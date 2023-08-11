Цифровая трансформация. Как иркутские девелоперы уходят в «цифру»

96% строительных и девелоперских компаний в России считают цифровую трансформацию приоритетной для бизнеса. О том, как Сбер помогает своим клиентам проходить непростой «цифровой путь», на сессии «ProDevelopment: новые форматы и точки роста» IX Байкальского саммита РГУД рассказала Инна Отпущенникова, руководитель по внедрению проектов в Байкальском банке ПАО Сбербанк.

«Цифра» в приоритете

За последние четыре года важность цифровой трансформации для компаний строительной отрасли значительно выросла: 96% строительных и девелоперских компаний считают это направление приоритетным. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Strategy Partners (АО СПГ) — ведущим российским стратегическим консультантом.

«Суть Цифровой трансформации компании в том, чтобы помочь клиентам повысить эффективность бизнеса с помощью современных цифровых технологий и достичь стратегические цели компании. Безусловно, это комплексное преобразование всех процессов компании, и мы смотрим на цифровую трансформацию как на сервис», – пояснила Инна Отпущенникова. Сегодня строителям и девелоперам доступно немало таких решений. В топе, судя по упоминаниям в СМИ, «умные дома», ТИМ (технология информационного моделирования), 3D-проектирование, мобильные приложения для взаимодействия с жителями, создание маркетплейсов, виртуальных туров для ускорения продаж…

«Большинство компаний уже приняли меры для цифровой трансформации, однако только 15% считают себя лидерами в этом направлении», – рассказала Инна Отпущенникова. По ее словам, компании, которые решаются на такие глобальные перемены, чаще всего сталкиваются с недостаточной квалификацией и низкими цифровыми навыками персонала и с потребностью в финансовых ресурсах для реализации инициатив. «Это препятствует быстрому и взрывному переходу компании на новый уровень», – прокомментировала эксперт.

Пять шагов к новому

Сбер давно и успешно идет по пути цифровой трансформации и готов делиться с клиентами своим опытом и решениями. По словам Инны, клиенты все чаще обращаются в банк за цифровой экспертизой. Для работы в этом направлении в территориальных банках создано 11 профильных команд, которые покрывают всю территорию страны, обеспечивая доступность сервиса цифровой трансформации всем клиентам Сбербанка. В этих командах работают около 100 менеджеров по успеху клиентов, а возглавляет каждую команду профессионал с ИТ-бэкграундом, есть в команде бизнес-аналитики, помогающие правильно выстроить клиентские пути и процессы, подготовить бизнес-требование и техзадание.

«Наши специалисты помогают клиентам проходить сложный, но интересный путь цифровой трансформации – начиная от осознания необходимости перемен до внедрения конкретных цифровых решений. Мы реализовали уже больше 500 проектов. Сейчас в работе еще порядка тысячи. Эта тема очень и очень актуальна», – подчеркнула Инна Отпущенникова.

Основные запросы, с которыми приходят клиенты:

• реализовать цифровизацию продаж;

• выстроить корпоративное управление;

• выстроить цифровое производство;

• построить бесшовные цифровые процессы и аналитику;

• правильно выстроить цифровую стратегию, чтобы в будущем не возникло проблем с импортозамещением, масштабированием и пр.

Специально для работы над проектами цифровой трансформации была разработана методология, по которой работают команды Сбера. Она включает пять шагов:

1. Осознание идеи цифровой трансформации – компании важно понять, для чего ее проходить, какие у неё амбициозные цели, как их можно достичь?

2. Разработка стратегии цифровой трансформации –бизнес-аналитик Сбера предложит решения, в соответствии с основной стратегией компанией;

3. Проведение реинжиниринга процессов и организационной структуры– прежде чем внедрять новые решения, важно комплексно посмотреть на текущие процессы: изжившие себя – упразднить, остальные – оптимизировать;

4. Проектирование, разработка и запуск цифровых решений;

5. Внедрение, сопровождение и развитие решений.

Интерес девелоперов

По словам Инны Отпущенниковой, строители и девелоперы Байкальского региона сегодня проявляют активный интерес к цифровой трансформации. «Мы видим эту тенденцию: всё больше девелоперов, строителей из Иркутской области, Забайкалья, Бурятии задумываются о необходимости перемен, смотрят на опыт московских коллег.

Инна отметила важность подготовки запуска цифровой трансформации в компании. Для этого требуется обучить команду. На базе Корпоративного университета Сбербанка предусмотрено большое количество курсов и материалов, а также несколько полноценных образовательных программ. Такое обучение помогает руководителям понять, с чего начать и как именно трансформировать свою компанию.

Кроме того, банк развивает портал «СберПро Цифровое развитие», где можно найти много разного контента: новости, статьи, клиентские и партнерские кейсы, ссылки на онлайн-курсы и сервисы, – пройти чек-ап цифровой зрелости и многое другое.

По словам Инны, Сбер готов предложить девелоперам готовые решения и рекомендации о том, как перевести в цифровой формат процессы на всех этапах стройки – от поиска земли, разработки концепции, проектной документации, строительства до ввода в эксплуатацию и продажи. «При этом мы помогаем выработать правильный подход к этому процессу. Необходимо сначала комплексно посмотреть на развитие компании и определиться со стратегией, а затем уже приступать к изменениям. На Байкальском саммите много говорили о комплексном развитии территорий. Цифровая трансформация – это тоже комплексное развитие, но – компании».

В рамках сервиса Цифровой трансформации (DTaaS) у Сбера развивается партнерская программа, в которой участвует разработчики, интеграторы, поставщики решений — уже больше 150 компаний. Клиент сам выбирает партнера, в том числе может учесть экспертную оценку Сбербанка, а компании – участники партнерской программы получают доступ к проектам цифровой трансформации клиентов Сбербанка.

Как Сбер помогает девелоперу вырасти вдвое

Ситуация. Клиент с большим объемом застройки поставил для себя амбициозные цели – выйти в 11 регионов присутствия, попасть в топ-10 застройщиков, вырасти вдвое по объему ввода к 2025 году. Руководитель компании понимал: работая по-старому, выйти на новый уровень нереально – нужны новые подходы, необходима трансформация.

Решение. К работе подключилась команда Сбера. «Мы начали с осознания необходимости того, что нужно меняться, с мышления топ-менеджмента, – рассказала Инна Отпущенникова. – Клиент прошел обучение Digital strategy в корпоративном университете Сбера».

С помощью аккредитованных партнеров были проанализированы ключевые процессы в компании: какие-то оптимизировали, какие-то – упразднили. «Затем подобрали конкретные проекты для внедрения, составили дорожные карты решений, которые легли на оптимизированные процессы».

Как рассказала Инна, сейчас клиент думает о применении технологий искусственного интеллекта, переходе в облачные решения, выходе в онлайн-каналы, создании 3D-туров по своим объектам. «Мы думаем, что к 2025 году компания достигнет тех амбициозных целей, которые она для себя поставила».