«Я однозначно верю в этот проект». Семь цитат Виктора Захарова о бизнес-идее, особенностях и перспективах клубного дома «ВЭЛКО»

17 этажей, 154 квартиры с авторским дизайном, современной бытовой техникой и стильной мебелью, тренажёрный зал, релакс-зона с сауной, подземный паркинг, консьерж- и сервис-службы. Плюс услуги на любой запрос: от полива цветов до генеральной уборки. Это – новый формат цивилизованного арендного жилья, который на рынке Иркутска теперь представляет клубный дом «ВЭЛКО»: его официальное открытие состоялось в конце ноября. «Я доволен тем, что мы построили и как всё получилось», – признался Газете Дело инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров, во время экскурсии по необычному объекту.
1. «Это не просто сдача квартир в аренду»
Ещё до того, как мы отправились знакомиться с клубным домом, Виктор Захаров рассказал, что задумал этот проект 10 лет назад, но его и сейчас можно считать уникальным не только для Иркутска. На сегодняшний день аналога нет от Урала до Дальнего Востока, хотя сама идея доходных домов, конечно, не нова и популярна во всём мире.
– Наш проект доходного дома, который мы по-современному назвали клубным, – это не просто сдача квартир в аренду, чего на рынке Иркутска достаточно много. Главное здесь – качественный сервис, удобство и уют окружающей среды, которые мы создаём вокруг квартиры. Ведь комфорт жизни заключается не только в том, что у тебя есть благоустроенное жильё. В «ВЭЛКО» мы постарались создать всё, чего ждешь от жилья бизнес-класса: охраняемая территория, идеально чистые общие пространства, консьерж-служба, комната ожидания гостей, детский сад для детей резидентов, подземная и уличная парковки, тренажёрный зал, сауна, бассейн, круглосуточное обслуживание и широкий спектр дополнительных услуг. Кроме того, дом находится в центре города, в шаговой доступности от театров, парков, набережной Ангары, торговых центров.
Я однозначно верю в этот проект, а о его востребованности на рынке говорит тот факт, что ещё за месяц до официального открытия у нас уже была сдана треть квартир.
2. «Все хотят жить в комфортных условиях»
Наличие на рынке такого предложения, как клубный дом, по убеждению Виктора Захарова, делает Иркутск более инвестиционно привлекательным и интересным для современных людей – мобильных и готовых к ротации между регионами.
– Иркутск – это город, в котором я родился, в котором живу и который хочу сделать комфортным и привлекательным, в том числе с инвестиционной точки зрения. Мир и экономика сейчас меняются, в наш регион приезжает много специалистов, которые участвуют в долгосрочных проектах по развитию Иркутской области. Очень много стало федеральных, транснациональных компаний, которые пользуются услугами менеджеров, не проживающих постоянно в городе, где они работают. Даже внутри одной компании есть менеджеры, которые растут, переезжают в филиалы, расположенные в других городах. Например, в Иркутске серьёзно развиваются нефтедобывающие и газодобывающие компании, которые привлекают специалистов со всей России и из зарубежных стран. И наш проект, в первую очередь, рассчитан на таких резидентов. Но не только. Есть и учёные, деятельность которых связана с Иркутской областью, есть люди, которые просто любят переезжать, менять города, есть иркутяне, уехавшие в Москву, но регулярно здесь бывающие, поскольку бизнес остался в нашем регионе. Есть даже студенты, родители которых не хотят, чтобы дети жили в общежитиях, или есть те иркутяне, которые делают ремонты в своих квартирах, домах, а на это время арендуют жилплощадь. И все они хотят жить в комфортных условиях. Мы им эти условия гарантированно предоставляем.
3. «В обычном доме вы такие услуги не получите»
Рассказывая об особенностях своего проекта, автор идеи отметил несколько принципиальных отличий аренды жилья в клубном доме и обычном.
– К нам иногда приходят люди и говорят, что могут снять жилплощадь, которая у нас, к примеру, стоит 70 тысяч рублей в месяц, за 50 тыс. руб. Мы не спорим. В трёхзвёздочных отелях тоже может быть номер, похожий на номер в пятизвёздочном отеле, но стоить он будет совершенно других денег, потому что отель не рядом с пляжем, там нет тренажёрного зала, консьерж-службы, каких-то других сервисов.
Мы же говорим о том, что создаём не только место, где можно жить, а место, где комфортно жить. И комфорт заключается не только в самой квартире, но и в обслуживании. Если надо, эту квартиру за отдельную плату будут убирать, окна мыть, чистить мебель. Если вдруг сломается выключатель, стиральная машина, лампочка перегорит – техническая служба примет заявку и устранит все неполадки незамедлительно, так как непосредственно в доме находится управляющая компания, в которой есть свой главный инженер, свои техники, слесари. Весь рабочий день они находятся в шаговой доступности, а в случае аварийной ситуации приедут по звонку и ночью. Я не говорю уже о том, что при необходимости вам и мусор вынесут, и с собакой погуляют, и билеты в кинотеатр купят. Причём эти услуги будут стоить не дороже, чем в среднем по рынку.
Снимая квартиру в обычном доме, вы такие услуги не получите ни за какие деньги. Кроме этого, вы вряд ли сможете отвести ребёнка в детский сад, расположенный здесь же, в доме, или в любое удобное для вас время спуститься для занятий в достойный тренажёрный зал.
Имеет значение и тот факт, что в клубном доме жильё не арендуют случайные люди, которые могли бы доставлять неудобства своим соседям.
4. «Мы готовы к «катастрофе» и готовы её исправлять»
Ещё одно преимущество нового формата арендного жилья, на которое обратил внимание Виктор Захаров, – это уровень качества квартир и подход к их содержанию.
– Арендных квартир такого качества, как в «ВЭЛКО», и по такой же стоимости в Иркутске практически нет. Всё, что пишут в объявлениях агентств недвижимости, чаще всего не соответствует действительности. Квартира, которая приобретается под сдачу, в хорошем состоянии находится в лучшем случае год. Потом после каждого жильца она остаётся в катастрофическом состоянии, и владелец не всегда готов приводить её в порядок. А мы к этой «катастрофе» готовы и готовы её исправлять.
Во-первых, у нас, конечно, есть обеспечительный платеж (депозит), который резидент вносит при заселении и используется в случае порчи бытовой техники, мебели, сантехники. А во-вторых, чтобы всё работало годами и всегда было как новое, мы сразу закладываем около 15% в фонд на будущие ремонты, а также на клининг, химчистку.
Когда резиденты будут выезжать из квартиры, в неё зайдёт производственная бригада, которая сделает косметический ремонт, устранит все дефекты, проведёт глубокую химчистку мебели, так что другой человек получит жильё в первозданном виде.
Поэтому и заселение у нас рассчитано не менее чем на три месяца, хотя в среднем мы рассчитываем, что резиденты будут проживать в доме минимум полгода.
5. «Проект, по сути, уже окупил себя»
Говоря о финансовых показателях проекта, Виктор Захаров подчеркнул, что у него нет цели окупить вложенные средства за какой-то определённый срок.
– Когда вы вкладываете деньги, например, в автомобиль для бизнеса, то, действительно, надо рассчитать срок окупаемости, после которого ты начнёшь зарабатывать прибыль. А у проекта в недвижимости несколько другой механизм. В нашем случае это достаточно надёжное вложение денег, смысл которого в том, чтобы приносить доход каждый месяц. А если говорить про окупаемость, то, по сути, проект уже окупил себя: сейчас его можно продать как минимум в два раза дороже по отношению к вложениям. И дешеветь он не будет. Проект с первого дня будет приносить прибыль, причём для достижения проектных мощностей достаточно сдавать 80% квартир.
6. «Занимаемся диверсификацией бизнеса, балансируем риски»
Виктор Захаров прокомментировал также вопрос нашего издания о том, почему за 10 лет никто больше не реализовал подобный проект.
– Это очень большие вложения. У нас в стране не так много компаний, которые готовы выводить деньги из оборотных ресурсов. Мы – вывели, и возвращать их обратно не планируем. Да, мы видим перспективы развития нашего основного – логистического – бизнеса, но также видим там и очень большие риски из-за кратного роста стоимости основных средств и дальнейшей неопределённости на рынке перевозок. Поэтому занимаемся диверсификацией бизнеса, балансируем эти риски.
7. «Мы готовы идти навстречу резидентам по любым просьбам»
В завершение экскурсии мы спросили Виктора Захарова, всё ли получилось сделать так, как хотелось, и получили честный ответ, что, конечно, в проекте есть определённые недочёты.
– К сожалению, мы не запланировали трёхкомнатных квартир с отдельными кухнями. Будем считать, у нас не было достаточного девелоперского опыта. Да и 10 лет назад сложно было на что-то ориентироваться – подобных примеров клубных домов тогда не существовало на российском рынке.
Кроме того, мы не предусмотрели в проекте помещения для колясок и велосипедов. Но велосипеды можно хранить на парковке, а для колясок мы обязательно сделаем что-то красивое и удобное на территории. Мы готовы делать шаги навстречу своим резидентам по любым просьбам и находить такие варианты, которые устроят их на 100 процентов.
А в целом, я доволен тем, что мы построили и как всё получилось. Теперь следующий этап – наладить очень чёткий, без сбоев, сервис и до конца реализовать всё, что задумали. В том числе, открыть в доме ресторан.
Руслан Болотов, мэр Иркутска:
– Такой проект даёт возможность человеку жить с комфортом, если он, к примеру, не планирует брать ипотечный кредит. Это один из вариантов выбора, а когда есть выбор, у человека появляется новая степень свободы, поэтому надо подобные проекты арендного жилья тиражировать. За ними будущее! Мы будем совместно работать с министерством строительства региона, чтобы такие проекты появлялись в различных сегментах – не только бизнес-класса, но и комфорт, и эконом-класса – для расширения возможностей граждан.
Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка:
– Сейчас многие российские компании предлагают своим сотрудникам переезжать, но для людей важна не только квартира, в которой они будут жить, но и то, что их окружает. И очень многие сталкиваются с тем, что переезд становится не очень комфортным. Потому что рынок частной аренды может быть достаточно проблемным, плюс к этому надо всё покупать: от мебели и техники до посуды. А это тоже требует и времени дополнительного, и ресурсов. Поэтому клубный дом – это интересное решение, гарантирующее комфортные условия проживания с хорошей инфраструктурой, а также адекватные и предсказуемые договорные отношения. Если говорить о моём опыте, то мне было очень сложно жить в съёмной квартире, и если бы в то время, когда я приехала в Иркутск, была возможность поселиться в таком доме, я бы ею воспользовалась. А так мне пришлось купить жильё.