорабатывается также вопрос газификации населения и коммунально-бытовых потребителей Саянска и других муниципальных образований региона.

Вопрос строительства аэропорта в Иркутске на слуху у иркутян много лет, такая притча во языцех. Есть уже какая-то конкретика?

– Как вы знаете, для строительства нового аэропорта подобрана площадка в районе села Позднякова. Министерство обороны России не возражает против размещения там этого объекта. В настоящее время правительство региона проводит предварительные мероприятия по инвентаризации объектов капитального строительства на предполагаемых земельных участках, попадающих в зону застройки будущего аэропорта. В Минтранс России направлен запрос о подтверждении строительства аэропорта на площадке «Позднякова».

Для стабильного развития экономики в принципе большое значение имеют инфраструктурные объекты, особенно в таких регионах, как Иркутская область, где в равной степени важны и авиация, и железная дорога, и автотрассы. Какие новые проекты планируются к реализации в следующем году: аэропорты и дороги регионального значения, мосты? В частности, речь идёт о модернизации дороги «Усть-Кут – Уоян», которую частично закрыли этой осенью из-за распутицы.

– В сфере авиации в следующем году планируется начать реконструкцию аэропортового комплекса Бодайбо. Проектом предусмотрено строительство искусственной взлётно-посадочной полосы вместо действующей сейчас грунтовой. Определён подрядчик для реконструкции аэропорта Братска. Он продолжит работы, начатые предыдущей компанией в 2019 году. Это модернизация взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, перрона, площадки для противообледенительной обработки самолётов.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется ввести в эксплуатацию 364 км трасс. Разработан план дорожной деятельности на 2022 год и с 2023 по 2027 годы. Главная задача – выполнить поручение президента России: до конца 2027 года привести в нормативное состояние не меньше 85% дорог, входящих в состав опорной сети Российской Федерации и расположенных в Иркутской области. В 2023-2024 годах запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги «Усть-Кут – Уоян» на участке со 182 по 192 километр в Казачинско-Ленском районе. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2024 году. Этой осенью дорогу размыло из-за дождей, которые шли почти два месяца. По этой причине было ограничено движение автомобилей массой более 3,5 тонны, так как они разрушают конструкцию дорожной одежды. Движение остального транспорта не прерывалось. На поврежденных участках Дорожная служба Иркутской области провела планировку обочин и проезжей части гравийных дорог на участке с 182 по 192 километр и засыпку просадок дороги на 176 км. На участке с 177 по 192 километр, от п. Магистральный до п. Окунайский, планируют выполнить ремонтно-восстановительные работы по исправлению профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала.

Если же говорить в цифрах, то отмечу, что Иркутская область входит в топ-10 регионов страны по объёмам выделенного финансирования в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» – более 12 млрд рублей – и в топ-5 субъектов по количеству реализуемых проектов – 127 объектов.

Диалог с бизнесом – партнёрский и конструктивный

Ещё одна тема, о которой хочется спросить вас как высшее должностное лицо исполнительной власти в регионе, – это взаимоотношения власти и малого и среднего бизнеса. Последние год-два местное бизнес-сообщество отмечает, что власть стала больше внимания уделять предпринимателям, прислушиваться к их мнению. Тем не менее, многие говорят о том, что в Иркутской области не самый благоприятный налоговый климат – например, транспортный налог – один из самых максимальных в стране, и выгоднее зарегистрировать юрлицо в соседнем регионе и платить налоги там, чем здесь. Вы наверняка об этом знаете. Как оцениваете такую ситуацию и считаете ли нужным как-то её решать?

– Обратимся к цифрам: по итогам 2021 года средняя сумма по уплате транспортного налога на одно транспортное средство для организаций в целом по Иркутской области составила 7,6 тысячи рублей (ниже, чем в половине субъектов РФ). При этом, например, у наших ближайших соседей – в Красноярском крае – сумма налога к уплате выше. Что касается транспортного налога, который уплачивают физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, Иркутская область входит в двадцатку регионов с минимальным налогом в расчёте на одно транспортное средство. Также в Иркутской области для субъектов МСП предусмотрены пониженные налоговые ставки по налогу на имущество для торгово-офисной недвижимости (в 2022 году – 1,25%). При этом указанные объекты недвижимости в соседних регионах облагаются по полной ставке, в 2%. И таких примеров немало и по другим налогам.

Здесь надо отметить, что налоговая политика в регионе реализуется с учётом мнения бизнес-сообщества. Например, закон о льготах по УСН специалисты минэкономразвития готовили с привлечением представителей малого и среднего бизнеса и Законодательного Собрания. Таким же образом мы пересмотрели патентную систему. Весной члены рабочей группы по стабилизации экономики, которая была сформирована в связи с вводом западных санкций, сформировали таблицу необходимых мер поддержки бизнеса. Прошло больше полугода, и я могу сказать, что большую часть предложений удалось реализовать.

Вопрос, который всегда волнует бизнес, – квалифицированные, образованные кадры, они же – «продвинутые» потребители местных услуг: как их растить, как удержать. И как конкурировать с другими регионами за то, чтобы к нам приезжали.

– В этом направлении у нас идёт планомерная работа. Министерство труда и занятости региона реализует пакет программ, направленных как на подбор необходимых квалифицированных кадров, так и на их переподготовку в соответствии с требованиями предприятий. Также в процессе активно задействованы минэкономразвития и минобразования региона. Безусловно, для того, чтобы молодёжь оставалась жить и работать в Приангарье, необходимо создавать условия, и сегодня в регионе большое внимание уделяется созданию комфортной городской среды, строительству социальных объектов и жилья. Уверен, нам будет что предложить молодёжи как в плане комфортных условий проживания, так и в плане трудоустройства. Иркутская область уже входит в число регионов-лидеров страны по обеспеченности кадрами для инновационной экономики. Этот показатель в стратегически важных научных направлениях говорит, с одной стороны, о правильной политике в вопросах подготовки кадров, с другой стороны – о том, что специалисты приоритетных отраслей остаются работать в регионе. Думаю, что в дальнейшем мы не только сохраним эти результаты, но и поднимемся в рейтинге на более высокие позиции.

Фото А. Фёдорова

Игорь Иванович, и всё-таки, чего, по вашему мнению, не хватает для конструктивного диалога между властью и бизнесом?

– Я бы сказал, что у нас в Иркутской области конструктивный диалог между властью и бизнесом выстроен. Лично для меня это стало очевидно после введения первых западных санкций в марте и по итогам нашей дальнейшей работы с бизнес-сообществом. Оперативно был создан штаб по стабилизации экономики, в работе которого принимают участие представители

региональных органов власти, институтов развития бизнеса, руководители крупных предприятий, а также малый и средний бизнес. Каждый вопрос прорабатывался индивидуально. Конечно, нет предела совершенству, но отношения, которые сейчас сложились между правительством Иркутской области и предпринимателями, я смело могу назвать партнёрскими и конструктивными.

Наталия Горбань